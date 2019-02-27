[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 本盟 昶和 大飲 元大台灣50正2 嘉裕 富邦摩台 力山 大統新創 福懋油 禤齠O灣加權正2 東華 富邦發達 永冠-KY 本盟 大統益 國泰美國道瓊 立益 富邦金融 亞德客-KY 健和興 天仁 I邦臺灣加權正2 佳和 元大MSCI台灣 上緯投控 旭隼 達新 玉晶光 昶和 永豐臺灣加權 豐達科 元晶 佳和 三洋紡 元大台灣50正2 世紀鋼 遠雄來 怡華 本盟 富邦日本 麗正 統領 聚隆 瑞利 元大歐洲50 美律 威宏-KY 大統新創 樂士 元大日經225 華新科 泰昇-KY 日馳 正峰新 元大美債20反1 嘉晶 亞崴 億泰 禤?0年美債正2 玉晶光 中宇 毛寶 禤?0年美債反1 晶相光 正峰新 懷特 兆豐藍籌30反1 智易 錩泰 燁興 泰標普低波高息 拓凱 程泰 威致 元大S&P日圓反1 泰鼎-KY 吉茂 華豐 富邦歐洲 誠美材 氣立 首利 FH彭博新興債 鎧勝-KY 榮星 麗正 大台灣高息低波 祥碩 台硝 東訊 益道瓊美國地產 凌華 元禎 華泰 FH富時高息低波 台表科 永記 錸德 禤飁MB短期報酬 晶心科 日勝化 倫飛 國泰新興市場 易華電 展宇 虹光 FH美國金融股 杜康-DR 華廣 威盛 國泰北美科技 陽光能源-DR 士紙 國碩 新光投等債15+ 寶齡富錦 高興昌 銘旺科 s光ICE美國權值 康友-KY 東明-KY 統懋 宏洲 鑫永銓 翔耀 嘉裕 申豐 太空梭 東華 宏旭-KY 麗臺 立益 智寶 華映 佳和 友通 吉祥全 昶和 隴華 憶聲 三洋紡 銘旺科 科風 本盟 翔耀 力特 瑞利 建碁 喬鼎 樂士 昇貿 正達 正峰新 聯德 晟鈦 億泰 泰碩 聯德 毛寶 玉晶光 同泰 懷特 誠創 新世紀 燁興 碩天 誠研 威致 新至陞 綠能 華豐 銘鈺 誠創 首利 穎漢 嘉威 麗正 泰鼎-KY 聯合再生 東訊 迎廣 力銘 華泰 金橋 亞太電 錸德 互億 達能 倫飛 關貿 太極 虹光 亞弘電 傳奇 威盛 全國電 清惠 國碩 長華 慧友 銘旺科 陞泰 百一 統懋 華友聯 捷泰 翔耀 裕豐 天瀚 太空梭 愛山林 迅杰 麗臺 皇昌 華上 華映 遠雄來 光麗-KY 吉祥全 夏都 元晶 憶聲 雲品 華冠 科風 新天地 裕豐 力特 欣欣 寶徠 喬鼎 統領 陽明 正達 客思達-KY 六福 晟鈦 阿瘦 康師傅-DR 聯德 同方友友-DR 聖馬丁-DR 同泰 友佳-DR 神州-DR 新世紀 精熙-DR 耀傑-DR 誠研 一零四 同方友友-DR 綠能 欣天然 晨訊科-DR 誠創 新海 友佳-DR 嘉威 欣高 陽光能源-DR 聯合再生 全國 精熙-DR 力銘 川飛 中福 亞太電 jpp-KY 雷虎 達能 南六 中視 太極 必應 秋雨 傳奇 基勝-KY 新利虹 清惠 美吉吉-KY 國光生 慧友 泰昇-KY 百一 吉源-KY 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生