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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/02/26  108/02/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.97880    9.97830   0.00050    0.00501
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.97880    9.97830   0.00050    0.00501
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.02610   10.01910   0.00700    0.06987
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.02610   10.01910   0.00700    0.06987
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.28600   10.30840  -0.02240   -0.21730
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09390   10.11590  -0.02200   -0.21748
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19170   10.17460   0.01710    0.16807
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.08830   10.07130   0.01700    0.16880
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.66000   23.35000   0.31000    1.32762
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         27.18000   26.55000   0.63000    2.37288
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51130    9.49400   0.01730    0.18222
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.92270    9.90390   0.01880    0.18982
中國信託台灣活力基金                                               13.88000   14.02000  -0.14000   -0.99857
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.94670    9.94730  -0.00060   -0.00603
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07730    9.07790  -0.00060   -0.00661
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34030   10.33230   0.00800    0.07743
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40520    9.39800   0.00720    0.07661
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.55900   10.58080  -0.02180   -0.20603
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.05730    9.07600  -0.01870   -0.20604
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18420   11.17760   0.00660    0.05905
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.89080    9.88490   0.00590    0.05969
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.59950   40.63400  -0.03450   -0.08490
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                40.87820   40.88230  -0.00410   -0.01003
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
中國信託智能運動基金-美元                                           9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01350   11.01330   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.65770    9.65520   0.00250    0.02589
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.06900    9.06670   0.00230    0.02537
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.87220    9.86570   0.00650    0.06588
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.26500    9.25890   0.00610    0.06588
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
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元大2001基金                                                       58.54000   58.80000  -0.26000   -0.44218
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.13890   41.18040  -0.04150   -0.10078
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.99950   38.99620   0.00330    0.00846
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.80000   19.60000   1.20000    6.12245
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.59340   11.59100   0.00240    0.02071
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.98280   10.95200   0.03080    0.28123
元大上證50基金                                                     31.65000   32.29000  -0.64000   -1.98204
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.30000   10.81000   0.49000    4.53284
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.35000    9.88000   0.47000    4.75709
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
元大大中華價值指數基金-美元                                        13.10100   12.95100   0.15000    1.15821
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.65900   17.47400   0.18500    1.05872
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.57600   10.24700   0.32900    3.21070
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.45500   10.10300   0.35200    3.48411
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.97000    2.92000   0.05000    1.71233
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.64000   13.39000   0.25000    1.86706
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      48.30850   48.22340   0.08510    0.17647
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.61710   10.62870  -0.01160   -0.10914
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.73470    9.74540  -0.01070   -0.10980
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03830   10.02320   0.01510    0.15065
元大巴西指數基金                                                    7.11000    7.17100  -0.06100   -0.85065
元大巴菲特基金                                                     25.07000   25.11000  -0.04000   -0.15930
元大日經225基金                                                    27.03000   27.11000  -0.08000   -0.29509
元大台商收成基金                                                   21.29000   21.33000  -0.04000   -0.18753
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.37000   12.35000   0.02000    0.16194
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.87000   35.93000  -0.06000   -0.16699
元大台灣中型100基金                                                30.92000   30.96000  -0.04000   -0.12920
元大台灣加權股價指數基金                                           24.44300   24.45500  -0.01200   -0.04907
元大台灣卓越50基金                                                 77.97000   77.90000   0.07000    0.08986
元大台灣金融基金                                                   17.17000   17.16000   0.01000    0.05828
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.83000   29.76000   0.07000    0.23522
元大台灣高股息基金                                                 26.24000   26.27000  -0.03000   -0.11420
元大台灣電子科技基金                                               33.53000   33.56000  -0.03000   -0.08939
元大全球ETF成長組合基金                                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.28000   21.99000   0.29000    1.31878
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.18100   12.20800  -0.02700   -0.22117
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.17000    9.06000   0.11000    1.21413
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.96000    6.88000   0.08000    1.16279
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.56000    6.59000  -0.03000   -0.45524
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.71900    8.70000   0.01900    0.21839
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.58000   13.45000   0.13000    0.96654
元大全球農業商機基金                                               16.63000   16.65000  -0.02000   -0.12012
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.75000    9.67400   0.07600    0.78561
元大印度指數基金                                                    9.48700    9.39700   0.09000    0.95775
元大印度基金                                                       11.92000   11.85000   0.07000    0.59072
元大多多基金                                                       16.40000   16.45000  -0.05000   -0.30395
元大多福基金                                                       50.23000   50.54000  -0.31000   -0.61338
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.99710    8.97730   0.01980    0.22056
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.29080    7.27480   0.01600    0.21994
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.26300    9.24100   0.02200    0.23807
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.93600    9.96900  -0.03300   -0.33103
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.10790   10.11100  -0.00310   -0.03066
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.15330   10.15230   0.00100    0.00985
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.15330   10.15230   0.00100    0.00985
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.12410   10.13270  -0.00860   -0.08487
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.12410   10.13270  -0.00860   -0.08487
元大卓越基金                                                       42.31000   42.38000  -0.07000   -0.16517
元大店頭基金                                                        7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
元大泛歐成長基金                                                    8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.38370   10.38300   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.69110    9.69370  -0.00260   -0.02682
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.90660   31.93290  -0.02630   -0.08236
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.51850   38.63750  -0.11900   -0.30799
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.65460   18.61790   0.03670    0.19712
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.19410   19.28930  -0.09520   -0.49354
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.25320   40.32970  -0.07650   -0.18969
元大高科技基金                                                     18.28000   18.31000  -0.03000   -0.16384
元大得利貨幣市場基金                                               16.29540   16.29520   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01120   12.01100   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
元大華夏中小基金                                                    7.17000    6.84000   0.33000    4.82456
元大新中國基金-人民幣                                               9.34000    8.89000   0.45000    5.06187
元大新中國基金-美元                                                 9.01600    8.55200   0.46400    5.42563
元大新中國基金-新台幣                                               8.96000    8.51000   0.45000    5.28790
元大新主流基金                                                     23.09000   23.25000  -0.16000   -0.68817
元大新東協平衡基金-美元                                             9.55200    9.51900   0.03300    0.34668
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.36170   10.35210   0.00960    0.09273
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.86120    9.81720   0.04400    0.44819
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.88250   10.84420   0.03830    0.35318
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.18850    9.15610   0.03240    0.35386
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.04450   10.03950   0.00500    0.04980
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46130    9.45650   0.00480    0.05076
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.18650   10.19090  -0.00440   -0.04318
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.60150    9.60570  -0.00420   -0.04372
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.67800    9.67500   0.00300    0.03101
元大新興亞洲基金                                                   11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.39870    9.35720   0.04150    0.44351
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.92740    8.88790   0.03950    0.44442
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.64390    9.61030   0.03360    0.34962
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.16710    9.13520   0.03190    0.34920
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.13810   15.13790   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.08000   35.32000  -0.24000   -0.67950
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.11000    9.22000  -0.11000   -1.19306
元大實質多重資產基金-美元                                           8.62700    8.69700  -0.07000   -0.80488
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.09000    9.17000  -0.08000   -0.87241
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.88000   13.55000   0.33000    2.43542
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.14000   15.90000  -0.76000   -4.77987
元大摩臺基金                                                       36.45000   36.41000   0.04000    0.10986
元大標普500基金                                                    26.02000   26.00000   0.02000    0.07692
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.98000   13.01000  -0.03000   -0.23059
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.48000   32.30000   0.18000    0.55728
元大標智滬深300基金                                                17.73000   18.02000  -0.29000   -1.60932
元大歐洲50基金                                                     23.58000   23.50000   0.08000    0.34043
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.42970    9.43440  -0.00470   -0.04982
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25240   10.25210   0.00030    0.00293
元大績效基金                                                       48.22000   48.47000  -0.25000   -0.51578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.77000   14.83000  -0.06000   -0.40459
日盛上選基金                                                       31.68000   31.80000  -0.12000   -0.37736
日盛小而美基金                                                     17.25000   17.36000  -0.11000   -0.63364
日盛中國內需動力基金                                                9.55000    9.24000   0.31000    3.35498
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.93260   11.93460  -0.00200   -0.01676
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72640    9.72810  -0.00170   -0.01748
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.16030   12.14930   0.01100    0.09054
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90560    9.89660   0.00900    0.09094
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.94350   10.93960   0.00390    0.03565
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89790    8.89470   0.00320    0.03598
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.41000   10.04000   0.37000    3.68526
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.18000    9.77000   0.41000    4.19652
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.50000   10.09000   0.41000    4.06343
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.40000   10.22000   0.18000    1.76125
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.54000   10.33000   0.21000    2.03291
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.60000   10.39000   0.21000    2.02117
日盛日盛基金                                                       12.66000   12.77000  -0.11000   -0.86139
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
日盛全球抗暖化基金                                                 10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.25080   10.23870   0.01210    0.11818
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35510    9.34400   0.01110    0.11879
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.00490    9.99930   0.00560    0.05600
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13150    9.12640   0.00510    0.05588
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.44170    2.44280  -0.00110   -0.04503
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64320    1.64400  -0.00080   -0.04866
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37610    0.37590   0.00020    0.05321
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25380    0.25370   0.00010    0.03942
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.40130   12.40240  -0.00110   -0.00887
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.23630    8.23710  -0.00080   -0.00971
日盛亞洲機會基金                                                    6.82000    6.67000   0.15000    2.24888
日盛首選基金                                                       16.39000   16.47000  -0.08000   -0.48573
日盛高科技基金                                                     17.47000   17.50000  -0.03000   -0.17143
日盛貨幣市場基金                                                   14.80640   14.80620   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.43000   37.79000  -0.36000   -0.95263
日盛精選五虎基金                                                   34.83000   34.97000  -0.14000   -0.40034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.51990   13.51970   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.99000   30.13000  -0.14000   -0.46465
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.74000   11.34000   0.40000    3.52734
台新MSCI中國基金                                                   20.94000   20.66000   0.28000    1.35528
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19690   14.19670   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.32490   10.33950  -0.01460   -0.14121
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.72240   10.69970   0.02270    0.21216
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.28530   10.27320   0.01210    0.11778
台新中國通基金                                                     42.05000   42.25000  -0.20000   -0.47337
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50680    0.48210   0.02470    5.12342
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.57900   14.83600   0.74300    5.00809
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31500    0.30240   0.01260    4.16667
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.71000    9.33000   0.38000    4.07288
台新主流基金                                                       22.76000   22.70000   0.06000    0.26432
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.17000   21.33000  -0.16000   -0.75012
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69130    0.69610  -0.00480   -0.68956
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.33000   15.46000  -0.13000   -0.84088
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50000    0.50350  -0.00350   -0.69513
台新台灣中小基金                                                   32.57000   32.82000  -0.25000   -0.76173
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.76220    9.83060  -0.06840   -0.69579
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.30680    9.33730  -0.03050   -0.32665
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.58580   10.62060  -0.03480   -0.32767
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.88870    9.84180   0.04690    0.47654
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.88910   10.83750   0.05160    0.47612
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
台新印度基金                                                       13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
台新亞美短期債券基金                                               11.31640   11.30840   0.00800    0.07074
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52400    8.52430  -0.00030   -0.00352
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28230    0.28210   0.00020    0.07090
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.20760   12.20810  -0.00050   -0.00410
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39890    0.39850   0.00040    0.10038
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11400   11.11390   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.03560   30.18360  -0.14800   -0.49033
台新智慧生活基金-美元                                              10.25590   10.17790   0.07800    0.76637
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.38220    8.36360   0.01860    0.22239
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55550    8.54450   0.01100    0.12874
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.28470    9.26410   0.02060    0.22236
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48660    9.47440   0.01220    0.12877
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.15750   11.11040   0.04710    0.42393
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35710    0.35530   0.00180    0.50661
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09470    8.06050   0.03420    0.42429
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27290    0.27150   0.00140    0.51565
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.50000    5.50000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.13000   21.11000   0.02000    0.09474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.82000   19.55000   0.27000    1.38107
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59450   12.59440   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                 10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.26580   11.26330   0.00250    0.02220
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.29740   10.26290   0.03450    0.33616
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11410    9.12100  -0.00690   -0.07565
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.57160   10.57950  -0.00790   -0.07467
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89740    7.87820   0.01920    0.24371
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22440    9.20190   0.02250    0.24451
永豐中小基金                                                       50.87000   51.16000  -0.29000   -0.56685
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72060    1.72750  -0.00690   -0.39942
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34830    2.35770  -0.00940   -0.39869
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.03430    8.04140  -0.00710   -0.08829
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.63870   10.64820  -0.00950   -0.08922
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.65000    4.55000   0.10000    2.19780
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.42000   20.91000   0.51000    2.43902
永豐主流品牌基金                                                   17.64000   17.50000   0.14000    0.80000
永豐永豐基金                                                       33.08000   33.28000  -0.20000   -0.60096
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.18030    9.17540   0.00490    0.05340
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.49190    9.48680   0.00510    0.05376
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03800    9.03860  -0.00060   -0.00664
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.34630    9.34690  -0.00060   -0.00642
永豐亞洲民生消費基金                                               11.82000   11.69000   0.13000    1.11206
永豐南非幣2021保本基金                                             13.65100   13.63270   0.01830    0.13424
永豐高科技基金                                                     22.77000   22.96000  -0.19000   -0.82753
永豐貨幣市場基金                                                   13.91490   13.91470   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.05690    2.06370  -0.00680   -0.32951
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49330    2.50150  -0.00820   -0.32780
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73020    7.73150  -0.00130   -0.01681
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.63960   10.64140  -0.00180   -0.01692
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05090    7.04140   0.00950    0.13492
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12240   11.10740   0.01500    0.13505
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.12000    9.61000   0.51000    5.30697
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.22000    7.78000   0.44000    5.65553
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.86000   17.85000   1.01000    5.65826
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.43000   51.42000   0.01000    0.01945
永豐領航科技基金                                                   37.33000   37.68000  -0.35000   -0.92887
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.94000   11.86000   0.08000    0.67454
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.44000   11.37000   0.07000    0.61566
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
永豐趨勢平衡基金                                                   40.73000   40.98000  -0.25000   -0.61005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.76740   11.76650   0.00090    0.00765
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.64100    9.63460   0.00640    0.06643
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.09950   10.09280   0.00670    0.06638
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.66110    9.65290   0.00820    0.08495
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.97700    9.96840   0.00860    0.08627
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.69330    9.68740   0.00590    0.06090
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.28040   10.27410   0.00630    0.06132
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.66720    9.65890   0.00830    0.08593
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.06740   10.05940   0.00800    0.07953
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.76000   10.53000   0.23000    2.18424
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.66000    9.43000   0.23000    2.43902
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.38000   10.13000   0.25000    2.46792
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.20000   13.68000   0.52000    3.80117
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.13000   18.38000   0.75000    4.08052
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.09000   18.33000   0.76000    4.14621
兆豐國際生命科學基金                                               15.70000   15.61000   0.09000    0.57655
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.19020   10.17790   0.01230    0.12085
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.45910   10.43990   0.01920    0.18391
兆豐國際全球基金                                                   30.71000   30.56000   0.15000    0.49084
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.39430   10.39340   0.00090    0.00866
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04530   10.04760  -0.00230   -0.02289
兆豐國際國民基金                                                   21.96000   21.96000   0.00000    0.00000
兆豐國際第一基金                                                   12.84000   12.93000  -0.09000   -0.69606
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.26320   10.26650  -0.00330   -0.03214
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97040    8.00060  -0.03020   -0.37747
兆豐國際萬全基金                                                   20.26000   20.39000  -0.13000   -0.63757
兆豐國際電子基金                                                   25.12000   25.27000  -0.15000   -0.59359
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.00000   21.02000  -0.02000   -0.09515
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.56000   16.54000   0.02000    0.12092
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.34000   33.44000  -0.10000   -0.29904
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53230   12.53210   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.31890   10.30870   0.01020    0.09895
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.18590   10.17150   0.01440    0.14157
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.30770   10.29330   0.01440    0.13990
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.21920   10.20910   0.01010    0.09893
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.27960   10.26520   0.01440    0.14028
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.24260   10.22820   0.01440    0.14079
合庫台灣基金                                                       10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.25170   11.23500   0.01670    0.14864
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.23810   12.21400   0.02410    0.19731
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.90560   10.88370   0.02190    0.20122
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.68440   11.66670   0.01770    0.15171
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.00530    7.99350   0.01180    0.14762
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35010    9.33300   0.01710    0.18322
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.95530    8.93720   0.01810    0.20252
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77800    8.76400   0.01400    0.15974
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.15880    9.14040   0.01840    0.20130
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
合庫全球新興市場基金                                                9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
合庫貨幣市場基金                                                   10.15400   10.15390   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.67210    9.65750   0.01460    0.15118
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.91120    9.89120   0.02000    0.20220
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.17100   10.15730   0.01370    0.13488
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.70070   11.68100   0.01970    0.16865
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.38150   14.35090   0.03060    0.21323
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65510    8.64190   0.01320    0.15274
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.41630    9.39910   0.01720    0.18300
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79980    7.78930   0.01050    0.13480
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66300    8.64990   0.01310    0.15145
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.28020   10.26660   0.01360    0.13247
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.02000   10.93000   0.09000    0.82342
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.14000   11.01000   0.13000    1.18074
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.23000   11.10000   0.13000    1.17117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.13560   11.13380   0.00180    0.01617
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.31200   10.26940   0.04260    0.41482
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.15140   10.11910   0.03230    0.31920
安聯中國東協基金                                                   15.80000   15.66000   0.14000    0.89400
安聯中國策略基金-美元                                              11.57000   10.95000   0.62000    5.66210
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.98000   14.19000   0.79000    5.56730
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.83000   13.52000   0.31000    2.29290
安聯中華新思路基金-美元                                            13.23000   12.88000   0.35000    2.71739
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.40000   12.08000   0.32000    2.64901
安聯台灣大壩基金                                                   28.36000   28.56000  -0.20000   -0.70028
安聯台灣科技基金                                                   46.52000   46.86000  -0.34000   -0.72557
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52270   12.52260   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   31.25000   31.45000  -0.20000   -0.63593
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.30800   10.30480   0.00320    0.03105
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.21780   15.21620   0.00160    0.01052
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60010    9.59900   0.00110    0.01146
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.19000   11.13000   0.06000    0.53908
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.61620   12.60650   0.00970    0.07694
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.32820   10.31830   0.00990    0.09595
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.37630   12.36520   0.01110    0.08977
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.37510    9.36960   0.00550    0.05870
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.28510    9.27620   0.00890    0.09594
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.89490    8.88690   0.00800    0.09002
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05300   12.04250   0.01050    0.08719
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.95720   10.94500   0.01220    0.11147
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.59480   10.58420   0.01060    0.10015
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.59270    8.58530   0.00740    0.08619
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43270    8.42330   0.00940    0.11160
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12740    8.11930   0.00810    0.09976
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.05200   10.04190   0.01010    0.10058
安聯全球人口趨勢基金                                               11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.53000    9.32000   0.21000    2.25322
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.82000   35.04000   0.78000    2.22603
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.09600   12.09200   0.00400    0.03308
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.36200   10.35860   0.00340    0.03282
安聯全球新興市場基金                                               17.53000   17.51000   0.02000    0.11422
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
安聯亞洲動態策略基金                                               22.02000   21.78000   0.24000    1.10193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.32290   10.31840   0.00450    0.04361
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.96820    9.96390   0.00430    0.04316
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.29750   86.30780  -0.01030   -0.01193
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.87400   12.85690   0.01710    0.13300
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.26460   66.28570  -0.02110   -0.03183
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.79170    9.77880   0.01290    0.13192
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.65280    2.65300  -0.00020   -0.00754
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.83500   10.80760   0.02740    0.25353
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20760    2.21360  -0.00600   -0.27105
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89370    8.87170   0.02200    0.24798
宏利台灣動力基金                                                   28.77000   28.97000  -0.20000   -0.69037
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.97970    9.94810   0.03160    0.31765
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.77080    9.74940   0.02140    0.21950
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.68140    7.65720   0.02420    0.31604
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63080    7.61200   0.01880    0.24698
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
宏利全球債券組合基金                                               13.20130   13.18620   0.01510    0.11451
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.86770    2.86460   0.00310    0.10822
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.98280   11.96650   0.01630    0.13621
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75180    8.73920   0.01260    0.14418
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.40700    2.41700  -0.01000   -0.41374
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.09910   11.09160   0.00750    0.06762
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.35410    3.32710   0.02700    0.81152
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53620    0.53200   0.00420    0.78947
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.36000   15.23000   0.13000    0.85358
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.95030   11.93750   0.01280    0.10723
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.59420   10.57860   0.01560    0.14747
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18450   10.17340   0.01110    0.10911
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75270    8.74310   0.00960    0.10980
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37760    8.36530   0.01230    0.14704
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.23710    8.22810   0.00900    0.10938
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.20630    8.19700   0.00930    0.11346
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86850    2.86510   0.00340    0.11867
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41640    0.41560   0.00080    0.19249
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.55560   12.53600   0.01960    0.15635
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94920    0.94770   0.00150    0.15828
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39800    7.38660   0.01140    0.15433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05630    2.05340   0.00290    0.14123
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29660    0.29610   0.00050    0.16886
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03090    9.01680   0.01410    0.15637
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32860    0.32830   0.00030    0.09138
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66720   13.66700   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.58000    2.54000   0.04000    1.57480
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.64000   11.48000   0.16000    1.39373
宏利臺灣股息收益基金                                               24.35000   24.47000  -0.12000   -0.49040
宏利澳幣保本基金                                                   12.40640   12.40990  -0.00350   -0.02820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.89830    9.93650  -0.03820   -0.38444
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43670    9.43590   0.00080    0.00848
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.86480    8.87240  -0.00760   -0.08566
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.88570   10.89500  -0.00930   -0.08536
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
貝萊德新台幣基金                                                   12.95310   12.95300   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.46000   25.53000  -0.07000   -0.27419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42390   11.41630   0.00760    0.06657
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.26780   10.22800   0.03980    0.38913
保德信大中華基金-人民幣                                             9.77000    9.55000   0.22000    2.30366
保德信大中華基金-美元                                               9.93000    9.66000   0.27000    2.79503
保德信大中華基金-新台幣                                            29.49000   28.71000   0.78000    2.71682
保德信中小型股基金                                                 45.51000   46.17000  -0.66000   -1.42950
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.93000    8.54000   0.39000    4.56674
保德信中國中小基金-美元                                             8.86000    8.43000   0.43000    5.10083
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.54000    8.13000   0.41000    5.04305
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.69380    9.45420   0.23960    2.53432
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.73540    9.49810   0.23730    2.49839
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.80190    9.56130   0.24060    2.51639
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.74180   10.47820   0.26360    2.51570
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.87000    9.33000   0.54000    5.78778
保德信中國品牌基金-美元                                             9.77000    9.24000   0.53000    5.73593
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.57000   10.00000   0.57000    5.70000
保德信台商全方位基金                                               34.00000   34.27000  -0.27000   -0.78786
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.91000   27.88000   0.03000    0.10760
保德信全球消費商機基金                                             17.97000   17.99000  -0.02000   -0.11117
保德信全球基礎建設基金                                             12.69000   12.73000  -0.04000   -0.31422
保德信全球資源基金                                                  7.54000    7.55000  -0.01000   -0.13245
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.43000   33.32000   0.11000    0.33013
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.32080   10.28890   0.03190    0.31004
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.44520   10.41290   0.03230    0.31019
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.27840   10.25620   0.02220    0.21645
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.40220   10.37970   0.02250    0.21677
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53520    9.53400   0.00120    0.01259
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.53710   10.53600   0.00110    0.01044
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.03830    9.04580  -0.00750   -0.08291
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.97340    9.98180  -0.00840   -0.08415
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.00310    7.99850   0.00460    0.05751
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.88890   10.88270   0.00620    0.05697
保德信亞太基金                                                     20.90000   20.77000   0.13000    0.62590
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50180    8.50100   0.00080    0.00941
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.55010   11.54900   0.00110    0.00952
保德信店頭市場基金                                                 32.83000   33.24000  -0.41000   -1.23345
保德信拉丁美洲基金                                                  7.60000    7.64000  -0.04000   -0.52356
保德信金平衡基金                                                   29.20000   29.22000  -0.02000   -0.06845
保德信金滿意基金                                                   41.53000   41.78000  -0.25000   -0.59837
保德信科技島基金                                                   25.77000   25.96000  -0.19000   -0.73190
保德信高成長基金                                                   90.65000   91.13000  -0.48000   -0.52672
保德信第一基金                                                     24.59000   24.69000  -0.10000   -0.40502
保德信貨幣市場基金                                                 15.80780   15.80750   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.48840   10.48460   0.00380    0.03624
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.64690   10.65310  -0.00620   -0.05820
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.74670   10.74920  -0.00250   -0.02326
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.21460   10.22660  -0.01200   -0.11734
保德信新世紀基金                                                    9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.95940    7.96380  -0.00440   -0.05525
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.09290   11.09900  -0.00610   -0.05496
保德信新興趨勢組合基金                                             11.17000   11.06000   0.11000    0.99458
保德信瑞騰基金                                                     15.58570   15.58590  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86560    9.85510   0.01050    0.10654
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.26520   10.25440   0.01080    0.10532
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.77920    9.77010   0.00910    0.09314
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.99520    9.98460   0.01060    0.10616
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.87650    9.87560   0.00090    0.00911
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15060   10.14980   0.00080    0.00788
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79200    9.78210   0.00990    0.10121
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00330    9.99310   0.01020    0.10207
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.24660   10.23750   0.00910    0.08889
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22640   10.21700   0.00940    0.09200
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35620   10.34640   0.00980    0.09472
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.12390   10.10800   0.01590    0.15730
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.23630   10.22080   0.01550    0.15165
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.08490   10.07800   0.00690    0.06847
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36340   10.36350  -0.00010   -0.00096
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.97910    9.96720   0.01190    0.11939
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.17860   10.16640   0.01220    0.12000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.91620    9.91630  -0.00010   -0.00101
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76500    9.74670   0.01830    0.18776
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22790   10.21530   0.01260    0.12334
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35270   10.34040   0.01230    0.11895
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35100   10.33410   0.01690    0.16354
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.63040   10.61270   0.01770    0.16678
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.21120   10.19220   0.01900    0.18642
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.31570   10.29640   0.01930    0.18744
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06470   10.05090   0.01380    0.13730
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.12830   10.11100   0.01730    0.17110
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.07210   10.06440   0.00770    0.07651
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95100    1.95270  -0.00170   -0.08706
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.73770    2.73980  -0.00210   -0.07665
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29780    0.29700   0.00080    0.26936
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45240    0.45120   0.00120    0.26596
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.46650    8.44540   0.02110    0.24984
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.09350   12.06250   0.03100    0.25699
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50880    9.51640  -0.00760   -0.07986
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.87670   11.88690  -0.01020   -0.08581
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.71290    8.69110   0.02180    0.25083
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.93540   10.90810   0.02730    0.25027
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51350   10.49400   0.01950    0.18582
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36120   10.34140   0.01980    0.19146
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.18000   18.22000  -0.04000   -0.21954
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4179.64000 4190.69000 -11.05000   -0.26368
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.22430   10.21390   0.01040    0.10182
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.95710   10.94600   0.01110    0.10141
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09840   10.08740   0.01100    0.10905
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.88060    9.86970   0.01090    0.11044
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34680   10.33530   0.01150    0.11127
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.84090    9.82910   0.01180    0.12005
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.12920   10.11760   0.01160    0.11465
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.18560   10.19880  -0.01320   -0.12943
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12700    6.10530   0.02170    0.35543
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89860   10.86000   0.03860    0.35543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.81500   10.64060   0.17440    1.63901
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.90940   11.71690   0.19250    1.64293
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.09700   10.90980   0.18720    1.71589
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.45220    9.29990   0.15230    1.63765
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.86310    9.70370   0.15940    1.64267
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.70680    9.54310   0.16370    1.71538
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.84430   10.66950   0.17480    1.63831
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.40430   11.22000   0.18430    1.64260
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.36770   11.17590   0.19180    1.71619
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.04000    7.03000   0.01000    0.14225
柏瑞巨人基金                                                       12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.67880   13.67870   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.01000   15.93000   0.08000    0.50220
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.73620   13.71420   0.02200    0.16042
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.16520   12.14140   0.02380    0.19602
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.74990   12.72190   0.02800    0.22009
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.62410    8.61040   0.01370    0.15911
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.69950    6.68880   0.01070    0.15997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65460    8.63770   0.01690    0.19565
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42090    8.40720   0.01370    0.16296
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.66740   10.64390   0.02350    0.22078
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30860    8.29490   0.01370    0.16516
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.34570   12.32150   0.02420    0.19640
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.90020   11.88120   0.01900    0.15992
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.41790   12.39770   0.02020    0.16293
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.60650   11.58100   0.02550    0.22019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.87950    8.86530   0.01420    0.16018
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67200    9.65310   0.01890    0.19579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.62390    9.60830   0.01560    0.16236
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48570    9.46480   0.02090    0.22082
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35550    9.34010   0.01540    0.16488
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.29170   10.27510   0.01660    0.16156
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.21640   10.20070   0.01570    0.15391
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.08340   10.06200   0.02140    0.21268
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.14470   10.12580   0.01890    0.18665
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.73820    9.72250   0.01570    0.16148
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.51640    9.50180   0.01460    0.15366
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.41270   10.40670   0.00600    0.05766
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53080    9.51060   0.02020    0.21239
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59320    9.57530   0.01790    0.18694
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27250   10.25590   0.01660    0.16186
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.21660   10.20080   0.01580    0.15489
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.08370   10.06230   0.02140    0.21268
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.14490   10.12590   0.01900    0.18764
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.73790    9.72220   0.01570    0.16149
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.51650    9.50180   0.01470    0.15471
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.58150   10.57540   0.00610    0.05768
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53070    9.51050   0.02020    0.21240
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59350    9.57560   0.01790    0.18693
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.02400   11.02170   0.00230    0.02087
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.32600   12.32360   0.00240    0.01947
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.70110   11.69330   0.00780    0.06670
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03560    9.03370   0.00190    0.02103
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73090    9.72910   0.00180    0.01850
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64870    9.64250   0.00620    0.06430
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.72710   10.72480   0.00230    0.02145
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.47710   11.47490   0.00220    0.01917
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.30410   11.29670   0.00740    0.06551
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03580    9.03400   0.00180    0.01992
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73130    9.72950   0.00180    0.01850
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64920    9.64300   0.00620    0.06430
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.33000   13.20000   0.13000    0.98485
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.18000   14.04000   0.14000    0.99715
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.33000    9.23000   0.10000    1.08342
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.66000    8.58000   0.08000    0.93240
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.38000   11.27000   0.11000    0.97604
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.69000   11.57000   0.12000    1.03717
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.24000   13.00000   0.24000    1.84615
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.47000   13.22000   0.25000    1.89107
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.54140   11.55180  -0.01040   -0.09003
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.42730    7.43400  -0.00670   -0.09013
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.64970   11.64310   0.00660    0.05669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.37580   11.36610   0.00970    0.08534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.45690   10.44550   0.01140    0.10914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31050    8.30570   0.00480    0.05779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35850    9.35050   0.00800    0.08556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.41500    9.40470   0.01030    0.10952
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.94290   10.93360   0.00930    0.08506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.23030   10.22450   0.00580    0.05673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.43930   10.42800   0.01130    0.10836
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69420    9.68590   0.00830    0.08569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97940    8.97430   0.00510    0.05683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.92970    8.92800   0.00170    0.01904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.44010    9.42990   0.01020    0.10817
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.22690   12.20540   0.02150    0.17615
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.72920   11.70520   0.02400    0.20504
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.12750   11.10170   0.02580    0.23240
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.05250    7.04010   0.01240    0.17613
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81560    8.79760   0.01800    0.20460
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.46790    9.44600   0.02190    0.23184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.51060   10.49200   0.01860    0.17728
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.14510   11.11930   0.02580    0.23203
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.54460    9.52500   0.01960    0.20577
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.99640    8.98050   0.01590    0.17705
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67010    9.64760   0.02250    0.23322
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.46150   11.46240  -0.00090   -0.00785
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.13990   12.13920   0.00070    0.00577
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.11330   11.10920   0.00410    0.03691
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.12610    9.12680  -0.00070   -0.00767
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70140    9.70080   0.00060    0.00619
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71860    9.71500   0.00360    0.03706
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.44250   11.44190   0.00060    0.00524
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.22610   10.22690  -0.00080   -0.00782
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.58960   10.58570   0.00390    0.03684
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.60190    9.60260  -0.00070   -0.00729
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.28360    9.28430  -0.00070   -0.00754
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.92890    9.92830   0.00060    0.00604
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47280    9.46930   0.00350    0.03696
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.14000   18.10000   0.04000    0.22099
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.02000   16.93000   0.09000    0.53160
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.92510   12.90990   0.01520    0.11774
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.46920   10.44650   0.02270    0.21730
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47670   11.45380   0.02290    0.19993
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19790   12.19280   0.00510    0.04183
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.02670   10.99810   0.02860    0.26004
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.29010    9.26990   0.02020    0.21791
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.84930    9.82970   0.01960    0.19940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.70390    9.69980   0.00410    0.04227
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.81950    9.79410   0.02540    0.25934
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.42600    9.40550   0.02050    0.21796
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.64910    9.62980   0.01930    0.20042
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.54250   11.53760   0.00490    0.04247
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.76160    9.73630   0.02530    0.25985
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.73000   12.43000   0.30000    2.41352
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.70000   30.16000  -1.46000   -4.84085
國泰大中華基金                                                     18.37000   18.48000  -0.11000   -0.59524
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.58000   14.65000  -0.07000   -0.47782
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.01000   41.22000  -0.21000   -0.50946
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.88000   18.40000   0.48000    2.60870
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.90700    9.90810  -0.00110   -0.01110
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15590    8.15690  -0.00100   -0.01226
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.44380   10.42250   0.02130    0.20437
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.71000   19.10000   0.61000    3.19372
國泰中港台基金台幣級別                                             14.69000   14.15000   0.54000    3.81625
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.43000   26.52000  -0.09000   -0.33937
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.17000   32.43000  -0.26000   -0.80173
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.44780   10.43840   0.00940    0.09005
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.07420   10.06510   0.00910    0.09041
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.10030   10.09120   0.00910    0.09018
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43750   12.43740   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.98000   21.05000  -0.07000   -0.33254
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.38000   21.36000   0.02000    0.09363
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.14310   11.01440   0.12870    1.16847
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.77360    9.66080   0.11280    1.16761
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.56000   11.36000   0.20000    1.76056
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.44000   18.30000   0.14000    0.76503
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.23000   18.09000   0.14000    0.77391
國泰科技生化基金                                                   31.60000   31.83000  -0.23000   -0.72259
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.23000   28.18000   0.05000    0.17743
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.90200   40.01650  -0.11450   -0.28613
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.04570   19.00610   0.03960    0.20835
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.55510   19.65110  -0.09600   -0.48852
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.98860   39.90160   0.08700    0.21804
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.65050   41.60490   0.04560    0.10960
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.23450   43.22220   0.01230    0.02846
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.56000   21.72000  -0.16000   -0.73665
國泰國泰基金台幣級別                                               21.56000   21.72000  -0.16000   -0.73665
國泰富時中國A50基金                                                20.31000   20.81000  -0.50000   -2.40269
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.41590   42.45750  -0.04160   -0.09798
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.81530   10.80200   0.01330    0.12313
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51040    7.50130   0.00910    0.12131
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.69700   10.36600   0.33100    3.19313
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.70120   42.60100   0.10020    0.23521
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.45000   21.55000  -0.10000   -0.46404
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.10000   11.94000   0.16000    1.34003
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.67300   10.65750   0.01550    0.14544
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65980    6.65010   0.00970    0.14586
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.16000   33.25000  -0.09000   -0.27068
國泰價值卓越基金                                                   13.68000   13.76000  -0.08000   -0.58140
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.48000   21.40000   0.08000    0.37383
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.36210   40.18900   0.17310    0.43071
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.33000   21.19000   0.14000    0.66069
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.81000   19.65000   0.16000    0.81425
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.95000   17.95000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.18310   12.17460   0.00850    0.06982
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.33850   10.32700   0.01150    0.11136
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.21480   10.20980   0.00500    0.04897
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.17550   10.18000  -0.00450   -0.04420
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31900   10.30760   0.01140    0.11060
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21810   10.21310   0.00500    0.04896
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.16380   10.16830  -0.00450   -0.04426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34990   11.34760   0.00230    0.02027
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20860   10.17730   0.03130    0.30755
第一金大中華基金                                                   24.84000   24.87000  -0.03000   -0.12063
第一金小型精選基金                                                 30.81000   30.93000  -0.12000   -0.38797
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.70000   12.39000   0.31000    2.50202
第一金中國世紀基金-美元                                             8.16250    7.93380   0.22870    2.88260
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.16310    7.93440   0.22870    2.88239
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.58000    9.32000   0.26000    2.78970
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.58000    9.32000   0.26000    2.78970
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.62380    9.63500  -0.01120   -0.11624
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38810    8.38140   0.00670    0.07994
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.93870   10.95150  -0.01280   -0.11688
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.67510    9.66740   0.00770    0.07965
第一金中概平衡基金                                                 25.10000   25.23000  -0.13000   -0.51526
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29060   15.29040   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.28900  178.28700   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.26360   14.11860   0.14500    1.02701
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.26390   14.11880   0.14510    1.02771
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.68000   13.55000   0.13000    0.95941
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.68000   13.56000   0.12000    0.88496
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.25000   10.23330   0.01670    0.16319
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.25000   10.23330   0.01670    0.16319
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.67440    9.64280   0.03160    0.32771
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.67450    9.64290   0.03160    0.32770
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.54350   13.44260   0.10090    0.75060
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.56110   13.46010   0.10100    0.75037
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.68900    9.68770   0.00130    0.01342
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.68940    9.68800   0.00140    0.01445
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29100    9.29510  -0.00410   -0.04411
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.31470    9.31880  -0.00410   -0.04400
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.37340   10.37200   0.00140    0.01350
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.96920    9.97360  -0.00440   -0.04412
第一金全球大趨勢基金                                               23.28000   23.14000   0.14000    0.60501
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.72420    8.72590  -0.00170   -0.01948
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.11600    6.11720  -0.00120   -0.01962
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.83330    9.85100  -0.01770   -0.17968
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.83450    9.85230  -0.01780   -0.18067
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.46830   10.48710  -0.01880   -0.17927
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.46980   10.48870  -0.01890   -0.18019
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.39830    8.27390   0.12440    1.50352
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12700    9.97700   0.15000    1.50346
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25530    9.24900   0.00630    0.06812
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25430    9.24800   0.00630    0.06812
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69830    7.68740   0.01090    0.14179
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69500    7.68410   0.01090    0.14185
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.48300    8.47420   0.00880    0.10384
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.48350    8.47480   0.00870    0.10266
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.14900   11.14140   0.00760    0.06821
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.14990   11.14230   0.00760    0.06821
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.95490    9.94080   0.01410    0.14184
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.62420   14.60910   0.01510    0.10336
第一金亞洲科技基金                                                 18.23000   18.10000   0.13000    0.71823
第一金亞洲新興市場基金                                             12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
第一金店頭市場基金                                                  8.10000    8.11000  -0.01000   -0.12330
第一金創新趨勢基金                                                 21.09000   21.16000  -0.07000   -0.33081
第一金電子基金                                                     30.78000   30.91000  -0.13000   -0.42058
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.04000   18.14000  -0.10000   -0.55127
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.35000   19.32000   0.03000    0.15528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.92000   19.79000   0.13000    0.65690
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.91000    7.63000   0.28000    3.66972
統一大中華中小基金(美元)                                            7.43000    7.14000   0.29000    4.06162
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.97000   10.54000   0.43000    4.07970
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
統一大滿貫基金-A類型                                               32.25000   32.46000  -0.21000   -0.64695
統一大滿貫基金-I類型                                               32.25000   32.46000  -0.21000   -0.64695
統一大龍印基金                                                     13.92000   13.70000   0.22000    1.60584
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.17000    8.74000   0.43000    4.91991
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.63000    8.19000   0.44000    5.37241
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.78000    9.30000   0.48000    5.16129
統一中小基金                                                       23.73000   24.04000  -0.31000   -1.28952
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63570    9.66380  -0.02810   -0.29078
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22150    9.21060   0.01090    0.11834
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90620    8.90100   0.00520    0.05842
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.78090   11.81530  -0.03440   -0.29115
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.22000   11.20670   0.01330    0.11868
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.80760   10.80130   0.00630    0.05833
統一台灣動力基金                                                   16.90000   17.09000  -0.19000   -1.11176
統一全天候基金-A類型                                              107.97000  109.07000  -1.10000   -1.00853
統一全天候基金-I類型                                              108.31000  109.42000  -1.11000   -1.01444
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.86170    7.87590  -0.01420   -0.18030
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.80200    7.78420   0.01780    0.22867
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.76860    7.75810   0.01050    0.13534
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.31780    8.33280  -0.01500   -0.18001
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.26200    8.24310   0.01890    0.22928
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.21970    8.20860   0.01110    0.13522
統一全球債券組合基金                                               12.06230   12.05430   0.00800    0.06637
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.95000   14.83000   0.12000    0.80917
統一全球新科技基金(美元)                                           14.45000   14.28000   0.17000    1.19048
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.83000   13.68000   0.15000    1.09649
統一亞太基金                                                       24.21000   23.92000   0.29000    1.21237
統一亞洲大金磚基金                                                 11.96000   11.85000   0.11000    0.92827
統一奔騰基金                                                       55.74000   56.07000  -0.33000   -0.58855
統一強棒貨幣市場基金                                               16.69970   16.69940   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                               10.01000    9.77000   0.24000    2.45650
統一強漢基金(美元)                                                  9.26000    9.00000   0.26000    2.88889
統一強漢基金(新台幣)                                               24.31000   23.66000   0.65000    2.74725
統一統信基金                                                       28.69000   28.95000  -0.26000   -0.89810
統一黑馬基金                                                       56.12000   56.40000  -0.28000   -0.49645
統一新亞洲科技能源基金                                             15.68000   15.52000   0.16000    1.03093
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.85310    7.85370  -0.00060   -0.00764
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.23160   10.23240  -0.00080   -0.00782
統一經建基金                                                       45.58000   45.98000  -0.40000   -0.86994
統一龍馬基金                                                       63.23000   63.74000  -0.51000   -0.80013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.74000   17.95000  -0.21000   -1.16992
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.03000   44.16000  -0.13000   -0.29438
野村中國機會基金                                                   13.58000   13.22000   0.36000    2.72315
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                         9.98540   10.02890  -0.04350   -0.43375
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                           9.99730    9.99670   0.00060    0.00600
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                         9.97800    9.98800  -0.01000   -0.10012
野村巴西基金                                                        6.82000    6.87000  -0.05000   -0.72780
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
野村台灣高股息基金                                                 24.10000   24.09000   0.01000    0.04151
野村台灣運籌基金                                                   34.51000   34.70000  -0.19000   -0.54755
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.60210    9.64130  -0.03920   -0.40658
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.58310    9.57850   0.00460    0.04802
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.63300    9.63010   0.00290    0.03011
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.03040   10.07130  -0.04090   -0.40610
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.91610    9.91130   0.00480    0.04843
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.77580    9.77280   0.00300    0.03070
野村平衡基金                                                       18.42000   18.49000  -0.07000   -0.37858
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.75000   13.81000  -0.06000   -0.43447
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
野村全球生技醫療基金                                               17.03000   16.78000   0.25000    1.48987
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.07560   10.11120  -0.03560   -0.35208
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.05080   10.04450   0.00630    0.06272
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.96230    9.96190   0.00040    0.00402
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.21590   10.25190  -0.03600   -0.35115
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.16470   10.15830   0.00640    0.06300
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.07620   10.07580   0.00040    0.00397
野村全球品牌基金                                                   26.76000   26.66000   0.10000    0.37509
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.67000   12.64000   0.03000    0.23734
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.17000   19.12000   0.05000    0.26151
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.53080   10.56400  -0.03320   -0.31427
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.61670   10.60240   0.01430    0.13488
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.43020   10.41970   0.01050    0.10077
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.97600    9.00010  -0.02410   -0.26777
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.76260    8.75000   0.01260    0.14400
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.32710    8.31950   0.00760    0.09135
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04880   11.07820  -0.02940   -0.26539
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.51770   10.50260   0.01510    0.14377
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07390   10.06460   0.00930    0.09240
野村成長基金                                                       28.28000   28.46000  -0.18000   -0.63247
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.49190    8.50630  -0.01440   -0.16929
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51640    8.49380   0.02260    0.26608
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.66950    8.65340   0.01610    0.18605
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.40260    9.41880  -0.01620   -0.17200
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.29930    9.27460   0.02470    0.26632
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45990    9.44240   0.01750    0.18533
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.69000    8.56000   0.13000    1.51869
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.57000   12.38000   0.19000    1.53473
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.38980    9.41310  -0.02330   -0.24753
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.44670    9.43430   0.01240    0.13144
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.52550    9.51930   0.00620    0.06513
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.29250   10.31310  -0.02060   -0.19975
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.18280   10.16950   0.01330    0.13078
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.27060   10.26390   0.00670    0.06528
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.47940    8.47960  -0.00020   -0.00236
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07060    9.10420  -0.03360   -0.36906
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96570    8.96200   0.00370    0.04129
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.35490   13.35530  -0.00040   -0.00300
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.46690   12.51270  -0.04580   -0.36603
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.13550   10.13130   0.00420    0.04146
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.24510   10.28360  -0.03850   -0.37438
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.25650   10.25170   0.00480    0.04682
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.23880   10.23560   0.00320    0.03126
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32490   10.36370  -0.03880   -0.37438
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32530   10.32040   0.00490    0.04748
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.29190   10.28840   0.00350    0.03402
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.14520   10.18070  -0.03550   -0.34870
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.12850   10.12120   0.00730    0.07213
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.12900   10.13100  -0.00200   -0.01974
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.98120    9.97230   0.00890    0.08925
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92070    9.95120  -0.03050   -0.30650
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58280    9.57150   0.01130    0.11806
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07130    9.06380   0.00750    0.08275
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.20840   11.19910   0.00930    0.08304
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.02740   10.00090   0.02650    0.26498
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.15130   11.16390  -0.01260   -0.11286
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.61050   10.57680   0.03370    0.31862
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.35790   10.33090   0.02700    0.26135
野村泰國基金                                                       42.47000   42.10000   0.37000    0.87886
野村高科技基金                                                      9.28000    9.39000  -0.11000   -1.17146
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.21180   10.18830   0.02350    0.23066
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.06750   10.08370  -0.01620   -0.16066
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.50490   10.50120   0.00370    0.03523
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.49730    9.46840   0.02890    0.30523
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.41710    9.39600   0.02110    0.22456
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.44370    9.47200  -0.02830   -0.29878
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.83400   11.85370  -0.01970   -0.16619
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.46060   13.46530  -0.00470   -0.03490
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.80530   10.77240   0.03290    0.30541
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.72160   10.69750   0.02410    0.22529
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.92240   10.95520  -0.03280   -0.29940
野村貨幣市場基金                                                   16.30680   16.30650   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.52000   15.51000   0.01000    0.06447
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.20070   10.21980  -0.01910   -0.18689
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.41280   10.38620   0.02660    0.25611
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.43690   10.42000   0.01690    0.16219
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.00970   10.04440  -0.03470   -0.34547
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.99830    9.98960   0.00870    0.08709
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.96860    9.96180   0.00680    0.06826
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.21080   10.24610  -0.03530   -0.34452
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.16100   10.15220   0.00880    0.08668
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.21700   10.21010   0.00690    0.06758
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.02100   10.03410  -0.01310   -0.13055
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05490   10.02450   0.03040    0.30326
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.95030    9.92450   0.02580    0.25996
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.29270   10.30630  -0.01360   -0.13196
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.28990   10.25880   0.03110    0.30315
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18460   10.15820   0.02640    0.25989
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.21480   10.20240   0.01240    0.12154
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84370    7.83440   0.00930    0.11871
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.89000   11.87580   0.01420    0.11957
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
野村精選貨幣市場基金                                               12.09860   12.09850   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
野村積極成長基金                                                   11.96000   12.03000  -0.07000   -0.58188
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.13000   33.27000  -0.14000   -0.42080
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.39230   10.37670   0.01560    0.15034
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49650    8.51790  -0.02140   -0.25124
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84890    7.83520   0.01370    0.17485
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70730    7.69600   0.01130    0.14683
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.91180   11.94110  -0.02930   -0.24537
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.69000   10.67130   0.01870    0.17524
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.53280   10.51730   0.01550    0.14738
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
野村環球基金-人民幣計價                                            16.18000   16.21000  -0.03000   -0.18507
野村環球基金-美元計價                                              12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.68000   17.66000   0.02000    0.11325
野村鴻利基金                                                       21.92000   21.98000  -0.06000   -0.27298
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88320   16.88300   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.73000   18.85000  -0.12000   -0.63660
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.57000   10.48000   0.09000    0.85878
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.84000   12.74000   0.10000    0.78493
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.77000   14.66000   0.11000    0.75034
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.27170   10.26270   0.00900    0.08770
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.46330   13.45180   0.01150    0.08549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19860   10.18890   0.00970    0.09520
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43130   10.38460   0.04670    0.44970
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96380    9.97210  -0.00830   -0.08323
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16100   10.13360   0.02740    0.27039
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.87870    9.86610   0.01260    0.12771
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.96850    9.95210   0.01640    0.16479
凱基台商天下基金                                                   13.05000   12.87000   0.18000    1.39860
凱基台灣精五門基金                                                 19.76000   19.86000  -0.10000   -0.50352
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.41360   40.48050  -0.06690   -0.16526
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.14520   41.12540   0.01980    0.04815
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.84660   42.93270  -0.08610   -0.20055
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.59730   10.59070   0.00660    0.06232
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.06180   40.12660  -0.06480   -0.16149
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.20860   40.23370  -0.02510   -0.06239
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.10290   40.22490  -0.12200   -0.30329
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.89760   11.79110   0.10650    0.90322
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.71000   11.62000   0.09000    0.77453
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57200   11.57180   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.53000   26.64000  -0.11000   -0.41291
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.64000   21.59000   0.05000    0.23159
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.97720   20.91530   0.06190    0.29596
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.06000   16.86000   0.20000    1.18624
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.30340   16.10160   0.20180    1.25329
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.65000    7.59000   0.06000    0.79051
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.31730   11.29710   0.02020    0.17881
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.92330   11.90640   0.01690    0.14194
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.12090   12.10560   0.01530    0.12639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.10090   10.13350  -0.03260   -0.32171
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.09830   10.08520   0.01310    0.12989
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.09540   10.08790   0.00750    0.07435
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.10090   10.13350  -0.03260   -0.32171
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.09830   10.08520   0.01310    0.12989
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.09540   10.08780   0.00760    0.07534
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.71000   13.78000  -0.07000   -0.50798
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.37000   30.81000   0.56000    1.81759
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.01000   29.92000   0.09000    0.30080
富邦上証180基金                                                    31.11000   31.62000  -0.51000   -1.61290
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19660    0.18830   0.00830    4.40786
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.06000    5.81000   0.25000    4.30293
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.78000    6.65000   0.13000    1.95489
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.96000   41.90000  -1.94000   -4.63007
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.78050   11.53770   0.24280    2.10441
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.00010   10.75470   0.24540    2.28179
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.73150   10.48250   0.24900    2.37539
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.11140    9.90290   0.20850    2.10544
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.36230    9.15350   0.20880    2.28109
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.14250    8.93030   0.21220    2.37618
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        21.56340   21.58730  -0.02390   -0.11071
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.52710   11.52450   0.00260    0.02256
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.82770   10.79270   0.03500    0.32429
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.31880   13.36730  -0.04850   -0.36283
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.95580    1.95590  -0.00010   -0.00511
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37490    9.40910  -0.03420   -0.36348
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42570    1.42570   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.98390   12.00180  -0.01790   -0.14914
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75630    1.75510   0.00120    0.06837
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.17050   10.18570  -0.01520   -0.14923
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51030    1.50920   0.00110    0.07289
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.44150   10.46720  -0.02570   -0.24553
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.38250   10.36740   0.01510    0.14565
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.09000   15.05000   0.04000    0.26578
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.83000   19.94000  -0.11000   -0.55165
富邦日本東証基金                                                   20.69000   20.71000  -0.02000   -0.09657
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.63000   43.68000  -0.05000   -0.11447
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.98000   45.09000  -0.11000   -0.24396
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.57000   49.51000   0.06000    0.12119
富邦台灣心基金                                                     20.59000   20.82000  -0.23000   -1.10471
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.31000   44.27000   0.04000    0.09035
富邦台灣科技指數基金                                               52.27000   52.09000   0.18000    0.34556
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.10760   42.04730   0.06030    0.14341
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.19360   41.20100  -0.00740   -0.01796
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29900    0.29920  -0.00020   -0.06684
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51870    2.52740  -0.00870   -0.34423
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34550    0.34520   0.00030    0.08691
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.70430   10.69080   0.01350    0.12628
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.16800    2.17550  -0.00750   -0.34475
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32820    0.32790   0.00030    0.09149
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15040    9.13890   0.01150    0.12584
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.48000   22.30000   0.18000    0.80717
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.64000   14.76000  -0.12000   -0.81301
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.00000   27.58000   0.42000    1.52284
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67740   15.67720   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.57460   41.59070  -0.01610   -0.03871
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.99760   41.03570  -0.03810   -0.09285
富邦長紅基金                                                       57.87000   58.51000  -0.64000   -1.09383
富邦科技基金                                                       22.40000   22.54000  -0.14000   -0.62112
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.79780   40.83500  -0.03720   -0.09110
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.27520   40.38440  -0.10920   -0.27040
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.55350   37.62460  -0.07110   -0.18897
富邦恒生國企ETF基金                                                21.66000   21.82000  -0.16000   -0.73327
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              12.90000   12.83000   0.07000    0.54560
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.61000   30.94000  -0.33000   -1.06658
富邦高成長基金                                                     22.21000   22.46000  -0.25000   -1.11309
富邦基金A類型                                                      12.47000   12.56000  -0.09000   -0.71656
富邦基金I類型                                                      12.47000   12.56000  -0.09000   -0.71656
富邦深証100基金                                                    10.02000   10.12000  -0.10000   -0.98814
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.83000   19.76000   0.07000    0.35425
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41450    0.41430   0.00020    0.04827
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.29970   12.28400   0.01570    0.12781
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31120    9.29930   0.01190    0.12797
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29940    0.29930   0.00010    0.03341
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.58130    8.57040   0.01090    0.12718
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.75270    9.71760   0.03510    0.36120
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.28320   10.25590   0.02730    0.26619
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31100    9.27750   0.03350    0.36109
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.81290    9.78680   0.02610    0.26669
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.39000   18.40000  -0.01000   -0.05435
富邦精準基金                                                       43.04000   43.29000  -0.25000   -0.57750
富邦精銳中小基金                                                   10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.85000   16.96000  -0.11000   -0.64858
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.44000   20.40000   0.04000    0.19608
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.36000   14.40000  -0.04000   -0.27778
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.39000   19.40000  -0.01000   -0.05155
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.08730    9.98940   0.09790    0.98004
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.33300   10.15450   0.17850    1.75784
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.43390   10.26540   0.16850    1.64144
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.68840    9.59440   0.09400    0.97974
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87920    9.70860   0.17060    1.75720
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95990    9.79900   0.16090    1.64200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.68000   29.77000  -0.09000   -0.30232
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.96120    9.92750   0.03370    0.33946
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.97110    9.93480   0.03630    0.36538
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.89170    9.85630   0.03540    0.35916
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.07250   10.03740   0.03510    0.34969
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.09670   10.06010   0.03660    0.36381
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.01640    9.98030   0.03610    0.36171
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51080    8.50690   0.00390    0.04585
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.15400    9.14820   0.00580    0.06340
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79960    8.79480   0.00480    0.05458
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.90140    9.89680   0.00460    0.04648
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.99280    9.98650   0.00630    0.06309
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.62130    9.61580   0.00550    0.05720
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.72840    9.72260   0.00580    0.05965
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.47610    8.47600   0.00010    0.00118
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.67310    9.67110   0.00200    0.02068
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.05720    9.05590   0.00130    0.01436
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.91200   10.91180   0.00020    0.00183
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.76740   10.76520   0.00220    0.02044
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.17710   10.17600   0.00110    0.01081
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.22090    9.21920   0.00170    0.01844
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.07080   10.06940   0.00140    0.01390
富達卓越領航全球組合基金                                           14.92000   14.84000   0.08000    0.53908
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71000    8.70660   0.00340    0.03905
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.54610    9.54060   0.00550    0.05765
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14310    9.13840   0.00470    0.05143
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.22890   10.22510   0.00380    0.03716
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.28760   10.28170   0.00590    0.05738
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.89970    9.89470   0.00500    0.05053
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.25350    9.24850   0.00500    0.05406
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.01400   10.00860   0.00540    0.05395
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.50000    9.28000   0.22000    2.37069
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.48000   10.20000   0.28000    2.74510
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.20000    8.96000   0.24000    2.67857
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.34000    7.05000   0.29000    4.11348
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.65000    8.28000   0.37000    4.46860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.44000    8.09000   0.35000    4.32633
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.83120    9.84770  -0.01650   -0.16755
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.37690    9.37590   0.00100    0.01067
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.91050    8.91360  -0.00310   -0.03478
富蘭克林華美中華基金                                               11.73000   11.50000   0.23000    2.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.63000   20.79000  -0.16000   -0.76960
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.05000   20.21000  -0.16000   -0.79169
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.78880    7.78920  -0.00040   -0.00514
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.90520    8.89960   0.00560    0.06292
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.76080    9.75460   0.00620    0.06356
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25470    9.25510  -0.00040   -0.00432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.26100   11.25890   0.00210    0.01865
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64660    8.64500   0.00160    0.01851
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.91460    8.91290   0.00170    0.01907
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.61310   13.62150  -0.00840   -0.06167
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.03810   10.04430  -0.00620   -0.06173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.30150   10.28950   0.01200    0.11662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.59350    7.58460   0.00890    0.11734
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98260    8.97210   0.01050    0.11703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.84250   10.83670   0.00580    0.05352
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46310    7.45900   0.00410    0.05497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.84790    8.84320   0.00470    0.05315
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.56300   10.55430   0.00870    0.08243
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61140    7.60510   0.00630    0.08284
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.05730    8.05230   0.00500    0.06209
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12450    9.11440   0.01010    0.11081
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.05250   10.04140   0.01110    0.11054
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.63220   12.62430   0.00790    0.06258
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.05000    8.01000   0.04000    0.49938
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.24000    8.34000  -0.10000   -1.19904
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.39000   11.53000  -0.14000   -1.21422
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.80190   12.77590   0.02600    0.20351
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
富蘭克林華美第一富基金                                             36.68000   37.02000  -0.34000   -0.91842
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33010   10.32990   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.03000   13.07000  -0.04000   -0.30604
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.10000   15.16000  -0.06000   -0.39578
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.99290    6.99780  -0.00490   -0.07002
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.61460   10.54830   0.06630    0.62854
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.43220    9.42670   0.00550    0.05834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.13550   11.12900   0.00650    0.05841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71660    6.71100   0.00560    0.08345
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.90420    8.89200   0.01220    0.13720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.27150   10.25740   0.01410    0.13746
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.60430   10.59550   0.00880    0.08305
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.48000   63.46000   0.02000    0.03152
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.88000   62.96000  -0.08000   -0.12706
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.47000   20.46000   0.01000    0.04888
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.78620   11.78560   0.00060    0.00509
復華人生目標基金                                                   37.07560   37.16050  -0.08490   -0.22847
復華大中華中小策略基金                                              8.52000    8.41000   0.11000    1.30797
復華中小精選基金                                                   64.44000   64.83000  -0.39000   -0.60157
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.65890   53.64670   0.01220    0.02274
復華中國特選信用債券ETF基金                                        60.69210   60.69550  -0.00340   -0.00560
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.03000    8.79000   0.24000    2.73038
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.27000    8.02000   0.25000    3.11721
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.41000   11.29000   0.12000    1.06289
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.34000   10.23000   0.11000    1.07527
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.20000   10.05000   0.15000    1.49254
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華台灣智能基金                                                   11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
復華全方位基金                                                     27.79000   28.04000  -0.25000   -0.89158
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.45000   12.34000   0.11000    0.89141
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.50000   19.34000   0.16000    0.82730
復華全球平衡基金-美元                                               9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.45000   19.37000   0.08000    0.41301
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.81000   14.77000   0.04000    0.27082
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
復華全球原物料基金                                                  8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.22000   12.15000   0.07000    0.57613
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.66010   11.65820   0.00190    0.01630
復華全球債券基金                                                   13.74390   13.75020  -0.00630   -0.04582
復華全球債券組合基金                                               14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.29000   14.33000  -0.04000   -0.27913
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
復華有利貨幣市場基金                                               13.46790   13.46770   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.62000   11.50000   0.12000    1.04348
復華亞太成長基金                                                   12.91000   12.89000   0.02000    0.15516
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
復華東協世紀基金                                                   12.49000   12.42000   0.07000    0.56361
復華南非幣長期收益基金A                                            13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.65360   60.82400  -0.17040   -0.28015
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.76000   20.70000   0.06000    0.28986
復華美國新星基金-美元                                              12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
復華恒生基金                                                       21.59000   21.73000  -0.14000   -0.64427
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.25000    8.20000   0.05000    0.60976
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.32000   32.69000  -0.37000   -1.13184
復華神盾基金                                                       24.08590   24.05180   0.03410    0.14178
復華高成長基金                                                     64.63000   64.93000  -0.30000   -0.46204
復華高益策略組合基金                                               13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.42990   14.42970   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.27000   18.31000  -0.04000   -0.21846
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.21000   48.22000  -0.01000   -0.02074
復華復華基金                                                       20.16000   20.25000  -0.09000   -0.44444
復華華人世紀基金                                                   16.61000   16.14000   0.47000    2.91202
復華傳家二號基金                                                   29.32100   29.28110   0.03990    0.13627
復華傳家基金                                                       20.43370   20.38190   0.05180    0.25415
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.79000   19.76000   0.03000    0.15182
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.41000   63.37000   0.04000    0.06312
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.44000    5.42000   0.02000    0.36900
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
復華新興市場短期收益基金                                           11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
復華滬深300 A股基金                                                23.02000   23.32000  -0.30000   -1.28645
復華數位經濟基金                                                   45.87000   46.08000  -0.21000   -0.45573
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.62560    9.61080   0.01480    0.15399
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.45990    9.44780   0.01210    0.12807
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.14450   10.12990   0.01460    0.14413
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.83910    9.82660   0.01250    0.12721
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.78390    9.76970   0.01420    0.14535
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.28310   10.27780   0.00530    0.05157
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.51560    9.50010   0.01550    0.16316
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02230   10.01540   0.00690    0.06889
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.85530    9.83920   0.01610    0.16363
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.36350   10.35640   0.00710    0.06856
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.30070   10.26860   0.03210    0.31260
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25150   10.24060   0.01090    0.10644
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.24750   10.24620   0.00130    0.01269
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.09240   10.06000   0.03240    0.32207
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.01060   10.97820   0.03240    0.29513
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.04740   10.03460   0.01280    0.12756
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.26440   10.23150   0.03290    0.32156
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.31750   11.28420   0.03330    0.29510
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.18200   10.16900   0.01300    0.12784
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.21340   10.20990   0.00350    0.03428
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.01490    9.98080   0.03410    0.34166
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.03730   10.00980   0.02750    0.27473
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.02340   10.01230   0.01110    0.11086
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.01310    9.97900   0.03410    0.34172
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.03600   10.00850   0.02750    0.27477
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.01980   10.00870   0.01110    0.11090
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.41240   10.37410   0.03830    0.36919
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.40240   10.38490   0.01750    0.16851
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.38620   10.37850   0.00770    0.07419
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06380    9.07100  -0.00720   -0.07937
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.38020    8.36140   0.01880    0.22484
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33880    8.32790   0.01090    0.13089
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.57220   11.58130  -0.00910   -0.07857
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.73520   10.71100   0.02420    0.22594
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80620   10.79200   0.01420    0.13158
景順主流基金                                                       16.68000   16.72000  -0.04000   -0.23923
景順台灣科技基金                                                   29.00000   29.06000  -0.06000   -0.20647
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
景順全球科技基金                                                   21.96000   21.85000   0.11000    0.50343
景順全球康健基金                                                   19.40000   19.40000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   15.96780   15.96760   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.72000   30.75000  -0.03000   -0.09756
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.23000   14.12000   0.11000    0.77904
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.27000   13.18000   0.09000    0.68285
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.43000   10.52000  -0.09000   -0.85551
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59790    8.60230  -0.00440   -0.05115
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.10100    8.08440   0.01660    0.20533
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.23990   11.24650  -0.00660   -0.05868
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56650   10.54470   0.02180    0.20674
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.25000    7.91000   0.34000    4.29836
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.13000    7.76000   0.37000    4.76804
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.91000   11.38000   0.53000    4.65729
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.47160    9.46400   0.00760    0.08030
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.64800    9.64940  -0.00140   -0.01451
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.91170    9.90380   0.00790    0.07977
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.10000   10.10140  -0.00140   -0.01386
華南永昌永昌基金                                                   19.14000   19.28000  -0.14000   -0.72614
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.47440   14.46860   0.00580    0.04009
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
華南永昌全球精品基金                                               15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.78000   12.72000   0.06000    0.47170
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
華南永昌物聯網精選基金                                             11.74000   11.84000  -0.10000   -0.84459
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24660   16.24630   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.09710   24.21560  -0.11850   -0.48935
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96610   11.96590   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.52290   10.51570   0.00720    0.06847
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.71050   10.67540   0.03510    0.32879
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95860    9.95180   0.00680    0.06833
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.09500   10.06190   0.03310    0.32896
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.33920   10.33150   0.00770    0.07453
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.46570   10.43070   0.03500    0.33555
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.88200    9.87470   0.00730    0.07393
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99020    9.95680   0.03340    0.33545
華頓中小型基金                                                     21.28000   21.36000  -0.08000   -0.37453
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.74850   11.67090   0.07760    0.66490
華頓台灣基金                                                       23.91000   24.17000  -0.26000   -1.07571
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54680   11.54670   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.47000   16.40000   0.07000    0.42683
華頓全球高收益債券基金A                                            13.60210   13.58500   0.01710    0.12587
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15430    8.14410   0.01020    0.12524
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.06000    5.07000  -0.01000   -0.19724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.73350    2.59690   0.13660    5.26012
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.58690   11.92940   0.65750    5.51159
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40880    0.38700   0.02180    5.63307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.80150   11.58400   0.21750    1.87759
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.52520   10.33680   0.18840    1.82261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.80340   10.57900   0.22440    2.12118
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.61380    9.41420   0.19960    2.12020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.04200   10.80260   0.23940    2.21613
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.86230    9.64660   0.21570    2.23602
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.08000   10.67000   0.41000    3.84255
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.82000    9.44000   0.38000    4.02542
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.55000   10.13000   0.42000    4.14610
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.52960    2.53320  -0.00360   -0.14211
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  1.99590    2.00180  -0.00590   -0.29473
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.10900   12.08880   0.02020    0.16710
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.58710    9.57110   0.01600    0.16717
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37760    0.37690   0.00070    0.18573
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30500    0.30420   0.00080    0.26298
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.41000    3.32000   0.09000    2.71084
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.71000   15.24000   0.47000    3.08399
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.49000   0.02000    4.08163
匯豐台灣精典基金                                                   23.29000   23.30000  -0.01000   -0.04292
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.25000    8.29000  -0.04000   -0.48251
匯豐安富基金                                                       24.97000   24.98000  -0.01000   -0.04003
匯豐成功基金                                                       41.58000   41.56000   0.02000    0.04812
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56310    2.56870  -0.00560   -0.21801
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.27890    2.28440  -0.00550   -0.24076
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.70580   11.69800   0.00780    0.06668
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91460    7.90620   0.00840    0.10625
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38410    0.38360   0.00050    0.13034
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33480    0.33440   0.00040    0.11962
匯豐金磚動力基金                                                   14.67000   14.36000   0.31000    2.15877
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99780   14.99770   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.34000    5.41000  -0.07000   -1.29390
匯豐新鑽動力基金                                                   10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50630    5.48650   0.01980    0.36089
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.24170    9.22240   0.01930    0.20927
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.22000   50.23000  -0.01000   -0.01991
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.22000   50.23000  -0.01000   -0.01991
匯豐龍騰電子基金                                                   34.97000   35.11000  -0.14000   -0.39875
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.33660   12.31880   0.01780    0.14449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.48000   17.57000  -0.09000   -0.51224
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.64000    9.36000   0.28000    2.99145
新光中國成長基金(美元)                                              9.94000    9.62000   0.32000    3.32640
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.88000    9.57000   0.31000    3.23929
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.69310   10.70000  -0.00690   -0.06449
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.03040   10.00640   0.02400    0.23985
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.32930   10.31060   0.01870    0.18137
新光台灣富貴基金                                                   22.53000   22.65000  -0.12000   -0.52980
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.13000   20.27000  -0.14000   -0.69068
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.18040   40.19430  -0.01390   -0.03458
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.62300   39.61530   0.00770    0.01944
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.53000   10.45000   0.08000    0.76555
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.23880   10.23730   0.00150    0.01465
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.98970    9.99410  -0.00440   -0.04403
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.74930    9.74790   0.00140    0.01436
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.49820    9.50230  -0.00410   -0.04315
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
新光吉星貨幣市場基金                                               15.47820   15.47800   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
新光亞洲精選基金-美金                                              22.09000   21.95000   0.14000    0.63781
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.35000   22.22000   0.13000    0.58506
新光兩岸優勢基金                                                   11.38000   11.04000   0.34000    3.07971
新光店頭基金                                                       22.80000   22.86000  -0.06000   -0.26247
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
新光特選內需收益ETF基金                                            19.42000   19.39000   0.03000    0.15472
新光創新科技基金                                                   13.14000   13.22000  -0.08000   -0.60514
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.05450   10.04060   0.01390    0.13844
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.24010   10.23010   0.01000    0.09775
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.80830    9.79960   0.00870    0.08878
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31640    9.30370   0.01270    0.13650
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.49520    9.48590   0.00930    0.09804
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.08840    9.08050   0.00790    0.08700
新光澳幣八年期保本基金                                             10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
新光澳幣十年期保本基金                                             10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
新光澳幣保本基金                                                   12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.31790   10.31150   0.00640    0.06207
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51060    9.50350   0.00710    0.07471
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46880    9.45950   0.00930    0.09831
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.14320   10.13330   0.00990    0.09770
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.16320   10.14970   0.01350    0.13301
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48250    9.47030   0.01220    0.12882
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46170    9.44770   0.01400    0.14818
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.14130   10.12860   0.01270    0.12539
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.20000    7.13000   0.07000    0.98177
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.26530   10.27550  -0.01020   -0.09927
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.45330    9.45730  -0.00400   -0.04230
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.15230   10.15220   0.00010    0.00099
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45650    9.45560   0.00090    0.00952
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52690    9.53740  -0.01050   -0.11009
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.28100   10.29170  -0.01070   -0.10397
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.33800   14.34440  -0.00640   -0.04462
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.53620    8.54000  -0.00380   -0.04450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.85540   41.75680   0.09860    0.23613
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.24510   38.26510  -0.02000   -0.05227
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.69820   40.77590  -0.07770   -0.19055
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.94340   38.99880  -0.05540   -0.14206
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.11340   42.16610  -0.05270   -0.12498
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.94940   42.89770   0.05170    0.12052
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.80710   40.69350   0.11360    0.27916
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.27310   10.26590   0.00720    0.07014
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.77310   39.90030  -0.12720   -0.31879
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.36860   11.36610   0.00250    0.02200
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.36980   10.33760   0.03220    0.31148
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.23800   11.91840   0.31960    2.68157
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.40030    9.11970   0.28060    3.07686
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.71000    9.43000   0.28000    2.96925
群益大印度基金-人民幣                                              12.23660   12.17060   0.06600    0.54229
群益大印度基金-美元                                                11.82660   11.71770   0.10890    0.92936
群益大印度基金-新臺幣                                              11.20000   11.10000   0.10000    0.90090
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.33580   11.33270   0.00310    0.02735
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.23450   11.18840   0.04610    0.41203
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.27370   10.27090   0.00280    0.02726
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.28920    9.25100   0.03820    0.41293
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.09810    9.09560   0.00250    0.02749
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.25990    8.22600   0.03390    0.41211
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.57840    8.57600   0.00240    0.02799
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.04990    8.01680   0.03310    0.41288
群益中小型股基金                                                   42.59000   42.97000  -0.38000   -0.88434
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.01470    9.88920   0.12550    1.26906
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.55510    9.39920   0.15590    1.65865
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.94790    8.81020   0.13770    1.56296
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.64790    8.53950   0.10840    1.26940
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.25020    8.11550   0.13470    1.65979
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.72680    7.60780   0.11900    1.56418
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.21220   10.22040  -0.00820   -0.08023
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.23320   11.24230  -0.00910   -0.08094
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.90980   10.91120  -0.00140   -0.01283
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.05590   10.06350  -0.00760   -0.07552
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.45820    8.19410   0.26410    3.22305
群益中國新機會基金N-美元                                            7.98210    7.70320   0.27890    3.62057
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.52000    8.23000   0.29000    3.52369
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.50130    7.26700   0.23430    3.22416
群益中國新機會基金-美元                                             8.53440    8.23620   0.29820    3.62060
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.13000    7.85000   0.28000    3.56688
群益平衡王基金                                                     19.48300   19.55720  -0.07420   -0.37940
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.13000    6.15000  -0.02000   -0.32520
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.17660   11.25900  -0.08240   -0.73186
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.96350   11.00190  -0.03840   -0.34903
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.77520    9.84730  -0.07210   -0.73218
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.58810    9.62170  -0.03360   -0.34921
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.13290   10.13610  -0.00320   -0.03157
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.91180    9.91110   0.00070    0.00706
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19600    9.19890  -0.00290   -0.03153
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14230    9.14170   0.00060    0.00656
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.19170   10.19500  -0.00330   -0.03237
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.22290   10.22210   0.00080    0.00783
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35820    9.36120  -0.00300   -0.03205
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78190    9.78120   0.00070    0.00716
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.54820   10.54240   0.00580    0.05502
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.43710    7.43300   0.00410    0.05516
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.32960   10.31410   0.01550    0.15028
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.19050   10.17090   0.01960    0.19271
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.28090   10.26670   0.01420    0.13831
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.85740    9.84270   0.01470    0.14935
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79030    9.77150   0.01880    0.19240
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.87730    9.86370   0.01360    0.13788
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.32970   10.31430   0.01540    0.14931
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.19050   10.17090   0.01960    0.19271
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.28110   10.26690   0.01420    0.13831
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.85740    9.84270   0.01470    0.14935
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79020    9.77140   0.01880    0.19240
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.87730    9.86370   0.01360    0.13788
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.69770    9.65760   0.04010    0.41522
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.86820   15.80260   0.06560    0.41512
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.95020    9.91520   0.03500    0.35299
群益印度中小基金N-美元                                              8.58410    8.52110   0.06300    0.73934
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.10000    8.05000   0.05000    0.62112
群益印度中小基金-人民幣                                            13.47020   13.42280   0.04740    0.35313
群益印度中小基金-美元                                              12.27760   12.18740   0.09020    0.74011
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.17000   14.08000   0.09000    0.63920
群益多利策略組合基金                                               11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
群益多重收益組合基金                                               13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
群益多重資產組合基金                                               15.12000   15.08000   0.04000    0.26525
群益安家基金                                                       24.10880   24.39710  -0.28830   -1.18170
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12460   16.12440   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.07000   22.63000   0.44000    1.94432
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.72000   0.12000    1.11940
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.10000   16.02000   0.08000    0.49938
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.01010   10.00030   0.00980    0.09800
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.52880    7.52140   0.00740    0.09839
群益店頭市場基金                                                   88.32000   89.34000  -1.02000   -1.14171
群益東方盛世基金                                                    8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
群益東協成長基金-人民幣                                            12.96050   12.92300   0.03750    0.29018
群益東協成長基金-美元                                              11.69110   11.61250   0.07860    0.67686
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.54000   11.47000   0.07000    0.61029
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.11370   11.11340   0.00030    0.00270
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.53000   10.51850   0.01150    0.10933
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.94420    9.93980   0.00440    0.04427
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.39310    9.39280   0.00030    0.00319
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.90270    8.89300   0.00970    0.10907
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40560    8.40200   0.00360    0.04285
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.28260   10.27810   0.00450    0.04378
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.19220    9.19200   0.00020    0.00218
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06100    9.05120   0.00980    0.10827
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39020    9.38610   0.00410    0.04368
群益長安基金                                                       26.72000   26.86000  -0.14000   -0.52122
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.95630    9.93930   0.01700    0.17104
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.06120   15.03550   0.02570    0.17093
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.52000   14.51000   0.01000    0.06892
群益真善美基金                                                     15.94280   15.98780  -0.04500   -0.28146
群益馬拉松基金                                                    111.58000  112.22000  -0.64000   -0.57031
群益馬拉松基金I類型                                               112.09000  112.73000  -0.64000   -0.56773
群益深証中小板基金                                                 12.53000   12.60000  -0.07000   -0.55556
群益創新科技基金                                                   32.01000   32.24000  -0.23000   -0.71340
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.19240    8.96410   0.22830    2.54683
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.69460    8.44600   0.24860    2.94341
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.04000    8.79000   0.25000    2.84414
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.01060    9.76190   0.24870    2.54766
群益華夏盛世基金-美元                                               9.58690    9.31280   0.27410    2.94326
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.78000   15.34000   0.44000    2.86832
群益奧斯卡基金                                                     27.14000   27.33000  -0.19000   -0.69521
群益新興金鑽基金-美元                                              11.83020   11.69980   0.13040    1.11455
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.02000    8.93000   0.09000    1.00784
群益葛萊美基金                                                     23.03000   23.32000  -0.29000   -1.24357
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.73000   20.90000  -0.17000   -0.81340
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.63000   12.66000  -0.03000   -0.23697
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.49250   10.50040  -0.00790   -0.07524
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.61010   10.59720   0.01290    0.12173
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.60530   10.60240   0.00290    0.02735
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.49240   10.50030  -0.00790   -0.07524
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.61010   10.59720   0.01290    0.12173
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.60530   10.60240   0.00290    0.02735
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.49240   10.50040  -0.00800   -0.07619
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.61010   10.59730   0.01280    0.12079
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.49240   10.50030  -0.00790   -0.07524
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.61010   10.59720   0.01290    0.12173
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.32530   12.24030   0.08500    0.69443
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.42080   11.33980   0.08100    0.71430
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.33580   11.26140   0.07440    0.66066
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.58870    8.52940   0.05930    0.69524
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.94550    8.88210   0.06340    0.71380
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.50600    8.45010   0.05590    0.66153
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.89780    9.82770   0.07010    0.71329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
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德信大發基金                                                       27.99000   28.09000  -0.10000   -0.35600
德信中國精選成長基金                                               12.17000   11.72000   0.45000    3.83959
德信台灣主流中小基金                                               18.02000   18.14000  -0.12000   -0.66152
德信新興股票組合基金                                               10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96070   11.96050   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.81720   10.82000  -0.00280   -0.02588
德信數位時代基金                                                   29.09000   29.00000   0.09000    0.31034
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.38320   10.37610   0.00710    0.06843
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.32510   10.31290   0.01220    0.11830
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69020   11.69000   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.75000   14.80000  -0.05000   -0.33784
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.10000   18.04000   0.06000    0.33259
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.26330   10.29650  -0.03320   -0.32244
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.11960   15.17100  -0.05140   -0.33880
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.22130    8.22030   0.00100    0.01217
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11330   11.10980   0.00350    0.03150
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.77470   11.77090   0.00380    0.03228
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.58020   13.57960   0.00060    0.00442
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摩根大歐洲基金                                                     16.79000   16.78000   0.01000    0.05959
摩根中小基金                                                       22.14000   22.18000  -0.04000   -0.18034
摩根中國A股基金                                                    14.24000   13.54000   0.70000    5.16987
摩根中國A股基金(美元)                                              11.20000   10.64000   0.56000    5.26316
摩根中國亮點基金                                                   13.16000   12.83000   0.33000    2.57210
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.50580   11.14120   0.36460    3.27254
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.54550   12.18150   0.36400    2.98814
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.80140    9.48510   0.31630    3.33470
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18050   12.76280   0.41770    3.27279
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.96130   14.52710   0.43420    2.98890
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.02000   19.04000  -0.02000   -0.10504
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.02000   19.04000  -0.02000   -0.10504
摩根台灣增長基金                                                   48.27000   48.33000  -0.06000   -0.12415
摩根平衡基金                                                       27.30000   27.28000   0.02000    0.07331
摩根全球α基金                                                     18.47000   18.48000  -0.01000   -0.05411
摩根全球平衡基金                                                   15.41230   15.35100   0.06130    0.39932
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44680    9.43260   0.01420    0.15054
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44830   10.44210   0.00620    0.05938
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.93100    9.91420   0.01680    0.16945
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.36520   11.34820   0.01700    0.14980
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.09140   10.07430   0.01710    0.16974
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.77870   10.71100   0.06770    0.63206
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.06750   13.97920   0.08830    0.63165
摩根亞洲基金                                                       57.29000   56.73000   0.56000    0.98713
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41620    8.42210  -0.00590   -0.07005
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85170    9.86330  -0.01160   -0.11761
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.75590    8.75990  -0.00400   -0.04566
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.52990   12.53880  -0.00890   -0.07098
摩根東方內需機會基金                                               18.15000   17.98000   0.17000    0.94549
摩根東方科技基金                                                   32.05000   31.61000   0.44000    1.39196
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.07000    9.97000   0.10000    1.00301
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.05000   11.93000   0.12000    1.00587
摩根金龍收成基金                                                   21.60000   21.24000   0.36000    1.69492
摩根第一貨幣市場基金                                               15.10880   15.10870   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.17000   13.00000   0.17000    1.30769
摩根新金磚五國基金                                                 11.86000   11.76000   0.10000    0.85034
摩根新絲路基金                                                      9.55000    9.46000   0.09000    0.95137
摩根新興35基金                                                     13.56000   13.38000   0.18000    1.34529
摩根新興日本基金                                                   22.72000   22.57000   0.15000    0.66460
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30680    7.28750   0.01930    0.26484
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52300    9.52330  -0.00030   -0.00315
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.41640    9.39060   0.02580    0.27474
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.90810   10.88070   0.02740    0.25182
摩根新興科技基金                                                   51.96000   52.14000  -0.18000   -0.34522
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.74410    8.68530   0.05880    0.67701
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.45170    9.39070   0.06100    0.64958
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.95600    8.88900   0.06700    0.75374
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.23640   10.16760   0.06880    0.67666
摩根龍揚基金                                                       32.26000   31.72000   0.54000    1.70240
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.22650    9.21690   0.00960    0.10416
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.28180   11.27020   0.01160    0.10293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.04000   10.05790  -0.01790   -0.17797
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.36450   10.33420   0.03030    0.29320
聯邦中國龍基金                                                     24.76000   24.94000  -0.18000   -0.72173
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.18500   12.18000   0.00500    0.04105
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.35100   11.34700   0.00400    0.03525
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.27060   10.27310  -0.00250   -0.02434
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27190   10.26880   0.00310    0.03019
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62630    9.62290   0.00340    0.03533
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70400    8.70610  -0.00210   -0.02412
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.03640   10.01810   0.01830    0.18267
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.08070   10.07180   0.00890    0.08837
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67900    9.60620   0.07280    0.75784
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.81340    9.74880   0.06460    0.66265
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.30150    9.23160   0.06990    0.75718
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.42850    9.36640   0.06210    0.66301
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.19140   11.16930   0.02210    0.19786
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.92590   10.90710   0.01880    0.17236
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.09490   10.08610   0.00880    0.08725
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.45860   10.43770   0.02090    0.20024
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.19340   10.17590   0.01750    0.17197
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.42080    9.41260   0.00820    0.08712
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.32650   22.48490  -0.15840   -0.70447
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.39650    9.27810   0.11840    1.27612
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.68870    9.57560   0.11310    1.18113
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.36670    9.24860   0.11810    1.27695
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.66510    9.55220   0.11290    1.18193
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19460   13.19440   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.26560   16.25680   0.00880    0.05413
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.36970   12.27660   0.09310    0.75835
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.72380   11.67000   0.05380    0.46101
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.19460   11.14330   0.05130    0.46037
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.04290   12.03090   0.01200    0.09974
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.15490   11.15520  -0.00030   -0.00269
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48460   10.47330   0.01130    0.10789
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.52350    8.52370  -0.00020   -0.00235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.43000   34.56000  -0.13000   -0.37616
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.09000   16.30000   0.79000    4.84663
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.71000   16.79000   0.92000    5.47945
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.69000   11.10000   0.59000    5.31532
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.80000   15.76000   0.04000    0.25381
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.86000   0.03000    0.23328
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.64000   0.02000    0.26178
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.92000   14.85000   0.07000    0.47138
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.16000   14.12000   0.04000    0.28329
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.44000   0.04000    0.27701
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.25000   15.21000   0.04000    0.26298
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.19000   20.17000   0.02000    0.09916
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.28000   18.26000   0.02000    0.10953
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.59000   15.57000   0.02000    0.12845
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.66000   0.02000    0.13643
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.77000   18.75000   0.02000    0.10667
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.55000   17.53000   0.02000    0.11409
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
聯博貨幣市場基金                                                   15.01870   15.01850   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61330   10.59740   0.01590    0.15004
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.65340   13.62690   0.02650    0.19447
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.41430    7.40320   0.01110    0.14994
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.97000   13.97000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.60770    9.60320   0.00450    0.04686
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.96740    9.96890  -0.00150   -0.01505
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.70030    9.68900   0.01130    0.11663
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.69540    9.69000   0.00540    0.05573
瀚亞中小型股基金                                                   20.64000   20.88000  -0.24000   -1.14943
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.74000   11.25000   0.49000    4.35556
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.62000   12.06000   0.56000    4.64345
瀚亞巴西基金                                                        5.97000    6.00000  -0.03000   -0.50000
瀚亞外銷基金                                                       39.42000   39.69000  -0.27000   -0.68027
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.74700   10.74620   0.00080    0.00744
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.47750   10.47330   0.00420    0.04010
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.32020   12.32040  -0.00020   -0.00162
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.32710   10.31460   0.01250    0.12119
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21400    7.21410  -0.00010   -0.00139
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88860    7.88540   0.00320    0.04058
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.98650    7.98670  -0.00020   -0.00250
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.00560    6.99700   0.00860    0.12291
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64520    8.64540  -0.00020   -0.00231
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87510    8.87510   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.22340    9.21970   0.00370    0.04013
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01130    9.01150  -0.00020   -0.00222
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.01120   10.01470  -0.00350   -0.03495
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.44200    9.47270  -0.03070   -0.32409
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.60600    9.60200   0.00400    0.04166
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.63410    9.63740  -0.00330   -0.03424
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.32000   13.22000   0.10000    0.75643
瀚亞印度基金-美元                                                  12.89000   12.75000   0.14000    1.09804
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.56000   28.28000   0.28000    0.99010
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.57000    9.67000  -0.10000   -1.03413
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.62000   12.65000  -0.03000   -0.23715
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.14000   15.06000   0.08000    0.53121
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.05000   12.01560   0.03440    0.28629
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.00730   13.96470   0.04260    0.30505
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.21460   11.16240   0.05220    0.46764
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.95450   10.91070   0.04380    0.40144
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.36200   12.33910   0.02290    0.18559
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.02580    8.99880   0.02700    0.30004
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.91650    9.87650   0.04000    0.40500
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11400    9.07150   0.04250    0.46850
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89190    8.85630   0.03560    0.40197
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.34960    9.33300   0.01660    0.17786
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.34820   14.33070   0.01750    0.12212
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.32730   10.34280  -0.01550   -0.14986
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.30980   12.29470   0.01510    0.12282
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.23000   20.13000   0.10000    0.49677
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59550   13.59530   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.70000   26.56000   0.14000    0.52711
瀚亞高科技基金                                                     56.70000   57.51000  -0.81000   -1.40845
瀚亞理財通基金                                                     26.00000   26.04000  -0.04000   -0.15361
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.53000    8.49000   0.04000    0.47114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.35000   21.55000  -0.20000   -0.92807
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.54070   13.53430   0.00640    0.04729
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.21170    9.20740   0.00430    0.04670
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.39320   10.37430   0.01890    0.18218
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.93140   10.96150  -0.03010   -0.27460
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.50360   10.44620   0.05740    0.54948
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.91400    9.86910   0.04490    0.45496
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.32800   10.31920   0.00880    0.08528
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99920    7.98470   0.01450    0.18160
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94340    7.96530  -0.02190   -0.27494
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.79020    8.74220   0.04800    0.54906
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.18100    8.14400   0.03700    0.45432
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89280    7.88610   0.00670    0.08496
瀚亞電通網基金                                                     14.57000   14.71000  -0.14000   -0.95173
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.62520   13.62520   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.08940   10.12260  -0.03320   -0.32798
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.67850    9.67440   0.00410    0.04238
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.27790   11.27790   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
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