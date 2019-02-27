[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/02/26 108/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.97880 9.97830 0.00050 0.00501 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.97880 9.97830 0.00050 0.00501 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.02610 10.01910 0.00700 0.06987 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.02610 10.01910 0.00700 0.06987 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.28600 10.30840 -0.02240 -0.21730 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09390 10.11590 -0.02200 -0.21748 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.19170 10.17460 0.01710 0.16807 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.08830 10.07130 0.01700 0.16880 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.66000 23.35000 0.31000 1.32762 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.18000 26.55000 0.63000 2.37288 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51130 9.49400 0.01730 0.18222 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.92270 9.90390 0.01880 0.18982 中國信託台灣活力基金 13.88000 14.02000 -0.14000 -0.99857 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.94670 9.94730 -0.00060 -0.00603 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07730 9.07790 -0.00060 -0.00661 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34030 10.33230 0.00800 0.07743 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.40520 9.39800 0.00720 0.07661 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55900 10.58080 -0.02180 -0.20603 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05730 9.07600 -0.01870 -0.20604 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18420 11.17760 0.00660 0.05905 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89080 9.88490 0.00590 0.05969 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.59950 40.63400 -0.03450 -0.08490 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.87820 40.88230 -0.00410 -0.01003 中國信託智能運動基金-台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 中國信託智能運動基金-美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01350 11.01330 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.65770 9.65520 0.00250 0.02589 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.06900 9.06670 0.00230 0.02537 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.87220 9.86570 0.00650 0.06588 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26500 9.25890 0.00610 0.06588 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.54000 58.80000 -0.26000 -0.44218 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.13890 41.18040 -0.04150 -0.10078 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.99950 38.99620 0.00330 0.00846 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.80000 19.60000 1.20000 6.12245 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59340 11.59100 0.00240 0.02071 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.98280 10.95200 0.03080 0.28123 元大上證50基金 31.65000 32.29000 -0.64000 -1.98204 元大大中華TMT基金-人民幣 11.30000 10.81000 0.49000 4.53284 元大大中華TMT基金-新台幣 10.35000 9.88000 0.47000 4.75709 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 元大大中華價值指數基金-美元 13.10100 12.95100 0.15000 1.15821 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.65900 17.47400 0.18500 1.05872 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.57600 10.24700 0.32900 3.21070 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.45500 10.10300 0.35200 3.48411 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 2.92000 0.05000 1.71233 元大中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.39000 0.25000 1.86706 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.30850 48.22340 0.08510 0.17647 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61710 10.62870 -0.01160 -0.10914 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.73470 9.74540 -0.01070 -0.10980 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03830 10.02320 0.01510 0.15065 元大巴西指數基金 7.11000 7.17100 -0.06100 -0.85065 元大巴菲特基金 25.07000 25.11000 -0.04000 -0.15930 元大日經225基金 27.03000 27.11000 -0.08000 -0.29509 元大台商收成基金 21.29000 21.33000 -0.04000 -0.18753 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 元大台灣50單日正向2倍基金 35.87000 35.93000 -0.06000 -0.16699 元大台灣中型100基金 30.92000 30.96000 -0.04000 -0.12920 元大台灣加權股價指數基金 24.44300 24.45500 -0.01200 -0.04907 元大台灣卓越50基金 77.97000 77.90000 0.07000 0.08986 元大台灣金融基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.83000 29.76000 0.07000 0.23522 元大台灣高股息基金 26.24000 26.27000 -0.03000 -0.11420 元大台灣電子科技基金 33.53000 33.56000 -0.03000 -0.08939 元大全球ETF成長組合基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 22.28000 21.99000 0.29000 1.31878 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 元大全球不動產證券化基金-美元 12.18100 12.20800 -0.02700 -0.22117 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.96000 6.88000 0.08000 1.16279 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524 元大全球股票入息基金-美元配息 8.71900 8.70000 0.01900 0.21839 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 元大全球新興市場精選組合基金 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654 元大全球農業商機基金 16.63000 16.65000 -0.02000 -0.12012 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.75000 9.67400 0.07600 0.78561 元大印度指數基金 9.48700 9.39700 0.09000 0.95775 元大印度基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072 元大多多基金 16.40000 16.45000 -0.05000 -0.30395 元大多福基金 50.23000 50.54000 -0.31000 -0.61338 元大亞太成長基金 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.99710 8.97730 0.01980 0.22056 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.29080 7.27480 0.01600 0.21994 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.26300 9.24100 0.02200 0.23807 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93600 9.96900 -0.03300 -0.33103 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.10790 10.11100 -0.00310 -0.03066 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.15330 10.15230 0.00100 0.00985 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15330 10.15230 0.00100 0.00985 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.12410 10.13270 -0.00860 -0.08487 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.12410 10.13270 -0.00860 -0.08487 元大卓越基金 42.31000 42.38000 -0.07000 -0.16517 元大店頭基金 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 元大泛歐成長基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38370 10.38300 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.69110 9.69370 -0.00260 -0.02682 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.90660 31.93290 -0.02630 -0.08236 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.51850 38.63750 -0.11900 -0.30799 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.65460 18.61790 0.03670 0.19712 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.19410 19.28930 -0.09520 -0.49354 元大美國政府7至10年期債券基金 40.25320 40.32970 -0.07650 -0.18969 元大高科技基金 18.28000 18.31000 -0.03000 -0.16384 元大得利貨幣市場基金 16.29540 16.29520 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01120 12.01100 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 元大華夏中小基金 7.17000 6.84000 0.33000 4.82456 元大新中國基金-人民幣 9.34000 8.89000 0.45000 5.06187 元大新中國基金-美元 9.01600 8.55200 0.46400 5.42563 元大新中國基金-新台幣 8.96000 8.51000 0.45000 5.28790 元大新主流基金 23.09000 23.25000 -0.16000 -0.68817 元大新東協平衡基金-美元 9.55200 9.51900 0.03300 0.34668 元大新東協平衡基金-新台幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.36170 10.35210 0.00960 0.09273 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86120 9.81720 0.04400 0.44819 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88250 10.84420 0.03830 0.35318 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.18850 9.15610 0.03240 0.35386 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.04450 10.03950 0.00500 0.04980 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46130 9.45650 0.00480 0.05076 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.18650 10.19090 -0.00440 -0.04318 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60150 9.60570 -0.00420 -0.04372 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67800 9.67500 0.00300 0.03101 元大新興亞洲基金 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39870 9.35720 0.04150 0.44351 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92740 8.88790 0.03950 0.44442 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.64390 9.61030 0.03360 0.34962 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.16710 9.13520 0.03190 0.34920 元大萬泰貨幣市場基金 15.13810 15.13790 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.08000 35.32000 -0.24000 -0.67950 元大實質多重資產基金-人民幣 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306 元大實質多重資產基金-美元 8.62700 8.69700 -0.07000 -0.80488 元大實質多重資產基金-新台幣 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241 元大滬深300單日反向1倍基金 13.88000 13.55000 0.33000 2.43542 元大滬深300單日正向2倍基金 15.14000 15.90000 -0.76000 -4.77987 元大摩臺基金 36.45000 36.41000 0.04000 0.10986 元大標普500基金 26.02000 26.00000 0.02000 0.07692 元大標普500單日反向1倍基金 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059 元大標普500單日正向2倍基金 32.48000 32.30000 0.18000 0.55728 元大標智滬深300基金 17.73000 18.02000 -0.29000 -1.60932 元大歐洲50基金 23.58000 23.50000 0.08000 0.34043 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.42970 9.43440 -0.00470 -0.04982 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25240 10.25210 0.00030 0.00293 元大績效基金 48.22000 48.47000 -0.25000 -0.51578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.77000 14.83000 -0.06000 -0.40459 日盛上選基金 31.68000 31.80000 -0.12000 -0.37736 日盛小而美基金 17.25000 17.36000 -0.11000 -0.63364 日盛中國內需動力基金 9.55000 9.24000 0.31000 3.35498 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.93260 11.93460 -0.00200 -0.01676 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72640 9.72810 -0.00170 -0.01748 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.16030 12.14930 0.01100 0.09054 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90560 9.89660 0.00900 0.09094 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.94350 10.93960 0.00390 0.03565 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89790 8.89470 0.00320 0.03598 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.41000 10.04000 0.37000 3.68526 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.18000 9.77000 0.41000 4.19652 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.50000 10.09000 0.41000 4.06343 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.40000 10.22000 0.18000 1.76125 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.54000 10.33000 0.21000 2.03291 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.60000 10.39000 0.21000 2.02117 日盛日盛基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139 日盛目標收益組合基金(美元) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 日盛全球抗暖化基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.25080 10.23870 0.01210 0.11818 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35510 9.34400 0.01110 0.11879 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.00490 9.99930 0.00560 0.05600 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13150 9.12640 0.00510 0.05588 日盛全球智能車基金(美元) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44170 2.44280 -0.00110 -0.04503 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64320 1.64400 -0.00080 -0.04866 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37610 0.37590 0.00020 0.05321 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25380 0.25370 0.00010 0.03942 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40130 12.40240 -0.00110 -0.00887 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23630 8.23710 -0.00080 -0.00971 日盛亞洲機會基金 6.82000 6.67000 0.15000 2.24888 日盛首選基金 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573 日盛高科技基金 17.47000 17.50000 -0.03000 -0.17143 日盛貨幣市場基金 14.80640 14.80620 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.43000 37.79000 -0.36000 -0.95263 日盛精選五虎基金 34.83000 34.97000 -0.14000 -0.40034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51990 13.51970 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.99000 30.13000 -0.14000 -0.46465 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.74000 11.34000 0.40000 3.52734 台新MSCI中國基金 20.94000 20.66000 0.28000 1.35528 台新大眾貨幣市場基金 14.19690 14.19670 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.32490 10.33950 -0.01460 -0.14121 台新中美貨幣市場基金-美元 10.72240 10.69970 0.02270 0.21216 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28530 10.27320 0.01210 0.11778 台新中國通基金 42.05000 42.25000 -0.20000 -0.47337 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50680 0.48210 0.02470 5.12342 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.57900 14.83600 0.74300 5.00809 台新中國精選中小基金-美元 0.31500 0.30240 0.01260 4.16667 台新中國精選中小基金-新台幣 9.71000 9.33000 0.38000 4.07288 台新主流基金 22.76000 22.70000 0.06000 0.26432 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.17000 21.33000 -0.16000 -0.75012 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69130 0.69610 -0.00480 -0.68956 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.33000 15.46000 -0.13000 -0.84088 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50000 0.50350 -0.00350 -0.69513 台新台灣中小基金 32.57000 32.82000 -0.25000 -0.76173 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76220 9.83060 -0.06840 -0.69579 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30680 9.33730 -0.03050 -0.32665 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.58580 10.62060 -0.03480 -0.32767 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.88870 9.84180 0.04690 0.47654 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.88910 10.83750 0.05160 0.47612 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 台新印度基金 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 台新亞美短期債券基金 11.31640 11.30840 0.00800 0.07074 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52400 8.52430 -0.00030 -0.00352 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28210 0.00020 0.07090 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20760 12.20810 -0.00050 -0.00410 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39890 0.39850 0.00040 0.10038 台新真吉利貨幣市場基金 11.11400 11.11390 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.03560 30.18360 -0.14800 -0.49033 台新智慧生活基金-美元 10.25590 10.17790 0.07800 0.76637 台新智慧生活基金-新台幣 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.38220 8.36360 0.01860 0.22239 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55550 8.54450 0.01100 0.12874 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.28470 9.26410 0.02060 0.22236 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48660 9.47440 0.01220 0.12877 台新新興市場債券基金(A類型) 11.15750 11.11040 0.04710 0.42393 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35710 0.35530 0.00180 0.50661 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09470 8.06050 0.03420 0.42429 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27290 0.27150 0.00140 0.51565 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.50000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.13000 21.11000 0.02000 0.09474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.82000 19.55000 0.27000 1.38107 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59450 12.59440 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.26580 11.26330 0.00250 0.02220 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29740 10.26290 0.03450 0.33616 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11410 9.12100 -0.00690 -0.07565 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57160 10.57950 -0.00790 -0.07467 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89740 7.87820 0.01920 0.24371 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22440 9.20190 0.02250 0.24451 永豐中小基金 50.87000 51.16000 -0.29000 -0.56685 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72060 1.72750 -0.00690 -0.39942 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34830 2.35770 -0.00940 -0.39869 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03430 8.04140 -0.00710 -0.08829 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.63870 10.64820 -0.00950 -0.08922 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.55000 0.10000 2.19780 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.42000 20.91000 0.51000 2.43902 永豐主流品牌基金 17.64000 17.50000 0.14000 0.80000 永豐永豐基金 33.08000 33.28000 -0.20000 -0.60096 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.18030 9.17540 0.00490 0.05340 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49190 9.48680 0.00510 0.05376 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03800 9.03860 -0.00060 -0.00664 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.34630 9.34690 -0.00060 -0.00642 永豐亞洲民生消費基金 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 永豐南非幣2021保本基金 13.65100 13.63270 0.01830 0.13424 永豐高科技基金 22.77000 22.96000 -0.19000 -0.82753 永豐貨幣市場基金 13.91490 13.91470 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05690 2.06370 -0.00680 -0.32951 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49330 2.50150 -0.00820 -0.32780 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73020 7.73150 -0.00130 -0.01681 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.63960 10.64140 -0.00180 -0.01692 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05090 7.04140 0.00950 0.13492 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12240 11.10740 0.01500 0.13505 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.12000 9.61000 0.51000 5.30697 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.22000 7.78000 0.44000 5.65553 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.86000 17.85000 1.01000 5.65826 永豐臺灣加權ETF基金 51.43000 51.42000 0.01000 0.01945 永豐領航科技基金 37.33000 37.68000 -0.35000 -0.92887 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 永豐趨勢平衡基金 40.73000 40.98000 -0.25000 -0.61005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.76740 11.76650 0.00090 0.00765 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.64100 9.63460 0.00640 0.06643 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.09950 10.09280 0.00670 0.06638 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.66110 9.65290 0.00820 0.08495 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.97700 9.96840 0.00860 0.08627 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.69330 9.68740 0.00590 0.06090 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.28040 10.27410 0.00630 0.06132 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.66720 9.65890 0.00830 0.08593 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.06740 10.05940 0.00800 0.07953 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.76000 10.53000 0.23000 2.18424 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.43000 0.23000 2.43902 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.38000 10.13000 0.25000 2.46792 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.20000 13.68000 0.52000 3.80117 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.13000 18.38000 0.75000 4.08052 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.09000 18.33000 0.76000 4.14621 兆豐國際生命科學基金 15.70000 15.61000 0.09000 0.57655 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.19020 10.17790 0.01230 0.12085 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45910 10.43990 0.01920 0.18391 兆豐國際全球基金 30.71000 30.56000 0.15000 0.49084 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39430 10.39340 0.00090 0.00866 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04530 10.04760 -0.00230 -0.02289 兆豐國際國民基金 21.96000 21.96000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 12.84000 12.93000 -0.09000 -0.69606 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.26320 10.26650 -0.00330 -0.03214 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97040 8.00060 -0.03020 -0.37747 兆豐國際萬全基金 20.26000 20.39000 -0.13000 -0.63757 兆豐國際電子基金 25.12000 25.27000 -0.15000 -0.59359 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.00000 21.02000 -0.02000 -0.09515 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.56000 16.54000 0.02000 0.12092 兆豐國際豐台灣基金 33.34000 33.44000 -0.10000 -0.29904 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53230 12.53210 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.31890 10.30870 0.01020 0.09895 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.18590 10.17150 0.01440 0.14157 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.30770 10.29330 0.01440 0.13990 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.21920 10.20910 0.01010 0.09893 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.27960 10.26520 0.01440 0.14028 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.24260 10.22820 0.01440 0.14079 合庫台灣基金 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 合庫全球高收益債券基金A類型 11.25170 11.23500 0.01670 0.14864 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.23810 12.21400 0.02410 0.19731 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.90560 10.88370 0.02190 0.20122 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.68440 11.66670 0.01770 0.15171 合庫全球高收益債券基金B類型 8.00530 7.99350 0.01180 0.14762 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35010 9.33300 0.01710 0.18322 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.95530 8.93720 0.01810 0.20252 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77800 8.76400 0.01400 0.15974 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.15880 9.14040 0.01840 0.20130 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 合庫貨幣市場基金 10.15400 10.15390 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67210 9.65750 0.01460 0.15118 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.91120 9.89120 0.02000 0.20220 合庫新興多重收益基金A類型 10.17100 10.15730 0.01370 0.13488 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.70070 11.68100 0.01970 0.16865 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.38150 14.35090 0.03060 0.21323 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65510 8.64190 0.01320 0.15274 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41630 9.39910 0.01720 0.18300 合庫新興多重收益基金B類型 7.79980 7.78930 0.01050 0.13480 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66300 8.64990 0.01310 0.15145 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.28020 10.26660 0.01360 0.13247 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342 安本標準兩岸價值基金 美元 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13560 11.13380 0.00180 0.01617 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.31200 10.26940 0.04260 0.41482 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15140 10.11910 0.03230 0.31920 安聯中國東協基金 15.80000 15.66000 0.14000 0.89400 安聯中國策略基金-美元 11.57000 10.95000 0.62000 5.66210 安聯中國策略基金-新臺幣 14.98000 14.19000 0.79000 5.56730 安聯中華新思路基金-人民幣 13.83000 13.52000 0.31000 2.29290 安聯中華新思路基金-美元 13.23000 12.88000 0.35000 2.71739 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.40000 12.08000 0.32000 2.64901 安聯台灣大壩基金 28.36000 28.56000 -0.20000 -0.70028 安聯台灣科技基金 46.52000 46.86000 -0.34000 -0.72557 安聯台灣貨幣市場基金 12.52270 12.52260 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.25000 31.45000 -0.20000 -0.63593 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.30800 10.30480 0.00320 0.03105 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.21780 15.21620 0.00160 0.01052 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60010 9.59900 0.00110 0.01146 安聯四季成長組合基金-美元 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.61620 12.60650 0.00970 0.07694 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32820 10.31830 0.00990 0.09595 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.37630 12.36520 0.01110 0.08977 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37510 9.36960 0.00550 0.05870 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.28510 9.27620 0.00890 0.09594 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89490 8.88690 0.00800 0.09002 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05300 12.04250 0.01050 0.08719 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95720 10.94500 0.01220 0.11147 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59480 10.58420 0.01060 0.10015 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59270 8.58530 0.00740 0.08619 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43270 8.42330 0.00940 0.11160 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12740 8.11930 0.00810 0.09976 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.05200 10.04190 0.01010 0.10058 安聯全球人口趨勢基金 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.53000 9.32000 0.21000 2.25322 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.82000 35.04000 0.78000 2.22603 安聯全球油礦金趨勢基金 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09600 12.09200 0.00400 0.03308 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.36200 10.35860 0.00340 0.03282 安聯全球新興市場基金 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 安聯全球綠能趨勢基金 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯亞洲動態策略基金 22.02000 21.78000 0.24000 1.10193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.32290 10.31840 0.00450 0.04361 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.96820 9.96390 0.00430 0.04316 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.29750 86.30780 -0.01030 -0.01193 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.87400 12.85690 0.01710 0.13300 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.26460 66.28570 -0.02110 -0.03183 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.79170 9.77880 0.01290 0.13192 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65280 2.65300 -0.00020 -0.00754 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83500 10.80760 0.02740 0.25353 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20760 2.21360 -0.00600 -0.27105 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89370 8.87170 0.02200 0.24798 宏利台灣動力基金 28.77000 28.97000 -0.20000 -0.69037 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.97970 9.94810 0.03160 0.31765 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77080 9.74940 0.02140 0.21950 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.68140 7.65720 0.02420 0.31604 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63080 7.61200 0.01880 0.24698 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 宏利全球債券組合基金 13.20130 13.18620 0.01510 0.11451 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86770 2.86460 0.00310 0.10822 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98280 11.96650 0.01630 0.13621 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75180 8.73920 0.01260 0.14418 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40700 2.41700 -0.01000 -0.41374 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.09910 11.09160 0.00750 0.06762 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35410 3.32710 0.02700 0.81152 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53620 0.53200 0.00420 0.78947 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.36000 15.23000 0.13000 0.85358 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.95030 11.93750 0.01280 0.10723 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.59420 10.57860 0.01560 0.14747 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18450 10.17340 0.01110 0.10911 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75270 8.74310 0.00960 0.10980 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37760 8.36530 0.01230 0.14704 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23710 8.22810 0.00900 0.10938 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20630 8.19700 0.00930 0.11346 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86850 2.86510 0.00340 0.11867 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41640 0.41560 0.00080 0.19249 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55560 12.53600 0.01960 0.15635 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94920 0.94770 0.00150 0.15828 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39800 7.38660 0.01140 0.15433 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05630 2.05340 0.00290 0.14123 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29660 0.29610 0.00050 0.16886 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03090 9.01680 0.01410 0.15637 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32860 0.32830 0.00030 0.09138 宏利萬利貨幣市場基金 13.66720 13.66700 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.58000 2.54000 0.04000 1.57480 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.64000 11.48000 0.16000 1.39373 宏利臺灣股息收益基金 24.35000 24.47000 -0.12000 -0.49040 宏利澳幣保本基金 12.40640 12.40990 -0.00350 -0.02820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89830 9.93650 -0.03820 -0.38444 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43670 9.43590 0.00080 0.00848 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86480 8.87240 -0.00760 -0.08566 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88570 10.89500 -0.00930 -0.08536 貝萊德亞美利加收益基金 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 貝萊德新台幣基金 12.95310 12.95300 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.46000 25.53000 -0.07000 -0.27419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42390 11.41630 0.00760 0.06657 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26780 10.22800 0.03980 0.38913 保德信大中華基金-人民幣 9.77000 9.55000 0.22000 2.30366 保德信大中華基金-美元 9.93000 9.66000 0.27000 2.79503 保德信大中華基金-新台幣 29.49000 28.71000 0.78000 2.71682 保德信中小型股基金 45.51000 46.17000 -0.66000 -1.42950 保德信中國中小基金-人民幣 8.93000 8.54000 0.39000 4.56674 保德信中國中小基金-美元 8.86000 8.43000 0.43000 5.10083 保德信中國中小基金-新臺幣 8.54000 8.13000 0.41000 5.04305 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69380 9.45420 0.23960 2.53432 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73540 9.49810 0.23730 2.49839 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80190 9.56130 0.24060 2.51639 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.74180 10.47820 0.26360 2.51570 保德信中國品牌基金-人民幣 9.87000 9.33000 0.54000 5.78778 保德信中國品牌基金-美元 9.77000 9.24000 0.53000 5.73593 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.57000 10.00000 0.57000 5.70000 保德信台商全方位基金 34.00000 34.27000 -0.27000 -0.78786 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.91000 27.88000 0.03000 0.10760 保德信全球消費商機基金 17.97000 17.99000 -0.02000 -0.11117 保德信全球基礎建設基金 12.69000 12.73000 -0.04000 -0.31422 保德信全球資源基金 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.43000 33.32000 0.11000 0.33013 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.32080 10.28890 0.03190 0.31004 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.44520 10.41290 0.03230 0.31019 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27840 10.25620 0.02220 0.21645 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.40220 10.37970 0.02250 0.21677 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53520 9.53400 0.00120 0.01259 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53710 10.53600 0.00110 0.01044 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03830 9.04580 -0.00750 -0.08291 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.97340 9.98180 -0.00840 -0.08415 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.00310 7.99850 0.00460 0.05751 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88890 10.88270 0.00620 0.05697 保德信亞太基金 20.90000 20.77000 0.13000 0.62590 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50180 8.50100 0.00080 0.00941 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55010 11.54900 0.00110 0.00952 保德信店頭市場基金 32.83000 33.24000 -0.41000 -1.23345 保德信拉丁美洲基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356 保德信金平衡基金 29.20000 29.22000 -0.02000 -0.06845 保德信金滿意基金 41.53000 41.78000 -0.25000 -0.59837 保德信科技島基金 25.77000 25.96000 -0.19000 -0.73190 保德信高成長基金 90.65000 91.13000 -0.48000 -0.52672 保德信第一基金 24.59000 24.69000 -0.10000 -0.40502 保德信貨幣市場基金 15.80780 15.80750 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.48840 10.48460 0.00380 0.03624 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.64690 10.65310 -0.00620 -0.05820 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74670 10.74920 -0.00250 -0.02326 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.21460 10.22660 -0.01200 -0.11734 保德信新世紀基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.95940 7.96380 -0.00440 -0.05525 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.09290 11.09900 -0.00610 -0.05496 保德信新興趨勢組合基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458 保德信瑞騰基金 15.58570 15.58590 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86560 9.85510 0.01050 0.10654 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.26520 10.25440 0.01080 0.10532 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77920 9.77010 0.00910 0.09314 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99520 9.98460 0.01060 0.10616 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87650 9.87560 0.00090 0.00911 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15060 10.14980 0.00080 0.00788 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79200 9.78210 0.00990 0.10121 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00330 9.99310 0.01020 0.10207 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24660 10.23750 0.00910 0.08889 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22640 10.21700 0.00940 0.09200 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35620 10.34640 0.00980 0.09472 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12390 10.10800 0.01590 0.15730 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23630 10.22080 0.01550 0.15165 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08490 10.07800 0.00690 0.06847 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36340 10.36350 -0.00010 -0.00096 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97910 9.96720 0.01190 0.11939 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17860 10.16640 0.01220 0.12000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91620 9.91630 -0.00010 -0.00101 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76500 9.74670 0.01830 0.18776 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22790 10.21530 0.01260 0.12334 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35270 10.34040 0.01230 0.11895 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35100 10.33410 0.01690 0.16354 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.63040 10.61270 0.01770 0.16678 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21120 10.19220 0.01900 0.18642 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31570 10.29640 0.01930 0.18744 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06470 10.05090 0.01380 0.13730 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.12830 10.11100 0.01730 0.17110 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.07210 10.06440 0.00770 0.07651 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95100 1.95270 -0.00170 -0.08706 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73770 2.73980 -0.00210 -0.07665 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29780 0.29700 0.00080 0.26936 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45240 0.45120 0.00120 0.26596 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46650 8.44540 0.02110 0.24984 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09350 12.06250 0.03100 0.25699 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50880 9.51640 -0.00760 -0.07986 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.87670 11.88690 -0.01020 -0.08581 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71290 8.69110 0.02180 0.25083 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.93540 10.90810 0.02730 0.25027 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51350 10.49400 0.01950 0.18582 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36120 10.34140 0.01980 0.19146 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4179.64000 4190.69000 -11.05000 -0.26368 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22430 10.21390 0.01040 0.10182 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.95710 10.94600 0.01110 0.10141 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09840 10.08740 0.01100 0.10905 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88060 9.86970 0.01090 0.11044 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34680 10.33530 0.01150 0.11127 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.84090 9.82910 0.01180 0.12005 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12920 10.11760 0.01160 0.11465 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.18560 10.19880 -0.01320 -0.12943 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12700 6.10530 0.02170 0.35543 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89860 10.86000 0.03860 0.35543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81500 10.64060 0.17440 1.63901 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.90940 11.71690 0.19250 1.64293 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.09700 10.90980 0.18720 1.71589 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.45220 9.29990 0.15230 1.63765 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.86310 9.70370 0.15940 1.64267 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.70680 9.54310 0.16370 1.71538 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.84430 10.66950 0.17480 1.63831 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.40430 11.22000 0.18430 1.64260 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.36770 11.17590 0.19180 1.71619 柏瑞五國金勢力建設基金 7.04000 7.03000 0.01000 0.14225 柏瑞巨人基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67880 13.67870 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.73620 13.71420 0.02200 0.16042 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.16520 12.14140 0.02380 0.19602 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.74990 12.72190 0.02800 0.22009 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62410 8.61040 0.01370 0.15911 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69950 6.68880 0.01070 0.15997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65460 8.63770 0.01690 0.19565 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42090 8.40720 0.01370 0.16296 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.66740 10.64390 0.02350 0.22078 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30860 8.29490 0.01370 0.16516 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.34570 12.32150 0.02420 0.19640 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.90020 11.88120 0.01900 0.15992 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.41790 12.39770 0.02020 0.16293 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.60650 11.58100 0.02550 0.22019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.87950 8.86530 0.01420 0.16018 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67200 9.65310 0.01890 0.19579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62390 9.60830 0.01560 0.16236 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48570 9.46480 0.02090 0.22082 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35550 9.34010 0.01540 0.16488 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29170 10.27510 0.01660 0.16156 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.21640 10.20070 0.01570 0.15391 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.08340 10.06200 0.02140 0.21268 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.14470 10.12580 0.01890 0.18665 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.73820 9.72250 0.01570 0.16148 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51640 9.50180 0.01460 0.15366 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.41270 10.40670 0.00600 0.05766 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53080 9.51060 0.02020 0.21239 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59320 9.57530 0.01790 0.18694 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27250 10.25590 0.01660 0.16186 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.21660 10.20080 0.01580 0.15489 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.08370 10.06230 0.02140 0.21268 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.14490 10.12590 0.01900 0.18764 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.73790 9.72220 0.01570 0.16149 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51650 9.50180 0.01470 0.15471 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.58150 10.57540 0.00610 0.05768 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53070 9.51050 0.02020 0.21240 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59350 9.57560 0.01790 0.18693 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.02400 11.02170 0.00230 0.02087 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.32600 12.32360 0.00240 0.01947 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.70110 11.69330 0.00780 0.06670 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03560 9.03370 0.00190 0.02103 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73090 9.72910 0.00180 0.01850 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64870 9.64250 0.00620 0.06430 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.72710 10.72480 0.00230 0.02145 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.47710 11.47490 0.00220 0.01917 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30410 11.29670 0.00740 0.06551 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03580 9.03400 0.00180 0.01992 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73130 9.72950 0.00180 0.01850 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64920 9.64300 0.00620 0.06430 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.33000 13.20000 0.13000 0.98485 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.18000 14.04000 0.14000 0.99715 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.58000 0.08000 0.93240 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.38000 11.27000 0.11000 0.97604 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.24000 13.00000 0.24000 1.84615 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.47000 13.22000 0.25000 1.89107 柏瑞拉丁美洲基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54140 11.55180 -0.01040 -0.09003 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.42730 7.43400 -0.00670 -0.09013 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64970 11.64310 0.00660 0.05669 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.37580 11.36610 0.00970 0.08534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.45690 10.44550 0.01140 0.10914 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31050 8.30570 0.00480 0.05779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35850 9.35050 0.00800 0.08556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.41500 9.40470 0.01030 0.10952 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.94290 10.93360 0.00930 0.08506 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23030 10.22450 0.00580 0.05673 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.43930 10.42800 0.01130 0.10836 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69420 9.68590 0.00830 0.08569 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97940 8.97430 0.00510 0.05683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92970 8.92800 0.00170 0.01904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.44010 9.42990 0.01020 0.10817 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.22690 12.20540 0.02150 0.17615 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72920 11.70520 0.02400 0.20504 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12750 11.10170 0.02580 0.23240 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.05250 7.04010 0.01240 0.17613 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.81560 8.79760 0.01800 0.20460 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.46790 9.44600 0.02190 0.23184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.51060 10.49200 0.01860 0.17728 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14510 11.11930 0.02580 0.23203 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54460 9.52500 0.01960 0.20577 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99640 8.98050 0.01590 0.17705 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67010 9.64760 0.02250 0.23322 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46150 11.46240 -0.00090 -0.00785 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.13990 12.13920 0.00070 0.00577 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.11330 11.10920 0.00410 0.03691 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12610 9.12680 -0.00070 -0.00767 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70140 9.70080 0.00060 0.00619 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.71500 0.00360 0.03706 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.44250 11.44190 0.00060 0.00524 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22610 10.22690 -0.00080 -0.00782 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.58960 10.58570 0.00390 0.03684 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60190 9.60260 -0.00070 -0.00729 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28360 9.28430 -0.00070 -0.00754 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92890 9.92830 0.00060 0.00604 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47280 9.46930 0.00350 0.03696 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.10000 0.04000 0.22099 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.02000 16.93000 0.09000 0.53160 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92510 12.90990 0.01520 0.11774 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.46920 10.44650 0.02270 0.21730 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47670 11.45380 0.02290 0.19993 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19790 12.19280 0.00510 0.04183 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.02670 10.99810 0.02860 0.26004 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.29010 9.26990 0.02020 0.21791 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.84930 9.82970 0.01960 0.19940 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.70390 9.69980 0.00410 0.04227 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.81950 9.79410 0.02540 0.25934 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.42600 9.40550 0.02050 0.21796 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.64910 9.62980 0.01930 0.20042 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.54250 11.53760 0.00490 0.04247 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.76160 9.73630 0.02530 0.25985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.73000 12.43000 0.30000 2.41352 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.70000 30.16000 -1.46000 -4.84085 國泰大中華基金 18.37000 18.48000 -0.11000 -0.59524 國泰小龍基金-台幣級別 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782 國泰中小成長基金-台幣級別 41.01000 41.22000 -0.21000 -0.50946 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.88000 18.40000 0.48000 2.60870 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90700 9.90810 -0.00110 -0.01110 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15590 8.15690 -0.00100 -0.01226 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44380 10.42250 0.02130 0.20437 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.71000 19.10000 0.61000 3.19372 國泰中港台基金台幣級別 14.69000 14.15000 0.54000 3.81625 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.43000 26.52000 -0.09000 -0.33937 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.17000 32.43000 -0.26000 -0.80173 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.44780 10.43840 0.00940 0.09005 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.07420 10.06510 0.00910 0.09041 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.10030 10.09120 0.00910 0.09018 國泰台灣貨幣市場基金 12.43750 12.43740 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 國泰全球資源基金台幣級別 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.98000 21.05000 -0.07000 -0.33254 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.38000 21.36000 0.02000 0.09363 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.14310 11.01440 0.12870 1.16847 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.77360 9.66080 0.11280 1.16761 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.56000 11.36000 0.20000 1.76056 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.44000 18.30000 0.14000 0.76503 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.23000 18.09000 0.14000 0.77391 國泰科技生化基金 31.60000 31.83000 -0.23000 -0.72259 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.23000 28.18000 0.05000 0.17743 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.90200 40.01650 -0.11450 -0.28613 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04570 19.00610 0.03960 0.20835 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.55510 19.65110 -0.09600 -0.48852 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.98860 39.90160 0.08700 0.21804 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.65050 41.60490 0.04560 0.10960 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.23450 43.22220 0.01230 0.02846 國泰國泰基金台幣I級別 21.56000 21.72000 -0.16000 -0.73665 國泰國泰基金台幣級別 21.56000 21.72000 -0.16000 -0.73665 國泰富時中國A50基金 20.31000 20.81000 -0.50000 -2.40269 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.41590 42.45750 -0.04160 -0.09798 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81530 10.80200 0.01330 0.12313 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51040 7.50130 0.00910 0.12131 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.69700 10.36600 0.33100 3.19313 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.70120 42.60100 0.10020 0.23521 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.45000 21.55000 -0.10000 -0.46404 國泰新興市場基金台幣級別 12.10000 11.94000 0.16000 1.34003 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67300 10.65750 0.01550 0.14544 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65980 6.65010 0.00970 0.14586 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.16000 33.25000 -0.09000 -0.27068 國泰價值卓越基金 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 國泰標普北美科技ETF基金 21.48000 21.40000 0.08000 0.37383 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.36210 40.18900 0.17310 0.43071 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.33000 21.19000 0.14000 0.66069 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.81000 19.65000 0.16000 0.81425 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.95000 17.95000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.18310 12.17460 0.00850 0.06982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.33850 10.32700 0.01150 0.11136 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.21480 10.20980 0.00500 0.04897 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.17550 10.18000 -0.00450 -0.04420 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31900 10.30760 0.01140 0.11060 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21810 10.21310 0.00500 0.04896 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.16380 10.16830 -0.00450 -0.04426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34990 11.34760 0.00230 0.02027 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20860 10.17730 0.03130 0.30755 第一金大中華基金 24.84000 24.87000 -0.03000 -0.12063 第一金小型精選基金 30.81000 30.93000 -0.12000 -0.38797 第一金中國世紀基金-人民幣 12.70000 12.39000 0.31000 2.50202 第一金中國世紀基金-美元 8.16250 7.93380 0.22870 2.88260 第一金中國世紀基金-美元-N 8.16310 7.93440 0.22870 2.88239 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.58000 9.32000 0.26000 2.78970 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.58000 9.32000 0.26000 2.78970 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62380 9.63500 -0.01120 -0.11624 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38810 8.38140 0.00670 0.07994 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.93870 10.95150 -0.01280 -0.11688 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67510 9.66740 0.00770 0.07965 第一金中概平衡基金 25.10000 25.23000 -0.13000 -0.51526 第一金台灣貨幣市場基金 15.29060 15.29040 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.28900 178.28700 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.26360 14.11860 0.14500 1.02701 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.26390 14.11880 0.14510 1.02771 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.68000 13.55000 0.13000 0.95941 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.68000 13.56000 0.12000 0.88496 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.25000 10.23330 0.01670 0.16319 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.25000 10.23330 0.01670 0.16319 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.67440 9.64280 0.03160 0.32771 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.67450 9.64290 0.03160 0.32770 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.54350 13.44260 0.10090 0.75060 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.56110 13.46010 0.10100 0.75037 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.68900 9.68770 0.00130 0.01342 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.68940 9.68800 0.00140 0.01445 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29100 9.29510 -0.00410 -0.04411 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31470 9.31880 -0.00410 -0.04400 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37340 10.37200 0.00140 0.01350 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.96920 9.97360 -0.00440 -0.04412 第一金全球大趨勢基金 23.28000 23.14000 0.14000 0.60501 第一金全球不動產證券化基金A 8.72420 8.72590 -0.00170 -0.01948 第一金全球不動產證券化基金B 6.11600 6.11720 -0.00120 -0.01962 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.83330 9.85100 -0.01770 -0.17968 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.83450 9.85230 -0.01780 -0.18067 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.46830 10.48710 -0.01880 -0.17927 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.46980 10.48870 -0.01890 -0.18019 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.39830 8.27390 0.12440 1.50352 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12700 9.97700 0.15000 1.50346 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25530 9.24900 0.00630 0.06812 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25430 9.24800 0.00630 0.06812 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69830 7.68740 0.01090 0.14179 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69500 7.68410 0.01090 0.14185 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48300 8.47420 0.00880 0.10384 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48350 8.47480 0.00870 0.10266 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14900 11.14140 0.00760 0.06821 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14990 11.14230 0.00760 0.06821 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95490 9.94080 0.01410 0.14184 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62420 14.60910 0.01510 0.10336 第一金亞洲科技基金 18.23000 18.10000 0.13000 0.71823 第一金亞洲新興市場基金 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 第一金店頭市場基金 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330 第一金創新趨勢基金 21.09000 21.16000 -0.07000 -0.33081 第一金電子基金 30.78000 30.91000 -0.13000 -0.42058 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.04000 18.14000 -0.10000 -0.55127 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.35000 19.32000 0.03000 0.15528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.92000 19.79000 0.13000 0.65690 統一大中華中小基金(人民幣) 7.91000 7.63000 0.28000 3.66972 統一大中華中小基金(美元) 7.43000 7.14000 0.29000 4.06162 統一大中華中小基金(新台幣) 10.97000 10.54000 0.43000 4.07970 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 統一大滿貫基金-A類型 32.25000 32.46000 -0.21000 -0.64695 統一大滿貫基金-I類型 32.25000 32.46000 -0.21000 -0.64695 統一大龍印基金 13.92000 13.70000 0.22000 1.60584 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.17000 8.74000 0.43000 4.91991 統一大龍騰中國基金(美元) 8.63000 8.19000 0.44000 5.37241 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.78000 9.30000 0.48000 5.16129 統一中小基金 23.73000 24.04000 -0.31000 -1.28952 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63570 9.66380 -0.02810 -0.29078 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22150 9.21060 0.01090 0.11834 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90620 8.90100 0.00520 0.05842 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.78090 11.81530 -0.03440 -0.29115 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.22000 11.20670 0.01330 0.11868 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.80760 10.80130 0.00630 0.05833 統一台灣動力基金 16.90000 17.09000 -0.19000 -1.11176 統一全天候基金-A類型 107.97000 109.07000 -1.10000 -1.00853 統一全天候基金-I類型 108.31000 109.42000 -1.11000 -1.01444 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.86170 7.87590 -0.01420 -0.18030 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.80200 7.78420 0.01780 0.22867 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.76860 7.75810 0.01050 0.13534 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.31780 8.33280 -0.01500 -0.18001 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.26200 8.24310 0.01890 0.22928 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.21970 8.20860 0.01110 0.13522 統一全球債券組合基金 12.06230 12.05430 0.00800 0.06637 統一全球新科技基金(人民幣) 14.95000 14.83000 0.12000 0.80917 統一全球新科技基金(美元) 14.45000 14.28000 0.17000 1.19048 統一全球新科技基金(新台幣) 13.83000 13.68000 0.15000 1.09649 統一亞太基金 24.21000 23.92000 0.29000 1.21237 統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827 統一奔騰基金 55.74000 56.07000 -0.33000 -0.58855 統一強棒貨幣市場基金 16.69970 16.69940 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 10.01000 9.77000 0.24000 2.45650 統一強漢基金(美元) 9.26000 9.00000 0.26000 2.88889 統一強漢基金(新台幣) 24.31000 23.66000 0.65000 2.74725 統一統信基金 28.69000 28.95000 -0.26000 -0.89810 統一黑馬基金 56.12000 56.40000 -0.28000 -0.49645 統一新亞洲科技能源基金 15.68000 15.52000 0.16000 1.03093 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85310 7.85370 -0.00060 -0.00764 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23160 10.23240 -0.00080 -0.00782 統一經建基金 45.58000 45.98000 -0.40000 -0.86994 統一龍馬基金 63.23000 63.74000 -0.51000 -0.80013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.74000 17.95000 -0.21000 -1.16992 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.03000 44.16000 -0.13000 -0.29438 野村中國機會基金 13.58000 13.22000 0.36000 2.72315 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.98540 10.02890 -0.04350 -0.43375 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 9.99730 9.99670 0.00060 0.00600 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97800 9.98800 -0.01000 -0.10012 野村巴西基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 野村台灣高股息基金 24.10000 24.09000 0.01000 0.04151 野村台灣運籌基金 34.51000 34.70000 -0.19000 -0.54755 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60210 9.64130 -0.03920 -0.40658 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.58310 9.57850 0.00460 0.04802 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63300 9.63010 0.00290 0.03011 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.03040 10.07130 -0.04090 -0.40610 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.91610 9.91130 0.00480 0.04843 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77580 9.77280 0.00300 0.03070 野村平衡基金 18.42000 18.49000 -0.07000 -0.37858 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573 野村全球生技醫療基金 17.03000 16.78000 0.25000 1.48987 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.07560 10.11120 -0.03560 -0.35208 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05080 10.04450 0.00630 0.06272 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96230 9.96190 0.00040 0.00402 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.21590 10.25190 -0.03600 -0.35115 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.16470 10.15830 0.00640 0.06300 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.07620 10.07580 0.00040 0.00397 野村全球品牌基金 26.76000 26.66000 0.10000 0.37509 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.17000 19.12000 0.05000 0.26151 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.53080 10.56400 -0.03320 -0.31427 野村全球短期收益基金-美元計價 10.61670 10.60240 0.01430 0.13488 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43020 10.41970 0.01050 0.10077 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.97600 9.00010 -0.02410 -0.26777 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76260 8.75000 0.01260 0.14400 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32710 8.31950 0.00760 0.09135 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04880 11.07820 -0.02940 -0.26539 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51770 10.50260 0.01510 0.14377 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07390 10.06460 0.00930 0.09240 野村成長基金 28.28000 28.46000 -0.18000 -0.63247 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.49190 8.50630 -0.01440 -0.16929 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51640 8.49380 0.02260 0.26608 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.66950 8.65340 0.01610 0.18605 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.40260 9.41880 -0.01620 -0.17200 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29930 9.27460 0.02470 0.26632 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45990 9.44240 0.01750 0.18533 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.56000 0.13000 1.51869 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.57000 12.38000 0.19000 1.53473 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.38980 9.41310 -0.02330 -0.24753 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.44670 9.43430 0.01240 0.13144 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.52550 9.51930 0.00620 0.06513 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.29250 10.31310 -0.02060 -0.19975 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.18280 10.16950 0.01330 0.13078 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27060 10.26390 0.00670 0.06528 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.47940 8.47960 -0.00020 -0.00236 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07060 9.10420 -0.03360 -0.36906 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96570 8.96200 0.00370 0.04129 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.35490 13.35530 -0.00040 -0.00300 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.46690 12.51270 -0.04580 -0.36603 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.13550 10.13130 0.00420 0.04146 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24510 10.28360 -0.03850 -0.37438 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25650 10.25170 0.00480 0.04682 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23880 10.23560 0.00320 0.03126 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32490 10.36370 -0.03880 -0.37438 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32530 10.32040 0.00490 0.04748 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.29190 10.28840 0.00350 0.03402 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.14520 10.18070 -0.03550 -0.34870 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.12850 10.12120 0.00730 0.07213 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.12900 10.13100 -0.00200 -0.01974 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.98120 9.97230 0.00890 0.08925 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92070 9.95120 -0.03050 -0.30650 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58280 9.57150 0.01130 0.11806 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07130 9.06380 0.00750 0.08275 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.20840 11.19910 0.00930 0.08304 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.02740 10.00090 0.02650 0.26498 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15130 11.16390 -0.01260 -0.11286 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61050 10.57680 0.03370 0.31862 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.35790 10.33090 0.02700 0.26135 野村泰國基金 42.47000 42.10000 0.37000 0.87886 野村高科技基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21180 10.18830 0.02350 0.23066 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06750 10.08370 -0.01620 -0.16066 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.50490 10.50120 0.00370 0.03523 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.49730 9.46840 0.02890 0.30523 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41710 9.39600 0.02110 0.22456 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.44370 9.47200 -0.02830 -0.29878 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.83400 11.85370 -0.01970 -0.16619 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.46060 13.46530 -0.00470 -0.03490 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80530 10.77240 0.03290 0.30541 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72160 10.69750 0.02410 0.22529 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.92240 10.95520 -0.03280 -0.29940 野村貨幣市場基金 16.30680 16.30650 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.20070 10.21980 -0.01910 -0.18689 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.41280 10.38620 0.02660 0.25611 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43690 10.42000 0.01690 0.16219 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.00970 10.04440 -0.03470 -0.34547 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.99830 9.98960 0.00870 0.08709 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.96860 9.96180 0.00680 0.06826 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.21080 10.24610 -0.03530 -0.34452 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.16100 10.15220 0.00880 0.08668 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.21700 10.21010 0.00690 0.06758 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.02100 10.03410 -0.01310 -0.13055 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05490 10.02450 0.03040 0.30326 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.95030 9.92450 0.02580 0.25996 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.29270 10.30630 -0.01360 -0.13196 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28990 10.25880 0.03110 0.30315 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18460 10.15820 0.02640 0.25989 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.21480 10.20240 0.01240 0.12154 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84370 7.83440 0.00930 0.11871 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.89000 11.87580 0.01420 0.11957 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 野村精選貨幣市場基金 12.09860 12.09850 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 野村歐洲高股息基金季配型 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 野村歐洲高股息基金累積型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村積極成長基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.13000 33.27000 -0.14000 -0.42080 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.39230 10.37670 0.01560 0.15034 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49650 8.51790 -0.02140 -0.25124 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84890 7.83520 0.01370 0.17485 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70730 7.69600 0.01130 0.14683 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.91180 11.94110 -0.02930 -0.24537 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.69000 10.67130 0.01870 0.17524 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53280 10.51730 0.01550 0.14738 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 野村環球基金-人民幣計價 16.18000 16.21000 -0.03000 -0.18507 野村環球基金-美元計價 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.68000 17.66000 0.02000 0.11325 野村鴻利基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88320 16.88300 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.73000 18.85000 -0.12000 -0.63660 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.84000 12.74000 0.10000 0.78493 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.77000 14.66000 0.11000 0.75034 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.27170 10.26270 0.00900 0.08770 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.46330 13.45180 0.01150 0.08549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19860 10.18890 0.00970 0.09520 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43130 10.38460 0.04670 0.44970 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96380 9.97210 -0.00830 -0.08323 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.16100 10.13360 0.02740 0.27039 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.87870 9.86610 0.01260 0.12771 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.96850 9.95210 0.01640 0.16479 凱基台商天下基金 13.05000 12.87000 0.18000 1.39860 凱基台灣精五門基金 19.76000 19.86000 -0.10000 -0.50352 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.41360 40.48050 -0.06690 -0.16526 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.14520 41.12540 0.01980 0.04815 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.84660 42.93270 -0.08610 -0.20055 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.59730 10.59070 0.00660 0.06232 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.06180 40.12660 -0.06480 -0.16149 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.20860 40.23370 -0.02510 -0.06239 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.10290 40.22490 -0.12200 -0.30329 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.89760 11.79110 0.10650 0.90322 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.71000 11.62000 0.09000 0.77453 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57200 11.57180 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.53000 26.64000 -0.11000 -0.41291 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.64000 21.59000 0.05000 0.23159 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.97720 20.91530 0.06190 0.29596 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.06000 16.86000 0.20000 1.18624 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.30340 16.10160 0.20180 1.25329 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.31730 11.29710 0.02020 0.17881 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.92330 11.90640 0.01690 0.14194 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.12090 12.10560 0.01530 0.12639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.10090 10.13350 -0.03260 -0.32171 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.09830 10.08520 0.01310 0.12989 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09540 10.08790 0.00750 0.07435 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.10090 10.13350 -0.03260 -0.32171 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.09830 10.08520 0.01310 0.12989 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.09540 10.08780 0.00760 0.07534 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.37000 30.81000 0.56000 1.81759 富邦NASDAQ-100基金 30.01000 29.92000 0.09000 0.30080 富邦上証180基金 31.11000 31.62000 -0.51000 -1.61290 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19660 0.18830 0.00830 4.40786 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.06000 5.81000 0.25000 4.30293 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.78000 6.65000 0.13000 1.95489 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.96000 41.90000 -1.94000 -4.63007 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.78050 11.53770 0.24280 2.10441 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.00010 10.75470 0.24540 2.28179 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73150 10.48250 0.24900 2.37539 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11140 9.90290 0.20850 2.10544 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.36230 9.15350 0.20880 2.28109 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.14250 8.93030 0.21220 2.37618 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.56340 21.58730 -0.02390 -0.11071 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.52710 11.52450 0.00260 0.02256 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82770 10.79270 0.03500 0.32429 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.31880 13.36730 -0.04850 -0.36283 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95580 1.95590 -0.00010 -0.00511 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37490 9.40910 -0.03420 -0.36348 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42570 1.42570 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.98390 12.00180 -0.01790 -0.14914 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75630 1.75510 0.00120 0.06837 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17050 10.18570 -0.01520 -0.14923 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51030 1.50920 0.00110 0.07289 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.44150 10.46720 -0.02570 -0.24553 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.38250 10.36740 0.01510 0.14565 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.83000 19.94000 -0.11000 -0.55165 富邦日本東証基金 20.69000 20.71000 -0.02000 -0.09657 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.63000 43.68000 -0.05000 -0.11447 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.98000 45.09000 -0.11000 -0.24396 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.57000 49.51000 0.06000 0.12119 富邦台灣心基金 20.59000 20.82000 -0.23000 -1.10471 富邦台灣釆吉50基金 44.31000 44.27000 0.04000 0.09035 富邦台灣科技指數基金 52.27000 52.09000 0.18000 0.34556 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.10760 42.04730 0.06030 0.14341 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.19360 41.20100 -0.00740 -0.01796 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29900 0.29920 -0.00020 -0.06684 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51870 2.52740 -0.00870 -0.34423 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34550 0.34520 0.00030 0.08691 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70430 10.69080 0.01350 0.12628 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16800 2.17550 -0.00750 -0.34475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32820 0.32790 0.00030 0.09149 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15040 9.13890 0.01150 0.12584 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.48000 22.30000 0.18000 0.80717 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.64000 14.76000 -0.12000 -0.81301 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.00000 27.58000 0.42000 1.52284 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67740 15.67720 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.57460 41.59070 -0.01610 -0.03871 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.99760 41.03570 -0.03810 -0.09285 富邦長紅基金 57.87000 58.51000 -0.64000 -1.09383 富邦科技基金 22.40000 22.54000 -0.14000 -0.62112 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.79780 40.83500 -0.03720 -0.09110 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.27520 40.38440 -0.10920 -0.27040 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.55350 37.62460 -0.07110 -0.18897 富邦恒生國企ETF基金 21.66000 21.82000 -0.16000 -0.73327 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.61000 30.94000 -0.33000 -1.06658 富邦高成長基金 22.21000 22.46000 -0.25000 -1.11309 富邦基金A類型 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656 富邦基金I類型 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656 富邦深証100基金 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814 富邦富時歐洲ETF基金 19.83000 19.76000 0.07000 0.35425 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41450 0.41430 0.00020 0.04827 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29970 12.28400 0.01570 0.12781 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31120 9.29930 0.01190 0.12797 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29940 0.29930 0.00010 0.03341 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.58130 8.57040 0.01090 0.12718 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.75270 9.71760 0.03510 0.36120 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.28320 10.25590 0.02730 0.26619 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31100 9.27750 0.03350 0.36109 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81290 9.78680 0.02610 0.26669 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435 富邦精準基金 43.04000 43.29000 -0.25000 -0.57750 富邦精銳中小基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.85000 16.96000 -0.11000 -0.64858 富邦臺灣公司治理100基金 20.44000 20.40000 0.04000 0.19608 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778 富邦標普美國特別股ETF基金 19.39000 19.40000 -0.01000 -0.05155 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08730 9.98940 0.09790 0.98004 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.33300 10.15450 0.17850 1.75784 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43390 10.26540 0.16850 1.64144 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.68840 9.59440 0.09400 0.97974 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87920 9.70860 0.17060 1.75720 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95990 9.79900 0.16090 1.64200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.68000 29.77000 -0.09000 -0.30232 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96120 9.92750 0.03370 0.33946 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.97110 9.93480 0.03630 0.36538 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.89170 9.85630 0.03540 0.35916 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07250 10.03740 0.03510 0.34969 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.09670 10.06010 0.03660 0.36381 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01640 9.98030 0.03610 0.36171 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51080 8.50690 0.00390 0.04585 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.15400 9.14820 0.00580 0.06340 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79960 8.79480 0.00480 0.05458 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.90140 9.89680 0.00460 0.04648 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99280 9.98650 0.00630 0.06309 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62130 9.61580 0.00550 0.05720 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.72840 9.72260 0.00580 0.05965 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47610 8.47600 0.00010 0.00118 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.67310 9.67110 0.00200 0.02068 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05720 9.05590 0.00130 0.01436 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.91200 10.91180 0.00020 0.00183 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.76740 10.76520 0.00220 0.02044 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.17710 10.17600 0.00110 0.01081 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.22090 9.21920 0.00170 0.01844 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07080 10.06940 0.00140 0.01390 富達卓越領航全球組合基金 14.92000 14.84000 0.08000 0.53908 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71000 8.70660 0.00340 0.03905 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54610 9.54060 0.00550 0.05765 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14310 9.13840 0.00470 0.05143 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.22890 10.22510 0.00380 0.03716 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.28760 10.28170 0.00590 0.05738 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89970 9.89470 0.00500 0.05053 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25350 9.24850 0.00500 0.05406 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01400 10.00860 0.00540 0.05395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.50000 9.28000 0.22000 2.37069 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.48000 10.20000 0.28000 2.74510 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 8.96000 0.24000 2.67857 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.34000 7.05000 0.29000 4.11348 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.65000 8.28000 0.37000 4.46860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.44000 8.09000 0.35000 4.32633 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.83120 9.84770 -0.01650 -0.16755 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.37690 9.37590 0.00100 0.01067 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.91050 8.91360 -0.00310 -0.03478 富蘭克林華美中華基金 11.73000 11.50000 0.23000 2.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.63000 20.79000 -0.16000 -0.76960 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.78880 7.78920 -0.00040 -0.00514 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90520 8.89960 0.00560 0.06292 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76080 9.75460 0.00620 0.06356 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25470 9.25510 -0.00040 -0.00432 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.26100 11.25890 0.00210 0.01865 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64660 8.64500 0.00160 0.01851 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91460 8.91290 0.00170 0.01907 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.61310 13.62150 -0.00840 -0.06167 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.03810 10.04430 -0.00620 -0.06173 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.30150 10.28950 0.01200 0.11662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59350 7.58460 0.00890 0.11734 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98260 8.97210 0.01050 0.11703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.84250 10.83670 0.00580 0.05352 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46310 7.45900 0.00410 0.05497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84790 8.84320 0.00470 0.05315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.56300 10.55430 0.00870 0.08243 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61140 7.60510 0.00630 0.08284 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.05730 8.05230 0.00500 0.06209 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12450 9.11440 0.01010 0.11081 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05250 10.04140 0.01110 0.11054 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63220 12.62430 0.00790 0.06258 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.05000 8.01000 0.04000 0.49938 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.34000 -0.10000 -1.19904 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.39000 11.53000 -0.14000 -1.21422 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.80190 12.77590 0.02600 0.20351 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 富蘭克林華美第一富基金 36.68000 37.02000 -0.34000 -0.91842 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33010 10.32990 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.03000 13.07000 -0.04000 -0.30604 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.99290 6.99780 -0.00490 -0.07002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.61460 10.54830 0.06630 0.62854 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43220 9.42670 0.00550 0.05834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13550 11.12900 0.00650 0.05841 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71660 6.71100 0.00560 0.08345 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.90420 8.89200 0.01220 0.13720 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27150 10.25740 0.01410 0.13746 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.60430 10.59550 0.00880 0.08305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.48000 63.46000 0.02000 0.03152 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.88000 62.96000 -0.08000 -0.12706 復華1至5年期高收益債券基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華人民幣貨幣市場基金 11.78620 11.78560 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.07560 37.16050 -0.08490 -0.22847 復華大中華中小策略基金 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 復華中小精選基金 64.44000 64.83000 -0.39000 -0.60157 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.65890 53.64670 0.01220 0.02274 復華中國特選信用債券ETF基金 60.69210 60.69550 -0.00340 -0.00560 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.03000 8.79000 0.24000 2.73038 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.27000 8.02000 0.25000 3.11721 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.34000 10.23000 0.11000 1.07527 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.20000 10.05000 0.15000 1.49254 復華六年到期新興市場債券基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華台灣智能基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 復華全方位基金 27.79000 28.04000 -0.25000 -0.89158 復華全球大趨勢基金-美元 12.45000 12.34000 0.11000 0.89141 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.50000 19.34000 0.16000 0.82730 復華全球平衡基金-美元 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 復華全球平衡基金-新臺幣 19.45000 19.37000 0.08000 0.41301 復華全球物聯網科技基金-美元 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 復華全球原物料基金 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 復華全球消費基金-新臺幣 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.66010 11.65820 0.00190 0.01630 復華全球債券基金 13.74390 13.75020 -0.00630 -0.04582 復華全球債券組合基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 復華全球戰略配置強基金-美元 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 復華有利貨幣市場基金 13.46790 13.46770 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.62000 11.50000 0.12000 1.04348 復華亞太成長基金 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516 復華亞太神龍科技基金-美元 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 復華東協世紀基金 12.49000 12.42000 0.07000 0.56361 復華南非幣長期收益基金A 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.65360 60.82400 -0.17040 -0.28015 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.76000 20.70000 0.06000 0.28986 復華美國新星基金-美元 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 復華美國新星基金-新臺幣 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 復華恒生基金 21.59000 21.73000 -0.14000 -0.64427 復華恒生單日反向一倍基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 復華恒生單日正向二倍基金 32.32000 32.69000 -0.37000 -1.13184 復華神盾基金 24.08590 24.05180 0.03410 0.14178 復華高成長基金 64.63000 64.93000 -0.30000 -0.46204 復華高益策略組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.42990 14.42970 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.27000 18.31000 -0.04000 -0.21846 復華富時台灣高股息低波動基金 48.21000 48.22000 -0.01000 -0.02074 復華復華基金 20.16000 20.25000 -0.09000 -0.44444 復華華人世紀基金 16.61000 16.14000 0.47000 2.91202 復華傳家二號基金 29.32100 29.28110 0.03990 0.13627 復華傳家基金 20.43370 20.38190 0.05180 0.25415 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.79000 19.76000 0.03000 0.15182 復華新興市場企業債券ETF基金 63.41000 63.37000 0.04000 0.06312 復華新興市場高收益債券基金A 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 復華新興市場高收益債券基金B 5.44000 5.42000 0.02000 0.36900 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 復華新興市場短期收益基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 復華滬深300 A股基金 23.02000 23.32000 -0.30000 -1.28645 復華數位經濟基金 45.87000 46.08000 -0.21000 -0.45573 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.62560 9.61080 0.01480 0.15399 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.45990 9.44780 0.01210 0.12807 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14450 10.12990 0.01460 0.14413 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.83910 9.82660 0.01250 0.12721 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.78390 9.76970 0.01420 0.14535 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.28310 10.27780 0.00530 0.05157 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.51560 9.50010 0.01550 0.16316 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02230 10.01540 0.00690 0.06889 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.85530 9.83920 0.01610 0.16363 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.36350 10.35640 0.00710 0.06856 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.30070 10.26860 0.03210 0.31260 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.25150 10.24060 0.01090 0.10644 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.24750 10.24620 0.00130 0.01269 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.09240 10.06000 0.03240 0.32207 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.01060 10.97820 0.03240 0.29513 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.04740 10.03460 0.01280 0.12756 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.26440 10.23150 0.03290 0.32156 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.31750 11.28420 0.03330 0.29510 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.18200 10.16900 0.01300 0.12784 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.21340 10.20990 0.00350 0.03428 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01490 9.98080 0.03410 0.34166 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.03730 10.00980 0.02750 0.27473 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.02340 10.01230 0.01110 0.11086 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01310 9.97900 0.03410 0.34172 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.03600 10.00850 0.02750 0.27477 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.01980 10.00870 0.01110 0.11090 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.41240 10.37410 0.03830 0.36919 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.40240 10.38490 0.01750 0.16851 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.38620 10.37850 0.00770 0.07419 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06380 9.07100 -0.00720 -0.07937 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38020 8.36140 0.01880 0.22484 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33880 8.32790 0.01090 0.13089 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57220 11.58130 -0.00910 -0.07857 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73520 10.71100 0.02420 0.22594 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80620 10.79200 0.01420 0.13158 景順主流基金 16.68000 16.72000 -0.04000 -0.23923 景順台灣科技基金 29.00000 29.06000 -0.06000 -0.20647 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 景順全球科技基金 21.96000 21.85000 0.11000 0.50343 景順全球康健基金 19.40000 19.40000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.96780 15.96760 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.72000 30.75000 -0.03000 -0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.23000 14.12000 0.11000 0.77904 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59790 8.60230 -0.00440 -0.05115 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10100 8.08440 0.01660 0.20533 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.23990 11.24650 -0.00660 -0.05868 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56650 10.54470 0.02180 0.20674 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.25000 7.91000 0.34000 4.29836 華南永昌中國A股基金(美元) 8.13000 7.76000 0.37000 4.76804 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.91000 11.38000 0.53000 4.65729 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47160 9.46400 0.00760 0.08030 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.64800 9.64940 -0.00140 -0.01451 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.91170 9.90380 0.00790 0.07977 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.10000 10.10140 -0.00140 -0.01386 華南永昌永昌基金 19.14000 19.28000 -0.14000 -0.72614 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 華南永昌全球亨利組合基金 14.47440 14.46860 0.00580 0.04009 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 華南永昌全球精品基金 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 華南永昌物聯網精選基金 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24660 16.24630 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.09710 24.21560 -0.11850 -0.48935 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96610 11.96590 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.52290 10.51570 0.00720 0.06847 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.71050 10.67540 0.03510 0.32879 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95860 9.95180 0.00680 0.06833 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09500 10.06190 0.03310 0.32896 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.33920 10.33150 0.00770 0.07453 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.46570 10.43070 0.03500 0.33555 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88200 9.87470 0.00730 0.07393 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99020 9.95680 0.03340 0.33545 華頓中小型基金 21.28000 21.36000 -0.08000 -0.37453 華頓中國多重機會平衡基金 11.74850 11.67090 0.07760 0.66490 華頓台灣基金 23.91000 24.17000 -0.26000 -1.07571 華頓平安貨幣市場基金 11.54680 11.54670 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.47000 16.40000 0.07000 0.42683 華頓全球高收益債券基金A 13.60210 13.58500 0.01710 0.12587 華頓全球高收益債券基金B 8.15430 8.14410 0.01020 0.12524 華頓全球黑鑽油源基金 5.06000 5.07000 -0.01000 -0.19724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73350 2.59690 0.13660 5.26012 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.58690 11.92940 0.65750 5.51159 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40880 0.38700 0.02180 5.63307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80150 11.58400 0.21750 1.87759 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.52520 10.33680 0.18840 1.82261 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80340 10.57900 0.22440 2.12118 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.61380 9.41420 0.19960 2.12020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.04200 10.80260 0.23940 2.21613 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.86230 9.64660 0.21570 2.23602 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.08000 10.67000 0.41000 3.84255 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.82000 9.44000 0.38000 4.02542 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.55000 10.13000 0.42000 4.14610 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.52960 2.53320 -0.00360 -0.14211 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99590 2.00180 -0.00590 -0.29473 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10900 12.08880 0.02020 0.16710 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.58710 9.57110 0.01600 0.16717 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37760 0.37690 0.00070 0.18573 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30500 0.30420 0.00080 0.26298 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.32000 0.09000 2.71084 匯豐中國動力基金(台幣) 15.71000 15.24000 0.47000 3.08399 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.49000 0.02000 4.08163 匯豐台灣精典基金 23.29000 23.30000 -0.01000 -0.04292 匯豐全球趨勢組合基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251 匯豐安富基金 24.97000 24.98000 -0.01000 -0.04003 匯豐成功基金 41.58000 41.56000 0.02000 0.04812 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56310 2.56870 -0.00560 -0.21801 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27890 2.28440 -0.00550 -0.24076 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.70580 11.69800 0.00780 0.06668 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91460 7.90620 0.00840 0.10625 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38410 0.38360 0.00050 0.13034 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33440 0.00040 0.11962 匯豐金磚動力基金 14.67000 14.36000 0.31000 2.15877 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99780 14.99770 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.34000 5.41000 -0.07000 -1.29390 匯豐新鑽動力基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50630 5.48650 0.01980 0.36089 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24170 9.22240 0.01930 0.20927 匯豐龍鳳基金-A類型 50.22000 50.23000 -0.01000 -0.01991 匯豐龍鳳基金-I類型 50.22000 50.23000 -0.01000 -0.01991 匯豐龍騰電子基金 34.97000 35.11000 -0.14000 -0.39875 匯豐雙高收益債券組合基金 12.33660 12.31880 0.01780 0.14449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.48000 17.57000 -0.09000 -0.51224 新光中國成長基金(人民幣) 9.64000 9.36000 0.28000 2.99145 新光中國成長基金(美元) 9.94000 9.62000 0.32000 3.32640 新光中國成長基金(新臺幣) 9.88000 9.57000 0.31000 3.23929 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69310 10.70000 -0.00690 -0.06449 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.03040 10.00640 0.02400 0.23985 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.32930 10.31060 0.01870 0.18137 新光台灣富貴基金 22.53000 22.65000 -0.12000 -0.52980 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.13000 20.27000 -0.14000 -0.69068 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.18040 40.19430 -0.01390 -0.03458 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.62300 39.61530 0.00770 0.01944 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 新光全球AI新創產業基金美元 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23880 10.23730 0.00150 0.01465 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.98970 9.99410 -0.00440 -0.04403 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74930 9.74790 0.00140 0.01436 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.49820 9.50230 -0.00410 -0.04315 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 新光吉星貨幣市場基金 15.47820 15.47800 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 新光多重資產基金(A累積)美元 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 新光亞洲精選基金-美金 22.09000 21.95000 0.14000 0.63781 新光亞洲精選基金-新台幣 22.35000 22.22000 0.13000 0.58506 新光兩岸優勢基金 11.38000 11.04000 0.34000 3.07971 新光店頭基金 22.80000 22.86000 -0.06000 -0.26247 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 新光特選內需收益ETF基金 19.42000 19.39000 0.03000 0.15472 新光創新科技基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.05450 10.04060 0.01390 0.13844 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.24010 10.23010 0.01000 0.09775 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.80830 9.79960 0.00870 0.08878 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31640 9.30370 0.01270 0.13650 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49520 9.48590 0.00930 0.09804 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08840 9.08050 0.00790 0.08700 新光澳幣八年期保本基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 新光澳幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.31790 10.31150 0.00640 0.06207 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51060 9.50350 0.00710 0.07471 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46880 9.45950 0.00930 0.09831 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.14320 10.13330 0.00990 0.09770 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.16320 10.14970 0.01350 0.13301 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48250 9.47030 0.01220 0.12882 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46170 9.44770 0.01400 0.14818 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14130 10.12860 0.01270 0.12539 瑞銀全球創新趨勢基金 7.20000 7.13000 0.07000 0.98177 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.26530 10.27550 -0.01020 -0.09927 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45330 9.45730 -0.00400 -0.04230 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15230 10.15220 0.00010 0.00099 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45650 9.45560 0.00090 0.00952 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52690 9.53740 -0.01050 -0.11009 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.28100 10.29170 -0.01070 -0.10397 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.33800 14.34440 -0.00640 -0.04462 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53620 8.54000 -0.00380 -0.04450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.85540 41.75680 0.09860 0.23613 群益10年期以上金融債ETF基金 38.24510 38.26510 -0.02000 -0.05227 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.69820 40.77590 -0.07770 -0.19055 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.94340 38.99880 -0.05540 -0.14206 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.11340 42.16610 -0.05270 -0.12498 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.94940 42.89770 0.05170 0.12052 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.80710 40.69350 0.11360 0.27916 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.27310 10.26590 0.00720 0.07014 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.77310 39.90030 -0.12720 -0.31879 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36860 11.36610 0.00250 0.02200 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36980 10.33760 0.03220 0.31148 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.23800 11.91840 0.31960 2.68157 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.40030 9.11970 0.28060 3.07686 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.71000 9.43000 0.28000 2.96925 群益大印度基金-人民幣 12.23660 12.17060 0.06600 0.54229 群益大印度基金-美元 11.82660 11.71770 0.10890 0.92936 群益大印度基金-新臺幣 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.33580 11.33270 0.00310 0.02735 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.23450 11.18840 0.04610 0.41203 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.27370 10.27090 0.00280 0.02726 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28920 9.25100 0.03820 0.41293 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.09810 9.09560 0.00250 0.02749 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.25990 8.22600 0.03390 0.41211 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.57840 8.57600 0.00240 0.02799 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.04990 8.01680 0.03310 0.41288 群益中小型股基金 42.59000 42.97000 -0.38000 -0.88434 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01470 9.88920 0.12550 1.26906 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55510 9.39920 0.15590 1.65865 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94790 8.81020 0.13770 1.56296 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64790 8.53950 0.10840 1.26940 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.25020 8.11550 0.13470 1.65979 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72680 7.60780 0.11900 1.56418 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.21220 10.22040 -0.00820 -0.08023 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.23320 11.24230 -0.00910 -0.08094 群益中國高收益債券基金-美元 10.90980 10.91120 -0.00140 -0.01283 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05590 10.06350 -0.00760 -0.07552 群益中國新機會基金N-人民幣 8.45820 8.19410 0.26410 3.22305 群益中國新機會基金N-美元 7.98210 7.70320 0.27890 3.62057 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.52000 8.23000 0.29000 3.52369 群益中國新機會基金-人民幣 7.50130 7.26700 0.23430 3.22416 群益中國新機會基金-美元 8.53440 8.23620 0.29820 3.62060 群益中國新機會基金-新臺幣 8.13000 7.85000 0.28000 3.56688 群益平衡王基金 19.48300 19.55720 -0.07420 -0.37940 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.15000 -0.02000 -0.32520 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.17660 11.25900 -0.08240 -0.73186 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.96350 11.00190 -0.03840 -0.34903 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.77520 9.84730 -0.07210 -0.73218 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58810 9.62170 -0.03360 -0.34921 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13290 10.13610 -0.00320 -0.03157 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91180 9.91110 0.00070 0.00706 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19600 9.19890 -0.00290 -0.03153 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14230 9.14170 0.00060 0.00656 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.19170 10.19500 -0.00330 -0.03237 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.22290 10.22210 0.00080 0.00783 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35820 9.36120 -0.00300 -0.03205 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78190 9.78120 0.00070 0.00716 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.54820 10.54240 0.00580 0.05502 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43710 7.43300 0.00410 0.05516 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.32960 10.31410 0.01550 0.15028 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.19050 10.17090 0.01960 0.19271 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.28090 10.26670 0.01420 0.13831 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85740 9.84270 0.01470 0.14935 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79030 9.77150 0.01880 0.19240 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.87730 9.86370 0.01360 0.13788 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.32970 10.31430 0.01540 0.14931 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.19050 10.17090 0.01960 0.19271 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.28110 10.26690 0.01420 0.13831 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85740 9.84270 0.01470 0.14935 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79020 9.77140 0.01880 0.19240 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.87730 9.86370 0.01360 0.13788 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.69770 9.65760 0.04010 0.41522 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 群益全球關鍵生技基金-美元 15.86820 15.80260 0.06560 0.41512 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 群益印度中小基金N-人民幣 9.95020 9.91520 0.03500 0.35299 群益印度中小基金N-美元 8.58410 8.52110 0.06300 0.73934 群益印度中小基金N-新臺幣 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112 群益印度中小基金-人民幣 13.47020 13.42280 0.04740 0.35313 群益印度中小基金-美元 12.27760 12.18740 0.09020 0.74011 群益印度中小基金-新臺幣 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920 群益多利策略組合基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 群益多重收益組合基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 群益多重資產組合基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525 群益安家基金 24.10880 24.39710 -0.28830 -1.18170 群益安穩貨幣市場基金 16.12460 16.12440 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.07000 22.63000 0.44000 1.94432 群益亞太中小基金 10.84000 10.72000 0.12000 1.11940 群益亞太新趨勢平衡基金 16.10000 16.02000 0.08000 0.49938 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.01010 10.00030 0.00980 0.09800 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52880 7.52140 0.00740 0.09839 群益店頭市場基金 88.32000 89.34000 -1.02000 -1.14171 群益東方盛世基金 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 群益東協成長基金-人民幣 12.96050 12.92300 0.03750 0.29018 群益東協成長基金-美元 11.69110 11.61250 0.07860 0.67686 群益東協成長基金-新臺幣 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11370 11.11340 0.00030 0.00270 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.53000 10.51850 0.01150 0.10933 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.94420 9.93980 0.00440 0.04427 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.39310 9.39280 0.00030 0.00319 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90270 8.89300 0.00970 0.10907 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40560 8.40200 0.00360 0.04285 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.28260 10.27810 0.00450 0.04378 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.19220 9.19200 0.00020 0.00218 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06100 9.05120 0.00980 0.10827 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39020 9.38610 0.00410 0.04368 群益長安基金 26.72000 26.86000 -0.14000 -0.52122 群益美國新創亮點基金N-美元 9.95630 9.93930 0.01700 0.17104 群益美國新創亮點基金-美元 15.06120 15.03550 0.02570 0.17093 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 群益真善美基金 15.94280 15.98780 -0.04500 -0.28146 群益馬拉松基金 111.58000 112.22000 -0.64000 -0.57031 群益馬拉松基金I類型 112.09000 112.73000 -0.64000 -0.56773 群益深証中小板基金 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556 群益創新科技基金 32.01000 32.24000 -0.23000 -0.71340 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.19240 8.96410 0.22830 2.54683 群益華夏盛世基金N-美元 8.69460 8.44600 0.24860 2.94341 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.04000 8.79000 0.25000 2.84414 群益華夏盛世基金-人民幣 10.01060 9.76190 0.24870 2.54766 群益華夏盛世基金-美元 9.58690 9.31280 0.27410 2.94326 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.78000 15.34000 0.44000 2.86832 群益奧斯卡基金 27.14000 27.33000 -0.19000 -0.69521 群益新興金鑽基金-美元 11.83020 11.69980 0.13040 1.11455 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784 群益葛萊美基金 23.03000 23.32000 -0.29000 -1.24357 群益道瓊美國地產ETF基金 20.73000 20.90000 -0.17000 -0.81340 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.49250 10.50040 -0.00790 -0.07524 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.61010 10.59720 0.01290 0.12173 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.60530 10.60240 0.00290 0.02735 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.49240 10.50030 -0.00790 -0.07524 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61010 10.59720 0.01290 0.12173 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.60530 10.60240 0.00290 0.02735 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.49240 10.50040 -0.00800 -0.07619 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.61010 10.59730 0.01280 0.12079 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.49240 10.50030 -0.00790 -0.07524 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.61010 10.59720 0.01290 0.12173 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.32530 12.24030 0.08500 0.69443 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.42080 11.33980 0.08100 0.71430 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.33580 11.26140 0.07440 0.66066 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58870 8.52940 0.05930 0.69524 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94550 8.88210 0.06340 0.71380 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50600 8.45010 0.05590 0.66153 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.89780 9.82770 0.07010 0.71329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.99000 28.09000 -0.10000 -0.35600 德信中國精選成長基金 12.17000 11.72000 0.45000 3.83959 德信台灣主流中小基金 18.02000 18.14000 -0.12000 -0.66152 德信新興股票組合基金 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 德信萬保貨幣市場基金 11.96070 11.96050 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.81720 10.82000 -0.00280 -0.02588 德信數位時代基金 29.09000 29.00000 0.09000 0.31034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.38320 10.37610 0.00710 0.06843 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.32510 10.31290 0.01220 0.11830 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69020 11.69000 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.75000 14.80000 -0.05000 -0.33784 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 18.04000 0.06000 0.33259 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26330 10.29650 -0.03320 -0.32244 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11960 15.17100 -0.05140 -0.33880 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22130 8.22030 0.00100 0.01217 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11330 11.10980 0.00350 0.03150 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.77470 11.77090 0.00380 0.03228 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.58020 13.57960 0.00060 0.00442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959 摩根中小基金 22.14000 22.18000 -0.04000 -0.18034 摩根中國A股基金 14.24000 13.54000 0.70000 5.16987 摩根中國A股基金(美元) 11.20000 10.64000 0.56000 5.26316 摩根中國亮點基金 13.16000 12.83000 0.33000 2.57210 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.50580 11.14120 0.36460 3.27254 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.54550 12.18150 0.36400 2.98814 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.80140 9.48510 0.31630 3.33470 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18050 12.76280 0.41770 3.27279 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.96130 14.52710 0.43420 2.98890 摩根台灣金磚基金-累積型 19.02000 19.04000 -0.02000 -0.10504 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.02000 19.04000 -0.02000 -0.10504 摩根台灣增長基金 48.27000 48.33000 -0.06000 -0.12415 摩根平衡基金 27.30000 27.28000 0.02000 0.07331 摩根全球α基金 18.47000 18.48000 -0.01000 -0.05411 摩根全球平衡基金 15.41230 15.35100 0.06130 0.39932 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44680 9.43260 0.01420 0.15054 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44830 10.44210 0.00620 0.05938 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.93100 9.91420 0.01680 0.16945 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36520 11.34820 0.01700 0.14980 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.09140 10.07430 0.01710 0.16974 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77870 10.71100 0.06770 0.63206 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.06750 13.97920 0.08830 0.63165 摩根亞洲基金 57.29000 56.73000 0.56000 0.98713 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41620 8.42210 -0.00590 -0.07005 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85170 9.86330 -0.01160 -0.11761 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.75590 8.75990 -0.00400 -0.04566 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.52990 12.53880 -0.00890 -0.07098 摩根東方內需機會基金 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549 摩根東方科技基金 32.05000 31.61000 0.44000 1.39196 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 摩根金龍收成基金 21.60000 21.24000 0.36000 1.69492 摩根第一貨幣市場基金 15.10880 15.10870 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.17000 13.00000 0.17000 1.30769 摩根新金磚五國基金 11.86000 11.76000 0.10000 0.85034 摩根新絲路基金 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 摩根新興35基金 13.56000 13.38000 0.18000 1.34529 摩根新興日本基金 22.72000 22.57000 0.15000 0.66460 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30680 7.28750 0.01930 0.26484 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52300 9.52330 -0.00030 -0.00315 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41640 9.39060 0.02580 0.27474 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90810 10.88070 0.02740 0.25182 摩根新興科技基金 51.96000 52.14000 -0.18000 -0.34522 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74410 8.68530 0.05880 0.67701 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45170 9.39070 0.06100 0.64958 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.95600 8.88900 0.06700 0.75374 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.23640 10.16760 0.06880 0.67666 摩根龍揚基金 32.26000 31.72000 0.54000 1.70240 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22650 9.21690 0.00960 0.10416 摩根總收益組合基金-累積型 11.28180 11.27020 0.01160 0.10293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.04000 10.05790 -0.01790 -0.17797 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.36450 10.33420 0.03030 0.29320 聯邦中國龍基金 24.76000 24.94000 -0.18000 -0.72173 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18500 12.18000 0.00500 0.04105 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.35100 11.34700 0.00400 0.03525 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27060 10.27310 -0.00250 -0.02434 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27190 10.26880 0.00310 0.03019 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62630 9.62290 0.00340 0.03533 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70400 8.70610 -0.00210 -0.02412 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03640 10.01810 0.01830 0.18267 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.08070 10.07180 0.00890 0.08837 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67900 9.60620 0.07280 0.75784 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81340 9.74880 0.06460 0.66265 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.30150 9.23160 0.06990 0.75718 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.42850 9.36640 0.06210 0.66301 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.19140 11.16930 0.02210 0.19786 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.92590 10.90710 0.01880 0.17236 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09490 10.08610 0.00880 0.08725 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.45860 10.43770 0.02090 0.20024 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.19340 10.17590 0.01750 0.17197 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.42080 9.41260 0.00820 0.08712 聯邦金鑽平衡基金 22.32650 22.48490 -0.15840 -0.70447 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.39650 9.27810 0.11840 1.27612 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.68870 9.57560 0.11310 1.18113 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.36670 9.24860 0.11810 1.27695 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.66510 9.55220 0.11290 1.18193 聯邦貨幣市場基金 13.19460 13.19440 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.26560 16.25680 0.00880 0.05413 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.36970 12.27660 0.09310 0.75835 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.72380 11.67000 0.05380 0.46101 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.19460 11.14330 0.05130 0.46037 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.04290 12.03090 0.01200 0.09974 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.15490 11.15520 -0.00030 -0.00269 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48460 10.47330 0.01130 0.10789 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52350 8.52370 -0.00020 -0.00235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.43000 34.56000 -0.13000 -0.37616 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.09000 16.30000 0.79000 4.84663 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.71000 16.79000 0.92000 5.47945 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.10000 0.59000 5.31532 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.92000 14.85000 0.07000 0.47138 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.16000 14.12000 0.04000 0.28329 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.19000 20.17000 0.02000 0.09916 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.26000 0.02000 0.10953 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.77000 18.75000 0.02000 0.10667 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.55000 17.53000 0.02000 0.11409 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 聯博貨幣市場基金 15.01870 15.01850 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.61330 10.59740 0.01590 0.15004 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.65340 13.62690 0.02650 0.19447 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41430 7.40320 0.01110 0.14994 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.60770 9.60320 0.00450 0.04686 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.96740 9.96890 -0.00150 -0.01505 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.70030 9.68900 0.01130 0.11663 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.69540 9.69000 0.00540 0.05573 瀚亞中小型股基金 20.64000 20.88000 -0.24000 -1.14943 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.74000 11.25000 0.49000 4.35556 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.62000 12.06000 0.56000 4.64345 瀚亞巴西基金 5.97000 6.00000 -0.03000 -0.50000 瀚亞外銷基金 39.42000 39.69000 -0.27000 -0.68027 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.74700 10.74620 0.00080 0.00744 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.47750 10.47330 0.00420 0.04010 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.32020 12.32040 -0.00020 -0.00162 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.32710 10.31460 0.01250 0.12119 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.21400 7.21410 -0.00010 -0.00139 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.88860 7.88540 0.00320 0.04058 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.98650 7.98670 -0.00020 -0.00250 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.00560 6.99700 0.00860 0.12291 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64520 8.64540 -0.00020 -0.00231 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.87510 8.87510 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.22340 9.21970 0.00370 0.04013 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01130 9.01150 -0.00020 -0.00222 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.01120 10.01470 -0.00350 -0.03495 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.44200 9.47270 -0.03070 -0.32409 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.60600 9.60200 0.00400 0.04166 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.63410 9.63740 -0.00330 -0.03424 瀚亞印度基金-人民幣 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643 瀚亞印度基金-美元 12.89000 12.75000 0.14000 1.09804 瀚亞印度基金-新台幣 28.56000 28.28000 0.28000 0.99010 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.14000 15.06000 0.08000 0.53121 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 瀚亞亞太基礎建設基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.05000 12.01560 0.03440 0.28629 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.00730 13.96470 0.04260 0.30505 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.21460 11.16240 0.05220 0.46764 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.95450 10.91070 0.04380 0.40144 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.36200 12.33910 0.02290 0.18559 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.02580 8.99880 0.02700 0.30004 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.91650 9.87650 0.04000 0.40500 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.11400 9.07150 0.04250 0.46850 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.89190 8.85630 0.03560 0.40197 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.34960 9.33300 0.01660 0.17786 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.34820 14.33070 0.01750 0.12212 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.32730 10.34280 -0.01550 -0.14986 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.30980 12.29470 0.01510 0.12282 瀚亞非洲基金-南非幣 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.23000 20.13000 0.10000 0.49677 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59550 13.59530 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 26.70000 26.56000 0.14000 0.52711 瀚亞高科技基金 56.70000 57.51000 -0.81000 -1.40845 瀚亞理財通基金 26.00000 26.04000 -0.04000 -0.15361 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 21.35000 21.55000 -0.20000 -0.92807 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.54070 13.53430 0.00640 0.04729 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21170 9.20740 0.00430 0.04670 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.39320 10.37430 0.01890 0.18218 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.93140 10.96150 -0.03010 -0.27460 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.50360 10.44620 0.05740 0.54948 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.91400 9.86910 0.04490 0.45496 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.32800 10.31920 0.00880 0.08528 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.99920 7.98470 0.01450 0.18160 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.94340 7.96530 -0.02190 -0.27494 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.79020 8.74220 0.04800 0.54906 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.18100 8.14400 0.03700 0.45432 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.89280 7.88610 0.00670 0.08496 瀚亞電通網基金 14.57000 14.71000 -0.14000 -0.95173 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62520 13.62520 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.08940 10.12260 -0.03320 -0.32798 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.67850 9.67440 0.00410 0.04238 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.27790 11.27790 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------