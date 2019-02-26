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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     正道     富邦科技          本盟              昶和     大飲     元大台灣50正2   
嘉裕              富邦摩台          力山              大統新創 福懋油   禤齠O灣加權正2   
東華              富邦發達          永冠-KY           本盟     大統益   國泰美國道瓊   
立益              富邦金融          亞德客-KY          健和興   天仁     I邦臺灣加權正2   
佳和              元大MSCI台灣          上緯投控          旭隼     達新     玉晶光     
昶和              永豐臺灣加權          豐達科            元晶     佳和                
三洋紡            元大台灣50正2          世紀鋼            遠雄來   怡華                
本盟              富邦日本          麗正              統領     聚隆                
瑞利              元大歐洲50          美律              威宏-KY  大統新創            
樂士              元大日經225          華新科            泰昇-KY  日馳                
正峰新            元大美債20反1          嘉晶                       亞崴                
億泰              禤?0年美債正2          玉晶光                     中宇                
毛寶              禤?0年美債反1          晶相光                     正峰新              
懷特              兆豐藍籌30反1          智易                       錩泰                
燁興              泰標普低波高息          拓凱                       程泰                
威致              元大S&P日圓反1          泰鼎-KY                    吉茂                
華豐              富邦歐洲          誠美材                     氣立                
首利              FH彭博新興債          鎧勝-KY                    榮星                
麗正              大台灣高息低波          祥碩                       台硝                
東訊              益道瓊美國地產          凌華                       元禎                
華泰              FH富時高息低波          台表科                     永記                
錸德              禤飁MB短期報酬          晶心科                     日勝化              
倫飛              國泰新興市場          易華電                     展宇                
虹光              FH美國金融股          杜康-DR                    華廣                
威盛              國泰北美科技          陽光能源-DR                   士紙                
國碩              新光投等債15+          寶齡富錦                   高興昌              
銘旺科            s光ICE美國權值          康友-KY                    東明-KY             
統懋              宏洲                                         鑫永銓              
翔耀              嘉裕                                         申豐                
太空梭            東華                                         宏旭-KY             
麗臺              立益                                         智寶                
華映              佳和                                         友通                
吉祥全            昶和                                         隴華                
憶聲              三洋紡                                       銘旺科              
科風              本盟                                         翔耀                
力特              瑞利                                         建碁                
喬鼎              樂士                                         昇貿                
正達              正峰新                                       聯德                
晟鈦              億泰                                         泰碩                
聯德              毛寶                                         玉晶光              
同泰              懷特                                         誠創                
新世紀            燁興                                         碩天                
誠研              威致                                         新至陞              
綠能              華豐                                         銘鈺                
誠創              首利                                         穎漢                
嘉威              麗正                                         泰鼎-KY             
聯合再生          東訊                                         迎廣                
力銘              華泰                                         金橋                
亞太電            錸德                                         互億                
達能              倫飛                                         關貿                
太極              虹光                                         亞弘電              
傳奇              威盛                                         全國電              
清惠              國碩                                         長華                
慧友              銘旺科                                       陞泰                
百一              統懋                                         華友聯              
捷泰              翔耀                                         裕豐                
天瀚              太空梭                                       愛山林              
迅杰              麗臺                                         皇昌                
華上              華映                                         遠雄來              
光麗-KY           吉祥全                                       夏都                
元晶              憶聲                                         雲品                
華冠              科風                                         新天地              
裕豐              力特                                         欣欣                
寶徠              喬鼎                                         統領                
陽明              正達                                         客思達-KY            
六福              晟鈦                                         阿瘦                
康師傅-DR          聯德                                         同方友友-DR            
聖馬丁-DR          同泰                                         友佳-DR             
神州-DR           新世紀                                       精熙-DR             
耀傑-DR           誠研                                         一零四              
同方友友-DR          綠能                                         欣天然              
晨訊科-DR          誠創                                         新海                
友佳-DR           嘉威                                         欣高                
陽光能源-DR          聯合再生                                     全國                
精熙-DR           力銘                                         川飛                
中福              亞太電                                       jpp-KY              
雷虎              達能                                         南六                
中視              太極                                         必應                
秋雨              傳奇                                         基勝-KY             
新利虹            清惠                                         美吉吉-KY            
國光生            慧友                                         泰昇-KY             
                  百一                                         吉源-KY             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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