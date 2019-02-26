小米拓展歐洲市場 2019年底前要讓當地門市增兩倍

小米高級副總裁王翔表示，小米持續拓展歐洲市場，計畫於 2019 年底前，讓當地門市數量，成長 2 倍，「這對我們來說，是個很大的目標。」

2017 年，小米登陸歐洲，在西班牙開設第 1 家門市，法國和義大利的首家小米門市，則於 2018 年 5 月開張；截至 2018 年底為止，小米在歐洲的門市總量，仍低於 50 家。

王翔日前出席 2019 年「世界通訊大會」(MWC)，他在接受 CNBC 採訪時指出，小米計畫於 2019 年底前，讓歐洲門市數量增加 2 倍。

智慧型手機銷售成長趨緩，中國經濟表現也不若以往，令許多投資人感到憂心；對此，王翔僅說，他不擔心公司的股價表現，只會專注在設備創新上，「我們還有很多工作得做，要繼續努力。」

研究機構 Canalys 分析師 Ben Stanton 於報告中寫道，美中之間的局勢，讓歐洲消費者從中受益，美國政府的行徑，「讓中國公司加碼投資歐洲」。

近年來，小米、Oppo 和華為等中國企業，都積極拓展歐洲市場；Stanton 稱，其價格與創新功能，對歐洲消費者越來越有吸引力。

根據 Canalys 統計，2018 年，小米在歐洲的手機出貨量大增 62%，華為成長了 56%；在此同時，蘋果和三星則呈現下滑。