◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月26日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24051 5027 478.44 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15172 4973 305.09 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19607 7966 246.13 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7405 4196 176.48 00702 泰標普低波高息 12721 9188 138.45 00735 國泰臺韓科技 8623 6789 127.01 0051 元大中型100 10690 10000 106.90 00681R 元大美債20反1 5950 6094 97.64 00762 元大全球AI 11573 12248 94.49 0054 元大台商50 9927 11124 89.24 00707R 元大S&P日圓反1 3735 4355 85.76 00728 第一金工業30 10004 12423 80.53 00714 益道瓊美國地產 4296 5567 77.17 00752 中信中國50 9581 12716 75.35 00757 統一FANG+ 6843 9494 72.08 008201 BP上證50 1104 1549 71.27 00729R 臚@金工業30反1 2383 3598 66.23 0053 元大電子 4243 6988 60.72 0055 元大MSCI金融 25303 45654 55.42 00691R 兆豐藍籌30反1 3155 6106 51.67 00743 國泰中國A150 11404 22847 49.91 00689R 禤?0年美債反1 2918 5889 49.55 0061 元大寶滬深 191609 407616 47.01 006207 FH滬深 53787 131892 40.78 00632R 元大台灣50反1 1679488 4213149 39.86
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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