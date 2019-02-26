◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月26日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2449 京元電子 5567 00637L元大滬深300正2 3309 2367 燿華 2948 2454 聯發科 2292 2383 台光電 2125 0056 元大高股息 2000 6278 台表科 1816 6552 易華電 1740 3037 欣興 1466 6414 樺漢 1292 2345 智邦 1109 00633L富邦上証正2 1105 4958 臻鼎-KY 1051 2439 美律 914 1102 亞泥 910 1605 華新 855 2618 長榮航 852 5288 豐祥-KY 653 2884 玉山金 623 2408 南亞科 493 3044 健鼎 480 8215 明基材 437 3017 奇鋐 431 9904 寶成 403 0050 元大台灣50 394 2456 奇力新 376 1504 東元 375 3645 達邁 363 1515 力山 339 3406 玉晶光 334 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5876 上海商銀 -10523 2027 大成鋼 -4539 2002 中鋼 -2546 3481 群創 -2135 2520 冠德 -2048 2368 金像電 -2014 1305 華夏 -1737 6176 瑞儀 -1598 6153 嘉聯益 -1480 6558 興能高 -1121 2308 台達電 -1092 3036 文曄 -1038 1722 台肥 -1022 1477 聚陽 -995 00643 群益深証中小 -950 6271 同欣電 -935 2886 兆豐金 -925 2458 義隆 -921 3016 嘉晶 -921 3708 上緯投控 -899 2892 第一金 -859 1308 亞聚 -850 3454 晶睿 -699 2412 中華電 -684 2548 華固 -672 1707 葡萄王 -639 3533 嘉澤 -601 2104 國際中橡 -573 2501 國建 -519 2891 中信金 -513