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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2449  京元電子      5567  
00637L元大滬深300正2      3309  
2367  燿華          2948  
2454  聯發科        2292  
2383  台光電        2125  
0056  元大高股息      2000  
6278  台表科        1816  
6552  易華電        1740  
3037  欣興          1466  
6414  樺漢          1292  
2345  智邦          1109  
00633L富邦上証正2      1105  
4958  臻鼎-KY       1051  
2439  美律           914  
1102  亞泥           910  
1605  華新           855  
2618  長榮航         852  
5288  豐祥-KY        653  
2884  玉山金         623  
2408  南亞科         493  
3044  健鼎           480  
8215  明基材         437  
3017  奇鋐           431  
9904  寶成           403  
0050  元大台灣50       394  
2456  奇力新         376  
1504  東元           375  
3645  達邁           363  
1515  力山           339  
3406  玉晶光         334  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5876  上海商銀    -10523  
2027  大成鋼       -4539  
2002  中鋼         -2546  
3481  群創         -2135  
2520  冠德         -2048  
2368  金像電       -2014  
1305  華夏         -1737  
6176  瑞儀         -1598  
6153  嘉聯益       -1480  
6558  興能高       -1121  
2308  台達電       -1092  
3036  文曄         -1038  
1722  台肥         -1022  
1477  聚陽          -995  
00643 群益深証中小      -950  
6271  同欣電        -935  
2886  兆豐金        -925  
2458  義隆          -921  
3016  嘉晶          -921  
3708  上緯投控      -899  
2892  第一金        -859  
1308  亞聚          -850  
3454  晶睿          -699  
2412  中華電        -684  
2548  華固          -672  
1707  葡萄王        -639  
3533  嘉澤          -601  
2104  國際中橡      -573  
2501  國建          -519  
2891  中信金        -513
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