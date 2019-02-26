◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月26日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6182 合晶 2864 3455 由田 1103 5483 中美晶 1041 3293 鈊象 906 5347 世界 627 6274 台燿 598 8299 群聯 517 3580 友威科 471 4107 邦特 465 6245 立端 409 4947 昂寶-KY 381 6173 信昌電 354 3105 穩懋 335 3083 網龍 257 3362 先進光 211 4147 中裕 173 3081 聯亞 160 4123 晟德 140 8431 匯鑽科 122 4528 江興鍛 101 6643 M31 92 4966 譜瑞-KY 86 3563 牧德 56 6435 大中 32 5306 桂盟 28 6568 宏觀 25 2729 瓦城 23 4803 VHQ-KY 21 8255 朋程 20 5009 榮剛 20 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8069 元太 -2992 3264 欣銓 -2099 6290 良維 -1440 1795 美時 -1282 5425 台半 -1160 3141 晶宏 -1110 1569 濱川 -1075 3363 上詮 -998 6488 環球晶 -716 6147 頎邦 -546 6121 新普 -510 6188 廣明 -442 3324 雙鴻 -365 6238 勝麗 -337 5349 先豐 -337 6123 上奇 -321 5439 高技 -319 8436 大江 -303 6462 神盾 -297 4953 緯軟 -292 9951 皇田 -284 6266 泰詠 -224 3527 聚積 -218 6446 藥華藥 -213 4736 泰博 -208 3227 原相 -203 3541 西柏 -183 3211 順達 -180 3529 力旺 -176 3217 優群 -171