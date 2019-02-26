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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧02月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6182  合晶          2864  
3455  由田          1103  
5483  中美晶        1041  
3293  鈊象           906  
5347  世界           627  
6274  台燿           598  
8299  群聯           517  
3580  友威科         471  
4107  邦特           465  
6245  立端           409  
4947  昂寶-KY        381  
6173  信昌電         354  
3105  穩懋           335  
3083  網龍           257  
3362  先進光         211  
4147  中裕           173  
3081  聯亞           160  
4123  晟德           140  
8431  匯鑽科         122  
4528  江興鍛         101  
6643  M31             92  
4966  譜瑞-KY         86  
3563  牧德            56  
6435  大中            32  
5306  桂盟            28  
6568  宏觀            25  
2729  瓦城            23  
4803  VHQ-KY          21  
8255  朋程            20  
5009  榮剛            20  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8069  元太         -2992  
3264  欣銓         -2099  
6290  良維         -1440  
1795  美時         -1282  
5425  台半         -1160  
3141  晶宏         -1110  
1569  濱川         -1075  
3363  上詮          -998  
6488  環球晶        -716  
6147  頎邦          -546  
6121  新普          -510  
6188  廣明          -442  
3324  雙鴻          -365  
6238  勝麗          -337  
5349  先豐          -337  
6123  上奇          -321  
5439  高技          -319  
8436  大江          -303  
6462  神盾          -297  
4953  緯軟          -292  
9951  皇田          -284  
6266  泰詠          -224  
3527  聚積          -218  
6446  藥華藥        -213  
4736  泰博          -208  
3227  原相          -203  
3541  西柏          -183  
3211  順達          -180  
3529  力旺          -176  
3217  優群          -171
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