打臉韓國瑜？謝金河：台灣沒有鬼混！是辛苦調整了20年

高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣已經整整鬼混了 20 年」，引發外界高度討論。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，台灣沒有鬼混，是辛苦調整了 20 年！駁斥韓國瑜的說法，認為台灣已經很努力，在中美貿易戰的局勢下，台灣經濟或許能夠看到曙光。

謝金河在臉書以「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了廿年！」為題，指出有人說台灣經濟鬼混了廿年，如果要這樣説，日本是鬼混卅年！謝金河表示，每一個經濟體都有不同的經濟週期，像是蔣介石時代，台灣的 GDP 都是兩位數增長，到了蔣經國時代，大約變成 8％ 左右，到了李登輝以後，常態是 2％ 到 6％ ，偶爾遇到大風大浪也會減速。

謝金河說明，就在台灣進入高成長末期，此時正好遇上中國大陸經濟的主升段，中國大陸經濟快速扶搖直上，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態。再加上台灣人口紅利不再，經濟動能也跟著減弱。謝金河舉例，到歐洲旅行時，也會發現很多國家幾百年來都沒有什麼改變，這就是人口老化且不再增加帶來的影響。

謝金河分析，台灣經濟還必須面對中國國家隊的壓力，這些年中國大陸打著彎道超車的旗幟，一方面高薪挖角台灣的技術人員，台灣的薪水用台幣計算，大陸用人民幣計價，一下子差了四倍。再來是中國的企業拿了國家的補貼，如同做無本生意，造成價格殺戮，把台灣的相關產業都打垮了。

謝金河最後強調，台灣的電子產業面對中國國家隊的殺戮，能挺到現在已經難能可貴了，這次美中貿易協議可能率先達成中國不再補貼企業，強制企業技術移轉也可能限縮，再加上美國對中國大陸產品禁止採購，也許「鬼混」廿年的台灣經濟會見到一些曙光！



▲（圖／翻攝自謝金河臉書）

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