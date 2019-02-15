華爾街分析師：聯準會最早在第三季降息

金融市場的賭注已從聯準會 (Fed) 升息轉向可能在 2020 年初之前降息，短期利率期貨和期權市場資訊顯示，押注於較低利率的人近來有所增加。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 1 月確認了貨幣政策轉鴿。股票市場研究 Bespoke Investment Group 的資料顯示，截至週三 (13 日) 的一年中，S&P 500 指數上漲 9.68%，創 1991 年以來最佳開局。

由於經濟衰退的風險正在逐漸上升，利率工具交易員似乎預計聯準會將在 2020 年初積極放鬆政策，以應對景氣低迷的到來。

高收益債券市場似乎對經濟下行的前景過於冷淡。華爾街高收益專家 Marty Fridson 表示，投機級債券相對於公債的殖利率溢價應高出 2%，才能為其風險提供足夠的補償。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 提到，相比之下，銀行家正在收緊信貸標準，這是對聯準會此前升息的回應，此前升息已將聯準會的聯邦基金利率落在 2.25%-2.5% 目標區間，並縮小了與兩年期美債利差。

Blitz 在一份客戶報告中寫道，當這兩年期美債與聯邦基金利率之間的差距縮小時，銀行會放慢信貸發放速度，甚至將其逆轉。

Gluskin Sheff 首席經濟學家 David Rosenberg 說，這個現象在聯準會高級信貸員調查中表現特別明顯，幾乎所有貸款類別的需求都在放緩，包括工商貸款、抵押貸款、商業地產和消費貸款等。

信貸緊縮對實體經濟的影響總是滯後，Blitz 解釋，這就是聯準會最近轉鴿的背後原因。美國央行下一步將放慢縮減資產負債表的步伐，預測降息可能最早將出現在第三季。

觀察芝加哥交易所 (CME) 的預測工具「FedWatch」顯示，2019 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 討論會議的升息或降息一碼的可能性微乎其微，聯準會按兵不動的可能性更大。但到明 (2020) 年 1 月，降息至少一碼的可能性已達 18.8%。相比之下，升息一碼的可能性為 1.6%。

FedWatch 的 2020 年 1 月預測。(資料來源：cmegroup.com)

芝加哥期貨經紀商 R.J. O 'Brien & Associates 發給客戶的一份報告顯示，歐洲美元期貨交易員也在加大押注聯準會將在 2019 年晚些時候放鬆貨幣政策。

歐洲美元期貨是以三個月期的倫敦銀行同業拆款利率 (Libor) 為標的。歐洲美元期貨期權為預期短期利率提供了另一種衍生品押注。

抵押貸款信託基金借入短期資金，進行長期投資以賺取差價。由於聯準會在過去 3 年 9 次上調基金利率，壓縮利差，損害了房地產投資信託基金的收益和股利。

前華爾街衍生品專家 Harley Bassman 認為，來到美國緊縮週期接近尾聲，殖利率曲線應該會變得陡峭，從而有利於他們的收益和股利。Bassman 建議投資者要小心押注的規模，以度過一些變故與波折。

iShares Mortgage Real Estate Cap ETF 截至週三收盤時的殖利率為 9.15%，得益於其固有的槓桿作用，今年迄今的報酬率已達 8%，略低於 S&P 500 指數 9.5% 和道瓊平均價格指數 9.4%。