舜宇光學發布獲利預警 早盤大跌逾8% 港股蘋概股集體走弱

港股蘋概股週四 (14 日) 早盤集體走弱，特別是舜宇光學 (2382-HK) 因發獲利預警，一度大跌逾 8%，除此之外，高偉電子、瑞聲科技、富智康與丘鈦科技，均見 3-5% 不等跌幅。

舜宇光學江波走勢圖 圖片來源：Sina

舜宇光學昨 (13 日) 晚發布一則盈利警告，公告內容顯示，舜宇光學預計集團 2018 年錄得股東應佔溢利，約為人民幣 24.7 億元至 25.5 億元，較 2017 年的約 29.02 億元減少約 12% 至 15%。董事會認為有關預期減少原因，包括 2018 年人民幣貶值，導致外匯虧損淨額約為 3.8 億元；手機鏡頭模組業務也由於毛利率預期下降，導致 2018 年的毛利較 2017 年預期減少。

舜宇光學發表 1 月份業務資料與獲利預警後，被富瑞下調目標價，由港幣 65 元調整至 62 元，投資評級由持有降為跑輸大盤。

瑞信也將舜宇光學評級由「優於大市」降至「中性”」主要因為業績令人失望，凸顯了其估值過高。同時，瑞信亦將公司 2018-2020 年度的每股純益預測分別下調 14%、6%、2%，目標價調低 6% 至港幣 94 元。

不過瑞信估計，今年手機鏡頭模組的利潤率可望改善，主要因為成本下降及效率提升。

根據舜宇光學公布的 1 月產品出貨數據，光學零件中，玻璃球面鏡片的出貨量為 198.1 萬件，月減 28.0%，年減 12.5%；手機鏡頭出貨量為 8149.1 萬件，月增 7.5%，年增 58.4%，增長主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升；車載鏡頭出貨量為 420.8 萬件，月增 7.2%，年增 29.6%，主要因為車載成像領域的快速成長和公司車載鏡頭全球市占率較去年同期上升；其他鏡頭出貨量為 443.9 萬件，月減 38.8%，年增 13.6%。