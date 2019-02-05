〈新年投資健檢〉投資型保單有兩大類 掌握兩大檢視重點健檢

隨著投資型保單的發展，有越來越多民眾手上除了純保障型的壽險與醫療險外，也擁有投資型保單。趁著新的一年來到，建議不妨好好重新檢視手邊的投資型保單，掌握兩大檢視重點，趁此機會看是否需要調整。

投資型保單可依照有無壽險保障，分成兩大類：投資型人壽保險和投資型年金保險，包含變額壽險、變額萬能壽險和變額年金保險，是一種將保險和投資結合為一的保險商品，商品設計為「一般帳戶」與「分離帳戶」，兩帳戶獨立運作。

因此，公勝保經北辰事業部經理、CFP 國際認證理財規劃顧問陳郁瑄建議，在進行保單健診前，要先了解自己究竟是投保哪一種類型，才能掌握檢視重點。

重點 1：變額萬能壽險先檢視投資績效是否符合預期，再看年齡對照家庭責任多寡是否需要調降保額

變額萬能壽險因為擁有低廉的壽險成本優勢，又可以達到投資效果，因此 1+1 的功能常被用來做長期累積個人退休金，或是儲蓄子女教育金的用途。

陳郁瑄建議，年度檢視的重點可以應先看投資組合的報酬率是否符合預期，例如 2018 年 10 月以來股債震盪加劇，多數人的帳戶績效多是報酬率降低，這是合理的，一旦你發現帳戶價值不僅不如預期，甚至裡面的組合標的多是負報酬，那就得好好盤點一下是否原先挑選投資標的已先天不良，建議趁新的年度，依照 2019 年的市場前景重新調整一番。

再來要看的重點就是對焦自己目前的家庭責任多寡，看壽險保額是否需要調整？

公勝財顧副總經理張道麟指出，投資型保單的保險成本費率是採自然費率而非平準費用，保費會隨年紀增加而變多。尤其是過 65 歲之後，保險成本迅速增加更明顯，要因時制宜調整保額，降低保險成本這項保費的殺傷力。

以變額萬能壽險為例，在相同保額的情況下，60 歲的危險保費約是 70 歲的 1 倍（女性）、男性甚至要 1.3 倍、80 歲則會墊高到女性 3 倍、男性 4 倍。

因為壽險保障的危險保費都採內扣，因此一般人不會有太大的感覺。菁英財管學院總經理葉俊佑提醒，隨著年紀變大，家庭責任降低後，可以將壽險保障降到最低。依照各家保險公司規定不同，最低保額可能是 10 萬元或 30 萬元。當分離帳戶中的資產淨值大於保額時，甚至就不需要扣除任何壽險成本，每月只要付 100 元保單行政費用即可。

重點 2：變額年金險或連結投資標的投資型保單，須留意帳戶價值變化

變額萬能壽險不是保戶自己選擇投資標的，這類保單是由保險公司決定要投資哪一類的資產，例如最近很夯的「連結目標到期債券基金」的投資型保單就是箇中代表。

不過，先前市場曾出現投保糾紛，保戶發現自己的投資型保單虧損不少，主張以為保單應該是保本，且配息的一種商品。後來，金管會也發函給各家壽險公司，約束業者在銷售連結目標到期債券基金的投資型保單時，不得訴求「保證保本保息」，以免產生投保爭議。

公勝保經迦得事業部體系總監蕭家君表示，如果保戶先前買的投資型保單在保單條款、或是行銷文案上有訴求「保本」字眼，那保險公司就要提供這個保障。但前提有兩個條件，一是到期保本，二是原幣別保本。換句話說，假設買的是 10 年期的商品，保戶只有持有到第 5 年，卻發現保單帳戶價值可能不如已繳進去的保費加總，這是有可能的。

另外，若保戶買的是澳幣、美元等外幣的投資型保單，其宣稱的保本也是「原幣」，而非台幣，因此保單到期後，還要視外幣兌台幣的升貶而定，假設升值，換回台幣還能賺匯差；一旦貶值，即使投資帳戶保本，甚至有實現投資收益，也可能會被匯損吃掉報酬率。