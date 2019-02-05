〈新年投資健檢〉投資基金也要定期健檢 三面向檢視投資部位養胖資產

如果沒有時間時常盯盤，需要專家幫忙操盤，投資共同基金可說是不錯的選擇，但投資基金也不能擺著不管，理財專家建議，仍需定期檢視基金，替投資部位進行「健檢」，建議可從設定投資目標、市場整體趨勢、定期檢視三招著手，定期替基金汰弱留強，才有機會實現投資夢想。

首先是設定投資目標，投資基金前除了比較基金操盤績效、估算相關費用與投資成本外，也該比照保單，定期替持有的基金部位進行健檢，績效好的基金可適度分批停利，績效太差的基金也要適度設立停損點說再見。

理財專家表示，達到停利目標後是否贖回可視當時投資標的市況與未來展望而定，如果擔心未來市場波動加劇，影響基金投資績效，建議可先贖回部分資金，先獲利了結落袋為安。如果看好市場後市展望，可再進一步設定較高停利目標；反之，如果是跌幅過深，市場前景欠佳的基金，建議不妨停損為佳。

而設定投資目標主要取決於個人風險承受度與市場產業的趨勢變化，在定期檢視部分，通常建議每一季或半年檢視一次基金績效變化，專家表示，投資基金通常是長線投資，不建議短線殺進殺出，如果每天、短線頻繁檢視基金績效，通常容易因風吹草動而起伏，不小心就陷入追高殺低的窘境。

反之，如果擺個一年、甚至好幾年才想到要檢視基金，可能因為時間過久、錯過市場多頭時期，錯過在相對高點獲利了結出場的時機，因此建議投資人應密切關注市場總經變化，搭配固定健檢基金，才有機會把資產養胖。

