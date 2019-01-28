【馮冠華專欄】 資金流顯示大無懼，繼續看多

01 月 28 日推介 - 信利國際（732）

1) 上週五港股市況總結 ：港股週五高開高走，最終收報 27569 點，大升 448 點並再以全日最高位收市。全日成交按日大升約 33% 至 1064 億。滬深港通總成交也大升 59% 至 121 億，流向仍是淨流出，但金額只有約五千多萬。北向仍為淨流入，金額人民幣 34.8 億。藍籌 43 升 5 跌 2 持平。

板塊升勢頗全面，以澳門愽彩、汽車、教育、新經濟、內銀、手機設備及石油股較特出。做空方面，佔大市成交輕微上升至 11.3%。牛熊証街貨最新比例為 46:54，重貨區方面，熊証大幅上移至 28000-28049，27600-27649 也有大量街貨，牛証也上移至 26800-26849。

簡評 ：在騰訊帶動下，恆指上週五造好不足為奇；但注意到上証尾市升幅大幅收窄，再加上多項重磅事件（脫歐投票、華為太子女引渡及中美談判）均會在今週發生，而恆指卻以全日高位收市，且成交也重回千億配合，恆指升穿熊証重貨區 27500 後不見回調，做空比率也維持在健康水平，若資金流是聰明錢，這繼續預示港股仍有上升空間。圖表上，恆指以大成交突破雙頂也是佳兆。

另外，離岸人民幣在週五盤中已見走強，晚市更曾升至接近 52 週高位，相反美滙大跌約 0.8%，這應對中港股市有利，人民幣敏感板塊如內航、紙業及內房也可評先。牛熊証陰謀論成功地恊助筆者推算的 27500 點達標，從現時的街貨分佈，恆指未嘗不可鼓其餘勇上試 28000 點，保守的 27650 則是較容易。

美國短暫結束政府停擺、世貿或就特朗普對中國貨徵稅進行調查、工商銀行董事長易會滿接任中證監會主席及近日多次評論華為案的加拿大駐華大使麥家廉被辭退等消息，又或令環球金融市場再添不明朗。

從好的方面看，川普接連在國內外受擾，筆者已多次指出他的談判籌碼越來越少，中美談判可能變成最易領功的事項。劉士余在任中證監會主席間，上證累跌約 9%，易會滿的接任或被視為上證向好的拐點，內銀、內險、中資券商又可看高一線。麥家廉最近的評論頗親中，一般傳媒指杜魯多把他辭退，無非是給人以強之感；但最終引渡與否，發球權仍在美方。

在小米（1810）及華為宣布最新的折叠屏手機下，週五跑出的是早年大量投資 AMOLED 的信利（732）。公司股價近年因樂視及中興（763）事件大幅低走，週五大升兩成多後資產淨值比仍是頗低的 0.44 倍。折疊屏能否成為風潮仍是未知數，但信利低迷的估值和上升的市場風險胃納絕對地有利股價表現，現價仍有可追之道。同業京東方精電（710）亦應有追落後憧憬。如國產手機熱情持續，也可帶旺舜宇（2382）和丘鈦（1478) ，瑞聲（2018）則沒有那麼受惠。5G 手機淘汰 4G 手機是時間問題，相關股份也不應看得太差。

2）美股上週五市況總結 ：川普週五公佈，已與國會領袖達成臨時協議，結束長達 34 日的政府局部停擺，撥款重開政府至 2 月 15 日。川普說，聯邦僱員可以獲發薪金，並將與民主黨繼續辯論邊境牆撥款要求；再加上有消息指美聯儲考慮提前結束縮表計劃，美股三大指數週五造好，當中道指上升 184 點或 0.75%，標指及納指分別上升 0.85% 及 1.29%，美滙指數大幅回落至 95.81，十年期債息上升至 2.758%，受委內瑞拉危機推動，紐約期油反彈至 53.55 美元。港股 ADR 上升 79 點，相當於恆指 27648 點水平。

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