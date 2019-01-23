〈搜房網CEO辭任〉母以子貴 金雞母中指院計畫上市 搜房價值可望翻2倍

搜房 (US-SFUN) CEO 莫天全辭去 CEO 退居幕後，為市場帶來許多想像空間，同時，搜房也計畫將中國指數研究院分割，其價值與成長潛力是否吸引戰略投資人，引起市場討論；事實上，搜房除母以子貴外，搜房的股東也有機會分食掛牌果實，搜房擁三大核心價值，存在 25 億美元潛在投資價值，股價動能看俏。

搜房目前擁三大核心價值，包含一、本業廣告業務，二、手中持有房地產市值，以及三中國指數研究院價值。

首先，廣告業務部份，根據 Bloomberg 的資料顯示，分析師預估，搜房 2018 年獲利平均值約在 6500 萬美元，2019 年則成長至 7800 萬美元。

而搜房廣告業務比重中，新屋占 7 成，中古屋占 3 成。目前新屋業務部份穩定，市占率穩居冠軍，中古屋業務則面臨市場競爭壓力，市占率呈現下滑，不過搜房已開始改善，在弱勢中尋找強勢表現。

搜房要改善的主因在於，從歐美房市交易歷史發展軌跡變化來看，中古屋交易比重一直都超過新屋。即使中國目前房市交易還是以新屋為主，但中古屋交易比重持續成長，逼近新屋交易。搜房站穩中古屋市場領域的發展，可望在廣告業務上有所新突破。

第二，搜房帳面上淨資產約 7 億美元，其中包含部份房地產。目前搜房手上的房屋均以成本列帳，與市價有明顯價差，市場估這些房地產變現後，搜房淨資產將可有 12 億美元價值。

最後，也是最引矚目的中國指數研究院分割，中國指數研究院每年貢獻搜房 2500 - 3000 萬美元獲利。中國指數研究院類似 IDC 、Gartner 這類市調機構，主要針對中國房地產市場發布研究報告。中房指數系統（CREIS）也是由中國指數研究院編製而成。

中國指數研究院在中國房地產市場不但具權威性，目前也是獨占事業。業內認為，中國指數研究院未來分割出去，潛在價值上看 10 億美元左右。

在綜合搜房三大核心價值後，搜房存在 25 億美元的潛在投資價值，以搜房目前市值約 8 億美金來看，股價最新收盤 (1 月 18 日) 在 1.89 美元，只要中國指數研究院能成功 IPO，市場勢必重新評估搜房價值，其股價潛在動能值得期待。