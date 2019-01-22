碧桂園未來三核心：地產、農業與機器人

以銷售金額計算，碧桂園 (02007-HK) 蟬聯 2018 年的房地產銷售量冠軍，依照目前市場評估的數字，其營收有機會達人民幣 7290 億元，領先第二名超過人民幣 1200 億元。

圖: 東方財富網

不過，碧桂園董事長楊國強不滿於現況，對於中國經濟形勢發展，及房地產產業的走向，存在著更為積極的態度。他表示未來十年，中國城鎮化將快速成長，面對這個機遇碧桂園接下來要以銷定產、量入為出。未來的三個重點是地產、現代農業和機器人。

碧桂園進軍現代農業，是楊國強在去年 6 月正式提出的。而以目前碧桂園的戰略規劃中，將引入頂尖的農業生產技術、設備，組成企業與農戶結合的新模式。同時還將建設農業博覽園，進軍農機業和種子產業，打造農產品品質與產量兼具的安全體系。

連接農戶和市場的平台，碧桂園 2016 年創立的「鳳凰優選」，主要以社區門市的形式存在。截至去年 12 月，已在廣州、寧波、武漢、常州等全中國 80 餘個城市開設門市超過 1000 家。



至於新業務方面，碧桂園展現進軍機器人產業的決心。他們計劃五年內投入人民幣 800 億元在機器人領域上，將機器人廣泛地運用到建築建造、社區服務、生活起居等各領域中。



在機器人應用上，碧桂園主要朝向兩個方向，一個是建築機器人，一個是機器人餐廳。楊國強希望未來 5 年到 10 年，餐廳中有相當一部分工作能由機器人來完成。

至於更重要的建築機器人方面，楊國強的希望是 10 個月後能在很多地方使用機器人做建築。目前他們已經在安排適合機器人從事鋁模、頂架、爬架、牆板等工作。

碧桂園 2018 年 7 月成立廣東博智林機器人有限公司，這是碧桂園發展機器人業務的核心平台。在發展藍圖上，博智林機器人將從自主研發、企業併購和產學合作等方面實現技術突破和業務布局。