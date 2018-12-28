◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 正道 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 宏洲 富邦摩台 日馳 大統新創 福懋油 富邦VIX 嘉裕 富邦發達 康控-KY 本盟 大統益 健策 東華 富邦金融 訊芯-KY 健和興 天仁 遠傳 立益 元大MSCI台灣 華園 旭隼 宏亞 祥碩 佳和 永豐臺灣加權 杜康-DR 元晶 怡華 瑞儀 昶和 富邦日本 陽光能源-DR 遠雄來 聚隆 易華電 三洋紡 國泰日經225 統領 昶和 達欣工 本盟 元大日經225 威宏-KY 大統新創 台船 瑞利 兆豐藍籌30反1 泰昇-KY 日馳 樂士 元大S&P日圓反1 中宇 正峰新 FH彭博高收益債 正峰新 億泰 FH彭博新興債 錩泰 榮化 富邦臺灣優質高息 程泰 毛寶 FH富時高息低波 氣立 懷特 國泰新興市場 榮星 燁興 宏洲 艾美特-KY 威致 嘉裕 台硝 華豐 東華 元禎 首利 立益 日勝化 麗正 佳和 展宇 東訊 昶和 亞諾法 華泰 三洋紡 華廣 錸德 本盟 三福化 倫飛 瑞利 士紙 虹光 樂士 高興昌 威盛 正峰新 東明-KY 國碩 億泰 鑫永銓 銘旺科 榮化 六暉-KY 統懋 毛寶 申豐 翔耀 科妍 智寶 太空梭 懷特 互盛電 麗臺 燁興 翔耀 華映 威致 資通 吉祥全 華豐 連宇 憶聲 首利 華新科 科風 麗正 歐格 力特 東訊 建碁 喬鼎 華泰 聯德 正達 錸德 玉晶光 晟鈦 倫飛 融程電 聯德 虹光 新至陞 同泰 威盛 穎漢 新世紀 國碩 時碩工業 誠研 銘旺科 迎廣 綠能 統懋 金橋 誠創 翔耀 關貿 嘉威 太空梭 亞弘電 聯合再生 麗臺 全國電 力銘 華映 華友聯 亞太電 吉祥全 寶徠 達能 憶聲 太設 太極 科風 愛山林 傳奇 力特 皇昌 清惠 喬鼎 遠雄來 慧友 正達 夏都 百一 晟鈦 雲品 捷泰 聯德 新天地 天瀚 同泰 欣欣 迅杰 新世紀 統領 華上 誠研 客思達-KY 光麗-KY 綠能 阿瘦 元晶 誠創 杜康-DR 華冠 嘉威 同方友友-DR 裕豐 聯合再生 晨訊科-DR 寶徠 力銘 友佳-DR 陽明 亞太電 精熙-DR 六福 達能 匯僑 康師傅-DR 太極 一零四 聖馬丁-DR 傳奇 大豐電 神州-DR 清惠 欣天然 耀傑-DR 慧友 新海 同方友友-DR 百一 欣高 晨訊科-DR 捷泰 jpp-KY 友佳-DR 天瀚 南六 陽光能源-DR 迅杰 鋼聯 精熙-DR 華上 基勝-KY 中福 光麗-KY 美吉吉-KY 雷虎 元晶 泰昇-KY 中視 華冠 政伸 秋雨 裕豐 吉源-KY 新利虹 寶徠 國光生 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 寶齡富錦 新利虹 國光生