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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月28日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
6412   群電                  1553      1722      90.19  
2809   京城銀                1366      1607      85.00  
2412   中華電               19816     23472      84.42  
2889   國票金                2855      3625      78.76  
3023   信邦                  1322      1685      78.46  
9904   寶成                  2880      3734      77.13  
3044   健鼎                   861      1149      74.93  
2023   燁輝                  1961      2623      74.76  
3711   日月光投控            3033      4118      73.65  
2347   聯強                  1891      2602      72.67  
1303   南亞                  5520      7695      71.73  
2634   漢翔                   948      1324      71.60  
5876   上海商銀              4111      5777      71.16  
00676R 富邦臺灣加權反1       2095      2949      71.04  
1218   泰山                  6898      9722      70.95  
2441   超豐                  1050      1483      70.80  
2609   陽明                   944      1353      69.77  
2363   矽統                  1044      1519      68.73  
2891   中信金               20418     29727      68.69  
2002   中鋼                  9223     13433      68.66  
2382   廣達                  4625      6740      68.62  
4904   遠傳                  5327      7813      68.18  
2801   彰銀                  4909      7244      67.77  
2880   華南金                3316      4933      67.22  
1532   勤美                   958      1439      66.57  
1229   聯華                  1293      1953      66.21  
2845   遠東銀                 993      1515      65.54  
1216   統一                  4039      6172      65.44  
2812   台中銀                1053      1615      65.20  
4915   致伸                  1121      1737      64.54  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00634R 富邦上証反1          -1254      1411     -88.87  
2889   國票金               -3176      3625     -87.61  
1440   南紡                 -3440      3981     -86.41  
2809   京城銀               -1383      1607     -86.06  
6412   群電                 -1430      1722     -83.04  
1229   聯華                 -1502      1953     -76.91  
3023   信邦                 -1292      1685     -76.68  
2801   彰銀                 -5366      7244     -74.08  
9904   寶成                 -2733      3734     -73.19  
3044   健鼎                  -835      1149     -72.67  
2888   新光金              -33915     47018     -72.13  
3711   日月光投控           -2944      4118     -71.49  
2412   中華電              -16696     23472     -71.13  
2823   中壽                 -5941      8664     -68.57  
1904   正隆                 -1018      1496     -68.05  
2347   聯強                 -1766      2602     -67.87  
1216   統一                 -4183      6172     -67.77  
2887   台新金              -10156     15022     -67.61  
5876   上海商銀             -3859      5777     -66.80  
2634   漢翔                  -876      1324     -66.16  
2633   台灣高鐵             -6513      9936     -65.55  
1218   泰山                 -6320      9722     -65.01  
1210   大成                 -1352      2081     -64.97  
2845   遠東銀                -969      1515     -63.96  
2884   玉山金              -10727     16886     -63.53  
2891   中信金              -18642     29727     -62.71  
2812   台中銀               -1012      1615     -62.66  
2027   大成鋼               -3084      4935     -62.49  
2609   陽明                  -843      1353     -62.31  
2880   華南金               -3008      4933     -60.98  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056   元大高股息              1529      2658        57.52  
00671R 富邦NASDAQ反1            813      1589        51.16  
00676R 富邦臺灣加權反1         1468      2949        49.78  
00648R 元大S&P500反1           1036      2130        48.64  
00669R 國泰美國道瓊反1         1458      4086        35.68  
00672L 元大S&P原油正2         12840     48538        26.45  
2441   超豐                     313      1483        21.11  
2023   燁輝                     551      2623        21.01  
2382   廣達                    1399      6740        20.76  
1303   南亞                    1560      7695        20.27  
4938   和碩                    1195      6254        19.11  
00639  富邦深100                640      3368        19.00  
2002   中鋼                    2478     13433        18.45  
4906   正文                     253      1380        18.33  
4904   遠傳                    1415      7813        18.11  
1301   台塑                    1193      7228        16.51  
2903   遠百                     182      1173        15.52  
2353   宏碁                     944      6119        15.43  
3034   聯詠                     296      2010        14.73  
2409   友達                    1628     11324        14.38  
5880   合庫金                  1321      9263        14.26  
2892   第一金                  1688     12135        13.91  
2323   中環                     881      6529        13.49  
2412   中華電                  3120     23472        13.29  
2330   台積電                  3881     29457        13.18  
5388   中磊                     306      2324        13.17  
8150   南茂                     513      4055        12.65  
2312   金寶                     248      2035        12.19  
1477   聚陽                     295      2669        11.05  
2363   矽統                     167      1519        10.99  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00670L 富邦NASDAQ正2           -880      1527       -57.63  
00673R 元大S&P原油反1          -879      1722       -51.05  
00675L 富邦臺灣加權正2         -458      1050       -43.62  
00634R 富邦上証反1             -583      1411       -41.32  
006205 富邦上証                -692      2075       -33.35  
00631L 元大台灣50正2           -937      3204       -29.24  
00632R 元大台灣50反1         -18673     65017       -28.72  
1440   南紡                   -1100      3981       -27.63  
2888   新光金                -12348     47018       -26.26  
00655L 國泰中國A50正2         -1752      7927       -22.10  
00636  國泰中國A50             -531      2855       -18.60  
2439   美律                    -510      2831       -18.01  
00640L 富邦日本正2             -158      1057       -14.95  
0050   元大台灣50              -679      4630       -14.67  
5264   鎧勝-KY                 -313      2489       -12.58  
2823   中壽                   -1077      8664       -12.43  
00633L 富邦上証正2            -2281     19131       -11.92  
2887   台新金                 -1703     15022       -11.34  
3682   亞太電                  -377      3491       -10.80  
1229   聯華                    -209      1953       -10.70  
3037   欣興                   -4314     42826       -10.07  
2356   英業達                  -446      4699        -9.49  
2313   華通                    -587      6282        -9.34  
2340   光磊                    -943     10520        -8.96  
2889   國票金                  -321      3625        -8.86  
3045   台灣大                 -2254     25873        -8.71  
3673   TPK-KY                  -130      1522        -8.54  
2324   仁寶                    -420      4931        -8.52  
3380   明泰                    -103      1258        -8.19  
1909   榮成                    -209      2611        -8.00  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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