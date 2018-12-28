◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月28日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6412 群電 1553 1722 90.19 2809 京城銀 1366 1607 85.00 2412 中華電 19816 23472 84.42 2889 國票金 2855 3625 78.76 3023 信邦 1322 1685 78.46 9904 寶成 2880 3734 77.13 3044 健鼎 861 1149 74.93 2023 燁輝 1961 2623 74.76 3711 日月光投控 3033 4118 73.65 2347 聯強 1891 2602 72.67 1303 南亞 5520 7695 71.73 2634 漢翔 948 1324 71.60 5876 上海商銀 4111 5777 71.16 00676R 富邦臺灣加權反1 2095 2949 71.04 1218 泰山 6898 9722 70.95 2441 超豐 1050 1483 70.80 2609 陽明 944 1353 69.77 2363 矽統 1044 1519 68.73 2891 中信金 20418 29727 68.69 2002 中鋼 9223 13433 68.66 2382 廣達 4625 6740 68.62 4904 遠傳 5327 7813 68.18 2801 彰銀 4909 7244 67.77 2880 華南金 3316 4933 67.22 1532 勤美 958 1439 66.57 1229 聯華 1293 1953 66.21 2845 遠東銀 993 1515 65.54 1216 統一 4039 6172 65.44 2812 台中銀 1053 1615 65.20 4915 致伸 1121 1737 64.54 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 00634R 富邦上証反1 -1254 1411 -88.87 2889 國票金 -3176 3625 -87.61 1440 南紡 -3440 3981 -86.41 2809 京城銀 -1383 1607 -86.06 6412 群電 -1430 1722 -83.04 1229 聯華 -1502 1953 -76.91 3023 信邦 -1292 1685 -76.68 2801 彰銀 -5366 7244 -74.08 9904 寶成 -2733 3734 -73.19 3044 健鼎 -835 1149 -72.67 2888 新光金 -33915 47018 -72.13 3711 日月光投控 -2944 4118 -71.49 2412 中華電 -16696 23472 -71.13 2823 中壽 -5941 8664 -68.57 1904 正隆 -1018 1496 -68.05 2347 聯強 -1766 2602 -67.87 1216 統一 -4183 6172 -67.77 2887 台新金 -10156 15022 -67.61 5876 上海商銀 -3859 5777 -66.80 2634 漢翔 -876 1324 -66.16 2633 台灣高鐵 -6513 9936 -65.55 1218 泰山 -6320 9722 -65.01 1210 大成 -1352 2081 -64.97 2845 遠東銀 -969 1515 -63.96 2884 玉山金 -10727 16886 -63.53 2891 中信金 -18642 29727 -62.71 2812 台中銀 -1012 1615 -62.66 2027 大成鋼 -3084 4935 -62.49 2609 陽明 -843 1353 -62.31 2880 華南金 -3008 4933 -60.98 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 0056 元大高股息 1529 2658 57.52 00671R 富邦NASDAQ反1 813 1589 51.16 00676R 富邦臺灣加權反1 1468 2949 49.78 00648R 元大S&P500反1 1036 2130 48.64 00669R 國泰美國道瓊反1 1458 4086 35.68 00672L 元大S&P原油正2 12840 48538 26.45 2441 超豐 313 1483 21.11 2023 燁輝 551 2623 21.01 2382 廣達 1399 6740 20.76 1303 南亞 1560 7695 20.27 4938 和碩 1195 6254 19.11 00639 富邦深100 640 3368 19.00 2002 中鋼 2478 13433 18.45 4906 正文 253 1380 18.33 4904 遠傳 1415 7813 18.11 1301 台塑 1193 7228 16.51 2903 遠百 182 1173 15.52 2353 宏碁 944 6119 15.43 3034 聯詠 296 2010 14.73 2409 友達 1628 11324 14.38 5880 合庫金 1321 9263 14.26 2892 第一金 1688 12135 13.91 2323 中環 881 6529 13.49 2412 中華電 3120 23472 13.29 2330 台積電 3881 29457 13.18 5388 中磊 306 2324 13.17 8150 南茂 513 4055 12.65 2312 金寶 248 2035 12.19 1477 聚陽 295 2669 11.05 2363 矽統 167 1519 10.99 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00670L 富邦NASDAQ正2 -880 1527 -57.63 00673R 元大S&P原油反1 -879 1722 -51.05 00675L 富邦臺灣加權正2 -458 1050 -43.62 00634R 富邦上証反1 -583 1411 -41.32 006205 富邦上証 -692 2075 -33.35 00631L 元大台灣50正2 -937 3204 -29.24 00632R 元大台灣50反1 -18673 65017 -28.72 1440 南紡 -1100 3981 -27.63 2888 新光金 -12348 47018 -26.26 00655L 國泰中國A50正2 -1752 7927 -22.10 00636 國泰中國A50 -531 2855 -18.60 2439 美律 -510 2831 -18.01 00640L 富邦日本正2 -158 1057 -14.95 0050 元大台灣50 -679 4630 -14.67 5264 鎧勝-KY -313 2489 -12.58 2823 中壽 -1077 8664 -12.43 00633L 富邦上証正2 -2281 19131 -11.92 2887 台新金 -1703 15022 -11.34 3682 亞太電 -377 3491 -10.80 1229 聯華 -209 1953 -10.70 3037 欣興 -4314 42826 -10.07 2356 英業達 -446 4699 -9.49 2313 華通 -587 6282 -9.34 2340 光磊 -943 10520 -8.96 2889 國票金 -321 3625 -8.86 3045 台灣大 -2254 25873 -8.71 3673 TPK-KY -130 1522 -8.54 2324 仁寶 -420 4931 -8.52 3380 明泰 -103 1258 -8.19 1909 榮成 -209 2611 -8.00 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。