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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         12840         0    00632R 元大台灣50反1         -18673         0  
00637L 元大滬深300正2          8861         0    2888   新光金                -12348    -67674  
2330   台積電                  3881      -687    3037   欣興                   -4314     -1972  
00677U 富邦VIX                 3656         0    00633L 富邦上証正2            -2281         0  
2412   中華電                  3120      1334    3045   台灣大                 -2254     -4300  
2002   中鋼                    2478      6656    00655L 國泰中國A50正2         -1752         0  
2891   中信金                  1776    -22346    2887   台新金                 -1703    -32840  
2885   元大金                  1754     12718    2475   華映                   -1689     -4074  
2892   第一金                  1688       954    2337   旺宏                   -1474    -14188  
2409   友達                    1628      4586    2886   兆豐金                 -1230    -17614  
1303   南亞                    1560       927    2448   晶電                   -1222     -8040  
0056   元大高股息              1529     35516    1440   南紡                   -1100     -1051  
00676R 富邦臺灣加權反1         1468         0    2823   中壽                   -1077     -5250  
00669R 國泰美國道瓊反1         1458         0    2376   技嘉                   -1024     -2501  
4904   遠傳                    1415      1284    2340   光磊                    -943     -1140  
2382   廣達                    1399      6477    00631L 元大台灣50正2           -937         0  
5880   合庫金                  1321     -1722    1314   中石化                  -909     -3719  
4938   和碩                    1195      -331    00670L 富邦NASDAQ正2           -880         0  
1301   台塑                    1193     -1550    00673R 元大S&P原油反1          -879         0  
6116   彩晶                    1023     -7020    006205 富邦上証                -692         0  
2353   宏碁                     944      4174    0050   元大台灣50              -679      5371  
2323   中環                     881      6509    2344   華邦電                  -676     -2143  
00671R 富邦NASDAQ反1            813         0    1101   台泥                    -608     -1804  
2303   聯電                     660       877    2313   華通                    -587       913  
3576   聯合再生                 647      -955    00707R 元大S&P日圓反1          -585         0  
00639  富邦深100                640      3203    00634R 富邦上証反1             -583         0  
2882   國泰金                   588    -11264    2884   玉山金                  -552    -13179  
1218   泰山                     578      2342    2603   長榮                    -541      3924  
2023   燁輝                     551      -327    00636  國泰中國A50             -531      -644  
2834   臺企銀                   550     -7312    2439   美律                    -510     -1076  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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