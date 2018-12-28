◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 12840 0 00632R 元大台灣50反1 -18673 0 00637L 元大滬深300正2 8861 0 2888 新光金 -12348 -67674 2330 台積電 3881 -687 3037 欣興 -4314 -1972 00677U 富邦VIX 3656 0 00633L 富邦上証正2 -2281 0 2412 中華電 3120 1334 3045 台灣大 -2254 -4300 2002 中鋼 2478 6656 00655L 國泰中國A50正2 -1752 0 2891 中信金 1776 -22346 2887 台新金 -1703 -32840 2885 元大金 1754 12718 2475 華映 -1689 -4074 2892 第一金 1688 954 2337 旺宏 -1474 -14188 2409 友達 1628 4586 2886 兆豐金 -1230 -17614 1303 南亞 1560 927 2448 晶電 -1222 -8040 0056 元大高股息 1529 35516 1440 南紡 -1100 -1051 00676R 富邦臺灣加權反1 1468 0 2823 中壽 -1077 -5250 00669R 國泰美國道瓊反1 1458 0 2376 技嘉 -1024 -2501 4904 遠傳 1415 1284 2340 光磊 -943 -1140 2382 廣達 1399 6477 00631L 元大台灣50正2 -937 0 5880 合庫金 1321 -1722 1314 中石化 -909 -3719 4938 和碩 1195 -331 00670L 富邦NASDAQ正2 -880 0 1301 台塑 1193 -1550 00673R 元大S&P原油反1 -879 0 6116 彩晶 1023 -7020 006205 富邦上証 -692 0 2353 宏碁 944 4174 0050 元大台灣50 -679 5371 2323 中環 881 6509 2344 華邦電 -676 -2143 00671R 富邦NASDAQ反1 813 0 1101 台泥 -608 -1804 2303 聯電 660 877 2313 華通 -587 913 3576 聯合再生 647 -955 00707R 元大S&P日圓反1 -585 0 00639 富邦深100 640 3203 00634R 富邦上証反1 -583 0 2882 國泰金 588 -11264 2884 玉山金 -552 -13179 1218 泰山 578 2342 2603 長榮 -541 3924 2023 燁輝 551 -327 00636 國泰中國A50 -531 -644 2834 臺企銀 550 -7312 2439 美律 -510 -1076 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股