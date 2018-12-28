【MORNINGSTAR】晨星全球股債市展望 2018年12月

(本文由晨星澳洲研究部提供)

全球投資市場展望

2019 年股票市場仍受兩大恐慌衝擊：美中貿易戰潛在危機以及美國經濟前景放緩。此外還包括歐元區經濟成長放緩和英國脫歐等風險的存在，但防禦性產業，如房地產則因成為市場波動時的避風港而獲益。受到美債殖利率下跌（至少目前是這樣），債券投資人稍稍從之前的虧損中解脫。展望未來，雖然市場最近都把焦點放在經濟下行的風險上，但把視野放遠一點，我們應該考慮到歷經全球金融危機後，長期經濟復甦的可能性仍存在，但也可能因政治上採取錯誤的邊緣政策而遭破壞。

全球債券市場回顧

美國債券市場持續主導著債券型資產，但歐元區和日本的利率變動幅度則相對溫和許多。

美國債券殖利率在 11 月上半月攀升至高點：10 年期國債殖利率在 11 月 8 日飆高到 3.24％。然而，在那之後殖利率開始顯著下滑。10 年期的債殖利率在 11 月 30 日回落至約 3.0％的水平，在 12 月 7 日則繼續滑落至 2.85％，隨後雖稍微回到 2.9％，但先前的跌幅讓美債投資人因此享有一些不錯的資本利得。

然而，近期的獲利還不足以彌補今年初更大的資本損失。年初至今，彭博巴克萊全球綜合指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index，全球使用度最高的固定收益指數)，(美元計價) 下跌 2.6％。今年全球高收益債也表現不佳，全球高收益指數下跌 3.2％；而今年新興市場的債券和股票一樣不受歡迎，年初至今已下跌 2.7％。

全球債券市場展望

美債市場的好轉，反映了人們對美國經濟前景的疑慮，投資人越來越擔心美國經濟周期的成長力道 (這部分在下面的「國際股市」段落中會有更全面的探討)，進而更偏好以債券作為經濟下行風險的避險工具，也開始重新評估美聯儲可能採取的行動。

直到最近，市場還一致認為美聯儲將在 12 月 19 日的政策會議上將聯邦基金利率的目標範圍從目前的 2.0％上調至 2.25％，且 2019 年會有 3 次一碼的調升機會，使利率目標範圍在明年底達到 3.0％ - 3.25％。根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 利率期貨預測工具，該工具可以由期貨價格反映市場對利率目標範圍的預期，而這個預期已經非常明顯。

升息一碼在 12 月似乎仍很可能發生（期貨概率為 77％），但是 2019 年會升息三次的預測已經減為一次或兩次，且機率差不多。到明年底，升息一次的機率為 36.5％，升息二次為 36.9％，升息三次的機率則降低至 15％。經濟學家的預測也顯示相同結果：根據路透社在 12 月 6 日至 13 日對經濟預測人員看法的調查顯示，經濟學家將 2019 年升息次數下調為兩次。

雖然，美國經濟展望最近重新升溫，固收資產的前景已不像之前那樣充滿挑戰，但可能的報酬看起來仍不太樂觀（除非美國經濟衰退意外的提前或加劇）。美國債券殖利率看起來仍然會上升，根據華爾街日報最新（2018/12）預測，市場普遍認為，到 2019 年中前，10 年期國債的殖利率約為 3.25％，年底前則會達到 3.35％。而歐洲央行 (ECB) 也將退出先前的超寬鬆貨幣政策，儘管離升息還有一段距離（根據 ECB，不會早於 2019 年中），但 ECB 已經確定會在今年底停止購債計劃。

總之，殖利率逐步走揚影響債券的淨值，總體報酬可能會受到一些拖累。然而，隨著股票市場風險上升，投資人可能會認為相對穩定的固收資產值得考慮。

全球股市回顧

最近幾個月，全球股市經歷了許多小型循環，投資人的情緒在悲觀與樂觀間擺盪。然而整體而言，市場主要還是受到負面情緒影響，歷經 10 月份的拋售潮後，最近幾週股市持續下跌。年初至今，MSCI 世界指數已開發市場 (美元計價) 淨值下跌了 7.6％，納入應稅股息收入則是下跌 5.9％。

直到最近，這個資產類別的整體報酬曾因美股持續上漲而增加，但過去一個月內情況改變了，因為投資人開始對美國經濟前景感到擔憂。標普 500 指數今年已經下跌 2.8％，儘管以科技股為主的納斯達克綜合指數目前仍略微領先（0.1％），但先前炙手可熱的科技產業遭遇逆風對市場有害無益。其他主要股市也在下跌，日經指數下跌 6.1％，歐元區股市下跌 10.3％(根據富時歐洲指數 Eurofirst300)。英國仍深陷脫歐問題，年初迄今英國富時 100 指數 (FDTSE100) 指數已下跌 11％。

早在已開發市場重挫之前，新興市場就一直表現疲軟。年初迄今，MSCI 新興市場指數 (美元計價) 下跌 16.1％，主要的金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) 則下跌 13.9％。

全球股市展望

最近全球股市的疲軟反映了投資人關注的兩大問題：中美貿易戰加劇可能導致經濟崩潰，以及因川普減稅帶來的財政刺激效果減退，可能造成 2019 年美國經濟放緩。甚至有人猜測美國經濟的衰退即將到來。

投資人已經在擔心美聯儲過於緊縮的貨幣政策可能是個錯誤。此外，美股的估值以歷史標準而言算是相當昂貴，因此更難以承受負面的市場預期。還有其他各種因素助長最近一波拋售，包括對科技股的投機放緩、歐元區經濟數據疲弱、中國經濟增速低於預期，以及英國脫歐談判失敗等。

最近股市表現不佳是可以理解的，但股市展望並沒有像新聞頭條那樣一面倒的悲觀。

雖然，中美貿易戰的結果很難預測，但它可能比投資人目前預期的還要樂觀。之前投資人也對美國出乎意料的衝突性政策 - 尤其是和北韓的衝突以及重談北美自由貿易協定 - 感到擔憂，不過最後的結果並沒有想像中糟糕。

對美國經濟放緩一事也應更樂觀。華爾街日報預測美國經濟在 2019 年仍將成長 2.3％，且市場先前擔心美聯儲會推動糟糕決策的看法正在改變，他們認為美聯儲現在對升息會更為謹慎。美國企業的獲利尚未停滯：根據數據公司 FactSet 整理股市分析師的最新預測，2019 年標普 500 指數成份企業利潤將成長 8.3％。

我們確實有充分的理由預測美國和全球經濟的成長在 2019 年會放緩。根據最新的（11 月）摩根大通 IHS Markit 全球綜合指標顯示，「經濟先行指標預示了一些關於未來經濟成長的潛在不利因素... 對未來一年經濟活動的預測降到 2016 年 9 月以來的最低水平。」

但以現在的情勢而言，焦慮的投資人會發現自己很難去區分經濟究竟是放緩還是崩盤。全球經濟前景可能不像之前那麼強勁，但也不是全然的悲觀。例如，根據美國美林銀行（BAML）2019 年市場展望預測，明年全球經濟將成長 3.6％，這只略低於今年的 3.8％。

其他一些擔憂看起來也是過度緊張。例如，倫敦金融時報報導稱，「中國在 11 月的零售額成長速度為 15 年來同比的最低水平，而製造業產量則是近三年來最低的」。雖然這是事實，但實際數字還是相當強勁 - 零售額同比增長 8.1％，製造業產量則增長 5.9％。

然而就目前來看，新聞媒體都是熊市觀點，投資人的焦慮可能會繼續主宰市場一陣子。BAML 自己的計劃是在這段期間內保持謹慎：「我們預計會在春末轉向戰術性的風險性投資策略 (risk-on)，但從 2019 年開始，以 50％股票、25％債券和 25％現金的熊市觀點來做資產配置。」雖然，近期顯然還存在一系列的挑戰，尤其是美國衝動的經濟和外交政策，但在此情況下，全球金融危機後的長期經濟擴張仍有有機會繼續。」

如非特別強調，以上所提供之數據皆截至 2018 年 12 月 14 日。

c2018 晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料：(1)為晨星及 (或) 其內容供應商的獨有資產；(2)未經許可不得複製或轉載；及 (3) 晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。