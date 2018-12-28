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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           7314         0    00677U 富邦VIX                -4984         0  
00672L 元大S&P原油正2          6341         0    1310   台苯                   -2388      2815  
3037   欣興                    5721      3434    2886   兆豐金                 -2149    -17521  
2330   台積電                  3026     -5333    2337   旺宏                   -2127    -12700  
00648R 元大S&P500反1           2002         0    00640L 富邦日本正2            -1973         0  
2609   陽明                    1723      -460    00670L 富邦NASDAQ正2          -1901         0  
2883   開發金                  1665     -5067    0050   元大台灣50             -1394      7880  
00669R 國泰美國道瓊反1         1552         0    00631L 元大台灣50正2          -1288         0  
2885   元大金                  1550     10443    2376   技嘉                   -1044      -690  
00673R 元大S&P原油反1          1548         0    1314   中石化                 -1012     -3136  
00637L 元大滬深300正2          1493         0    2368   金像電                  -970     -2076  
2618   長榮航                  1410     11055    2449   京元電子                -965     -2648  
2892   第一金                  1342     -1690    1718   中纖                    -866     -3131  
2492   華新科                  1177     -1570    3045   台灣大                  -842     -2071  
3481   群創                    1177     -1024    00708L 元大S&P黃金正2          -831         0  
2377   微星                    1165       296    2823   中壽                    -807     -5493  
2834   臺企銀                  1098     -8679    006205 富邦上証                -798         0  
2409   友達                    1047      1791    6153   嘉聯益                  -798     -2553  
2344   華邦電                  1002     -1959    1225   福懋油                  -770       -17  
2301   光寶科                   824      6322    2475   華映                    -753     -2388  
1326   台化                     819      -451    1402   遠東新                  -722     -5889  
2884   玉山金                   816    -14085    2412   中華電                  -649     -1721  
00641R 富邦日本反1              809         0    00675L 富邦臺灣加權正2         -646         0  
00655L 國泰中國A50正2           780         0    2349   錸德                    -529     -3879  
2408   南亞科                   771      3002    00671R 富邦NASDAQ反1           -513         0  
6116   彩晶                     744     -9085    2371   大同                    -499    -11142  
5880   合庫金                   600     -3808    2542   興富發                  -465     -5841  
2002   中鋼                     590      3496    2201   裕隆                    -450        66  
5876   上海商銀                 563      8415    2455   全新                    -443        19  
1218   泰山                     529      1903    00636  國泰中國A50             -430       536  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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