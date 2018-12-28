[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 7314 0 00677U 富邦VIX -4984 0 00672L 元大S&P原油正2 6341 0 1310 台苯 -2388 2815 3037 欣興 5721 3434 2886 兆豐金 -2149 -17521 2330 台積電 3026 -5333 2337 旺宏 -2127 -12700 00648R 元大S&P500反1 2002 0 00640L 富邦日本正2 -1973 0 2609 陽明 1723 -460 00670L 富邦NASDAQ正2 -1901 0 2883 開發金 1665 -5067 0050 元大台灣50 -1394 7880 00669R 國泰美國道瓊反1 1552 0 00631L 元大台灣50正2 -1288 0 2885 元大金 1550 10443 2376 技嘉 -1044 -690 00673R 元大S&P原油反1 1548 0 1314 中石化 -1012 -3136 00637L 元大滬深300正2 1493 0 2368 金像電 -970 -2076 2618 長榮航 1410 11055 2449 京元電子 -965 -2648 2892 第一金 1342 -1690 1718 中纖 -866 -3131 2492 華新科 1177 -1570 3045 台灣大 -842 -2071 3481 群創 1177 -1024 00708L 元大S&P黃金正2 -831 0 2377 微星 1165 296 2823 中壽 -807 -5493 2834 臺企銀 1098 -8679 006205 富邦上証 -798 0 2409 友達 1047 1791 6153 嘉聯益 -798 -2553 2344 華邦電 1002 -1959 1225 福懋油 -770 -17 2301 光寶科 824 6322 2475 華映 -753 -2388 1326 台化 819 -451 1402 遠東新 -722 -5889 2884 玉山金 816 -14085 2412 中華電 -649 -1721 00641R 富邦日本反1 809 0 00675L 富邦臺灣加權正2 -646 0 00655L 國泰中國A50正2 780 0 2349 錸德 -529 -3879 2408 南亞科 771 3002 00671R 富邦NASDAQ反1 -513 0 6116 彩晶 744 -9085 2371 大同 -499 -11142 5880 合庫金 600 -3808 2542 興富發 -465 -5841 2002 中鋼 590 3496 2201 裕隆 -450 66 5876 上海商銀 563 8415 2455 全新 -443 19 1218 泰山 529 1903 00636 國泰中國A50 -430 536 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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