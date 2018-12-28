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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/27  107/12/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
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中國信託台灣活力基金                                               12.95000   12.73000   0.22000    1.72820
中國信託台灣優勢基金                                               14.83000   14.55000   0.28000    1.92440
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.44000    9.31000   0.13000    1.39635
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.07000    8.93000   0.14000    1.56775
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.38000    8.26000   0.12000    1.45278
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    8.78000    8.64000   0.14000    1.62037
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.42000    7.09000   0.33000    4.65444
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     7.96000    7.61000   0.35000    4.59921
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.59270    9.32740   0.26530    2.84431
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.26930    8.04060   0.22870    2.84432
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.33000    9.16000   0.17000    1.85590
中國信託智能運動基金-美元                                           9.07000    8.90000   0.17000    1.91011
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.21000    8.01000   0.20000    2.49688
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.10000    7.89000   0.21000    2.66160
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00400   11.00380   0.00020    0.00182
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.17000    9.98000   0.19000    1.90381
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.76000    9.59000   0.17000    1.77268
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.31000   10.12000   0.19000    1.87747
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                      9.96000    9.78000   0.18000    1.84049
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元大2001基金                                                       53.26000   52.04000   1.22000    2.34435
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.52630   39.86490  -0.33860   -0.84937
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.39830   37.78330  -0.38500   -1.01897
元大上證50基金                                                     25.67000   26.02000  -0.35000   -1.34512
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.35300    9.38200  -0.02900   -0.30910
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       8.96900    8.99400  -0.02500   -0.27796
元大巴西指數基金                                                    5.98600    6.05300  -0.06700   -1.10689
元大巴菲特基金                                                     23.63000   23.28000   0.35000    1.50344
元大日經225基金                                                    25.33000   24.37000   0.96000    3.93927
元大台商收成基金                                                   19.44000   19.17000   0.27000    1.40845
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.36000   13.62000  -0.26000   -1.90896
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.14000   30.00000   1.14000    3.80000
元大台灣中型100基金                                                28.22000   27.79000   0.43000    1.54732
元大台灣加權股價指數基金                                           22.72900   22.34100   0.38800    1.73672
元大台灣卓越50基金                                                 74.83000   73.48000   1.35000    1.83723
元大台灣金融基金                                                   16.41000   16.24000   0.17000    1.04680
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.44000   27.23000   0.21000    0.77121
元大台灣高股息基金                                                 23.82000   23.59000   0.23000    0.97499
元大台灣電子科技基金                                               30.72000   30.13000   0.59000    1.95818
元大全球ETF成長組合基金                                             9.61000    9.46000   0.15000    1.58562
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.82000   13.72000   0.10000    0.72886
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.36000   12.38000  -0.02000   -0.16155
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.40400   11.41200  -0.00800   -0.07010
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.57000    7.53000   0.04000    0.53121
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     5.90000    5.87000   0.03000    0.51107
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.12000    8.04500   0.07500    0.93226
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.04000    7.97000   0.07000    0.87829
元大全球農業商機基金                                               15.27000   14.84000   0.43000    2.89757
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
元大印尼指數基金                                                    9.03200    9.08000  -0.04800   -0.52863
元大印度指數基金                                                    9.44300    9.43000   0.01300    0.13786
元大印度基金                                                       11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
元大多多基金                                                       15.27000   14.99000   0.28000    1.86791
元大多福基金                                                       46.94000   46.00000   0.94000    2.04348
元大亞太成長基金                                                    8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66920    8.65370   0.01550    0.17911
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.05730    7.04470   0.01260    0.17886
元大卓越基金                                                       39.88000   39.29000   0.59000    1.50165
元大店頭基金                                                        7.19000    6.99000   0.20000    2.86123
元大泛歐成長基金                                                    7.97000    8.01000  -0.04000   -0.49938
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.34020   10.33820   0.00200    0.01935
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65920    9.66830  -0.00910   -0.09412
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.87060   31.86320   0.00740    0.02322
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.24690   38.51440  -0.26750   -0.69455
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.81270   18.67500   0.13770    0.73735
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.18520   19.46530  -0.28010   -1.43897
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.67170   39.79370  -0.12200   -0.30658
元大高科技基金                                                     16.69000   16.40000   0.29000    1.76829
元大得利貨幣市場基金                                               16.28050   16.28030   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.00080   12.00070   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.77000   10.49000   0.28000    2.66921
元大華夏中小基金                                                    5.98000    6.00000  -0.02000   -0.33333
元大新中國基金-人民幣                                               7.92000    7.96000  -0.04000   -0.50251
元大新中國基金-美元                                                 7.40800    7.44300  -0.03500   -0.47024
元大新中國基金-新台幣                                               7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
元大新主流基金                                                     21.04000   20.63000   0.41000    1.98740
元大新東協平衡基金-美元                                             8.91100    8.93100  -0.02000   -0.22394
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.18710   10.20580  -0.01870   -0.18323
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.40300    9.37910   0.02390    0.25482
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.28870   10.25750   0.03120    0.30417
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.77380    8.74720   0.02660    0.30410
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12530   15.12510   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.76000   32.11000   0.65000    2.02429
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.82000    8.97000  -0.15000   -1.67224
元大實質多重資產基金-美元                                           8.09700    8.22200  -0.12500   -1.52031
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.53000    8.67000  -0.14000   -1.61476
元大滬深300單日反向1倍基金                                         17.03000   17.04000  -0.01000   -0.05869
元大滬深300單日正向2倍基金                                         10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       34.64000   34.01000   0.63000    1.85240
元大標普500基金                                                    22.97000   21.87000   1.10000    5.02972
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.77000   15.63000  -0.86000   -5.50224
元大標普500單日正向2倍基金                                         25.51000   22.98000   2.53000   11.00957
元大標智滬深300基金                                                14.02000   14.33000  -0.31000   -2.16329
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.26310    9.29450  -0.03140   -0.33783
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22900   10.22780   0.00120    0.01173
元大績效基金                                                       43.90000   43.08000   0.82000    1.90344
元大韓國KOSPI200基金                                               19.64000   19.59000   0.05000    0.25523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.63000   13.48000   0.15000    1.11276
日盛上選基金                                                       28.24000   27.89000   0.35000    1.25493
日盛小而美基金                                                     15.87000   15.63000   0.24000    1.53551
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
日盛日盛基金                                                       11.62000   11.44000   0.18000    1.57343
日盛全球抗暖化基金                                                  9.31000    9.07000   0.24000    2.64609
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.74260    9.73630   0.00630    0.06471
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      8.97310    8.96740   0.00570    0.06356
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.53220    9.52980   0.00240    0.02518
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.78040    8.77830   0.00210    0.02392
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38400    2.38790  -0.00390   -0.16332
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62090    1.62350  -0.00260   -0.16015
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36200    0.36210  -0.00010   -0.02762
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24680    0.24690  -0.00010   -0.04050
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.97020   11.97760  -0.00740   -0.06178
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03150    8.03650  -0.00500   -0.06222
日盛亞洲機會基金                                                    5.97000    5.98000  -0.01000   -0.16722
日盛首選基金                                                       14.84000   14.58000   0.26000    1.78326
日盛高科技基金                                                     15.74000   15.50000   0.24000    1.54839
日盛貨幣市場基金                                                   14.79330   14.79310   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.21000   33.65000   0.56000    1.66419
日盛精選五虎基金                                                   32.56000   32.05000   0.51000    1.59126
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50730   13.50710   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.96000   26.48000   0.48000    1.81269
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18430   14.18410   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     37.69000   37.08000   0.61000    1.64509
台新主流基金                                                       20.98000   20.69000   0.29000    1.40164
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.01000   18.51000   0.50000    2.70124
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62060    0.60370   0.01690    2.79940
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      13.90000   13.53000   0.37000    2.73466
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.45290    0.44060   0.01230    2.79165
台新台灣中小基金                                                   29.50000   28.99000   0.51000    1.75923
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.40740    9.32600   0.08140    0.87283
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.71160    8.63400   0.07760    0.89877
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.19000    8.12000   0.07000    0.86207
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.83630    9.74860   0.08770    0.89962
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
台新印度基金                                                       14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                               10.97750   10.97460   0.00290    0.02642
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10580   11.10560   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 27.88780   27.71960   0.16820    0.60679
台新智慧生活基金-美元                                               8.64200    8.35240   0.28960    3.46727
台新智慧生活基金-新台幣                                             8.88000    8.59000   0.29000    3.37602
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.06130    8.07020  -0.00890   -0.11028
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.23390    8.24170  -0.00780   -0.09464
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84040    8.85020  -0.00980   -0.11073
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.03900    9.04760  -0.00860   -0.09505
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.55230   10.54830   0.00400    0.03792
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33750    0.33740   0.00010    0.02964
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72600    7.72310   0.00290    0.03755
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26030    0.26020   0.00010    0.03843
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.05000    5.04000   0.01000    0.19841
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.60000   20.62000  -0.02000   -0.09699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.19000   18.26000  -0.07000   -0.38335
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58520   12.58500   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.40000    9.18000   0.22000    2.39651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       46.85000   45.92000   0.93000    2.02526
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71540    1.71990  -0.00450   -0.26164
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.31790    2.32400  -0.00610   -0.26248
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.78020    7.79500  -0.01480   -0.18987
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.20030   10.21970  -0.01940   -0.18983
永豐永豐基金                                                       31.36000   30.55000   0.81000    2.65139
永豐亞洲民生消費基金                                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
永豐高科技基金                                                     21.18000   20.54000   0.64000    3.11587
永豐貨幣市場基金                                                   13.90310   13.90300   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08590    2.08850  -0.00260   -0.12449
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50940    2.51250  -0.00310   -0.12338
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.61660    7.62060  -0.00400   -0.05249
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40210   10.40760  -0.00550   -0.05285
永豐臺灣加權ETF基金                                                47.79000   46.95000   0.84000    1.78914
永豐領航科技基金                                                   34.72000   33.79000   0.93000    2.75229
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.06000   11.14000  -0.08000   -0.71813
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
永豐趨勢平衡基金                                                   38.19000   37.65000   0.54000    1.43426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.70740   11.70430   0.00310    0.02649
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
兆豐國際中小基金                                                   13.52000   13.29000   0.23000    1.73062
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        11.98000   12.04000  -0.06000   -0.49834
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          15.76000   15.84000  -0.08000   -0.50505
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          15.69000   15.77000  -0.08000   -0.50729
兆豐國際生命科學基金                                               14.12000   13.55000   0.57000    4.20664
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.58700    9.45130   0.13570    1.43578
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.81660    9.67230   0.14430    1.49189
兆豐國際全球基金                                                   27.56000   26.78000   0.78000    2.91262
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34870   10.34650   0.00220    0.02126
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12850   10.13880  -0.01030   -0.10159
兆豐國際國民基金                                                   20.12000   19.65000   0.47000    2.39186
兆豐國際第一基金                                                   11.55000   11.38000   0.17000    1.49385
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85340    9.85880  -0.00540   -0.05477
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.70600    7.71010  -0.00410   -0.05318
兆豐國際萬全基金                                                   18.72000   18.52000   0.20000    1.07991
兆豐國際電子基金                                                   22.70000   22.30000   0.40000    1.79372
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.27000   18.94000   0.33000    1.74234
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.77000   18.07000  -0.30000   -1.66021
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.70000   30.29000   0.41000    1.35358
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52170   12.52160   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.88260    9.86920   0.01340    0.13578
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.80030    9.78720   0.01310    0.13385
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.86420    9.85260   0.01160    0.11774
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.88550    9.87210   0.01340    0.13574
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.80740    9.79430   0.01310    0.13375
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.86320    9.85160   0.01160    0.11775
合庫台灣基金                                                        9.58000    9.32000   0.26000    2.78970
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.61000    9.49000   0.12000    1.26449
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.31000   10.18000   0.13000    1.27701
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.54000    9.42000   0.12000    1.27389
合庫全球新興市場基金                                                8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14550   10.14530   0.00020    0.00197
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.35000    9.21000   0.14000    1.52009
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
安聯中國策略基金-美元                                               9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.74000   11.80000  -0.06000   -0.50847
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
安聯中華新思路基金-美元                                            10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
安聯台灣大壩基金                                                   25.02000   24.59000   0.43000    1.74868
安聯台灣科技基金                                                   40.93000   40.34000   0.59000    1.46257
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.51130   12.51120   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.27000   26.79000   0.48000    1.79171
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.15000    9.91000   0.24000    2.42180
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.40000   10.16000   0.24000    2.36220
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.48000   10.35000   0.13000    1.25604
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.10000    9.99000   0.11000    1.10110
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.34000    9.22000   0.12000    1.30152
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.79000    8.68000   0.11000    1.26728
安聯全球人口趨勢基金                                               10.47000   10.28000   0.19000    1.84825
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.22000    7.79000   0.43000    5.51990
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        30.90000   29.30000   1.60000    5.46075
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.16000    6.95000   0.21000    3.02158
安聯全球新興市場基金                                               15.73000   15.75000  -0.02000   -0.12698
安聯全球農金趨勢基金                                                8.19000    7.97000   0.22000    2.76035
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.46000    7.30000   0.16000    2.19178
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.48000    9.25000   0.23000    2.48649
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.22000    9.01000   0.21000    2.33074
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.02000    8.81000   0.21000    2.38365
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.93000    8.72000   0.21000    2.40826
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宏利台灣動力基金                                                   27.15000   26.62000   0.53000    1.99098
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.64000    9.45000   0.19000    2.01058
宏利全球債券組合基金                                               12.68750   12.68670   0.00080    0.00631
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.27470   11.27970  -0.00500   -0.04433
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                  9.97620    9.98240  -0.00620   -0.06211
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.62780    9.63550  -0.00770   -0.07991
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.35270    8.35720  -0.00450   -0.05385
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  7.97290    7.97780  -0.00490   -0.06142
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                7.86150    7.86750  -0.00600   -0.07626
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              7.82430    7.82930  -0.00500   -0.06386
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72230    2.72440  -0.00210   -0.07708
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39430    0.39470  -0.00040   -0.10134
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.93130   11.94130  -0.01000   -0.08374
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89580    0.89670  -0.00090   -0.10037
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.10120    7.10710  -0.00590   -0.08302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97400    1.97560  -0.00160   -0.08099
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28390    0.28420  -0.00030   -0.10556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.67770    8.68500  -0.00730   -0.08405
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31540    0.31580  -0.00040   -0.12666
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65820   13.65800   0.00020    0.00146
宏利臺灣股息收益基金                                               22.95000   22.71000   0.24000    1.05680
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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.92510    9.94530  -0.02020   -0.20311
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.17240    9.18020  -0.00780   -0.08497
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.62190    8.63570  -0.01380   -0.15980
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.47310   10.48990  -0.01680   -0.16015
貝萊德新台幣基金                                                   12.94590   12.94580   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.03000   22.70000   0.33000    1.45374
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保德信大中華基金-人民幣                                             8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
保德信大中華基金-美元                                               8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            24.59000   24.59000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                                 39.99000   39.28000   0.71000    1.80754
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.59000    7.63000  -0.04000   -0.52425
保德信中國中小基金-美元                                             7.30000    7.33000  -0.03000   -0.40928
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.04000    7.07000  -0.03000   -0.42433
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.60000    7.64000  -0.04000   -0.52356
保德信中國品牌基金-美元                                             7.60000    7.64000  -0.04000   -0.52356
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
保德信台商全方位基金                                               30.76000   30.26000   0.50000    1.65235
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          24.15000   23.72000   0.43000    1.81282
保德信全球消費商機基金                                             16.22000   15.81000   0.41000    2.59330
保德信全球基礎建設基金                                             11.44000   11.27000   0.17000    1.50843
保德信全球資源基金                                                  6.67000    6.51000   0.16000    2.45776
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.09000    8.75000   0.34000    3.88571
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.12000   28.99000   1.13000    3.89790
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.43170   10.42790   0.00380    0.03644
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.43170   10.42790   0.00380    0.03644
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.39630   10.39080   0.00550    0.05293
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.39620   10.39080   0.00540    0.05197
保德信亞太基金                                                     18.91000   18.91000   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31480    8.31210   0.00270    0.03248
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20270   11.19900   0.00370    0.03304
保德信店頭市場基金                                                 28.72000   28.21000   0.51000    1.80787
保德信拉丁美洲基金                                                  6.54000    6.59000  -0.05000   -0.75873
保德信金平衡基金                                                   27.77000   27.44000   0.33000    1.20262
保德信金滿意基金                                                   38.22000   37.52000   0.70000    1.86567
保德信科技島基金                                                   23.46000   23.13000   0.33000    1.42672
保德信高成長基金                                                   83.81000   82.14000   1.67000    2.03311
保德信第一基金                                                     22.60000   22.20000   0.40000    1.80180
保德信貨幣市場基金                                                 15.79360   15.79340   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.76360    9.58130   0.18230    1.90266
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                    9.91830    9.74030   0.17800    1.82746
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.11430    9.96640   0.14790    1.48399
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.62030    9.48670   0.13360    1.40829
保德信新世紀基金                                                    9.37000    9.21000   0.16000    1.73724
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75200    7.75240  -0.00040   -0.00516
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.70190   10.70240  -0.00050   -0.00467
保德信新興趨勢組合基金                                             10.08000    9.89000   0.19000    1.92113
保德信瑞騰基金                                                     15.56880   15.56900  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                  9.05000    8.89000   0.16000    1.79978
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68700    9.68460   0.00240    0.02478
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99850    9.99360   0.00490    0.04903
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61700    9.62120  -0.00420   -0.04365
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77860    9.78250  -0.00390   -0.03987
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71430    9.71850  -0.00420   -0.04322
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86810    9.87230  -0.00420   -0.04254
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57380    9.57750  -0.00370   -0.03863
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69730    9.70090  -0.00360   -0.03711
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96850    9.97890  -0.01040   -0.10422
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01040   10.01120  -0.00080   -0.00799
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00860   10.00940  -0.00080   -0.00799
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.88410    9.88810  -0.00400   -0.04045
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.88950    9.89320  -0.00370   -0.03740
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88300    9.88660  -0.00360   -0.03641
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06930   10.07520  -0.00590   -0.05856
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75380    9.75740  -0.00360   -0.03690
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84860    9.85240  -0.00380   -0.03857
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53840    9.53530   0.00310    0.03251
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.35770    9.35550   0.00220    0.02352
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96090    9.95820   0.00270    0.02711
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95710    9.95430   0.00280    0.02813
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.06990   10.06910   0.00080    0.00795
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.14300   10.14300   0.00000    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.91700    9.91650   0.00050    0.00504
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.91740    9.91700   0.00040    0.00403
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12140   10.12510  -0.00370   -0.03654
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.00950   10.02250  -0.01300   -0.12971
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11630   10.11460   0.00170    0.01681
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75980   10.75830   0.00150    0.01394
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00850   10.01610  -0.00760   -0.07588
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70920    9.70750   0.00170    0.01751
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09170   10.09010   0.00160    0.01586
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68340    9.68800  -0.00460   -0.04748
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91470    9.92640  -0.01170   -0.11787
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                         9.95680    9.97140  -0.01460   -0.14642
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.81420    5.81790  -0.00370   -0.06360
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.21770   10.22420  -0.00650   -0.06357
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65710   11.65700   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.56000   16.26000   0.30000    1.84502
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3797.05000 3728.09000  68.96000    1.84974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.16000    6.18000  -0.02000   -0.32362
柏瑞巨人基金                                                       11.39000   11.20000   0.19000    1.69643
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66990   13.66970   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   12.93810   12.96360  -0.02550   -0.19670
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.43210   11.44610  -0.01400   -0.12231
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             11.98040   11.99920  -0.01880   -0.15668
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.26020    8.27640  -0.01620   -0.19574
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.38070    6.39320  -0.01250   -0.19552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.24600    8.25610  -0.01010   -0.12233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.02170    8.03460  -0.01290   -0.16056
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.13480   10.15080  -0.01600   -0.15762
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              7.89360    7.90550  -0.01190   -0.15053
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.60170   11.61590  -0.01420   -0.12225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.20870   11.23080  -0.02210   -0.19678
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.60180   11.62040  -0.01860   -0.16006
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.90590   10.92310  -0.01720   -0.15746
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.45650    8.47310  -0.01660   -0.19591
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21480    9.22600  -0.01120   -0.12140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.16810    9.18280  -0.01470   -0.16008
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.01270    9.02690  -0.01420   -0.15731
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              8.89990    8.91350  -0.01360   -0.15258
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.65680    9.62110   0.03570    0.37106
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.58090    9.53970   0.04120    0.43188
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.43670    9.39850   0.03820    0.40645
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.50840    9.46930   0.03910    0.41291
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.23490    9.20080   0.03410    0.37062
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.04680    9.00800   0.03880    0.43073
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.84630    9.80450   0.04180    0.42633
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.01680    8.98040   0.03640    0.40533
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.08850    9.05120   0.03730    0.41210
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.63870    9.60310   0.03560    0.37071
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.58090    9.53980   0.04110    0.43083
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.43680    9.39870   0.03810    0.40538
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.50850    9.46940   0.03910    0.41291
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.23470    9.20070   0.03400    0.36954
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.04700    9.00820   0.03880    0.43072
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.00380    9.96140   0.04240    0.42564
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.01680    8.98040   0.03640    0.40533
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.08880    9.05140   0.03740    0.41320
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69560   10.69140   0.00420    0.03928
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.95870   11.95000   0.00870    0.07280
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32100   11.31270   0.00830    0.07337
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.86940    8.86590   0.00350    0.03948
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.57140    9.56440   0.00700    0.07319
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.44440    9.43740   0.00700    0.07417
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40750   10.40340   0.00410    0.03941
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.13510   11.12700   0.00810    0.07280
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.93720   10.92920   0.00800    0.07320
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.86960    8.86620   0.00340    0.03835
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.57180    9.56480   0.00700    0.07319
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.44480    9.43790   0.00690    0.07311
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.68000    7.69000  -0.01000   -0.13004
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.35820   11.39190  -0.03370   -0.29582
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35310    7.37490  -0.02180   -0.29560
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27190   11.27390  -0.00200   -0.01774
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99860   11.00060  -0.00200   -0.01818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09340   10.09660  -0.00320   -0.03169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11420    8.11560  -0.00140   -0.01725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13870    9.14040  -0.00170   -0.01860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17070    9.17350  -0.00280   -0.03052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58010   10.58200  -0.00190   -0.01796
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.89860    9.90040  -0.00180   -0.01818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07650   10.07960  -0.00310   -0.03076
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46730    9.46900  -0.00170   -0.01795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76730    8.76890  -0.00160   -0.01825
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.75190    8.75460  -0.00270   -0.03084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19480    9.19760  -0.00280   -0.03044
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.66140   11.66110   0.00030    0.00257
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.18590   11.18560   0.00030    0.00268
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58840   10.58950  -0.00110   -0.01039
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80080    6.80060   0.00020    0.00294
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51680    8.51660   0.00020    0.00235
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10710    9.10810  -0.00100   -0.01098
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.02450   10.02420   0.00030    0.00299
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60520   10.60630  -0.00110   -0.01037
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21980    9.21950   0.00030    0.00325
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.67440    8.67410   0.00030    0.00346
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.30140    9.30240  -0.00100   -0.01075
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18960   11.18200   0.00760    0.06797
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.85050   11.83790   0.01260    0.10644
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.82090   10.80950   0.01140    0.10546
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.98890    8.98290   0.00600    0.06679
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.55750    9.54730   0.01020    0.10684
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.54210    9.53200   0.01010    0.10596
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.16970   11.15780   0.01190    0.10665
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98350    9.97680   0.00670    0.06716
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31090   10.30000   0.01090    0.10583
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.42120    9.41480   0.00640    0.06798
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.14270    9.13650   0.00620    0.06786
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.77940    9.76900   0.01040    0.10646
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.30280    9.29300   0.00980    0.10546
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.53000   16.43000   0.10000    0.60864
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.10000   14.91000   0.19000    1.27431
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.53620   12.53520   0.00100    0.00798
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.58200    9.45020   0.13180    1.39468
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.54350   10.39920   0.14430    1.38761
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.18400   11.03630   0.14770    1.33831
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.06350    9.92620   0.13730    1.38321
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.57600    8.45810   0.11790    1.39393
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.13110    9.00620   0.12490    1.38682
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.03890    8.91950   0.11940    1.33864
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.03490    8.91160   0.12330    1.38359
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.70050    8.58090   0.11960    1.39379
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  8.94750    8.82500   0.12250    1.38810
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.72460   10.58300   0.14160    1.33799
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    8.98200    8.85950   0.12250    1.38270
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.57000   15.58000  -0.01000   -0.06418
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        20.05000   20.06000  -0.01000   -0.04985
國泰大中華基金                                                     17.10000   16.92000   0.18000    1.06383
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.55000   13.36000   0.19000    1.42216
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.58000   37.07000   0.51000    1.37578
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.52580    3.53650  -0.01070   -0.30256
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       15.76000   15.80000  -0.04000   -0.25316
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.59460    0.59630  -0.00170   -0.28509
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.55870    0.56030  -0.00160   -0.28556
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07650   10.07140   0.00510    0.05064
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33230    0.33220   0.00010    0.03010
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.58160    3.61450  -0.03290   -0.91022
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.00000   16.14000  -0.14000   -0.86741
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.51500    0.51970  -0.00470   -0.90437
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.62950    2.65510  -0.02560   -0.96418
國泰中港台基金台幣級別                                             11.75000   11.87000  -0.12000   -1.01095
國泰中港台基金美元級別                                              0.38280    0.38650  -0.00370   -0.95731
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   24.74000   23.77000   0.97000    4.08077
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.74000   14.13000  -0.39000   -2.76008
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       28.10000   26.64000   1.46000    5.48048
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.09230   10.09410  -0.00180   -0.01783
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.81500    9.81670  -0.00170   -0.01732
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.83900    9.84080  -0.00180   -0.01829
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32720    0.32700   0.00020    0.06116
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31800    0.31790   0.00010    0.03146
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.31870    0.31850   0.00020    0.06279
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42800   12.42790   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.22910    2.17860   0.05050    2.31800
國泰全球高股息基金-台幣級別                                         9.98000    9.75000   0.23000    2.35897
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.32360    0.31590   0.00770    2.43748
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.46020    0.45040   0.00980    2.17584
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       11.96000   11.87000   0.09000    0.75821
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.41260    0.40940   0.00320    0.78163
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.82000    4.72000   0.10000    2.11864
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15390    0.15080   0.00310    2.05570
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38150    0.37750   0.00400    1.05960
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34250    0.33900   0.00350    1.03245
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.40570    0.40150   0.00420    1.04608
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              8.99000    8.90000   0.09000    1.01124
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48800    0.48420   0.00380    0.78480
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.10000   18.45000   0.65000    3.52304
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.93000   20.71000   0.22000    1.06229
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.31180    2.30900   0.00280    0.12126
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.35390   10.33840   0.01550    0.14993
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.15750    9.14380   0.01370    0.14983
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33650    0.33600   0.00050    0.14881
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.29760    0.29720   0.00040    0.13459
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47540    0.47670  -0.00130   -0.27271
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36050    0.36010   0.00040    0.11108
國泰科技生化基金                                                   28.89000   28.44000   0.45000    1.58228
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          24.60000   23.44000   1.16000    4.94881
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.60000   15.47000  -0.87000   -5.62379
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.84410   40.17890  -0.33480   -0.83327
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.22130   19.07720   0.14410    0.75535
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.49550   19.79290  -0.29740   -1.50256
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.15200   38.43970  -0.28770   -0.74844
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.34540   40.45940  -0.11400   -0.28176
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         41.54760   41.59230  -0.04470   -0.10747
國泰紐幣2021保本基金                                               12.33130   12.33900  -0.00770   -0.06240
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.63450   12.64580  -0.01130   -0.08936
國泰紐幣保本基金                                                   12.53910   12.54550  -0.00640   -0.05101
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.87000   19.56000   0.31000    1.58487
國泰國泰基金台幣級別                                               19.87000   19.56000   0.31000    1.58487
國泰富時中國A50基金                                                16.35000   16.59000  -0.24000   -1.44665
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.69630   41.07000  -0.37370   -0.90991
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33020    0.32960   0.00060    0.18204
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47640    0.47680  -0.00040   -0.08389
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.23590   10.25490  -0.01900   -0.18528
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.20330    7.21670  -0.01340   -0.18568
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34760    0.34800  -0.00040   -0.11494
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23380    0.23400  -0.00020   -0.08547
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.10650    2.11750  -0.01100   -0.51948
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.37860    9.42480  -0.04620   -0.49020
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30350    0.30500  -0.00150   -0.49180
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.72000   16.99000  -0.27000   -1.58917
國泰新興市場基金台幣級別                                           10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35440    0.35450  -0.00010   -0.02821
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24260    2.24500  -0.00240   -0.10690
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44270    1.44430  -0.00160   -0.11078
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33550    0.33580  -0.00030   -0.08934
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33220    0.33250  -0.00030   -0.09023
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21800    0.21820  -0.00020   -0.09166
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.23680   10.24560  -0.00880   -0.08589
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.46210    6.46760  -0.00550   -0.08504
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.13000   15.42000  -0.29000   -1.88067
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.73000   27.67000   1.06000    3.83086
國泰價值卓越基金                                                   12.75000   12.57000   0.18000    1.43198
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.30780    0.30870  -0.00090   -0.29155
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              17.12000   16.66000   0.46000    2.76110
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.60000   16.32000   0.28000    1.71569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07660   10.07550   0.00110    0.01092
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00190   10.00260  -0.00070   -0.00700
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95890    9.95800   0.00090    0.00904
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07630   10.07520   0.00110    0.01092
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.00150   10.00230  -0.00080   -0.00800
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95890    9.95800   0.00090    0.00904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29660   11.29560   0.00100    0.00885
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88200    9.87360   0.00840    0.08508
第一金大中華基金                                                   22.98000   22.56000   0.42000    1.86170
第一金小型精選基金                                                 28.67000   28.22000   0.45000    1.59461
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.59870    9.59380   0.00490    0.05107
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.20480    8.19900   0.00580    0.07074
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.83080   10.82520   0.00560    0.05173
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.38390    9.37720   0.00670    0.07145
第一金中概平衡基金                                                 22.89000   22.54000   0.35000    1.55280
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27630   15.27610   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.12300  178.12100   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.09990   11.74130   0.35860    3.05418
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.10040   11.74200   0.35840    3.05229
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.61000   11.27000   0.34000    3.01686
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.61000   11.28000   0.33000    2.92553
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.39090    8.05250   0.33840    4.20242
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.39100    8.05250   0.33850    4.20366
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.54000    8.19000   0.35000    4.27350
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.54000    8.19000   0.35000    4.27350
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.34490   11.20880   0.13610    1.21422
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.35930   11.22300   0.13630    1.21447
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.70000   10.58000   0.12000    1.13422
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        10.72000   10.60000   0.12000    1.13208
第一金全球大趨勢基金                                               20.46000   19.82000   0.64000    3.22906
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              7.82820    7.76280   0.06540    0.84248
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.37660    9.29830   0.07830    0.84209
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              8.95730    8.98160  -0.02430   -0.27055
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            8.95610    8.98040  -0.02430   -0.27059
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.39090    7.41160  -0.02070   -0.27929
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.38920    7.41000  -0.02080   -0.28070
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.17150    8.19680  -0.02530   -0.30866
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.17210    8.19740  -0.02530   -0.30863
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.63760   10.66650  -0.02890   -0.27094
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.63850   10.66740  -0.02890   -0.27092
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.46170    9.48820  -0.02650   -0.27929
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             13.94590   13.98910  -0.04320   -0.30881
第一金亞洲科技基金                                                 15.85000   15.80000   0.05000    0.31646
第一金亞洲新興市場基金                                             12.28000   12.35000  -0.07000   -0.56680
第一金店頭市場基金                                                  7.50000    7.39000   0.11000    1.48850
第一金創新趨勢基金                                                 19.45000   18.99000   0.46000    2.42233
第一金電子基金                                                     27.73000   27.27000   0.46000    1.68684
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.39000   17.03000   0.36000    2.11392
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.96000   21.36000  -0.40000   -1.87266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             17.38000   16.25000   1.13000    6.95385
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.86000    6.92000  -0.06000   -0.86705
統一大中華中小基金(美元)                                            6.27000    6.32000  -0.05000   -0.79114
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.76000    8.70000   0.06000    0.68966
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
統一大滿貫基金-A類型                                               29.31000   28.71000   0.60000    2.08986
統一大滿貫基金-I類型                                               29.31000   28.71000   0.60000    2.08986
統一大龍印基金                                                     12.59000   12.56000   0.03000    0.23885
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.72000    7.78000  -0.06000   -0.77121
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.06000    7.11000  -0.05000   -0.70323
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.01000    8.07000  -0.06000   -0.74349
統一中小基金                                                       21.92000   21.34000   0.58000    2.71790
統一台灣動力基金                                                   15.02000   14.56000   0.46000    3.15934
統一全天候基金-A類型                                               98.78000   96.40000   2.38000    2.46888
統一全天候基金-I類型                                               99.00000   96.61000   2.39000    2.47386
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.68360    7.58730   0.09630    1.26923
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.40200    7.29840   0.10360    1.41949
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.37550    7.27770   0.09780    1.34383
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.06860    7.96750   0.10110    1.26890
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.77970    7.67080   0.10890    1.41967
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.74540    7.64270   0.10270    1.34377
統一全球債券組合基金                                               11.63590   11.64330  -0.00740   -0.06356
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.14000   12.75000   0.39000    3.05882
統一全球新科技基金(美元)                                           12.35000   11.96000   0.39000    3.26087
統一全球新科技基金(新台幣)                                         11.83000   11.46000   0.37000    3.22862
統一亞太基金                                                       21.67000   21.60000   0.07000    0.32407
統一亞洲大金磚基金                                                 10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
統一奔騰基金                                                       50.74000   49.36000   1.38000    2.79579
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68540   16.68520   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
統一強漢基金(美元)                                                  7.77000    7.76000   0.01000    0.12887
統一強漢基金(新台幣)                                               20.41000   20.39000   0.02000    0.09809
統一統信基金                                                       25.71000   25.04000   0.67000    2.67572
統一黑馬基金                                                       51.31000   49.90000   1.41000    2.82565
統一新亞洲科技能源基金                                             14.03000   13.84000   0.19000    1.37283
統一經建基金                                                       41.36000   40.36000   1.00000    2.47770
統一龍馬基金                                                       56.66000   55.05000   1.61000    2.92461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.00000   15.77000   0.23000    1.45847
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.85000   39.95000   0.90000    2.25282
野村巴西基金                                                        5.76000    5.83000  -0.07000   -1.20069
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
野村台灣高股息基金                                                 22.87000   22.71000   0.16000    0.70454
野村台灣運籌基金                                                   31.26000   30.81000   0.45000    1.46056
野村平衡基金                                                       17.39000   17.14000   0.25000    1.45858
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.47000    8.36000   0.11000    1.31579
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.32000   12.16000   0.16000    1.31579
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.24000   10.12000   0.12000    1.18577
野村全球生技醫療基金                                               15.22000   14.69000   0.53000    3.60790
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.95870    9.95670   0.00200    0.02009
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.89840    9.89770   0.00070    0.00707
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.84930    9.85050  -0.00120   -0.01218
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00670   10.00460   0.00210    0.02099
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93580    9.93500   0.00080    0.00805
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88680    9.88800  -0.00120   -0.01214
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.45000    9.24000   0.21000    2.27273
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.59000   11.34000   0.25000    2.20459
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                               9.87000    9.65000   0.22000    2.27979
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 17.52000   17.14000   0.38000    2.21704
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.02000   10.78000   0.24000    2.22635
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.70580    8.61140   0.09440    1.09622
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.48770    8.39660   0.09110    1.08496
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09120    8.00820   0.08300    1.03644
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.55540   10.44080   0.11460    1.09762
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.04810    9.94020   0.10790    1.08549
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.64820    9.54920   0.09900    1.03674
野村成長基金                                                       26.32000   25.93000   0.39000    1.50405
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.10550    8.10130   0.00420    0.05184
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.10480    8.10060   0.00420    0.05185
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.26120    8.26170  -0.00050   -0.00605
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.83670    8.83220   0.00450    0.05095
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.72230    8.71780   0.00450    0.05162
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.88700    8.88750  -0.00050   -0.00563
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.70000    7.74000  -0.04000   -0.51680
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28100    8.27690   0.00410    0.04954
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86650    8.85890   0.00760    0.08579
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73230    8.72450   0.00780    0.08940
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.89840   12.89200   0.00640    0.04964
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.03010   12.01980   0.01030    0.08569
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.75840    9.74980   0.00860    0.08821
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.02860   10.03650  -0.00790   -0.07871
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00210   10.00590  -0.00380   -0.03798
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99730   10.00140  -0.00410   -0.04099
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02690   10.03490  -0.00800   -0.07972
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00110   10.00500  -0.00390   -0.03898
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01330   10.01740  -0.00410   -0.04093
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.79890    9.80570  -0.00680   -0.06935
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.76970    9.77240  -0.00270   -0.02763
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.76600    9.76700  -0.00100   -0.01024
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.39840    9.42540  -0.02700   -0.28646
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.46490    9.48800  -0.02310   -0.24347
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.10680    9.12990  -0.02310   -0.25301
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.65240    8.67760  -0.02520   -0.29040
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.56650   10.59740  -0.03090   -0.29158
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.54660    9.47300   0.07360    0.77695
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.59290   10.50680   0.08610    0.81947
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.07960    9.99800   0.08160    0.81616
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.86700    9.79130   0.07570    0.77314
野村泰國基金                                                       38.86000   38.79000   0.07000    0.18046
野村高科技基金                                                      8.37000    8.24000   0.13000    1.57767
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.46510    9.36860   0.09650    1.03004
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.44260    9.34540   0.09720    1.04008
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         9.90420    9.77910   0.12510    1.27926
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.85100    8.75550   0.09550    1.09074
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.79080    8.70150   0.08930    1.02626
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.95310    8.60280   0.35030    4.07193
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.02760   10.91420   0.11340    1.03901
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.61160   12.44790   0.16370    1.31508
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.01100    9.90300   0.10800    1.09058
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.94960    9.84860   0.10100    1.02553
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.29430    9.98250   0.31180    3.12347
野村貨幣市場基金                                                   16.29270   16.29250   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.47000   14.60000  -0.13000   -0.89041
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.05930   10.04890   0.01040    0.10349
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.94990    9.92410   0.02580    0.25997
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97980    9.96140   0.01840    0.18471
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86240    9.85190   0.01050    0.10658
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80350    9.79350   0.01000    0.10211
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76640    9.75910   0.00730    0.07480
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.94230    9.93180   0.01050    0.10572
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.86730    9.85730   0.01000    0.10145
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.94760    9.94030   0.00730    0.07344
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.74560    9.74550   0.00010    0.00103
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.54310    7.54330  -0.00020   -0.00265
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.34590   11.34620  -0.00030   -0.00264
野村精選貨幣市場基金                                               12.09160   12.09150   0.00010    0.00083
野村積極成長基金                                                   11.10000   10.93000   0.17000    1.55535
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.05000    7.90000   0.15000    1.89873
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.28000   28.73000   0.55000    1.91438
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                                9.89780    9.91100  -0.01320   -0.13319
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.16570    8.17170  -0.00600   -0.07342
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.52300    7.53080  -0.00780   -0.10357
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.41570    7.42600  -0.01030   -0.13870
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.32510   11.33330  -0.00820   -0.07235
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.15360   10.16420  -0.01060   -0.10429
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.04120   10.05520  -0.01400   -0.13923
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.35000    9.04000   0.31000    3.42920
野村環球基金-人民幣計價                                            14.29000   13.79000   0.50000    3.62582
野村環球基金-美元計價                                              11.11000   10.72000   0.39000    3.63806
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.54000   15.01000   0.53000    3.53098
野村鴻利基金                                                       20.06000   19.72000   0.34000    1.72414
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87410   16.87400   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.88000   16.63000   0.25000    1.50331
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.70000   12.64000   0.06000    0.47468
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.30000   13.26000   0.04000    0.30166
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.89120    9.89130  -0.00010   -0.00101
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    12.96910   12.96920  -0.00010   -0.00077
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凱基台商天下基金                                                   11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
凱基台灣精五門基金                                                 17.97000   17.78000   0.19000    1.06862
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.97830   39.35070  -0.37240   -0.94636
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.19920   39.36000  -0.16080   -0.40854
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.24160   41.12600   0.11560    0.28109
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.65000    9.54000   0.11000    1.15304
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.02000    8.92000   0.10000    1.12108
凱基全球高效平衡基?(美元)                                           9.91030    9.78700   0.12330    1.25983
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.97000   12.08000  -0.11000   -0.91060
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.77770   10.86560  -0.08790   -0.80898
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56190   11.56180   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       24.17000   23.92000   0.25000    1.04515
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.08000   18.20000   0.88000    4.83516
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.48600   17.62040   0.86560    4.91249
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.96000    6.88000   0.08000    1.16279
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.41000   10.21000   0.20000    1.95886
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.11150    9.90590   0.20560    2.07553
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                        9.68000    9.49000   0.19000    2.00211
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       10.76300   10.41660   0.34640    3.32546
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.03000   10.68000   0.35000    3.27715
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.52000   11.27000   0.25000    2.21828
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.28240   11.02910   0.25330    2.29665
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.65000   16.77000  -1.12000   -6.67859
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         24.47000   21.47000   3.00000   13.97299
富邦NASDAQ-100基金                                                 26.34000   24.82000   1.52000    6.12409
富邦上証180基金                                                    25.01000   25.11000  -0.10000   -0.39825
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   27.83000   27.84000  -0.01000   -0.03592
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.71770   20.64860   0.06910    0.33465
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.08150   10.08820  -0.00670   -0.06641
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.03530   10.04020  -0.00490   -0.04880
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.41000   17.12000  -0.71000   -4.14720
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.06000   15.81000   1.25000    7.90639
富邦日本東証基金                                                   19.29000   18.45000   0.84000    4.55285
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.89000   41.49000   0.40000    0.96409
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.51000   40.93000   0.58000    1.41705
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.01000   45.16000   0.85000    1.88220
富邦台灣心基金                                                     18.74000   18.36000   0.38000    2.06972
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.25000   40.50000   0.75000    1.85185
富邦台灣科技指數基金                                               48.25000   47.07000   1.18000    2.50690
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.99180   40.28850  -0.29670   -0.73644
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.21060   40.24480  -0.03420   -0.08498
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53620    2.53960  -0.00340   -0.13388
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33940    0.33940   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51690   10.51490   0.00200    0.01902
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18910    2.19200  -0.00290   -0.13230
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32340    0.32340   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01400    9.01230   0.00170    0.01886
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.59000   22.44000   0.15000    0.66845
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.79000   14.87000  -0.08000   -0.53800
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.90000   27.61000   0.29000    1.05034
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66400   15.66380   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.01590   39.97560   0.04030    0.10081
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.41140   39.67450  -0.26310   -0.66315
富邦長紅基金                                                       52.91000   51.92000   0.99000    1.90678
富邦科技基金                                                       20.78000   20.39000   0.39000    1.91270
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.80520   40.79710   0.00810    0.01985
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.49740   40.78350  -0.28610   -0.70151
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.45860   39.59290  -0.13430   -0.33920
富邦恒生國企ETF基金                                                18.83000   18.98000  -0.15000   -0.79031
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              15.00000   14.91000   0.09000    0.60362
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.26000   23.58000  -0.32000   -1.35708
富邦高成長基金                                                     20.33000   19.92000   0.41000    2.05823
富邦基金A類型                                                      11.55000   11.33000   0.22000    1.94175
富邦基金I類型                                                      11.55000   11.33000   0.22000    1.94175
富邦深証100基金                                                     7.59000    7.67000  -0.08000   -1.04302
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.39110    0.39130  -0.00020   -0.05111
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.62990   11.62960   0.00030    0.00258
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                8.86650    8.86630   0.00020    0.00226
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.28500    0.28520  -0.00020   -0.07013
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.19750    8.19730   0.00020    0.00244
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.60180    9.58990   0.01190    0.12409
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.13140   10.12640   0.00500    0.04938
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27200    9.26050   0.01150    0.12418
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.77790    9.77300   0.00490    0.05014
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.23000   16.93000   0.30000    1.77200
富邦精準基金                                                       39.69000   38.94000   0.75000    1.92604
富邦精銳中小基金                                                    9.68000    9.49000   0.19000    2.00211
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.34000   15.16000   0.18000    1.18734
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.17000   18.81000   0.36000    1.91388
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.19000    8.35000  -0.16000   -1.91617
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.48000   12.02000   0.46000    3.82696
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.33000   18.16000   0.17000    0.93612
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富達台灣成長基金                                                   27.46000   27.11000   0.35000    1.29104
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.37090    9.35680   0.01410    0.15069
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.32480    9.31340   0.01140    0.12240
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.30490    9.29340   0.01150    0.12374
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.40960    9.39530   0.01430    0.15220
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.36360    9.35210   0.01150    0.12297
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.34320    9.33160   0.01160    0.12431
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24240    8.23620   0.00620    0.07528
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.77610    8.77160   0.00450    0.05130
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48970    8.48510   0.00460    0.05421
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44040    9.43330   0.00710    0.07527
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45600    9.45110   0.00490    0.05185
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.15750    9.15260   0.00490    0.05354
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.24750    9.24210   0.00540    0.05843
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.18320    8.19570  -0.01250   -0.15252
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.24020    9.25640  -0.01620   -0.17501
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.70720    8.72220  -0.01500   -0.17197
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.41230   10.42850  -0.01620   -0.15534
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.19500   10.21290  -0.01790   -0.17527
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.69130    9.70810  -0.01680   -0.17305
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.85360    8.86880  -0.01520   -0.17139
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.54670    9.56310  -0.01640   -0.17149
富達卓越領航全球組合基金                                           12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.39210    8.40590  -0.01380   -0.16417
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.10440    9.12140  -0.01700   -0.18637
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.77360    8.78980  -0.01620   -0.18430
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.74590    9.76190  -0.01600   -0.16390
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.72360    9.74180  -0.01820   -0.18682
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41150    9.42890  -0.01740   -0.18454
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.86750    8.88360  -0.01610   -0.18123
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.50800    9.52510  -0.01710   -0.17953
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
富蘭克林華美中華基金                                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.41000   18.12000   0.29000    1.60044
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.42000   18.26000   0.16000    0.87623
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.52000    7.41000   0.11000    1.48448
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.72000    7.61000   0.11000    1.44547
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.71720   11.55390   0.16330    1.41338
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       8.88000    8.82000   0.06000    0.68027
富蘭克林華美第一富基金                                             33.52000   33.00000   0.52000    1.57576
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.32070   10.32060   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.25000    8.19000   0.06000    0.73260
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.44000    8.38000   0.06000    0.71599
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.11000   12.74000   0.37000    2.90424
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.16000   11.81000   0.35000    2.96359
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.10000   13.70000   0.40000    2.91971
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.64000   60.00000  -0.36000   -0.60000
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.36000   61.75000  -0.39000   -0.63158
復華1至5年期高收益債券基金                                         19.70000   19.71000  -0.01000   -0.05074
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73820   11.73560   0.00260    0.02215
復華人生目標基金                                                   35.21990   34.91470   0.30520    0.87413
復華中小精選基金                                                   60.00000   58.82000   1.18000    2.00612
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.76000    7.77000  -0.01000   -0.12870
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        6.89000    6.90000  -0.01000   -0.14493
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華台灣智能基金                                                   10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
復華全方位基金                                                     25.72000   25.29000   0.43000    1.70028
復華全球大趨勢基金-美元                                            10.99000   10.64000   0.35000    3.28947
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          17.22000   16.70000   0.52000    3.11377
復華全球平衡基金-美元                                               8.41000    8.33000   0.08000    0.96038
復華全球平衡基金-新臺幣                                            17.87000   17.70000   0.17000    0.96045
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.13000   12.64000   0.49000    3.87658
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.60000   12.14000   0.46000    3.78913
復華全球原物料基金                                                  7.70000    7.59000   0.11000    1.44928
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.10000   10.91000   0.19000    1.74152
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48810   11.49370  -0.00560   -0.04872
復華全球債券基金                                                   13.48940   13.50670  -0.01730   -0.12808
復華全球債券組合基金                                               14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     12.93000   12.73000   0.20000    1.57109
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.03000    8.89000   0.14000    1.57480
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
復華有利貨幣市場基金                                               13.45650   13.45630   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
復華亞太成長基金                                                   11.47000   11.15000   0.32000    2.86996
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.55000    7.30000   0.25000    3.42466
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         7.98000    7.72000   0.26000    3.36788
復華東協世紀基金                                                   11.55000   11.67000  -0.12000   -1.02828
復華美國新星基金-美元                                              10.57000   10.09000   0.48000    4.75719
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.68000   10.20000   0.48000    4.70588
復華恒生基金                                                       19.19000   19.33000  -0.14000   -0.72426
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.39000    9.31000   0.08000    0.85929
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.43000   25.90000  -0.47000   -1.81467
復華神盾基金                                                       22.58760   22.29020   0.29740    1.33422
復華高成長基金                                                     59.46000   58.26000   1.20000    2.05973
復華貨幣市場基金                                                   14.41830   14.41810   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           17.50000   16.80000   0.70000    4.16667
復華富時台灣高股息低波動基金                                       45.75000   45.21000   0.54000    1.19443
復華復華基金                                                       18.53000   18.15000   0.38000    2.09366
復華傳家二號基金                                                   28.06270   27.66760   0.39510    1.42802
復華傳家基金                                                       19.41910   19.25840   0.16070    0.83444
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.01000   19.05000  -0.04000   -0.20997
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.76000   60.87000  -0.11000   -0.18071
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.26000  -0.01000   -0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華滬深300 A股基金                                                18.26000   18.38000  -0.12000   -0.65288
復華數位經濟基金                                                   43.08000   42.30000   0.78000    1.84397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64670    9.65370  -0.00700   -0.07251
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.42950    9.43630  -0.00680   -0.07206
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.80030    9.80730  -0.00700   -0.07138
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54760    9.55270  -0.00510   -0.05339
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43020    9.44210  -0.01190   -0.12603
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.91800    9.93790  -0.01990   -0.20024
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.90670    9.91020  -0.00350   -0.03532
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.87020    9.87930  -0.00910   -0.09211
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87340    9.88980  -0.01640   -0.16583
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.84830    9.85300  -0.00470   -0.04770
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76260   10.87410  -0.11150   -1.02537
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.77510    9.78490  -0.00980   -0.10015
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.84830    9.85300  -0.00470   -0.04770
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76370   10.87510  -0.11140   -1.02436
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.77560    9.78540  -0.00980   -0.10015
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.81300    9.83020  -0.01720   -0.17497
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.95830    9.96390  -0.00560   -0.05620
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.95330    9.96450  -0.01120   -0.11240
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.94490    9.96360  -0.01870   -0.18768
景順主流基金                                                       14.96000   14.72000   0.24000    1.63043
景順台灣科技基金                                                   25.69000   25.32000   0.37000    1.46130
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
景順全球科技基金                                                   19.11000   18.17000   0.94000    5.17336
景順全球康健基金                                                   17.82000   17.33000   0.49000    2.82747
景順貨幣市場基金                                                   15.95680   15.95660   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.52000   27.06000   0.46000    1.69993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.38000   11.92000   0.46000    3.85906
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.56000   11.14000   0.42000    3.77020
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.55000    9.27000   0.28000    3.02050
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                     9.71000    9.44000   0.27000    2.86017
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                       9.86000    9.56000   0.30000    3.13808
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.01000    9.72000   0.29000    2.98354
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              8.92000    8.65000   0.27000    3.12139
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.06000    8.79000   0.27000    3.07167
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.20000    8.92000   0.28000    3.13901
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.38000    9.10000   0.28000    3.07692
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.57070    8.56350   0.00720    0.08408
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83780    7.83320   0.00460    0.05872
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12920   11.12000   0.00920    0.08273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.15420   10.14840   0.00580    0.05715
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.82000    6.86000  -0.04000   -0.58309
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.52000    6.56000  -0.04000   -0.60976
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.35720    9.32310   0.03410    0.36576
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53900    9.50280   0.03620    0.38094
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.71600    9.68070   0.03530    0.36464
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90770    9.87010   0.03760    0.38095
華南永昌永昌基金                                                   17.03000   16.80000   0.23000    1.36905
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
華南永昌全球亨利組合基金                                           13.97350   13.97690  -0.00340   -0.02433
華南永昌全球神農水資源基金                                          8.99000    8.82000   0.17000    1.92744
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.36000    8.13000   0.23000    2.82903
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.61000    8.38000   0.23000    2.74463
華南永昌全球精品基金                                               13.84000   13.58000   0.26000    1.91458
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.45000    9.34000   0.11000    1.17773
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.43000    9.32000   0.11000    1.18026
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.55000   11.42000   0.13000    1.13835
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
華南永昌物聯網精選基金                                             10.31000   10.19000   0.12000    1.17763
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23240   16.23210   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.04290   21.86570   0.17720    0.81040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95600   11.95580   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.28540   10.28190   0.00350    0.03404
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.15020   10.14410   0.00610    0.06013
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83530    9.83220   0.00310    0.03153
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67550    9.66960   0.00590    0.06102
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05540   10.05290   0.00250    0.02487
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.86830    9.86290   0.00540    0.05475
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.71050    9.70810   0.00240    0.02472
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51970    9.51450   0.00520    0.05465
華頓中小型基金                                                     19.25000   18.93000   0.32000    1.69044
華頓台灣基金                                                       21.76000   21.24000   0.52000    2.44821
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53700   11.53690   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               14.35000   14.21000   0.14000    0.98522
華頓全球高收益債券基金A                                            12.91130   12.93290  -0.02160   -0.16702
華頓全球高收益債券基金B                                             7.82710    7.84020  -0.01310   -0.16709
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.66000    4.60000   0.06000    1.30435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.27340    2.28920  -0.01580   -0.69020
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.16160   10.20880  -0.04720   -0.46235
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.32980    0.33130  -0.00150   -0.45276
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
匯豐台灣精典基金                                                   21.65000   21.28000   0.37000    1.73872
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.01000   10.61000   0.40000    3.77003
匯豐安富基金                                                       23.92000   23.68000   0.24000    1.01351
匯豐成功基金                                                       38.38000   37.61000   0.77000    2.04733
匯豐金磚動力基金                                                   12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99170   14.99160   0.00010    0.00067
匯豐新鑽動力基金                                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.58000   45.78000   0.80000    1.74749
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.58000   45.78000   0.80000    1.74749
匯豐龍騰電子基金                                                   31.71000   31.20000   0.51000    1.63462
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.85490   11.85320   0.00170    0.01434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.28000   16.04000   0.24000    1.49626
新光台灣富貴基金                                                   20.53000   20.25000   0.28000    1.38272
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.38000    8.35000   0.03000    0.35928
新光全球生技醫療基金(美元)                                          9.96000    9.85000   0.11000    1.11675
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                        9.71000    9.61000   0.10000    1.04058
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.22000    8.13000   0.09000    1.10701
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.48000    9.34000   0.14000    1.49893
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 8.88000    8.74000   0.14000    1.60183
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.82000    8.68000   0.14000    1.61290
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46610   15.46590   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
新光多重資產基金(A累積)美元                                         7.93000    7.87000   0.06000    0.76239
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.13000    8.07000   0.06000    0.74349
新光亞洲精選基金-美金                                              19.77000   19.75000   0.02000    0.10127
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.03000   20.02000   0.01000    0.04995
新光店頭基金                                                       20.85000   20.44000   0.41000    2.00587
新光特選內需收益ETF基金                                            18.44000   19.23000  -0.79000   -4.10816
新光創新科技基金                                                   12.35000   12.15000   0.20000    1.64609
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76790    9.78640  -0.01850   -0.18904
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.99970   10.00520  -0.00550   -0.05497
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.60690    9.61150  -0.00460   -0.04786
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.11520    9.13270  -0.01750   -0.19162
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33710    9.34220  -0.00510   -0.05459
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96560    8.96990  -0.00430   -0.04794
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.84130    9.84510  -0.00380   -0.03860
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.21880    9.22240  -0.00360   -0.03904
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.16220    9.16930  -0.00710   -0.07743
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.67750    9.68500  -0.00750   -0.07744
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.66500    9.66970  -0.00470   -0.04861
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.14660    9.15100  -0.00440   -0.04808
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.13480    9.13990  -0.00510   -0.05580
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.64870    9.65410  -0.00540   -0.05593
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.14000    5.96000   0.18000    3.02013
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.45520   36.68330  -0.22810   -0.62181
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.73600   40.03360  -0.29760   -0.74338
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.72070   38.05380  -0.33310   -0.87534
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.63890   41.01830  -0.37940   -0.92495
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.98930   40.97700   0.01230    0.03002
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.14710   39.47220  -0.32510   -0.82362
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.64080   39.98710  -0.34630   -0.86603
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.31330   11.31220   0.00110    0.00972
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03590   10.02740   0.00850    0.08477
群益大印度基金-人民幣                                              12.73350   12.69740   0.03610    0.28431
群益大印度基金-美元                                                11.95640   11.89540   0.06100    0.51280
群益大印度基金-新臺幣                                              11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
群益中小型股基金                                                   37.31000   36.75000   0.56000    1.52381
群益平衡王基金                                                     18.16120   18.02170   0.13950    0.77407
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    7.92000    7.84000   0.08000    1.02041
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.70000    5.64000   0.06000    1.06383
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.40800   10.27560   0.13240    1.28849
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                  9.91890    9.77050   0.14840    1.51886
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.40000    9.26000   0.14000    1.51188
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.17930    9.06260   0.11670    1.28771
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.74730    8.61640   0.13090    1.51920
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.28000    8.17000   0.11000    1.34639
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.51900    9.49160   0.02740    0.28868
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.30000    9.27570   0.02430    0.26197
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.72520    8.70010   0.02510    0.28850
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.64940    8.62690   0.02250    0.26081
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.57420    9.54670   0.02750    0.28806
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.59180    9.56680   0.02500    0.26132
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.87910    8.85360   0.02550    0.28802
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.25460    9.23040   0.02420    0.26218
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          8.73780    8.42010   0.31770    3.77311
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.16000    9.80000   0.36000    3.67347
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.29750   13.77780   0.51970    3.77201
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.09000   13.59000   0.50000    3.67918
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.51370   10.48910   0.02460    0.23453
群益印度中小基金N-美元                                              8.81200    8.77140   0.04060    0.46287
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.32000    8.29000   0.03000    0.36188
群益印度中小基金-人民幣                                            14.23300   14.19970   0.03330    0.23451
群益印度中小基金-美元                                              12.60350   12.54540   0.05810    0.46312
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.56000   14.50000   0.06000    0.41379
群益多重收益組合基金                                               13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.19000   14.14000   0.05000    0.35361
群益安家基金                                                       22.83770   22.57920   0.25850    1.14486
群益安穩貨幣市場基金                                               16.11040   16.11020   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               19.46000   18.36000   1.10000    5.99129
群益亞太中小基金                                                    9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.80000   14.87000  -0.07000   -0.47075
群益店頭市場基金                                                   78.46000   77.43000   1.03000    1.33023
群益東方盛世基金                                                    7.72000    7.67000   0.05000    0.65189
群益東協成長基金-人民幣                                            12.33880   12.48210  -0.14330   -1.14804
群益東協成長基金-美元                                              10.81340   10.91410  -0.10070   -0.92266
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
群益長安基金                                                       23.14000   22.73000   0.41000    1.80378
群益美國新創亮點基金N-美元                                          8.76760    8.29740   0.47020    5.66684
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.26320   12.55180   0.71140    5.66771
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        12.79000   12.12000   0.67000    5.52805
群益真善美基金                                                     15.35210   15.35580  -0.00370   -0.02410
群益馬拉松基金                                                    102.54000  100.87000   1.67000    1.65560
群益馬拉松基金I類型                                               102.84000  101.16000   1.68000    1.66074
群益深証中小板基金                                                  9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
群益創新科技基金                                                   28.34000   27.90000   0.44000    1.57706
群益奧斯卡基金                                                     24.00000   23.47000   0.53000    2.25820
群益新興金鑽基金-美元                                              10.54750   10.55140  -0.00390   -0.03696
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
群益葛萊美基金                                                     20.86000   20.49000   0.37000    1.80576
群益道瓊美國地產ETF基金                                            18.55000   17.95000   0.60000    3.34262
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.93000    9.11000  -0.18000   -1.97585
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.97000   10.57000   0.40000    3.78430
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.91000    9.79920   0.11080    1.13070
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.87400    9.75760   0.11640    1.19292
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.87660    9.75860   0.11800    1.20919
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.90990    9.79910   0.11080    1.13072
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.87400    9.75760   0.11640    1.19292
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.87660    9.75860   0.11800    1.20919
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.91000    9.79910   0.11090    1.13174
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.87410    9.75770   0.11640    1.19290
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.90990    9.79910   0.11080    1.13072
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.87400    9.75760   0.11640    1.19292
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
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德信大發基金                                                       25.28000   25.01000   0.27000    1.07957
德信中國精選成長基金                                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
德信台灣主流中小基金                                               16.74000   16.39000   0.35000    2.13545
德信萬保貨幣市場基金                                               11.95080   11.95070   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.78820   10.79560  -0.00740   -0.06855
德信數位時代基金                                                   25.89000   25.65000   0.24000    0.93567
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.99370   10.00230  -0.00860   -0.08598
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.92170    9.93220  -0.01050   -0.10572
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.68000   11.67980   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.44000   13.15000   0.29000    2.20532
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33770   10.33860  -0.00090   -0.00871
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.08460   15.08590  -0.00130   -0.00862
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.03410    8.03170   0.00240    0.02988
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.84720   10.83580   0.01140    0.10521
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.37600   11.36340   0.01260    0.11088
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.14110   13.13720   0.00390    0.02969
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摩根中小基金                                                       19.59000   19.13000   0.46000    2.40460
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.03000   16.68000   0.35000    2.09832
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.03000   16.68000   0.35000    2.09832
摩根台灣增長基金                                                   44.22000   43.48000   0.74000    1.70193
摩根平衡基金                                                       25.87000   25.58000   0.29000    1.13370
摩根全球α基金                                                     16.45000   16.02000   0.43000    2.68414
摩根亞洲基金                                                       51.23000   51.29000  -0.06000   -0.11698
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23960    8.23980  -0.00020   -0.00243
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.63910    9.63790   0.00120    0.01245
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53470    8.53270   0.00200    0.02344
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.16170   12.16200  -0.00030   -0.00247
摩根東方內需機會基金                                               16.23000   16.24000  -0.01000   -0.06158
摩根東方科技基金                                                   27.27000   27.61000  -0.34000   -1.23144
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09790   15.09780   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   11.52000   11.37000   0.15000    1.31926
摩根新興日本基金                                                   20.37000   20.12000   0.25000    1.24254
摩根新興科技基金                                                   45.65000   44.62000   1.03000    2.30838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                               9.98700    9.99090  -0.00390   -0.03904
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.99010    9.99250  -0.00240   -0.02402
聯邦中國龍基金                                                     21.96000   21.54000   0.42000    1.94986
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.74600   11.75450  -0.00850   -0.07231
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.95430   10.96320  -0.00890   -0.08118
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.93410    9.94640  -0.01230   -0.12366
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00400   10.01120  -0.00720   -0.07192
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38340    9.39100  -0.00760   -0.08093
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.50370    8.51420  -0.01050   -0.12332
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.49510    9.37820   0.11690    1.24651
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.54380    9.43340   0.11040    1.17031
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    8.92950    8.84920   0.08030    0.90743
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.06010    8.98530   0.07480    0.83247
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.62300    8.54550   0.07750    0.90691
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  8.74780    8.67560   0.07220    0.83222
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.56960   10.46350   0.10610    1.01400
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.33500   10.23390   0.10110    0.98789
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.55970    9.47300   0.08670    0.91523
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                                9.92600    9.82640   0.09960    1.01360
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.69040    9.59570   0.09470    0.98690
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    8.96620    8.88480   0.08140    0.91617
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.70290   20.47370   0.22920    1.11948
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.44710    8.31170   0.13540    1.62903
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.71600    8.57490   0.14110    1.64550
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.42730    8.29220   0.13510    1.62924
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.69470    8.55400   0.14070    1.64484
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18330   13.18310   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.14000   10.94000   0.20000    1.82815
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.76280   15.75770   0.00510    0.03237
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.34350   11.26410   0.07940    0.70489
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.90240   10.84000   0.06240    0.57565
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.42790   10.36820   0.05970    0.57580
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聯博大利基金                                                       31.18000   30.69000   0.49000    1.59661
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              14.90000   14.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.94000   14.02000  -0.08000   -0.57061
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.26000    8.31000  -0.05000   -0.60168
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
聯博貨幣市場基金                                                   15.01090   15.01080   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24120   10.25590  -0.01470   -0.14333
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26010   13.27520  -0.01510   -0.11375
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23920    7.24960  -0.01040   -0.14346
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.71000   13.73000  -0.02000   -0.14567
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.40000   19.05000   0.35000    1.83727
瀚亞巴西基金                                                        5.06000    5.13000  -0.07000   -1.36452
瀚亞外銷基金                                                       37.02000   36.27000   0.75000    2.06782
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.19840   10.23350  -0.03510   -0.34299
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                        9.87550    9.88840  -0.01290   -0.13046
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.65290   11.67080  -0.01790   -0.15337
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.77260    9.78190  -0.00930   -0.09507
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      6.96740    6.99200  -0.02460   -0.35183
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.51010    7.52000  -0.00990   -0.13165
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.61190    7.62360  -0.01170   -0.15347
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.71410    6.72050  -0.00640   -0.09523
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.26610    8.27880  -0.01270   -0.15340
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.57140    8.60170  -0.03030   -0.35226
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.78080    8.79230  -0.01150   -0.13080
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.61610    8.62930  -0.01320   -0.15297
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.16000   10.05000   0.11000    1.09453
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                    9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.44000    9.34000   0.10000    1.07066
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.14190   10.13920   0.00270    0.02663
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.96120    9.98600  -0.02480   -0.24835
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.85640    9.84750   0.00890    0.09038
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89980    9.89720   0.00260    0.02627
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.86000   13.82000   0.04000    0.28944
瀚亞印度基金-美元                                                  13.06000   12.98000   0.08000    0.61633
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.94000   28.79000   0.15000    0.52101
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.36170   11.38350  -0.02180   -0.19151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.18870   13.16750   0.02120    0.16100
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.37910   10.36970   0.00940    0.09065
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.16360   10.15970   0.00390    0.03839
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.54620   11.52770   0.01850    0.16048
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.58950    8.60540  -0.01590   -0.18477
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.40720    9.39630   0.01090    0.11600
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.50820    8.50050   0.00770    0.09058
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.31920    8.31600   0.00320    0.03848
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.83870    8.82430   0.01440    0.16319
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.47730   13.35740   0.11990    0.89763
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.01410    9.93150   0.08260    0.83170
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          9.83080    9.74490   0.08590    0.88149
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.62040   11.51710   0.10330    0.89693
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58410   13.58390   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 22.81000   21.76000   1.05000    4.82537
瀚亞高科技基金                                                     52.46000   51.50000   0.96000    1.86408
瀚亞理財通基金                                                     24.90000   24.54000   0.36000    1.46699
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞菁華基金                                                       19.76000   19.31000   0.45000    2.33040
瀚亞電通網基金                                                     13.28000   13.02000   0.26000    1.99693
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.21710   13.22160  -0.00450   -0.03404
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.07930   10.08930  -0.01000   -0.09911
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.40580    9.41060  -0.00480   -0.05101
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         10.99500   10.99870  -0.00370   -0.03364
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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