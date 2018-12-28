[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/27 107/12/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 12.95000 12.73000 0.22000 1.72820 中國信託台灣優勢基金 14.83000 14.55000 0.28000 1.92440 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.38000 8.26000 0.12000 1.45278 中國信託全球不動產收益基金-美元B 8.78000 8.64000 0.14000 1.62037 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.42000 7.09000 0.33000 4.65444 中國信託全球股票入息基金-累積型 7.96000 7.61000 0.35000 4.59921 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.59270 9.32740 0.26530 2.84431 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.26930 8.04060 0.22870 2.84432 中國信託智能運動基金-台幣 9.33000 9.16000 0.17000 1.85590 中國信託智能運動基金-美元 9.07000 8.90000 0.17000 1.91011 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.21000 8.01000 0.20000 2.49688 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.10000 7.89000 0.21000 2.66160 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00400 11.00380 0.00020 0.00182 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.76000 9.59000 0.17000 1.77268 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.31000 10.12000 0.19000 1.87747 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.26000 52.04000 1.22000 2.34435 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.52630 39.86490 -0.33860 -0.84937 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.39830 37.78330 -0.38500 -1.01897 元大上證50基金 25.67000 26.02000 -0.35000 -1.34512 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.35300 9.38200 -0.02900 -0.30910 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 8.96900 8.99400 -0.02500 -0.27796 元大巴西指數基金 5.98600 6.05300 -0.06700 -1.10689 元大巴菲特基金 23.63000 23.28000 0.35000 1.50344 元大日經225基金 25.33000 24.37000 0.96000 3.93927 元大台商收成基金 19.44000 19.17000 0.27000 1.40845 元大台灣50單日反向1倍基金 13.36000 13.62000 -0.26000 -1.90896 元大台灣50單日正向2倍基金 31.14000 30.00000 1.14000 3.80000 元大台灣中型100基金 28.22000 27.79000 0.43000 1.54732 元大台灣加權股價指數基金 22.72900 22.34100 0.38800 1.73672 元大台灣卓越50基金 74.83000 73.48000 1.35000 1.83723 元大台灣金融基金 16.41000 16.24000 0.17000 1.04680 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.44000 27.23000 0.21000 0.77121 元大台灣高股息基金 23.82000 23.59000 0.23000 0.97499 元大台灣電子科技基金 30.72000 30.13000 0.59000 1.95818 元大全球ETF成長組合基金 9.61000 9.46000 0.15000 1.58562 元大全球ETF穩健組合基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 元大全球不動產證券化基金-美元 11.40400 11.41200 -0.00800 -0.07010 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.57000 7.53000 0.04000 0.53121 元大全球地產建設入息基金-配息型 5.90000 5.87000 0.03000 0.51107 元大全球股票入息基金-美元配息 8.12000 8.04500 0.07500 0.93226 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.04000 7.97000 0.07000 0.87829 元大全球農業商機基金 15.27000 14.84000 0.43000 2.89757 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 元大印尼指數基金 9.03200 9.08000 -0.04800 -0.52863 元大印度指數基金 9.44300 9.43000 0.01300 0.13786 元大印度基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 元大多多基金 15.27000 14.99000 0.28000 1.86791 元大多福基金 46.94000 46.00000 0.94000 2.04348 元大亞太成長基金 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66920 8.65370 0.01550 0.17911 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.05730 7.04470 0.01260 0.17886 元大卓越基金 39.88000 39.29000 0.59000 1.50165 元大店頭基金 7.19000 6.99000 0.20000 2.86123 元大泛歐成長基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938 元大美元貨幣市場基金-美元 10.34020 10.33820 0.00200 0.01935 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65920 9.66830 -0.00910 -0.09412 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.87060 31.86320 0.00740 0.02322 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.24690 38.51440 -0.26750 -0.69455 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.81270 18.67500 0.13770 0.73735 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.18520 19.46530 -0.28010 -1.43897 元大美國政府7至10年期債券基金 39.67170 39.79370 -0.12200 -0.30658 元大高科技基金 16.69000 16.40000 0.29000 1.76829 元大得利貨幣市場基金 16.28050 16.28030 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00080 12.00070 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.77000 10.49000 0.28000 2.66921 元大華夏中小基金 5.98000 6.00000 -0.02000 -0.33333 元大新中國基金-人民幣 7.92000 7.96000 -0.04000 -0.50251 元大新中國基金-美元 7.40800 7.44300 -0.03500 -0.47024 元大新中國基金-新台幣 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 元大新主流基金 21.04000 20.63000 0.41000 1.98740 元大新東協平衡基金-美元 8.91100 8.93100 -0.02000 -0.22394 元大新東協平衡基金-新台幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.18710 10.20580 -0.01870 -0.18323 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.40300 9.37910 0.02390 0.25482 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.28870 10.25750 0.03120 0.30417 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.77380 8.74720 0.02660 0.30410 元大萬泰貨幣市場基金 15.12530 15.12510 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.76000 32.11000 0.65000 2.02429 元大實質多重資產基金-人民幣 8.82000 8.97000 -0.15000 -1.67224 元大實質多重資產基金-美元 8.09700 8.22200 -0.12500 -1.52031 元大實質多重資產基金-新台幣 8.53000 8.67000 -0.14000 -1.61476 元大滬深300單日反向1倍基金 17.03000 17.04000 -0.01000 -0.05869 元大滬深300單日正向2倍基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 34.64000 34.01000 0.63000 1.85240 元大標普500基金 22.97000 21.87000 1.10000 5.02972 元大標普500單日反向1倍基金 14.77000 15.63000 -0.86000 -5.50224 元大標普500單日正向2倍基金 25.51000 22.98000 2.53000 11.00957 元大標智滬深300基金 14.02000 14.33000 -0.31000 -2.16329 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.26310 9.29450 -0.03140 -0.33783 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22900 10.22780 0.00120 0.01173 元大績效基金 43.90000 43.08000 0.82000 1.90344 元大韓國KOSPI200基金 19.64000 19.59000 0.05000 0.25523 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.63000 13.48000 0.15000 1.11276 日盛上選基金 28.24000 27.89000 0.35000 1.25493 日盛小而美基金 15.87000 15.63000 0.24000 1.53551 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 日盛日盛基金 11.62000 11.44000 0.18000 1.57343 日盛全球抗暖化基金 9.31000 9.07000 0.24000 2.64609 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.74260 9.73630 0.00630 0.06471 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 8.97310 8.96740 0.00570 0.06356 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.53220 9.52980 0.00240 0.02518 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.78040 8.77830 0.00210 0.02392 日盛全球智能車基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38400 2.38790 -0.00390 -0.16332 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62090 1.62350 -0.00260 -0.16015 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36200 0.36210 -0.00010 -0.02762 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24680 0.24690 -0.00010 -0.04050 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97020 11.97760 -0.00740 -0.06178 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03150 8.03650 -0.00500 -0.06222 日盛亞洲機會基金 5.97000 5.98000 -0.01000 -0.16722 日盛首選基金 14.84000 14.58000 0.26000 1.78326 日盛高科技基金 15.74000 15.50000 0.24000 1.54839 日盛貨幣市場基金 14.79330 14.79310 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.21000 33.65000 0.56000 1.66419 日盛精選五虎基金 32.56000 32.05000 0.51000 1.59126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50730 13.50710 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.96000 26.48000 0.48000 1.81269 台新大眾貨幣市場基金 14.18430 14.18410 0.00020 0.00141 台新中國通基金 37.69000 37.08000 0.61000 1.64509 台新主流基金 20.98000 20.69000 0.29000 1.40164 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.01000 18.51000 0.50000 2.70124 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62060 0.60370 0.01690 2.79940 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.90000 13.53000 0.37000 2.73466 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.45290 0.44060 0.01230 2.79165 台新台灣中小基金 29.50000 28.99000 0.51000 1.75923 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.40740 9.32600 0.08140 0.87283 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.71160 8.63400 0.07760 0.89877 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.19000 8.12000 0.07000 0.86207 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.83630 9.74860 0.08770 0.89962 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 台新印度基金 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.97750 10.97460 0.00290 0.02642 台新真吉利貨幣市場基金 11.10580 11.10560 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 27.88780 27.71960 0.16820 0.60679 台新智慧生活基金-美元 8.64200 8.35240 0.28960 3.46727 台新智慧生活基金-新台幣 8.88000 8.59000 0.29000 3.37602 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.06130 8.07020 -0.00890 -0.11028 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.23390 8.24170 -0.00780 -0.09464 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84040 8.85020 -0.00980 -0.11073 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03900 9.04760 -0.00860 -0.09505 台新新興市場債券基金(A類型) 10.55230 10.54830 0.00400 0.03792 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72600 7.72310 0.00290 0.03755 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26030 0.26020 0.00010 0.03843 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.05000 5.04000 0.01000 0.19841 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.60000 20.62000 -0.02000 -0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.19000 18.26000 -0.07000 -0.38335 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58520 12.58500 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.40000 9.18000 0.22000 2.39651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 46.85000 45.92000 0.93000 2.02526 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71540 1.71990 -0.00450 -0.26164 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31790 2.32400 -0.00610 -0.26248 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.78020 7.79500 -0.01480 -0.18987 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.20030 10.21970 -0.01940 -0.18983 永豐永豐基金 31.36000 30.55000 0.81000 2.65139 永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 永豐高科技基金 21.18000 20.54000 0.64000 3.11587 永豐貨幣市場基金 13.90310 13.90300 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08590 2.08850 -0.00260 -0.12449 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50940 2.51250 -0.00310 -0.12338 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.61660 7.62060 -0.00400 -0.05249 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40210 10.40760 -0.00550 -0.05285 永豐臺灣加權ETF基金 47.79000 46.95000 0.84000 1.78914 永豐領航科技基金 34.72000 33.79000 0.93000 2.75229 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 永豐趨勢平衡基金 38.19000 37.65000 0.54000 1.43426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.70740 11.70430 0.00310 0.02649 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 兆豐國際中小基金 13.52000 13.29000 0.23000 1.73062 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.76000 15.84000 -0.08000 -0.50505 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.69000 15.77000 -0.08000 -0.50729 兆豐國際生命科學基金 14.12000 13.55000 0.57000 4.20664 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.58700 9.45130 0.13570 1.43578 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81660 9.67230 0.14430 1.49189 兆豐國際全球基金 27.56000 26.78000 0.78000 2.91262 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34870 10.34650 0.00220 0.02126 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12850 10.13880 -0.01030 -0.10159 兆豐國際國民基金 20.12000 19.65000 0.47000 2.39186 兆豐國際第一基金 11.55000 11.38000 0.17000 1.49385 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85340 9.85880 -0.00540 -0.05477 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.70600 7.71010 -0.00410 -0.05318 兆豐國際萬全基金 18.72000 18.52000 0.20000 1.07991 兆豐國際電子基金 22.70000 22.30000 0.40000 1.79372 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.27000 18.94000 0.33000 1.74234 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.77000 18.07000 -0.30000 -1.66021 兆豐國際豐台灣基金 30.70000 30.29000 0.41000 1.35358 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52170 12.52160 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88260 9.86920 0.01340 0.13578 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.80030 9.78720 0.01310 0.13385 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86420 9.85260 0.01160 0.11774 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88550 9.87210 0.01340 0.13574 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.80740 9.79430 0.01310 0.13375 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86320 9.85160 0.01160 0.11775 合庫台灣基金 9.58000 9.32000 0.26000 2.78970 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.31000 10.18000 0.13000 1.27701 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.54000 9.42000 0.12000 1.27389 合庫全球新興市場基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14550 10.14530 0.00020 0.00197 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.35000 9.21000 0.14000 1.52009 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 安聯中國策略基金-美元 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 安聯中國策略基金-新臺幣 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 安聯中華新思路基金-人民幣 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 安聯中華新思路基金-美元 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 安聯台灣大壩基金 25.02000 24.59000 0.43000 1.74868 安聯台灣科技基金 40.93000 40.34000 0.59000 1.46257 安聯台灣貨幣市場基金 12.51130 12.51120 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.27000 26.79000 0.48000 1.79171 安聯四季成長組合基金-美元 10.15000 9.91000 0.24000 2.42180 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.40000 10.16000 0.24000 2.36220 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.22000 0.12000 1.30152 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 安聯全球人口趨勢基金 10.47000 10.28000 0.19000 1.84825 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.22000 7.79000 0.43000 5.51990 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.90000 29.30000 1.60000 5.46075 安聯全球油礦金趨勢基金 7.16000 6.95000 0.21000 3.02158 安聯全球新興市場基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 安聯全球農金趨勢基金 8.19000 7.97000 0.22000 2.76035 安聯全球綠能趨勢基金 7.46000 7.30000 0.16000 2.19178 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.48000 9.25000 0.23000 2.48649 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.22000 9.01000 0.21000 2.33074 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02000 8.81000 0.21000 2.38365 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93000 8.72000 0.21000 2.40826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 27.15000 26.62000 0.53000 1.99098 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.64000 9.45000 0.19000 2.01058 宏利全球債券組合基金 12.68750 12.68670 0.00080 0.00631 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.27470 11.27970 -0.00500 -0.04433 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97620 9.98240 -0.00620 -0.06211 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.62780 9.63550 -0.00770 -0.07991 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.35270 8.35720 -0.00450 -0.05385 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 7.97290 7.97780 -0.00490 -0.06142 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86150 7.86750 -0.00600 -0.07626 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 7.82430 7.82930 -0.00500 -0.06386 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72230 2.72440 -0.00210 -0.07708 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39430 0.39470 -0.00040 -0.10134 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.93130 11.94130 -0.01000 -0.08374 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89580 0.89670 -0.00090 -0.10037 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.10120 7.10710 -0.00590 -0.08302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97400 1.97560 -0.00160 -0.08099 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28390 0.28420 -0.00030 -0.10556 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.67770 8.68500 -0.00730 -0.08405 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31540 0.31580 -0.00040 -0.12666 宏利萬利貨幣市場基金 13.65820 13.65800 0.00020 0.00146 宏利臺灣股息收益基金 22.95000 22.71000 0.24000 1.05680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.92510 9.94530 -0.02020 -0.20311 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.17240 9.18020 -0.00780 -0.08497 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.62190 8.63570 -0.01380 -0.15980 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.47310 10.48990 -0.01680 -0.16015 貝萊德新台幣基金 12.94590 12.94580 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.03000 22.70000 0.33000 1.45374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 保德信大中華基金-美元 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 24.59000 24.59000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 39.99000 39.28000 0.71000 1.80754 保德信中國中小基金-人民幣 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425 保德信中國中小基金-美元 7.30000 7.33000 -0.03000 -0.40928 保德信中國中小基金-新臺幣 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433 保德信中國品牌基金-人民幣 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356 保德信中國品牌基金-美元 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 保德信台商全方位基金 30.76000 30.26000 0.50000 1.65235 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.15000 23.72000 0.43000 1.81282 保德信全球消費商機基金 16.22000 15.81000 0.41000 2.59330 保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.27000 0.17000 1.50843 保德信全球資源基金 6.67000 6.51000 0.16000 2.45776 保德信全球醫療生化基金-美元 9.09000 8.75000 0.34000 3.88571 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.12000 28.99000 1.13000 3.89790 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.43170 10.42790 0.00380 0.03644 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.43170 10.42790 0.00380 0.03644 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.39630 10.39080 0.00550 0.05293 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.39620 10.39080 0.00540 0.05197 保德信亞太基金 18.91000 18.91000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31480 8.31210 0.00270 0.03248 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20270 11.19900 0.00370 0.03304 保德信店頭市場基金 28.72000 28.21000 0.51000 1.80787 保德信拉丁美洲基金 6.54000 6.59000 -0.05000 -0.75873 保德信金平衡基金 27.77000 27.44000 0.33000 1.20262 保德信金滿意基金 38.22000 37.52000 0.70000 1.86567 保德信科技島基金 23.46000 23.13000 0.33000 1.42672 保德信高成長基金 83.81000 82.14000 1.67000 2.03311 保德信第一基金 22.60000 22.20000 0.40000 1.80180 保德信貨幣市場基金 15.79360 15.79340 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.76360 9.58130 0.18230 1.90266 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.91830 9.74030 0.17800 1.82746 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.11430 9.96640 0.14790 1.48399 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.62030 9.48670 0.13360 1.40829 保德信新世紀基金 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75200 7.75240 -0.00040 -0.00516 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70190 10.70240 -0.00050 -0.00467 保德信新興趨勢組合基金 10.08000 9.89000 0.19000 1.92113 保德信瑞騰基金 15.56880 15.56900 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 9.05000 8.89000 0.16000 1.79978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68700 9.68460 0.00240 0.02478 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99850 9.99360 0.00490 0.04903 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61700 9.62120 -0.00420 -0.04365 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77860 9.78250 -0.00390 -0.03987 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71430 9.71850 -0.00420 -0.04322 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86810 9.87230 -0.00420 -0.04254 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57380 9.57750 -0.00370 -0.03863 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69730 9.70090 -0.00360 -0.03711 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96850 9.97890 -0.01040 -0.10422 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01040 10.01120 -0.00080 -0.00799 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00860 10.00940 -0.00080 -0.00799 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.88410 9.88810 -0.00400 -0.04045 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.88950 9.89320 -0.00370 -0.03740 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88300 9.88660 -0.00360 -0.03641 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06930 10.07520 -0.00590 -0.05856 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75380 9.75740 -0.00360 -0.03690 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84860 9.85240 -0.00380 -0.03857 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53840 9.53530 0.00310 0.03251 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35770 9.35550 0.00220 0.02352 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96090 9.95820 0.00270 0.02711 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95710 9.95430 0.00280 0.02813 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06990 10.06910 0.00080 0.00795 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.14300 10.14300 0.00000 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91700 9.91650 0.00050 0.00504 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.91740 9.91700 0.00040 0.00403 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12140 10.12510 -0.00370 -0.03654 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00950 10.02250 -0.01300 -0.12971 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11630 10.11460 0.00170 0.01681 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75980 10.75830 0.00150 0.01394 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00850 10.01610 -0.00760 -0.07588 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70920 9.70750 0.00170 0.01751 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09170 10.09010 0.00160 0.01586 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68340 9.68800 -0.00460 -0.04748 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91470 9.92640 -0.01170 -0.11787 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.95680 9.97140 -0.01460 -0.14642 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.81420 5.81790 -0.00370 -0.06360 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.21770 10.22420 -0.00650 -0.06357 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65710 11.65700 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.56000 16.26000 0.30000 1.84502 施羅德樂活中小基金-I類型 3797.05000 3728.09000 68.96000 1.84974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362 柏瑞巨人基金 11.39000 11.20000 0.19000 1.69643 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66990 13.66970 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.93810 12.96360 -0.02550 -0.19670 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43210 11.44610 -0.01400 -0.12231 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.98040 11.99920 -0.01880 -0.15668 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.26020 8.27640 -0.01620 -0.19574 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.38070 6.39320 -0.01250 -0.19552 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.24600 8.25610 -0.01010 -0.12233 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.02170 8.03460 -0.01290 -0.16056 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.13480 10.15080 -0.01600 -0.15762 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.89360 7.90550 -0.01190 -0.15053 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.60170 11.61590 -0.01420 -0.12225 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.20870 11.23080 -0.02210 -0.19678 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60180 11.62040 -0.01860 -0.16006 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90590 10.92310 -0.01720 -0.15746 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.45650 8.47310 -0.01660 -0.19591 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.21480 9.22600 -0.01120 -0.12140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.16810 9.18280 -0.01470 -0.16008 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.01270 9.02690 -0.01420 -0.15731 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 8.89990 8.91350 -0.01360 -0.15258 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.65680 9.62110 0.03570 0.37106 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.58090 9.53970 0.04120 0.43188 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.43670 9.39850 0.03820 0.40645 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.50840 9.46930 0.03910 0.41291 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.23490 9.20080 0.03410 0.37062 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.04680 9.00800 0.03880 0.43073 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.84630 9.80450 0.04180 0.42633 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.01680 8.98040 0.03640 0.40533 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.08850 9.05120 0.03730 0.41210 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.63870 9.60310 0.03560 0.37071 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.58090 9.53980 0.04110 0.43083 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.43680 9.39870 0.03810 0.40538 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.50850 9.46940 0.03910 0.41291 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.23470 9.20070 0.03400 0.36954 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.04700 9.00820 0.03880 0.43072 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.00380 9.96140 0.04240 0.42564 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.01680 8.98040 0.03640 0.40533 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.08880 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77940 9.76900 0.01040 0.10646 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.30280 9.29300 0.00980 0.10546 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.53000 16.43000 0.10000 0.60864 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.10000 14.91000 0.19000 1.27431 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.53620 12.53520 0.00100 0.00798 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.58200 9.45020 0.13180 1.39468 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.54350 10.39920 0.14430 1.38761 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.18400 11.03630 0.14770 1.33831 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.06350 9.92620 0.13730 1.38321 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.57600 8.45810 0.11790 1.39393 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.13110 9.00620 0.12490 1.38682 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.03890 8.91950 0.11940 1.33864 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.03490 8.91160 0.12330 1.38359 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.70050 8.58090 0.11960 1.39379 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.94750 8.82500 0.12250 1.38810 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.72460 10.58300 0.14160 1.33799 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 8.98200 8.85950 0.12250 1.38270 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 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5.48048 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.09230 10.09410 -0.00180 -0.01783 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.81500 9.81670 -0.00170 -0.01732 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.83900 9.84080 -0.00180 -0.01829 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32720 0.32700 0.00020 0.06116 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31800 0.31790 0.00010 0.03146 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.31870 0.31850 0.00020 0.06279 國泰台灣貨幣市場基金 12.42800 12.42790 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22910 2.17860 0.05050 2.31800 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.98000 9.75000 0.23000 2.35897 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32360 0.31590 0.00770 2.43748 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46020 0.45040 0.00980 2.17584 國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41260 0.40940 0.00320 0.78163 國泰全球資源基金台幣級別 4.82000 4.72000 0.10000 2.11864 國泰全球資源基金美元級別 0.15390 0.15080 0.00310 2.05570 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38150 0.37750 0.00400 1.05960 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34250 0.33900 0.00350 1.03245 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40570 0.40150 0.00420 1.04608 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48800 0.48420 0.00380 0.78480 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.10000 18.45000 0.65000 3.52304 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.93000 20.71000 0.22000 1.06229 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.31180 2.30900 0.00280 0.12126 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.35390 10.33840 0.01550 0.14993 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.15750 9.14380 0.01370 0.14983 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33650 0.33600 0.00050 0.14881 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29760 0.29720 0.00040 0.13459 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47540 0.47670 -0.00130 -0.27271 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36050 0.36010 0.00040 0.11108 國泰科技生化基金 28.89000 28.44000 0.45000 1.58228 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.60000 23.44000 1.16000 4.94881 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.60000 15.47000 -0.87000 -5.62379 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.84410 40.17890 -0.33480 -0.83327 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.22130 19.07720 0.14410 0.75535 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.49550 19.79290 -0.29740 -1.50256 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.15200 38.43970 -0.28770 -0.74844 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.34540 40.45940 -0.11400 -0.28176 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.54760 41.59230 -0.04470 -0.10747 國泰紐幣2021保本基金 12.33130 12.33900 -0.00770 -0.06240 國泰紐幣八年期保本基金 12.63450 12.64580 -0.01130 -0.08936 國泰紐幣保本基金 12.53910 12.54550 -0.00640 -0.05101 國泰國泰基金台幣I級別 19.87000 19.56000 0.31000 1.58487 國泰國泰基金台幣級別 19.87000 19.56000 0.31000 1.58487 國泰富時中國A50基金 16.35000 16.59000 -0.24000 -1.44665 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.69630 41.07000 -0.37370 -0.90991 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33020 0.32960 0.00060 0.18204 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47640 0.47680 -0.00040 -0.08389 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.23590 10.25490 -0.01900 -0.18528 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.20330 7.21670 -0.01340 -0.18568 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.34800 -0.00040 -0.11494 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23380 0.23400 -0.00020 -0.08547 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.10650 2.11750 -0.01100 -0.51948 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.37860 9.42480 -0.04620 -0.49020 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30350 0.30500 -0.00150 -0.49180 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.72000 16.99000 -0.27000 -1.58917 國泰新興市場基金台幣級別 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.35440 0.35450 -0.00010 -0.02821 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24260 2.24500 -0.00240 -0.10690 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44270 1.44430 -0.00160 -0.11078 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33550 0.33580 -0.00030 -0.08934 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33220 0.33250 -0.00030 -0.09023 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21800 0.21820 -0.00020 -0.09166 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.23680 10.24560 -0.00880 -0.08589 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.46210 6.46760 -0.00550 -0.08504 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.13000 15.42000 -0.29000 -1.88067 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.73000 27.67000 1.06000 3.83086 國泰價值卓越基金 12.75000 12.57000 0.18000 1.43198 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30780 0.30870 -0.00090 -0.29155 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.12000 16.66000 0.46000 2.76110 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.60000 16.32000 0.28000 1.71569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07660 10.07550 0.00110 0.01092 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00190 10.00260 -0.00070 -0.00700 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95890 9.95800 0.00090 0.00904 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07630 10.07520 0.00110 0.01092 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.00150 10.00230 -0.00080 -0.00800 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95890 9.95800 0.00090 0.00904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29660 11.29560 0.00100 0.00885 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88200 9.87360 0.00840 0.08508 第一金大中華基金 22.98000 22.56000 0.42000 1.86170 第一金小型精選基金 28.67000 28.22000 0.45000 1.59461 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59870 9.59380 0.00490 0.05107 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.20480 8.19900 0.00580 0.07074 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.83080 10.82520 0.00560 0.05173 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38390 9.37720 0.00670 0.07145 第一金中概平衡基金 22.89000 22.54000 0.35000 1.55280 第一金台灣貨幣市場基金 15.27630 15.27610 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.12300 178.12100 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.09990 11.74130 0.35860 3.05418 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.10040 11.74200 0.35840 3.05229 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.61000 11.27000 0.34000 3.01686 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.61000 11.28000 0.33000 2.92553 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.39090 8.05250 0.33840 4.20242 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.39100 8.05250 0.33850 4.20366 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.54000 8.19000 0.35000 4.27350 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.54000 8.19000 0.35000 4.27350 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.34490 11.20880 0.13610 1.21422 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.35930 11.22300 0.13630 1.21447 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208 第一金全球大趨勢基金 20.46000 19.82000 0.64000 3.22906 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.82820 7.76280 0.06540 0.84248 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.37660 9.29830 0.07830 0.84209 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 8.95730 8.98160 -0.02430 -0.27055 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 8.95610 8.98040 -0.02430 -0.27059 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.39090 7.41160 -0.02070 -0.27929 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.38920 7.41000 -0.02080 -0.28070 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.17150 8.19680 -0.02530 -0.30866 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.17210 8.19740 -0.02530 -0.30863 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.63760 10.66650 -0.02890 -0.27094 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.63850 10.66740 -0.02890 -0.27092 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.46170 9.48820 -0.02650 -0.27929 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 13.94590 13.98910 -0.04320 -0.30881 第一金亞洲科技基金 15.85000 15.80000 0.05000 0.31646 第一金亞洲新興市場基金 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680 第一金店頭市場基金 7.50000 7.39000 0.11000 1.48850 第一金創新趨勢基金 19.45000 18.99000 0.46000 2.42233 第一金電子基金 27.73000 27.27000 0.46000 1.68684 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.39000 17.03000 0.36000 2.11392 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.96000 21.36000 -0.40000 -1.87266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 17.38000 16.25000 1.13000 6.95385 統一大中華中小基金(人民幣) 6.86000 6.92000 -0.06000 -0.86705 統一大中華中小基金(美元) 6.27000 6.32000 -0.05000 -0.79114 統一大中華中小基金(新台幣) 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 統一大東協高股息基金(美元) 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 統一大滿貫基金-A類型 29.31000 28.71000 0.60000 2.08986 統一大滿貫基金-I類型 29.31000 28.71000 0.60000 2.08986 統一大龍印基金 12.59000 12.56000 0.03000 0.23885 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.72000 7.78000 -0.06000 -0.77121 統一大龍騰中國基金(美元) 7.06000 7.11000 -0.05000 -0.70323 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349 統一中小基金 21.92000 21.34000 0.58000 2.71790 統一台灣動力基金 15.02000 14.56000 0.46000 3.15934 統一全天候基金-A類型 98.78000 96.40000 2.38000 2.46888 統一全天候基金-I類型 99.00000 96.61000 2.39000 2.47386 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.68360 7.58730 0.09630 1.26923 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.40200 7.29840 0.10360 1.41949 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.37550 7.27770 0.09780 1.34383 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.06860 7.96750 0.10110 1.26890 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.77970 7.67080 0.10890 1.41967 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.74540 7.64270 0.10270 1.34377 統一全球債券組合基金 11.63590 11.64330 -0.00740 -0.06356 統一全球新科技基金(人民幣) 13.14000 12.75000 0.39000 3.05882 統一全球新科技基金(美元) 12.35000 11.96000 0.39000 3.26087 統一全球新科技基金(新台幣) 11.83000 11.46000 0.37000 3.22862 統一亞太基金 21.67000 21.60000 0.07000 0.32407 統一亞洲大金磚基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 統一奔騰基金 50.74000 49.36000 1.38000 2.79579 統一強棒貨幣市場基金 16.68540 16.68520 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 統一強漢基金(美元) 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887 統一強漢基金(新台幣) 20.41000 20.39000 0.02000 0.09809 統一統信基金 25.71000 25.04000 0.67000 2.67572 統一黑馬基金 51.31000 49.90000 1.41000 2.82565 統一新亞洲科技能源基金 14.03000 13.84000 0.19000 1.37283 統一經建基金 41.36000 40.36000 1.00000 2.47770 統一龍馬基金 56.66000 55.05000 1.61000 2.92461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.00000 15.77000 0.23000 1.45847 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.85000 39.95000 0.90000 2.25282 野村巴西基金 5.76000 5.83000 -0.07000 -1.20069 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 野村台灣高股息基金 22.87000 22.71000 0.16000 0.70454 野村台灣運籌基金 31.26000 30.81000 0.45000 1.46056 野村平衡基金 17.39000 17.14000 0.25000 1.45858 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.47000 8.36000 0.11000 1.31579 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.32000 12.16000 0.16000 1.31579 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577 野村全球生技醫療基金 15.22000 14.69000 0.53000 3.60790 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.95870 9.95670 0.00200 0.02009 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.89840 9.89770 0.00070 0.00707 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84930 9.85050 -0.00120 -0.01218 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00670 10.00460 0.00210 0.02099 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93580 9.93500 0.00080 0.00805 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88680 9.88800 -0.00120 -0.01214 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.45000 9.24000 0.21000 2.27273 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.59000 11.34000 0.25000 2.20459 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.87000 9.65000 0.22000 2.27979 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.52000 17.14000 0.38000 2.21704 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.02000 10.78000 0.24000 2.22635 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.70580 8.61140 0.09440 1.09622 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48770 8.39660 0.09110 1.08496 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09120 8.00820 0.08300 1.03644 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.55540 10.44080 0.11460 1.09762 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.04810 9.94020 0.10790 1.08549 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.64820 9.54920 0.09900 1.03674 野村成長基金 26.32000 25.93000 0.39000 1.50405 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.10550 8.10130 0.00420 0.05184 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.10480 8.10060 0.00420 0.05185 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.26120 8.26170 -0.00050 -0.00605 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.83670 8.83220 0.00450 0.05095 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.72230 8.71780 0.00450 0.05162 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.88700 8.88750 -0.00050 -0.00563 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.70000 7.74000 -0.04000 -0.51680 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28100 8.27690 0.00410 0.04954 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86650 8.85890 0.00760 0.08579 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73230 8.72450 0.00780 0.08940 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89840 12.89200 0.00640 0.04964 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03010 12.01980 0.01030 0.08569 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75840 9.74980 0.00860 0.08821 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.02860 10.03650 -0.00790 -0.07871 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00210 10.00590 -0.00380 -0.03798 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99730 10.00140 -0.00410 -0.04099 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02690 10.03490 -0.00800 -0.07972 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00110 10.00500 -0.00390 -0.03898 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01330 10.01740 -0.00410 -0.04093 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.79890 9.80570 -0.00680 -0.06935 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76970 9.77240 -0.00270 -0.02763 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.76600 9.76700 -0.00100 -0.01024 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.39840 9.42540 -0.02700 -0.28646 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.46490 9.48800 -0.02310 -0.24347 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.10680 9.12990 -0.02310 -0.25301 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.65240 8.67760 -0.02520 -0.29040 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.56650 10.59740 -0.03090 -0.29158 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.54660 9.47300 0.07360 0.77695 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.59290 10.50680 0.08610 0.81947 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.07960 9.99800 0.08160 0.81616 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.86700 9.79130 0.07570 0.77314 野村泰國基金 38.86000 38.79000 0.07000 0.18046 野村高科技基金 8.37000 8.24000 0.13000 1.57767 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.46510 9.36860 0.09650 1.03004 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.44260 9.34540 0.09720 1.04008 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.90420 9.77910 0.12510 1.27926 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.85100 8.75550 0.09550 1.09074 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.79080 8.70150 0.08930 1.02626 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.95310 8.60280 0.35030 4.07193 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.02760 10.91420 0.11340 1.03901 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.61160 12.44790 0.16370 1.31508 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.01100 9.90300 0.10800 1.09058 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.94960 9.84860 0.10100 1.02553 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.29430 9.98250 0.31180 3.12347 野村貨幣市場基金 16.29270 16.29250 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.47000 14.60000 -0.13000 -0.89041 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05930 10.04890 0.01040 0.10349 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.94990 9.92410 0.02580 0.25997 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97980 9.96140 0.01840 0.18471 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86240 9.85190 0.01050 0.10658 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80350 9.79350 0.01000 0.10211 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76640 9.75910 0.00730 0.07480 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94230 9.93180 0.01050 0.10572 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86730 9.85730 0.01000 0.10145 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.94760 9.94030 0.00730 0.07344 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.74560 9.74550 0.00010 0.00103 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.54310 7.54330 -0.00020 -0.00265 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.34590 11.34620 -0.00030 -0.00264 野村精選貨幣市場基金 12.09160 12.09150 0.00010 0.00083 野村積極成長基金 11.10000 10.93000 0.17000 1.55535 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.05000 7.90000 0.15000 1.89873 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.28000 28.73000 0.55000 1.91438 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.89780 9.91100 -0.01320 -0.13319 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.16570 8.17170 -0.00600 -0.07342 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.52300 7.53080 -0.00780 -0.10357 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.41570 7.42600 -0.01030 -0.13870 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.32510 11.33330 -0.00820 -0.07235 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.15360 10.16420 -0.01060 -0.10429 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04120 10.05520 -0.01400 -0.13923 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.35000 9.04000 0.31000 3.42920 野村環球基金-人民幣計價 14.29000 13.79000 0.50000 3.62582 野村環球基金-美元計價 11.11000 10.72000 0.39000 3.63806 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.54000 15.01000 0.53000 3.53098 野村鴻利基金 20.06000 19.72000 0.34000 1.72414 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87410 16.87400 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.88000 16.63000 0.25000 1.50331 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468 野村鑫平衡組合基金-S類型 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.89120 9.89130 -0.00010 -0.00101 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 12.96910 12.96920 -0.00010 -0.00077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基台商天下基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 凱基台灣精五門基金 17.97000 17.78000 0.19000 1.06862 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.97830 39.35070 -0.37240 -0.94636 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.19920 39.36000 -0.16080 -0.40854 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.24160 41.12600 0.11560 0.28109 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.65000 9.54000 0.11000 1.15304 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.91030 9.78700 0.12330 1.25983 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.77770 10.86560 -0.08790 -0.80898 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56190 11.56180 0.00010 0.00086 凱基開創基金 24.17000 23.92000 0.25000 1.04515 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.08000 18.20000 0.88000 4.83516 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.48600 17.62040 0.86560 4.91249 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.96000 6.88000 0.08000 1.16279 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.41000 10.21000 0.20000 1.95886 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.11150 9.90590 0.20560 2.07553 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.68000 9.49000 0.19000 2.00211 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.76300 10.41660 0.34640 3.32546 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.03000 10.68000 0.35000 3.27715 凱基護城河基金-台幣計價A 11.52000 11.27000 0.25000 2.21828 凱基護城河基金-美元計價B 11.28240 11.02910 0.25330 2.29665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.65000 16.77000 -1.12000 -6.67859 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 24.47000 21.47000 3.00000 13.97299 富邦NASDAQ-100基金 26.34000 24.82000 1.52000 6.12409 富邦上証180基金 25.01000 25.11000 -0.10000 -0.39825 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.83000 27.84000 -0.01000 -0.03592 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71770 20.64860 0.06910 0.33465 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.08150 10.08820 -0.00670 -0.06641 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03530 10.04020 -0.00490 -0.04880 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.41000 17.12000 -0.71000 -4.14720 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.06000 15.81000 1.25000 7.90639 富邦日本東証基金 19.29000 18.45000 0.84000 4.55285 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.89000 41.49000 0.40000 0.96409 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.51000 40.93000 0.58000 1.41705 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.01000 45.16000 0.85000 1.88220 富邦台灣心基金 18.74000 18.36000 0.38000 2.06972 富邦台灣釆吉50基金 41.25000 40.50000 0.75000 1.85185 富邦台灣科技指數基金 48.25000 47.07000 1.18000 2.50690 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.99180 40.28850 -0.29670 -0.73644 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.21060 40.24480 -0.03420 -0.08498 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53620 2.53960 -0.00340 -0.13388 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33940 0.33940 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51690 10.51490 0.00200 0.01902 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18910 2.19200 -0.00290 -0.13230 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32340 0.32340 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01400 9.01230 0.00170 0.01886 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.59000 22.44000 0.15000 0.66845 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.79000 14.87000 -0.08000 -0.53800 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.90000 27.61000 0.29000 1.05034 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66400 15.66380 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.01590 39.97560 0.04030 0.10081 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.41140 39.67450 -0.26310 -0.66315 富邦長紅基金 52.91000 51.92000 0.99000 1.90678 富邦科技基金 20.78000 20.39000 0.39000 1.91270 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.80520 40.79710 0.00810 0.01985 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.49740 40.78350 -0.28610 -0.70151 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.45860 39.59290 -0.13430 -0.33920 富邦恒生國企ETF基金 18.83000 18.98000 -0.15000 -0.79031 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 15.00000 14.91000 0.09000 0.60362 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.26000 23.58000 -0.32000 -1.35708 富邦高成長基金 20.33000 19.92000 0.41000 2.05823 富邦基金A類型 11.55000 11.33000 0.22000 1.94175 富邦基金I類型 11.55000 11.33000 0.22000 1.94175 富邦深証100基金 7.59000 7.67000 -0.08000 -1.04302 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39110 0.39130 -0.00020 -0.05111 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.62990 11.62960 0.00030 0.00258 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 8.86650 8.86630 0.00020 0.00226 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.28500 0.28520 -0.00020 -0.07013 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.19750 8.19730 0.00020 0.00244 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.60180 9.58990 0.01190 0.12409 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.13140 10.12640 0.00500 0.04938 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27200 9.26050 0.01150 0.12418 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.77790 9.77300 0.00490 0.05014 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.23000 16.93000 0.30000 1.77200 富邦精準基金 39.69000 38.94000 0.75000 1.92604 富邦精銳中小基金 9.68000 9.49000 0.19000 2.00211 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.34000 15.16000 0.18000 1.18734 富邦臺灣公司治理100基金 19.17000 18.81000 0.36000 1.91388 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.19000 8.35000 -0.16000 -1.91617 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.48000 12.02000 0.46000 3.82696 富邦標普美國特別股ETF基金 18.33000 18.16000 0.17000 0.93612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.46000 27.11000 0.35000 1.29104 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.37090 9.35680 0.01410 0.15069 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.32480 9.31340 0.01140 0.12240 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30490 9.29340 0.01150 0.12374 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.40960 9.39530 0.01430 0.15220 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.36360 9.35210 0.01150 0.12297 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.34320 9.33160 0.01160 0.12431 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24240 8.23620 0.00620 0.07528 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.77610 8.77160 0.00450 0.05130 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48970 8.48510 0.00460 0.05421 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44040 9.43330 0.00710 0.07527 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45600 9.45110 0.00490 0.05185 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.15750 9.15260 0.00490 0.05354 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.24750 9.24210 0.00540 0.05843 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.18320 8.19570 -0.01250 -0.15252 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.24020 9.25640 -0.01620 -0.17501 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.70720 8.72220 -0.01500 -0.17197 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41230 10.42850 -0.01620 -0.15534 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19500 10.21290 -0.01790 -0.17527 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69130 9.70810 -0.01680 -0.17305 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.85360 8.86880 -0.01520 -0.17139 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54670 9.56310 -0.01640 -0.17149 富達卓越領航全球組合基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.39210 8.40590 -0.01380 -0.16417 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10440 9.12140 -0.01700 -0.18637 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77360 8.78980 -0.01620 -0.18430 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.74590 9.76190 -0.01600 -0.16390 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72360 9.74180 -0.01820 -0.18682 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41150 9.42890 -0.01740 -0.18454 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.86750 8.88360 -0.01610 -0.18123 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50800 9.52510 -0.01710 -0.17953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 富蘭克林華美中華基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.41000 18.12000 0.29000 1.60044 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.42000 18.26000 0.16000 0.87623 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.52000 7.41000 0.11000 1.48448 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.72000 7.61000 0.11000 1.44547 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.71720 11.55390 0.16330 1.41338 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 富蘭克林華美第一富基金 33.52000 33.00000 0.52000 1.57576 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32070 10.32060 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.11000 12.74000 0.37000 2.90424 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.16000 11.81000 0.35000 2.96359 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.10000 13.70000 0.40000 2.91971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.64000 60.00000 -0.36000 -0.60000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.36000 61.75000 -0.39000 -0.63158 復華1至5年期高收益債券基金 19.70000 19.71000 -0.01000 -0.05074 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.73820 11.73560 0.00260 0.02215 復華人生目標基金 35.21990 34.91470 0.30520 0.87413 復華中小精選基金 60.00000 58.82000 1.18000 2.00612 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華台灣智能基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 復華全方位基金 25.72000 25.29000 0.43000 1.70028 復華全球大趨勢基金-美元 10.99000 10.64000 0.35000 3.28947 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.22000 16.70000 0.52000 3.11377 復華全球平衡基金-美元 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038 復華全球平衡基金-新臺幣 17.87000 17.70000 0.17000 0.96045 復華全球物聯網科技基金-美元 13.13000 12.64000 0.49000 3.87658 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.60000 12.14000 0.46000 3.78913 復華全球原物料基金 7.70000 7.59000 0.11000 1.44928 復華全球消費基金-新臺幣 11.10000 10.91000 0.19000 1.74152 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48810 11.49370 -0.00560 -0.04872 復華全球債券基金 13.48940 13.50670 -0.01730 -0.12808 復華全球債券組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.93000 12.73000 0.20000 1.57109 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.03000 8.89000 0.14000 1.57480 復華全球戰略配置強基金-美元 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 復華有利貨幣市場基金 13.45650 13.45630 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 復華亞太成長基金 11.47000 11.15000 0.32000 2.86996 復華亞太神龍科技基金-美元 7.55000 7.30000 0.25000 3.42466 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 7.98000 7.72000 0.26000 3.36788 復華東協世紀基金 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828 復華美國新星基金-美元 10.57000 10.09000 0.48000 4.75719 復華美國新星基金-新臺幣 10.68000 10.20000 0.48000 4.70588 復華恒生基金 19.19000 19.33000 -0.14000 -0.72426 復華恒生單日反向一倍基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 復華恒生單日正向二倍基金 25.43000 25.90000 -0.47000 -1.81467 復華神盾基金 22.58760 22.29020 0.29740 1.33422 復華高成長基金 59.46000 58.26000 1.20000 2.05973 復華貨幣市場基金 14.41830 14.41810 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.50000 16.80000 0.70000 4.16667 復華富時台灣高股息低波動基金 45.75000 45.21000 0.54000 1.19443 復華復華基金 18.53000 18.15000 0.38000 2.09366 復華傳家二號基金 28.06270 27.66760 0.39510 1.42802 復華傳家基金 19.41910 19.25840 0.16070 0.83444 復華奧林匹克全球組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.01000 19.05000 -0.04000 -0.20997 復華新興市場企業債券ETF基金 60.76000 60.87000 -0.11000 -0.18071 復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華滬深300 A股基金 18.26000 18.38000 -0.12000 -0.65288 復華數位經濟基金 43.08000 42.30000 0.78000 1.84397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64670 9.65370 -0.00700 -0.07251 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.42950 9.43630 -0.00680 -0.07206 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.80030 9.80730 -0.00700 -0.07138 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54760 9.55270 -0.00510 -0.05339 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43020 9.44210 -0.01190 -0.12603 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91800 9.93790 -0.01990 -0.20024 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90670 9.91020 -0.00350 -0.03532 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87020 9.87930 -0.00910 -0.09211 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87340 9.88980 -0.01640 -0.16583 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.84830 9.85300 -0.00470 -0.04770 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76260 10.87410 -0.11150 -1.02537 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.77510 9.78490 -0.00980 -0.10015 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.84830 9.85300 -0.00470 -0.04770 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76370 10.87510 -0.11140 -1.02436 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.77560 9.78540 -0.00980 -0.10015 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81300 9.83020 -0.01720 -0.17497 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.95830 9.96390 -0.00560 -0.05620 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.95330 9.96450 -0.01120 -0.11240 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.94490 9.96360 -0.01870 -0.18768 景順主流基金 14.96000 14.72000 0.24000 1.63043 景順台灣科技基金 25.69000 25.32000 0.37000 1.46130 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 景順全球科技基金 19.11000 18.17000 0.94000 5.17336 景順全球康健基金 17.82000 17.33000 0.49000 2.82747 景順貨幣市場基金 15.95680 15.95660 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.52000 27.06000 0.46000 1.69993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.38000 11.92000 0.46000 3.85906 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.56000 11.14000 0.42000 3.77020 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.55000 9.27000 0.28000 3.02050 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.71000 9.44000 0.27000 2.86017 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 9.86000 9.56000 0.30000 3.13808 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.01000 9.72000 0.29000 2.98354 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.92000 8.65000 0.27000 3.12139 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.06000 8.79000 0.27000 3.07167 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.20000 8.92000 0.28000 3.13901 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.38000 9.10000 0.28000 3.07692 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57070 8.56350 0.00720 0.08408 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83780 7.83320 0.00460 0.05872 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12920 11.12000 0.00920 0.08273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15420 10.14840 0.00580 0.05715 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309 華南永昌中國A股基金(美元) 6.52000 6.56000 -0.04000 -0.60976 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.35720 9.32310 0.03410 0.36576 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53900 9.50280 0.03620 0.38094 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71600 9.68070 0.03530 0.36464 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90770 9.87010 0.03760 0.38095 華南永昌永昌基金 17.03000 16.80000 0.23000 1.36905 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 華南永昌全球亨利組合基金 13.97350 13.97690 -0.00340 -0.02433 華南永昌全球神農水資源基金 8.99000 8.82000 0.17000 1.92744 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.36000 8.13000 0.23000 2.82903 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.61000 8.38000 0.23000 2.74463 華南永昌全球精品基金 13.84000 13.58000 0.26000 1.91458 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.55000 11.42000 0.13000 1.13835 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 華南永昌物聯網精選基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23240 16.23210 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.04290 21.86570 0.17720 0.81040 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95600 11.95580 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.28540 10.28190 0.00350 0.03404 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.15020 10.14410 0.00610 0.06013 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83530 9.83220 0.00310 0.03153 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67550 9.66960 0.00590 0.06102 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05540 10.05290 0.00250 0.02487 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86830 9.86290 0.00540 0.05475 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.71050 9.70810 0.00240 0.02472 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51970 9.51450 0.00520 0.05465 華頓中小型基金 19.25000 18.93000 0.32000 1.69044 華頓台灣基金 21.76000 21.24000 0.52000 2.44821 華頓平安貨幣市場基金 11.53700 11.53690 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.35000 14.21000 0.14000 0.98522 華頓全球高收益債券基金A 12.91130 12.93290 -0.02160 -0.16702 華頓全球高收益債券基金B 7.82710 7.84020 -0.01310 -0.16709 華頓全球黑鑽油源基金 4.66000 4.60000 0.06000 1.30435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.27340 2.28920 -0.01580 -0.69020 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.16160 10.20880 -0.04720 -0.46235 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.32980 0.33130 -0.00150 -0.45276 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 匯豐台灣精典基金 21.65000 21.28000 0.37000 1.73872 匯豐全球趨勢組合基金 11.01000 10.61000 0.40000 3.77003 匯豐安富基金 23.92000 23.68000 0.24000 1.01351 匯豐成功基金 38.38000 37.61000 0.77000 2.04733 匯豐金磚動力基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99170 14.99160 0.00010 0.00067 匯豐新鑽動力基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 匯豐龍鳳基金-A類型 46.58000 45.78000 0.80000 1.74749 匯豐龍鳳基金-I類型 46.58000 45.78000 0.80000 1.74749 匯豐龍騰電子基金 31.71000 31.20000 0.51000 1.63462 匯豐雙高收益債券組合基金 11.85490 11.85320 0.00170 0.01434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.28000 16.04000 0.24000 1.49626 新光台灣富貴基金 20.53000 20.25000 0.28000 1.38272 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928 新光全球生技醫療基金(美元) 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.22000 8.13000 0.09000 1.10701 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.48000 9.34000 0.14000 1.49893 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.68000 0.14000 1.61290 新光吉星貨幣市場基金 15.46610 15.46590 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 新光多重資產基金(A累積)美元 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 新光亞洲精選基金-美金 19.77000 19.75000 0.02000 0.10127 新光亞洲精選基金-新台幣 20.03000 20.02000 0.01000 0.04995 新光店頭基金 20.85000 20.44000 0.41000 2.00587 新光特選內需收益ETF基金 18.44000 19.23000 -0.79000 -4.10816 新光創新科技基金 12.35000 12.15000 0.20000 1.64609 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76790 9.78640 -0.01850 -0.18904 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99970 10.00520 -0.00550 -0.05497 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60690 9.61150 -0.00460 -0.04786 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.11520 9.13270 -0.01750 -0.19162 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33710 9.34220 -0.00510 -0.05459 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96560 8.96990 -0.00430 -0.04794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84130 9.84510 -0.00380 -0.03860 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.21880 9.22240 -0.00360 -0.03904 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.16220 9.16930 -0.00710 -0.07743 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.67750 9.68500 -0.00750 -0.07744 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.66500 9.66970 -0.00470 -0.04861 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.14660 9.15100 -0.00440 -0.04808 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.13480 9.13990 -0.00510 -0.05580 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64870 9.65410 -0.00540 -0.05593 瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 5.96000 0.18000 3.02013 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.45520 36.68330 -0.22810 -0.62181 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.73600 40.03360 -0.29760 -0.74338 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.72070 38.05380 -0.33310 -0.87534 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.63890 41.01830 -0.37940 -0.92495 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.98930 40.97700 0.01230 0.03002 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.14710 39.47220 -0.32510 -0.82362 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.64080 39.98710 -0.34630 -0.86603 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31330 11.31220 0.00110 0.00972 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03590 10.02740 0.00850 0.08477 群益大印度基金-人民幣 12.73350 12.69740 0.03610 0.28431 群益大印度基金-美元 11.95640 11.89540 0.06100 0.51280 群益大印度基金-新臺幣 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 群益中小型股基金 37.31000 36.75000 0.56000 1.52381 群益平衡王基金 18.16120 18.02170 0.13950 0.77407 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.64000 0.06000 1.06383 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.40800 10.27560 0.13240 1.28849 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.91890 9.77050 0.14840 1.51886 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.26000 0.14000 1.51188 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.17930 9.06260 0.11670 1.28771 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.74730 8.61640 0.13090 1.51920 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.28000 8.17000 0.11000 1.34639 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.51900 9.49160 0.02740 0.28868 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.30000 9.27570 0.02430 0.26197 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.72520 8.70010 0.02510 0.28850 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.64940 8.62690 0.02250 0.26081 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.57420 9.54670 0.02750 0.28806 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.59180 9.56680 0.02500 0.26132 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.87910 8.85360 0.02550 0.28802 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.25460 9.23040 0.02420 0.26218 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.73780 8.42010 0.31770 3.77311 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.16000 9.80000 0.36000 3.67347 群益全球關鍵生技基金-美元 14.29750 13.77780 0.51970 3.77201 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.09000 13.59000 0.50000 3.67918 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 群益印度中小基金N-人民幣 10.51370 10.48910 0.02460 0.23453 群益印度中小基金N-美元 8.81200 8.77140 0.04060 0.46287 群益印度中小基金N-新臺幣 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188 群益印度中小基金-人民幣 14.23300 14.19970 0.03330 0.23451 群益印度中小基金-美元 12.60350 12.54540 0.05810 0.46312 群益印度中小基金-新臺幣 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379 群益多重收益組合基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361 群益安家基金 22.83770 22.57920 0.25850 1.14486 群益安穩貨幣市場基金 16.11040 16.11020 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 19.46000 18.36000 1.10000 5.99129 群益亞太中小基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968 群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.87000 -0.07000 -0.47075 群益店頭市場基金 78.46000 77.43000 1.03000 1.33023 群益東方盛世基金 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189 群益東協成長基金-人民幣 12.33880 12.48210 -0.14330 -1.14804 群益東協成長基金-美元 10.81340 10.91410 -0.10070 -0.92266 群益東協成長基金-新臺幣 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 群益長安基金 23.14000 22.73000 0.41000 1.80378 群益美國新創亮點基金N-美元 8.76760 8.29740 0.47020 5.66684 群益美國新創亮點基金-美元 13.26320 12.55180 0.71140 5.66771 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.79000 12.12000 0.67000 5.52805 群益真善美基金 15.35210 15.35580 -0.00370 -0.02410 群益馬拉松基金 102.54000 100.87000 1.67000 1.65560 群益馬拉松基金I類型 102.84000 101.16000 1.68000 1.66074 群益深証中小板基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 群益創新科技基金 28.34000 27.90000 0.44000 1.57706 群益奧斯卡基金 24.00000 23.47000 0.53000 2.25820 群益新興金鑽基金-美元 10.54750 10.55140 -0.00390 -0.03696 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 群益葛萊美基金 20.86000 20.49000 0.37000 1.80576 群益道瓊美國地產ETF基金 18.55000 17.95000 0.60000 3.34262 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.93000 9.11000 -0.18000 -1.97585 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.97000 10.57000 0.40000 3.78430 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.79920 0.11080 1.13070 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.87400 9.75760 0.11640 1.19292 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.87660 9.75860 0.11800 1.20919 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.90990 9.79910 0.11080 1.13072 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.87400 9.75760 0.11640 1.19292 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.87660 9.75860 0.11800 1.20919 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.91000 9.79910 0.11090 1.13174 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.87410 9.75770 0.11640 1.19290 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.90990 9.79910 0.11080 1.13072 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.87400 9.75760 0.11640 1.19292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.28000 25.01000 0.27000 1.07957 德信中國精選成長基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 德信台灣主流中小基金 16.74000 16.39000 0.35000 2.13545 德信萬保貨幣市場基金 11.95080 11.95070 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78820 10.79560 -0.00740 -0.06855 德信數位時代基金 25.89000 25.65000 0.24000 0.93567 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.99370 10.00230 -0.00860 -0.08598 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92170 9.93220 -0.01050 -0.10572 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68000 11.67980 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.44000 13.15000 0.29000 2.20532 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33770 10.33860 -0.00090 -0.00871 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.08460 15.08590 -0.00130 -0.00862 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03410 8.03170 0.00240 0.02988 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.84720 10.83580 0.01140 0.10521 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37600 11.36340 0.01260 0.11088 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.14110 13.13720 0.00390 0.02969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根中小基金 19.59000 19.13000 0.46000 2.40460 摩根台灣金磚基金-累積型 17.03000 16.68000 0.35000 2.09832 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.03000 16.68000 0.35000 2.09832 摩根台灣增長基金 44.22000 43.48000 0.74000 1.70193 摩根平衡基金 25.87000 25.58000 0.29000 1.13370 摩根全球α基金 16.45000 16.02000 0.43000 2.68414 摩根亞洲基金 51.23000 51.29000 -0.06000 -0.11698 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23960 8.23980 -0.00020 -0.00243 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.63910 9.63790 0.00120 0.01245 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53470 8.53270 0.00200 0.02344 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16170 12.16200 -0.00030 -0.00247 摩根東方內需機會基金 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158 摩根東方科技基金 27.27000 27.61000 -0.34000 -1.23144 摩根第一貨幣市場基金 15.09790 15.09780 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 11.52000 11.37000 0.15000 1.31926 摩根新興日本基金 20.37000 20.12000 0.25000 1.24254 摩根新興科技基金 45.65000 44.62000 1.03000 2.30838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98700 9.99090 -0.00390 -0.03904 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.99010 9.99250 -0.00240 -0.02402 聯邦中國龍基金 21.96000 21.54000 0.42000 1.94986 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74600 11.75450 -0.00850 -0.07231 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.95430 10.96320 -0.00890 -0.08118 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93410 9.94640 -0.01230 -0.12366 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00400 10.01120 -0.00720 -0.07192 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38340 9.39100 -0.00760 -0.08093 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50370 8.51420 -0.01050 -0.12332 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.49510 9.37820 0.11690 1.24651 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.54380 9.43340 0.11040 1.17031 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 8.92950 8.84920 0.08030 0.90743 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.06010 8.98530 0.07480 0.83247 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.62300 8.54550 0.07750 0.90691 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.74780 8.67560 0.07220 0.83222 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.56960 10.46350 0.10610 1.01400 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.33500 10.23390 0.10110 0.98789 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.55970 9.47300 0.08670 0.91523 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.92600 9.82640 0.09960 1.01360 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.69040 9.59570 0.09470 0.98690 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 8.96620 8.88480 0.08140 0.91617 聯邦金鑽平衡基金 20.70290 20.47370 0.22920 1.11948 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.44710 8.31170 0.13540 1.62903 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.71600 8.57490 0.14110 1.64550 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.42730 8.29220 0.13510 1.62924 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.69470 8.55400 0.14070 1.64484 聯邦貨幣市場基金 13.18330 13.18310 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.14000 10.94000 0.20000 1.82815 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76280 15.75770 0.00510 0.03237 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34350 11.26410 0.07940 0.70489 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 10.90240 10.84000 0.06240 0.57565 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.42790 10.36820 0.05970 0.57580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.18000 30.69000 0.49000 1.59661 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 13.94000 14.02000 -0.08000 -0.57061 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 聯博貨幣市場基金 15.01090 15.01080 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.24120 10.25590 -0.01470 -0.14333 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.26010 13.27520 -0.01510 -0.11375 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.23920 7.24960 -0.01040 -0.14346 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.40000 19.05000 0.35000 1.83727 瀚亞巴西基金 5.06000 5.13000 -0.07000 -1.36452 瀚亞外銷基金 37.02000 36.27000 0.75000 2.06782 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.19840 10.23350 -0.03510 -0.34299 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.87550 9.88840 -0.01290 -0.13046 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.65290 11.67080 -0.01790 -0.15337 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.77260 9.78190 -0.00930 -0.09507 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 6.96740 6.99200 -0.02460 -0.35183 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.51010 7.52000 -0.00990 -0.13165 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.61190 7.62360 -0.01170 -0.15347 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.71410 6.72050 -0.00640 -0.09523 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.26610 8.27880 -0.01270 -0.15340 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.57140 8.60170 -0.03030 -0.35226 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 8.78080 8.79230 -0.01150 -0.13080 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.61610 8.62930 -0.01320 -0.15297 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.14190 10.13920 0.00270 0.02663 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.96120 9.98600 -0.02480 -0.24835 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.85640 9.84750 0.00890 0.09038 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89980 9.89720 0.00260 0.02627 瀚亞印度基金-人民幣 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944 瀚亞印度基金-美元 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633 瀚亞印度基金-新台幣 28.94000 28.79000 0.15000 0.52101 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.36170 11.38350 -0.02180 -0.19151 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.18870 13.16750 0.02120 0.16100 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.37910 10.36970 0.00940 0.09065 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.16360 10.15970 0.00390 0.03839 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.54620 11.52770 0.01850 0.16048 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.58950 8.60540 -0.01590 -0.18477 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.40720 9.39630 0.01090 0.11600 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.50820 8.50050 0.00770 0.09058 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.31920 8.31600 0.00320 0.03848 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.83870 8.82430 0.01440 0.16319 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.47730 13.35740 0.11990 0.89763 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.01410 9.93150 0.08260 0.83170 瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.83080 9.74490 0.08590 0.88149 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 11.62040 11.51710 0.10330 0.89693 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.58410 13.58390 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 22.81000 21.76000 1.05000 4.82537 瀚亞高科技基金 52.46000 51.50000 0.96000 1.86408 瀚亞理財通基金 24.90000 24.54000 0.36000 1.46699 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 瀚亞菁華基金 19.76000 19.31000 0.45000 2.33040 瀚亞電通網基金 13.28000 13.02000 0.26000 1.99693 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 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