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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*4912  聯德控股-KY20181228 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
*6612  奈米醫材 20181228 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓(本公司)
 8491  真好玩   20190103 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
*3168  眾福科   20190108 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)      
*6225  天瀚     20190109 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
*8497  聯廣     20190109 台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
*6495  納諾*-KY 20190117 臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)   
*2945  三商家購 20190118 台北市建國北路二段145號B1(會議室)
*3685  元創精密 20190119 臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)           
*6240  松崗     20190122 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)              
*4575  銓寶     20190125 台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)       
*4580  捷流閥業 20190125 新北市土城區中山路二號五樓
*5480  統盟     20190125 桃園市平鎮區工業五路8號(源友咖啡廳一樓會議室)         
*8213  志超     20190125 桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區服務中心會議室)  
*6230  超眾     20190129 新北市三重區興德路123-1號R樓
*2444  兆勁     20190130 苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司一樓會議室)    
*8084  巨虹     20190130 苗栗縣泰安鄉錦水村8鄰橫龍山5號二樓大會議室            
*1310  台苯     20190131 高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)                 
*2022  聚亨     20190131 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司一廠會議室)            
*1907  永豐餘   20190201 台北市杭州南路一段24號集思交通部會議中心3樓國際會議廳 
*3266  昇陽     20190211 台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
*8080  奧斯特   20190215 台北市大安區新生南路三段30號
*6467  泰合藥   20190219 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)      
*1795  美時     20190220 南投市南崗三路21號(南崗會堂)
*4806  昇華     20190222 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
*6653  嘉貿     20190227 桃園市觀音區工業二路16號
*6712  長聖     20190313 台中市西區台灣大道二段573號10樓B室(本公司會議室)      
 6443  元晶     20190329 屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)             
 4151  明躍     20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室)             
 1711  永光     20190530 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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