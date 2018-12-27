◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 正道 富邦科技 本盟 昶和 福壽 富邦VIX 宏洲 富邦摩台 日馳 大統新創 福懋油 健策 嘉裕 富邦發達 康控-KY 本盟 大統益 祥碩 東華 富邦金融 訊芯-KY 健和興 天仁 瑞儀 立益 元大MSCI台灣 華園 旭隼 宏亞 台船 佳和 永豐臺灣加權 杜康-DR 元晶 立益 昶和 富邦日本 陽光能源-DR 遠雄來 怡華 三洋紡 國泰日經225 統領 聚隆 本盟 元大日經225 威宏-KY 昶和 瑞利 富邦VIX 泰昇-KY 大統新創 樂士 兆豐藍籌30反1 日馳 正峰新 FH彭博高收益債 中宇 億泰 FH彭博新興債 正峰新 榮化 富邦臺灣優質高息 錩泰 毛寶 FH富時高息低波 程泰 懷特 國泰新興市場 氣立 燁興 宏洲 榮星 威致 嘉裕 艾美特-KY 華豐 東華 台硝 首利 立益 元禎 麗正 佳和 日勝化 東訊 昶和 展宇 華泰 三洋紡 亞諾法 錸德 本盟 華廣 倫飛 瑞利 三福化 虹光 樂士 士紙 威盛 正峰新 高興昌 國碩 億泰 東明-KY 統懋 榮化 鑫永銓 翔耀 毛寶 六暉-KY 太空梭 科妍 申豐 麗臺 懷特 智寶 華映 燁興 互盛電 吉祥全 威致 翔耀 憶聲 華豐 資通 科風 首利 連宇 力特 麗正 華新科 喬鼎 東訊 歐格 正達 華泰 建碁 晟鈦 錸德 聯德 聯德 倫飛 玉晶光 同泰 虹光 融程電 新世紀 威盛 新至陞 誠研 國碩 穎漢 綠能 統懋 時碩工業 誠創 翔耀 迎廣 嘉威 太空梭 金橋 聯合再生 麗臺 關貿 力銘 華映 亞弘電 亞太電 吉祥全 全國電 達能 憶聲 華友聯 太極 科風 寶徠 傳奇 力特 太設 清惠 喬鼎 愛山林 慧友 正達 皇昌 百一 晟鈦 遠雄來 捷泰 聯德 夏都 天瀚 同泰 雲品 迅杰 新世紀 新天地 華上 誠研 欣欣 光麗-KY 綠能 統領 元晶 誠創 客思達-KY 華冠 嘉威 阿瘦 裕豐 聯合再生 杜康-DR 寶徠 力銘 同方友友-DR 陽明 亞太電 晨訊科-DR 六福 達能 友佳-DR 康師傅-DR 太極 精熙-DR 聖馬丁-DR 傳奇 匯僑 神州-DR 清惠 一零四 耀傑-DR 慧友 大豐電 同方友友-DR 百一 欣天然 晨訊科-DR 捷泰 新海 友佳-DR 天瀚 欣高 陽光能源-DR 迅杰 jpp-KY 精熙-DR 華上 南六 中福 光麗-KY 鋼聯 雷虎 元晶 基勝-KY 中視 華冠 美吉吉-KY 秋雨 裕豐 泰昇-KY 新利虹 寶徠 政伸 國光生 陽明 吉源-KY 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 山林水