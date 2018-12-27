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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 正道     富邦科技          本盟              昶和     福壽     富邦VIX    
宏洲              富邦摩台          日馳              大統新創 福懋油   健策       
嘉裕              富邦發達          康控-KY           本盟     大統益   祥碩       
東華              富邦金融          訊芯-KY           健和興   天仁     瑞儀       
立益              元大MSCI台灣          華園              旭隼     宏亞     台船       
佳和              永豐臺灣加權          杜康-DR           元晶     立益                
昶和              富邦日本          陽光能源-DR          遠雄來   怡華                
三洋紡            國泰日經225                            統領     聚隆                
本盟              元大日經225                            威宏-KY  昶和                
瑞利              富邦VIX                             泰昇-KY  大統新創            
樂士              兆豐藍籌30反1                                     日馳                
正峰新            FH彭博高收益債                                     中宇                
億泰              FH彭博新興債                                     正峰新              
榮化              富邦臺灣優質高息                                     錩泰                
毛寶              FH富時高息低波                                     程泰                
懷特              國泰新興市場                                     氣立                
燁興              宏洲                                         榮星                
威致              嘉裕                                         艾美特-KY            
華豐              東華                                         台硝                
首利              立益                                         元禎                
麗正              佳和                                         日勝化              
東訊              昶和                                         展宇                
華泰              三洋紡                                       亞諾法              
錸德              本盟                                         華廣                
倫飛              瑞利                                         三福化              
虹光              樂士                                         士紙                
威盛              正峰新                                       高興昌              
國碩              億泰                                         東明-KY             
統懋              榮化                                         鑫永銓              
翔耀              毛寶                                         六暉-KY             
太空梭            科妍                                         申豐                
麗臺              懷特                                         智寶                
華映              燁興                                         互盛電              
吉祥全            威致                                         翔耀                
憶聲              華豐                                         資通                
科風              首利                                         連宇                
力特              麗正                                         華新科              
喬鼎              東訊                                         歐格                
正達              華泰                                         建碁                
晟鈦              錸德                                         聯德                
聯德              倫飛                                         玉晶光              
同泰              虹光                                         融程電              
新世紀            威盛                                         新至陞              
誠研              國碩                                         穎漢                
綠能              統懋                                         時碩工業            
誠創              翔耀                                         迎廣                
嘉威              太空梭                                       金橋                
聯合再生          麗臺                                         關貿                
力銘              華映                                         亞弘電              
亞太電            吉祥全                                       全國電              
達能              憶聲                                         華友聯              
太極              科風                                         寶徠                
傳奇              力特                                         太設                
清惠              喬鼎                                         愛山林              
慧友              正達                                         皇昌                
百一              晟鈦                                         遠雄來              
捷泰              聯德                                         夏都                
天瀚              同泰                                         雲品                
迅杰              新世紀                                       新天地              
華上              誠研                                         欣欣                
光麗-KY           綠能                                         統領                
元晶              誠創                                         客思達-KY            
華冠              嘉威                                         阿瘦                
裕豐              聯合再生                                     杜康-DR             
寶徠              力銘                                         同方友友-DR            
陽明              亞太電                                       晨訊科-DR            
六福              達能                                         友佳-DR             
康師傅-DR          太極                                         精熙-DR             
聖馬丁-DR          傳奇                                         匯僑                
神州-DR           清惠                                         一零四              
耀傑-DR           慧友                                         大豐電              
同方友友-DR          百一                                         欣天然              
晨訊科-DR          捷泰                                         新海                
友佳-DR           天瀚                                         欣高                
陽光能源-DR          迅杰                                         jpp-KY              
精熙-DR           華上                                         南六                
中福              光麗-KY                                      鋼聯                
雷虎              元晶                                         基勝-KY             
中視              華冠                                         美吉吉-KY            
秋雨              裕豐                                         泰昇-KY             
新利虹            寶徠                                         政伸                
國光生            陽明                                         吉源-KY             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  山林水
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