我國財政超越中日韓三國 國庫署：下個目標超車印尼

財政部控管債務得宜，讓我國政府負債占國內 GDP 比率得以降低，根據國庫署最新公布資料，去 (2017) 年我國的一般政府負債為 6.67 兆元，占國內 GDP 比率 38.3%，優於鄰近的日本、韓國與中國等國家。

國庫署今 (27) 日公布我國一般政府負債狀況，去年我一般政府負債為 6.67 兆元，占國內 GDP 比率約 38.28%，與國際貨幣基金公布的 G20(20 國集團) 相比，僅高於俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其與印尼等國家，財政優於日本 (237.6%)、韓國 (39.5%)、中國 (47%)。

進一步分析我國政府負債結構，中央政府 5 兆 4,293 億元，地方政府 1 兆 2,388 億元，社會安全基金 42 億元；從負債項目來看，主要集中在債務性證券（5 兆 2,713 億元）、貸款（1 兆 1,859 億元）與其他應付帳款（2,136 億元）等。

國庫署副署長顏春蘭表示，我國債務逐年改善，去年一般政府負債年減額度達 1,831 億元，其中，中央政府減少 1,216 億元、地方政府減少 620 億元，社會安全基金增加 5 億元。

由於我國財政已經連續四年超越中國、澳洲等國家，因此財政部現在將超越目標鎖定排名第四的印尼 (28.8%)，換言之，希望未來國家負債占國內 GDP 比重可望降破 3 成。