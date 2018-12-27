國發會公布 11月景氣對策信號續呈黃藍燈 綜合判斷分數降至17分

國發會今日公布，107 年 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分，較上月下降 5 分，燈號續呈黃藍燈；景氣領先、同時指標均持續下跌，顯示景氣擴張漸趨緩，須密切關注後續變化。展望未來，勞動市場情勢穩定，廠商人力需求持續增加，11 月失業率降至 3.7%，續呈近 18 年同月最低；加以，每月經常性薪資增幅已連續 11 個月突破 2%，有助維繫消費支出。



國內投資方面，政府積極優化投資環境，吸引資金投資台灣，並掌握近期美中貿易衝突廠商選擇回台投資的契機，推動「歡迎台商回台投資行動方案」，提供客製化單一窗口服務，積極協助台商回台投資；並落實公共建設執行，最後 2 個月為公共投資經費支用的高峰期，均有助提升整體投資動能。



外需方面，新興科技如人工智慧、車用電子、5G 通訊技術等應用持續擴展，有助挹注出口動能，惟美中貿易爭端升溫、金融市場風險增加，以及地緣政治風險等不確定因素，約制成長動能。



整體而言，明年全球經濟成長將趨緩，各機構預估國內明年經濟成長將低於今年，預測值介於 2.18%～2.6%；且明年全球經濟下行風險漸增，政府將密切關注對國內景氣的可能影響，適時因應。



國發會表示，107 年 11 月為 17 分，較上月下降 5 分，燈號續呈黃藍燈，9 項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，工業生產指數、海關出口值及批發、零售及餐飲業營業額皆由綠燈轉呈黃藍燈，以及製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少 1 分；其餘 4 項燈號不變。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 99.58，較上月下滑 0.65%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數 M1B，以及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 4 項則較上月下滑，分別為：製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數，以及建築物開工樓地板面積。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 99.28，較上月下滑 0.42%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括實質海關出口值，以及工業生產指數，其餘 5 項則較上月下滑，分別為：電力（企業）總用電量、製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額，以及非農業部門就業人數。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 99.44，較上月下滑 0.72%。5 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括製造業存貨價值，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，分別為：製造業單位產出勞動成本指數、全體金融機構放款與投資、失業率。