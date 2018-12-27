【華冠投顧】美股強彈千點 台股強彈百點翻多?

#大盤短評：中長空，量能持續退潮，留意週線 C 波下殺。

#盤勢分析

美股昨天大漲千點，有夠誇張，之前也都分享過，這種大波動的暴漲暴跌也是空頭市場特有現象，而與台灣產業鏈相似的韓國昨天反應週一美股跌幅後，今天也沒有跟著強彈收平盤附近，台股則是強勢收漲 162 點，站回 11 月整理平台低點 9616，而今天雖然大漲，但是並未放出如 10/31 反彈訊號的攻擊量，且因為月、季線持續下壓，這邊轉為偏震盪機會大，明天將同時收週、月、年線，還是要留意連假前的賣壓，短線上一樣需要突破 12/13 高點 9871 才能有效破壞空頭結構。

#類股方面，今天大漲的落在近期跌深的族群，以權值股來說最明顯的就是塑化類股，6505 台塑化接連破底後今天大漲 6.3%，而上櫃市場則是矽晶圓族群 6488 環球晶漲停，5G 相關則是近期修正較多的 2332 友訊以及 2485 兆赫大漲，而昨天破線的 IC 基板 3707 欣興也強勢收漲 9.4%。而美股昨天強勁反彈，個人是認為短線漲點過大，還是提醒留意這是空頭中的反彈，並非多頭走勢，台股操作上一樣不建議追高，做多者近期還是以守住資金為首要目標。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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