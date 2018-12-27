[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦日本正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 富邦VIX 宏洲 正道 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 健策 嘉裕 富邦金融 康控-KY 本盟 大統益 祥碩 東華 元大MSCI台灣 訊芯-KY 健和興 天仁 易華電 立益 永豐臺灣加權 華園 旭隼 宏亞 台船 佳和 國泰日經225 杜康-DR 元晶 立益 昶和 元大歐洲50 陽光能源-DR 遠雄來 怡華 三洋紡 元大日經225 統領 聚隆 本盟 兆豐藍籌30反1 威宏-KY 昶和 瑞利 元大S&P日圓反1 泰昇-KY 大統新創 樂士 富邦歐洲 日馳 正峰新 FH彭博高收益債 中宇 億泰 FH彭博新興債 正峰新 榮化 FH富時高息低波 錩泰 毛寶 國泰新興市場 程泰 懷特 宏洲 氣立 燁興 嘉裕 三洋電 威致 東華 榮星 華豐 立益 艾美特-KY 首利 佳和 台硝 麗正 昶和 元禎 東訊 三洋紡 日勝化 華泰 本盟 展宇 錸德 瑞利 亞諾法 倫飛 樂士 華廣 虹光 正峰新 三福化 威盛 億泰 士紙 國碩 榮化 高興昌 統懋 毛寶 東明-KY 翔耀 懷特 鑫永銓 太空梭 燁興 六暉-KY 麗臺 威致 申豐 華映 華豐 智寶 吉祥全 首利 互盛電 憶聲 麗正 翔耀 科風 東訊 資通 力特 華泰 連宇 喬鼎 錸德 華新科 正達 倫飛 歐格 晟鈦 虹光 建碁 聯德 威盛 聯德 同泰 國碩 玉晶光 新世紀 統懋 融程電 誠研 翔耀 新至陞 綠能 太空梭 穎漢 誠創 麗臺 時碩工業 嘉威 華映 迎廣 聯合再生 吉祥全 金橋 力銘 憶聲 關貿 亞太電 科風 亞弘電 達能 力特 全國電 太極 喬鼎 悅城 傳奇 正達 華友聯 清惠 晟鈦 寶徠 慧友 聯德 太設 百一 同泰 愛山林 捷泰 新世紀 皇昌 天瀚 誠研 遠雄來 迅杰 綠能 夏都 華上 誠創 雲品 光麗-KY 嘉威 新天地 元晶 聯合再生 欣欣 華冠 力銘 統領 裕豐 亞太電 客思達-KY 寶徠 達能 阿瘦 陽明 太極 杜康-DR 六福 傳奇 同方友友-DR 康師傅-DR 清惠 晨訊科-DR 聖馬丁-DR 慧友 友佳-DR 神州-DR 百一 精熙-DR 耀傑-DR 捷泰 匯僑 同方友友-DR 天瀚 一零四 晨訊科-DR 迅杰 大豐電 友佳-DR 華上 欣天然 陽光能源-DR 光麗-KY 新海 精熙-DR 元晶 秋雨 中福 動力-KY 欣高 雷虎 華冠 jpp-KY 中視 裕豐 南六 秋雨 寶徠 鋼聯 新利虹 陽明 基勝-KY 國光生 六福 美吉吉-KY 康師傅-DR 泰昇-KY 聖馬丁-DR 政伸 神州-DR 吉源-KY 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 山林水