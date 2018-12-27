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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦日本正2 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     富邦VIX    
宏洲     正道     富邦發達          日馳              大統新創 福懋油   健策       
嘉裕              富邦金融          康控-KY           本盟     大統益   祥碩       
東華              元大MSCI台灣          訊芯-KY           健和興   天仁     易華電     
立益              永豐臺灣加權          華園              旭隼     宏亞     台船       
佳和              國泰日經225          杜康-DR           元晶     立益                
昶和              元大歐洲50          陽光能源-DR          遠雄來   怡華                
三洋紡            元大日經225                            統領     聚隆                
本盟              兆豐藍籌30反1                            威宏-KY  昶和                
瑞利              元大S&P日圓反1                            泰昇-KY  大統新創            
樂士              富邦歐洲                                     日馳                
正峰新            FH彭博高收益債                                     中宇                
億泰              FH彭博新興債                                     正峰新              
榮化              FH富時高息低波                                     錩泰                
毛寶              國泰新興市場                                     程泰                
懷特              宏洲                                         氣立                
燁興              嘉裕                                         三洋電              
威致              東華                                         榮星                
華豐              立益                                         艾美特-KY            
首利              佳和                                         台硝                
麗正              昶和                                         元禎                
東訊              三洋紡                                       日勝化              
華泰              本盟                                         展宇                
錸德              瑞利                                         亞諾法              
倫飛              樂士                                         華廣                
虹光              正峰新                                       三福化              
威盛              億泰                                         士紙                
國碩              榮化                                         高興昌              
統懋              毛寶                                         東明-KY             
翔耀              懷特                                         鑫永銓              
太空梭            燁興                                         六暉-KY             
麗臺              威致                                         申豐                
華映              華豐                                         智寶                
吉祥全            首利                                         互盛電              
憶聲              麗正                                         翔耀                
科風              東訊                                         資通                
力特              華泰                                         連宇                
喬鼎              錸德                                         華新科              
正達              倫飛                                         歐格                
晟鈦              虹光                                         建碁                
聯德              威盛                                         聯德                
同泰              國碩                                         玉晶光              
新世紀            統懋                                         融程電              
誠研              翔耀                                         新至陞              
綠能              太空梭                                       穎漢                
誠創              麗臺                                         時碩工業            
嘉威              華映                                         迎廣                
聯合再生          吉祥全                                       金橋                
力銘              憶聲                                         關貿                
亞太電            科風                                         亞弘電              
達能              力特                                         全國電              
太極              喬鼎                                         悅城                
傳奇              正達                                         華友聯              
清惠              晟鈦                                         寶徠                
慧友              聯德                                         太設                
百一              同泰                                         愛山林              
捷泰              新世紀                                       皇昌                
天瀚              誠研                                         遠雄來              
迅杰              綠能                                         夏都                
華上              誠創                                         雲品                
光麗-KY           嘉威                                         新天地              
元晶              聯合再生                                     欣欣                
華冠              力銘                                         統領                
裕豐              亞太電                                       客思達-KY            
寶徠              達能                                         阿瘦                
陽明              太極                                         杜康-DR             
六福              傳奇                                         同方友友-DR            
康師傅-DR          清惠                                         晨訊科-DR            
聖馬丁-DR          慧友                                         友佳-DR             
神州-DR           百一                                         精熙-DR             
耀傑-DR           捷泰                                         匯僑                
同方友友-DR          天瀚                                         一零四              
晨訊科-DR          迅杰                                         大豐電              
友佳-DR           華上                                         欣天然              
陽光能源-DR          光麗-KY                                      新海                
精熙-DR           元晶                                         秋雨                
中福              動力-KY                                      欣高                
雷虎              華冠                                         jpp-KY              
中視              裕豐                                         南六                
秋雨              寶徠                                         鋼聯                
新利虹            陽明                                         基勝-KY             
國光生            六福                                         美吉吉-KY            
                  康師傅-DR                                     泰昇-KY             
                  聖馬丁-DR                                     政伸                
                  神州-DR                                      吉源-KY             
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  山林水
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