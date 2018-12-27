[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 緯軟 新昕纖 生泰 大江 易威 晟楠 元大美債7-10 杰力 謚源 合世 碩禾 穆拉德 太普高 富邦中國政策債 松崗 東林 杏昌 撼訊 南璋 元大美債1-3 神盾 欣厚-KY 美時 勝昱 元大投資級公司債 高野 友銓 進階 飛寶企業 元大中國債3-5 達威 永日 精確 群益15年IG電信債 三圓 濟生 宏易 群益15年IG科技債 雙喜 曜亞 唐鋒 群益10年IG金融債 力泰 強生 聯光通 國泰投資級公司債 理銘 寶島科 榮群 國泰5Y+新興債 亞都 中華食 天宇 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 世坤 新零售 富邦全球投等債 明揚 惠光 力新 富邦全球高收債 綠河-KY 冠好 恩得利 國泰中國政金債5+ 欣泰 新昕纖 李洲 富邦中政債0-1 聚紡 凱柏實業 富邦A級公司債 力肯 元炬 FH中國政策債 泰茂 及成 凱基中國債3-10 精確 和進 凱基新興債10+ 崇友 耀勝 凱基科技債10+ 永彰 倚強 元大AAA至A公司債 方土霖 錦明 群益AAA-AA公司債 宏易 鑫創 群益15年IG公用債 至興 廣寰科 群益15年EM主權債 萬在 點晶 FH能源債 健椿 斐成 FH製藥債 瑞穎 泰谷 FH新興企業債 大恭 典範 國泰A級公司債 永純 長天 群益25年美債 泓瀚 益通 群益中國政金債 雙邦 鴻翊 合世 致振 迎輝 易威 威潤 欣厚-KY 穆拉德 唐榮 兆遠 南璋 晉椿 太欣 勝昱 久陽 系統電 飛寶企業 強新 世紀 精確 松和 華容 宏易 富強 建榮 唐鋒 尼克森 立衛 聯光通 力新 天揚 榮群 寶碩 鈺創 天宇 凌網 佳總 新零售 恩得利 合正 力新 川寶 寶聯通 恩得利 謚源 凱鈺 李洲 李洲 德宏 凱柏實業 元炬 合邦 元炬 港建 萬旭 及成 及成 久正 和進 笙泉 上揚 耀勝 新洲 全譜 倚強 和進 易通展 錦明 耀勝 安鈦克 鑫創 至寶電 元隆 廣寰科 鑫創 沛亨 點晶 宇環 九暘 斐成 幸康 凱碩 泰谷 泰谷 全達 典範 長天 奧斯特 長天 由田 保銳 益通 森寶 越峰 鴻翊 矽瑪 英格爾 迎輝 先益 士開 欣厚-KY 重鵬 昇益 兆遠 泓格 志嘉 太欣 博磊 富裔 系統電 東林 燦星旅 世紀 盈正 富驛-KY 凱美 精聯 劍湖山 華容 元創精密 德記 建榮 營邦 泰偉 立衛 欣厚-KY 華義 天揚 晶達 昇華 鈺創 智晶 得利影 佳總 杰力 鼎創達 合正 桂盟 花王 寶聯通 世紀 邦泰 凱鈺 友銓 德宏 立衛 合邦 合正 萬旭 金利 久正 寶聯通 上揚 凱鈺 全譜 通泰 易通展 三聯 安鈦克 合邦 元隆 亞元 沛亨 業強 九暘 萬旭 凱碩 訊達 全達 順發 奧斯特 亞銳士 保銳 信昌電 越峰 合晶 英格爾 晉泰 士開 上揚 昇益 全譜 志嘉 沛波 富裔 元隆 燦星旅 沛亨 富驛-KY 迅德 劍湖山 大中 德記 廣錠 泰偉 神盾 華義 勁豐 昇華 光菱 得利影 星雲 鼎創達 博大 花王 三圓 邦泰 三豐 雙喜 力泰 惠普 中連貨 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 紅馬-KY 德記 弘帆 關中 大展證 誠品生活 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 崑鼎 白紗科 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 台境 裕國 欣雄 欣泰 富堡 大汽電