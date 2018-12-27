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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月26日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2634   漢翔                  1129      1377      81.99  
2885   元大金                6166      7937      77.69  
2022   聚亨                  1856      2392      77.59  
00647L 元大S&P500正2         1409      1859      75.79  
2332   友訊                  7466     10181      73.33  
1218   泰山                  1978      2751      71.90  
2105   正新                  2481      3508      70.72  
00670L 富邦NASDAQ正2          949      1343      70.66  
6505   台塑化                 811      1170      69.32  
2845   遠東銀                1133      1652      68.58  
2363   矽統                  2331      3451      67.55  
00737  國泰AI+Robo           1766      2689      65.67  
2801   彰銀                  4389      6816      64.39  
2891   中信金                5494      8563      64.16  
0056   元大高股息            7928     12600      62.92  
00708L 元大S&P黃金正2        1230      1964      62.63  
2823   中壽                  1604      2581      62.15  
9105   泰金寶-DR              619      1007      61.47  
00692  富邦公司治理           640      1051      60.89  
3034   聯詠                   819      1383      59.22  
1589   永冠-KY               1503      2552      58.89  
0050   元大台灣50            5241      8920      58.76  
2892   第一金                3159      5396      58.54  
2023   燁輝                   985      1688      58.35  
1704   榮化                   920      1581      58.19  
00642U 元大S&P石油           7074     12281      57.60  
4414   如興                   585      1017      57.52  
2303   聯電                  7240     12701      57.00  
2605   新興                   631      1110      56.85  
5876   上海商銀              1468      2616      56.12  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2022   聚亨                 -1868      2392     -78.09  
00632R 元大台灣50反1       -83668    107982     -77.48  
2332   友訊                 -7847     10181     -77.07  
2801   彰銀                 -5036      6816     -73.88  
00635U 元大S&P黃金           -768      1047     -73.35  
2886   兆豐金              -10900     14979     -72.77  
2105   正新                 -2545      3508     -72.55  
2634   漢翔                  -969      1377     -70.37  
0050   元大台灣50           -6181      8920     -69.29  
1305   華夏                 -2016      2947     -68.41  
2885   元大金               -5324      7937     -67.08  
00648R 元大S&P500反1        -2123      3171     -66.95  
2891   中信金               -5630      8563     -65.75  
9105   泰金寶-DR             -654      1007     -64.95  
2823   中壽                 -1674      2581     -64.86  
2880   華南金               -3233      5057     -63.93  
00671R 富邦NASDAQ反1         -676      1093     -61.85  
2338   光罩                  -949      1541     -61.58  
1589   永冠-KY              -1526      2552     -59.80  
1605   華新                 -4785      8023     -59.64  
3045   台灣大               -5597      9537     -58.69  
4426   利勤                 -1063      1832     -58.02  
2845   遠東銀                -937      1652     -56.72  
1904   正隆                 -1173      2073     -56.58  
2347   聯強                 -1495      2660     -56.20  
1504   東元                 -2038      3637     -56.04  
2609   陽明                  -928      1658     -55.97  
3034   聯詠                  -773      1383     -55.89  
2412   中華電               -6577     11874     -55.39  
2547   日勝生                -684      1239     -55.21  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00670L 富邦NASDAQ正2            947      1343        70.51  
0056   元大高股息              7872     12600        62.48  
00642U 元大S&P石油             7072     12281        57.58  
00647L 元大S&P500正2            952      1859        51.21  
00692  富邦公司治理             506      1051        48.14  
00708L 元大S&P黃金正2           780      1964        39.71  
00676R 富邦臺灣加權反1         1069      2705        39.52  
00737  國泰AI+Robo              994      2689        36.97  
00672L 元大S&P原油正2         19123     53440        35.78  
6505   台塑化                   376      1170        32.14  
00640L 富邦日本正2              880      3032        29.02  
1216   統一                     451      1835        24.58  
00641R 富邦日本反1              317      1359        23.33  
00639  富邦深100                431      2100        20.52  
1218   泰山                     527      2751        19.16  
2474   可成                     373      2018        18.48  
2881   富邦金                   394      2171        18.15  
5876   上海商銀                 418      2616        15.98  
00634R 富邦上証反1              170      1109        15.33  
2812   台中銀                   261      1783        14.64  
5871   中租-KY                  178      1219        14.60  
2363   矽統                     492      3451        14.26  
2023   燁輝                     206      1688        12.20  
2845   遠東銀                   196      1652        11.86  
2323   中環                    2128     17967        11.84  
2634   漢翔                     160      1377        11.62  
2301   光寶科                   432      3811        11.34  
2884   玉山金                   531      4742        11.20  
6213   聯茂                     217      1963        11.05  
2633   台灣高鐵                 624      5710        10.93  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00648R 元大S&P500反1          -2041      3171       -64.36  
00671R 富邦NASDAQ反1           -620      1093       -56.72  
00635U 元大S&P黃金             -587      1047       -56.06  
00632R 元大台灣50反1         -49199    107982       -45.56  
00673R 元大S&P原油反1         -1858      4554       -40.80  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1170      3092       -37.84  
00636  國泰中國A50            -1226      4490       -27.31  
3702   大聯大                  -208      1152       -18.06  
2886   兆豐金                 -2635     14979       -17.59  
2338   光罩                    -262      1541       -17.00  
2542   興富發                  -347      2129       -16.30  
2887   台新金                 -3194     20469       -15.60  
2324   仁寶                    -643      4443       -14.47  
1305   華夏                    -422      2947       -14.32  
2439   美律                    -216      1555       -13.89  
2880   華南金                  -646      5057       -12.77  
3481   群創                   -2033     16784       -12.11  
4306   炎洲                    -208      1886       -11.03  
1605   華新                    -860      8023       -10.72  
2049   上銀                    -258      2411       -10.70  
5880   合庫金                  -472      4441       -10.63  
3045   台灣大                 -1007      9537       -10.56  
0050   元大台灣50              -940      8920       -10.54  
2412   中華電                 -1227     11874       -10.33  
1326   台化                    -174      1768        -9.84  
4426   利勤                    -178      1832        -9.72  
6269   台郡                     -97      1001        -9.69  
2801   彰銀                    -647      6816        -9.49  
2006   東和鋼鐵                -142      1525        -9.31  
2347   聯強                    -241      2660        -9.06  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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