[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月26日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2634 漢翔 1129 1377 81.99 2885 元大金 6166 7937 77.69 2022 聚亨 1856 2392 77.59 00647L 元大S&P500正2 1409 1859 75.79 2332 友訊 7466 10181 73.33 1218 泰山 1978 2751 71.90 2105 正新 2481 3508 70.72 00670L 富邦NASDAQ正2 949 1343 70.66 6505 台塑化 811 1170 69.32 2845 遠東銀 1133 1652 68.58 2363 矽統 2331 3451 67.55 00737 國泰AI+Robo 1766 2689 65.67 2801 彰銀 4389 6816 64.39 2891 中信金 5494 8563 64.16 0056 元大高股息 7928 12600 62.92 00708L 元大S&P黃金正2 1230 1964 62.63 2823 中壽 1604 2581 62.15 9105 泰金寶-DR 619 1007 61.47 00692 富邦公司治理 640 1051 60.89 3034 聯詠 819 1383 59.22 1589 永冠-KY 1503 2552 58.89 0050 元大台灣50 5241 8920 58.76 2892 第一金 3159 5396 58.54 2023 燁輝 985 1688 58.35 1704 榮化 920 1581 58.19 00642U 元大S&P石油 7074 12281 57.60 4414 如興 585 1017 57.52 2303 聯電 7240 12701 57.00 2605 新興 631 1110 56.85 5876 上海商銀 1468 2616 56.12 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2022 聚亨 -1868 2392 -78.09 00632R 元大台灣50反1 -83668 107982 -77.48 2332 友訊 -7847 10181 -77.07 2801 彰銀 -5036 6816 -73.88 00635U 元大S&P黃金 -768 1047 -73.35 2886 兆豐金 -10900 14979 -72.77 2105 正新 -2545 3508 -72.55 2634 漢翔 -969 1377 -70.37 0050 元大台灣50 -6181 8920 -69.29 1305 華夏 -2016 2947 -68.41 2885 元大金 -5324 7937 -67.08 00648R 元大S&P500反1 -2123 3171 -66.95 2891 中信金 -5630 8563 -65.75 9105 泰金寶-DR -654 1007 -64.95 2823 中壽 -1674 2581 -64.86 2880 華南金 -3233 5057 -63.93 00671R 富邦NASDAQ反1 -676 1093 -61.85 2338 光罩 -949 1541 -61.58 1589 永冠-KY -1526 2552 -59.80 1605 華新 -4785 8023 -59.64 3045 台灣大 -5597 9537 -58.69 4426 利勤 -1063 1832 -58.02 2845 遠東銀 -937 1652 -56.72 1904 正隆 -1173 2073 -56.58 2347 聯強 -1495 2660 -56.20 1504 東元 -2038 3637 -56.04 2609 陽明 -928 1658 -55.97 3034 聯詠 -773 1383 -55.89 2412 中華電 -6577 11874 -55.39 2547 日勝生 -684 1239 -55.21 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00670L 富邦NASDAQ正2 947 1343 70.51 0056 元大高股息 7872 12600 62.48 00642U 元大S&P石油 7072 12281 57.58 00647L 元大S&P500正2 952 1859 51.21 00692 富邦公司治理 506 1051 48.14 00708L 元大S&P黃金正2 780 1964 39.71 00676R 富邦臺灣加權反1 1069 2705 39.52 00737 國泰AI+Robo 994 2689 36.97 00672L 元大S&P原油正2 19123 53440 35.78 6505 台塑化 376 1170 32.14 00640L 富邦日本正2 880 3032 29.02 1216 統一 451 1835 24.58 00641R 富邦日本反1 317 1359 23.33 00639 富邦深100 431 2100 20.52 1218 泰山 527 2751 19.16 2474 可成 373 2018 18.48 2881 富邦金 394 2171 18.15 5876 上海商銀 418 2616 15.98 00634R 富邦上証反1 170 1109 15.33 2812 台中銀 261 1783 14.64 5871 中租-KY 178 1219 14.60 2363 矽統 492 3451 14.26 2023 燁輝 206 1688 12.20 2845 遠東銀 196 1652 11.86 2323 中環 2128 17967 11.84 2634 漢翔 160 1377 11.62 2301 光寶科 432 3811 11.34 2884 玉山金 531 4742 11.20 6213 聯茂 217 1963 11.05 2633 台灣高鐵 624 5710 10.93 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00648R 元大S&P500反1 -2041 3171 -64.36 00671R 富邦NASDAQ反1 -620 1093 -56.72 00635U 元大S&P黃金 -587 1047 -56.06 00632R 元大台灣50反1 -49199 107982 -45.56 00673R 元大S&P原油反1 -1858 4554 -40.80 00669R 國泰美國道瓊反1 -1170 3092 -37.84 00636 國泰中國A50 -1226 4490 -27.31 3702 大聯大 -208 1152 -18.06 2886 兆豐金 -2635 14979 -17.59 2338 光罩 -262 1541 -17.00 2542 興富發 -347 2129 -16.30 2887 台新金 -3194 20469 -15.60 2324 仁寶 -643 4443 -14.47 1305 華夏 -422 2947 -14.32 2439 美律 -216 1555 -13.89 2880 華南金 -646 5057 -12.77 3481 群創 -2033 16784 -12.11 4306 炎洲 -208 1886 -11.03 1605 華新 -860 8023 -10.72 2049 上銀 -258 2411 -10.70 5880 合庫金 -472 4441 -10.63 3045 台灣大 -1007 9537 -10.56 0050 元大台灣50 -940 8920 -10.54 2412 中華電 -1227 11874 -10.33 1326 台化 -174 1768 -9.84 4426 利勤 -178 1832 -9.72 6269 台郡 -97 1001 -9.69 2801 彰銀 -647 6816 -9.49 2006 東和鋼鐵 -142 1525 -9.31 2347 聯強 -241 2660 -9.06 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。