[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 19123 0 00632R 元大台灣50反1 -49199 0 0056 元大高股息 7872 39887 00677U 富邦VIX -5316 0 00642U 元大S&P石油 7072 0 2337 旺宏 -3569 -12511 00637L 元大滬深300正2 3339 0 2887 台新金 -3194 -37882 3037 欣興 2996 1486 2886 兆豐金 -2635 -16131 2323 中環 2128 6109 00648R 元大S&P500反1 -2041 0 00633L 富邦上証正2 1328 0 3481 群創 -2033 -2156 00676R 富邦臺灣加權反1 1069 0 2376 技嘉 -2026 -76 00737 國泰AI+Robo 994 5170 00673R 元大S&P原油反1 -1858 0 00647L 元大S&P500正2 952 0 2412 中華電 -1227 -1175 00670L 富邦NASDAQ正2 947 0 00636 國泰中國A50 -1226 867 00640L 富邦日本正2 880 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -1170 0 2885 元大金 842 8356 2498 宏達電 -1007 -8109 00708L 元大S&P黃金正2 780 0 3045 台灣大 -1007 -1285 2303 聯電 755 -3068 0050 元大台灣50 -940 9196 00655L 國泰中國A50正2 753 0 1605 華新 -860 -6806 1310 台苯 724 5682 2448 晶電 -793 -6406 2317 鴻海 675 4597 2409 友達 -775 1155 2633 台灣高鐵 624 -3993 2801 彰銀 -647 -332 00662 富邦NASDAQ 539 586 2880 華南金 -646 -9216 2884 玉山金 531 -17637 2324 仁寶 -643 -5721 1218 泰山 527 1477 00671R 富邦NASDAQ反1 -620 0 2345 智邦 508 -1498 2408 南亞科 -593 2104 00692 富邦公司治理 506 3652 00635U 元大S&P黃金 -587 0 2363 矽統 492 1797 1312A 國喬特 -516 0 2834 臺企銀 484 -8670 3682 亞太電 -472 -1116 2892 第一金 456 -4008 5880 合庫金 -472 -5105 1216 統一 451 1668 1101 台泥 -447 -873 2301 光寶科 432 5465 6278 台表科 -431 -403 00639 富邦深100 431 2222 1305 華夏 -422 -1401 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股