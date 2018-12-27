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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/26  107/12/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
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中國信託台灣活力基金                                               12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
中國信託台灣優勢基金                                               14.55000   14.64000  -0.09000   -0.61475
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00380   11.00370   0.00010    0.00091
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元大2001基金                                                       52.04000   52.47000  -0.43000   -0.81952
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.38200    9.41600  -0.03400   -0.36109
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       8.99400    9.02500  -0.03100   -0.34349
元大巴菲特基金                                                     23.28000   23.33000  -0.05000   -0.21432
元大日經225基金                                                    24.37000   24.10000   0.27000    1.12033
元大台商收成基金                                                   19.17000   19.26000  -0.09000   -0.46729
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.62000   13.58000   0.04000    0.29455
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.00000   30.14000  -0.14000   -0.46450
元大台灣中型100基金                                                27.79000   27.94000  -0.15000   -0.53686
元大台灣加權股價指數基金                                           22.34100   22.45400  -0.11300   -0.50325
元大台灣卓越50基金                                                 73.48000   73.80000  -0.32000   -0.43360
元大台灣金融基金                                                   16.24000   16.26000  -0.02000   -0.12300
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.23000   27.34000  -0.11000   -0.40234
元大台灣高股息基金                                                 23.59000   23.90000  -0.31000   -1.29707
元大台灣電子科技基金                                               30.13000   30.33000  -0.20000   -0.65941
元大多多基金                                                       14.99000   15.05000  -0.06000   -0.39867
元大多福基金                                                       46.00000   46.27000  -0.27000   -0.58353
元大亞太成長基金                                                    8.12000    8.32000  -0.20000   -2.40385
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.65370    8.66110  -0.00740   -0.08544
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.04470    7.05070  -0.00600   -0.08510
元大卓越基金                                                       39.29000   39.37000  -0.08000   -0.20320
元大店頭基金                                                        6.99000    7.06000  -0.07000   -0.99150
元大泛歐成長基金                                                    8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
元大高科技基金                                                     16.40000   16.44000  -0.04000   -0.24331
元大得利貨幣市場基金                                               16.28030   16.28000   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.00070   12.00050   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.49000   10.62000  -0.13000   -1.22411
元大華夏中小基金                                                    6.00000    6.05000  -0.05000   -0.82645
元大新中國基金-人民幣                                               7.96000    8.04000  -0.08000   -0.99502
元大新中國基金-美元                                                 7.44300    7.50800  -0.06500   -0.86574
元大新中國基金-新台幣                                               7.40000    7.48000  -0.08000   -1.06952
元大新主流基金                                                     20.63000   20.79000  -0.16000   -0.76960
元大新東協平衡基金-美元                                             8.93100    8.95600  -0.02500   -0.27914
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12510   15.12490   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.11000   32.30000  -0.19000   -0.58824
元大滬深300單日反向1倍基金                                         17.04000   16.96000   0.08000    0.47170
元大滬深300單日正向2倍基金                                         10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
元大摩臺基金                                                       34.01000   34.17000  -0.16000   -0.46825
元大績效基金                                                       43.08000   43.40000  -0.32000   -0.73733
元大韓國KOSPI200基金                                               19.59000   19.58000   0.01000    0.05107
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日盛MIT主流基金                                                    13.48000   13.53000  -0.05000   -0.36955
日盛上選基金                                                       27.89000   28.06000  -0.17000   -0.60584
日盛小而美基金                                                     15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.44000   11.53000  -0.09000   -0.78057
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛亞洲機會基金                                                    5.98000    6.04000  -0.06000   -0.99338
日盛首選基金                                                       14.58000   14.67000  -0.09000   -0.61350
日盛高科技基金                                                     15.50000   15.61000  -0.11000   -0.70468
日盛貨幣市場基金                                                   14.79310   14.79290   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     33.65000   33.93000  -0.28000   -0.82523
日盛精選五虎基金                                                   32.05000   32.00000   0.05000    0.15625
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台新1699貨幣市場基金                                               13.50710   13.50690   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.48000   26.62000  -0.14000   -0.52592
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18410   14.18390   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     37.08000   37.23000  -0.15000   -0.40290
台新主流基金                                                       20.69000   20.90000  -0.21000   -1.00478
台新台灣中小基金                                                   28.99000   29.18000  -0.19000   -0.65113
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.32600    9.39230  -0.06630   -0.70590
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.63400    8.68040  -0.04640   -0.53454
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.12000    8.17000  -0.05000   -0.61200
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.74860    9.80100  -0.05240   -0.53464
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
台新亞美短期債券基金                                               10.97460   10.97120   0.00340    0.03099
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10560   11.10550   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.71960   27.71870   0.00090    0.00325
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07020    8.06750   0.00270    0.03347
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.24170    8.24640  -0.00470   -0.05699
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85020    8.84720   0.00300    0.03391
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04760    9.05280  -0.00520   -0.05744
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.54830   10.55690  -0.00860   -0.08146
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33740    0.33740   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72310    7.72930  -0.00620   -0.08021
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26020    0.26020   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
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未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58500   12.58490   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.18000    9.30000  -0.12000   -1.29032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       45.92000   46.06000  -0.14000   -0.30395
永豐永豐基金                                                       30.55000   30.89000  -0.34000   -1.10068
永豐亞洲民生消費基金                                               10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
永豐高科技基金                                                     20.54000   20.79000  -0.25000   -1.20250
永豐貨幣市場基金                                                   13.90300   13.90280   0.00020    0.00144
永豐臺灣加權ETF基金                                                46.95000   47.19000  -0.24000   -0.50858
永豐領航科技基金                                                   33.79000   34.14000  -0.35000   -1.02519
永豐趨勢平衡基金                                                   37.65000   38.03000  -0.38000   -0.99921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                   13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          15.84000   15.86000  -0.02000   -0.12610
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          15.77000   15.78000  -0.01000   -0.06337
兆豐國際生命科學基金                                               13.55000   13.57000  -0.02000   -0.14738
兆豐國際全球基金                                                   26.78000   26.88000  -0.10000   -0.37202
兆豐國際國民基金                                                   19.65000   19.88000  -0.23000   -1.15694
兆豐國際第一基金                                                   11.38000   11.49000  -0.11000   -0.95735
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85880    9.86440  -0.00560   -0.05677
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71010    7.71450  -0.00440   -0.05704
兆豐國際萬全基金                                                   18.52000   18.68000  -0.16000   -0.85653
兆豐國際電子基金                                                   22.30000   22.46000  -0.16000   -0.71238
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          18.94000   19.06000  -0.12000   -0.62959
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              18.07000   18.03000   0.04000    0.22185
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.29000   30.42000  -0.13000   -0.42735
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52160   12.52140   0.00020    0.00160
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合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.86920    9.88550  -0.01630   -0.16489
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78720    9.80350  -0.01630   -0.16627
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.85260    9.86790  -0.01530   -0.15505
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.87210    9.88840  -0.01630   -0.16484
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79430    9.81050  -0.01620   -0.16513
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.85160    9.86690  -0.01530   -0.15506
合庫台灣基金                                                        9.32000    9.47000  -0.15000   -1.58395
合庫全球新興市場基金                                                8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
合庫貨幣市場基金                                                   10.14530   10.14520   0.00010    0.00099
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安聯中國策略基金-美元                                               9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.76000   11.82000  -0.06000   -0.50761
安聯中華新思路基金-美元                                            10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
安聯台灣大壩基金                                                   24.59000   24.74000  -0.15000   -0.60631
安聯台灣科技基金                                                   40.34000   40.66000  -0.32000   -0.78701
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.51120   12.51100   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.79000   26.95000  -0.16000   -0.59369
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                   26.62000   26.69000  -0.07000   -0.26227
宏利全球債券組合基金                                               12.68670   12.69120  -0.00450   -0.03546
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72440    2.72420   0.00020    0.00734
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39470    0.39460   0.00010    0.02534
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.94130   11.94220  -0.00090   -0.00754
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89670    0.89650   0.00020    0.02231
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.10710    7.10770  -0.00060   -0.00844
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97560    1.97530   0.00030    0.01519
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28420    0.28410   0.00010    0.03520
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.68500    8.68560  -0.00060   -0.00691
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31580    0.31570   0.00010    0.03168
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65800   13.65790   0.00010    0.00073
宏利臺灣股息收益基金                                               22.71000   22.66000   0.05000    0.22065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                   12.94580   12.94560   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     22.70000   22.82000  -0.12000   -0.52585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金-人民幣                                             8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
保德信大中華基金-美元                                               8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
保德信大中華基金-新台幣                                            24.59000   24.68000  -0.09000   -0.36467
保德信中小型股基金                                                 39.28000   39.70000  -0.42000   -1.05793
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.63000    7.66000  -0.03000   -0.39164
保德信中國中小基金-美元                                             7.33000    7.36000  -0.03000   -0.40761
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.07000    7.10000  -0.03000   -0.42254
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.64000    7.67000  -0.03000   -0.39113
保德信中國品牌基金-美元                                             7.64000    7.68000  -0.04000   -0.52083
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.27000    8.31000  -0.04000   -0.48135
保德信台商全方位基金                                               30.26000   30.39000  -0.13000   -0.42777
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.42790   10.41690   0.01100    0.10560
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.42790   10.41690   0.01100    0.10560
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.39080   10.38930   0.00150    0.01444
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.39080   10.38930   0.00150    0.01444
保德信亞太基金                                                     18.91000   18.96000  -0.05000   -0.26371
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31210    8.31150   0.00060    0.00722
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.19900   11.19820   0.00080    0.00714
保德信店頭市場基金                                                 28.21000   28.54000  -0.33000   -1.15627
保德信金平衡基金                                                   27.44000   27.48000  -0.04000   -0.14556
保德信金滿意基金                                                   37.52000   37.66000  -0.14000   -0.37175
保德信科技島基金                                                   23.13000   23.22000  -0.09000   -0.38760
保德信高成長基金                                                   82.14000   82.27000  -0.13000   -0.15802
保德信第一基金                                                     22.20000   22.27000  -0.07000   -0.31432
保德信貨幣市場基金                                                 15.79340   15.79320   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                    9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75240    7.75600  -0.00360   -0.04642
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.70240   10.70740  -0.00500   -0.04670
保德信新興趨勢組合基金                                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
保德信瑞騰基金                                                     15.56900   15.56870   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                  8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65700   11.65700   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.26000   16.27000  -0.01000   -0.06146
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3728.09000 3731.52000  -3.43000   -0.09192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.18000    6.19000  -0.01000   -0.16155
柏瑞巨人基金                                                       11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66970   13.66960   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.78000   11.82000  -0.04000   -0.33841
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.69000    7.72000  -0.03000   -0.38860
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27390   11.27370   0.00020    0.00177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00060   10.99500   0.00560    0.05093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09660   10.09140   0.00520    0.05153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11560    8.11540   0.00020    0.00246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.14040    9.13570   0.00470    0.05145
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17350    9.16890   0.00460    0.05017
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58200   10.57660   0.00540    0.05106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.90040    9.90010   0.00030    0.00303
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07960   10.07450   0.00510    0.05062
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46900    9.46420   0.00480    0.05072
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76890    8.76870   0.00020    0.00228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.75460    8.74880   0.00580    0.06629
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19760    9.19290   0.00470    0.05113
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.66110   11.66530  -0.00420   -0.03600
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.18560   11.18400   0.00160    0.01431
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58950   10.58790   0.00160    0.01511
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80060    6.80310  -0.00250   -0.03675
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51660    8.51530   0.00130    0.01527
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10810    9.10670   0.00140    0.01537
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.02420   10.02780  -0.00360   -0.03590
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60630   10.60470   0.00160    0.01509
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21950    9.21820   0.00130    0.01410
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.67410    8.67730  -0.00320   -0.03688
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.30240    9.30100   0.00140    0.01505
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.43000   16.44000  -0.01000   -0.06083
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           14.91000   14.92000  -0.01000   -0.06702
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.53520   12.53990  -0.00470   -0.03748
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.45020    9.45340  -0.00320   -0.03385
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.39920   10.39950  -0.00030   -0.00288
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.03630   11.03330   0.00300    0.02719
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                    9.92620    9.92630  -0.00010   -0.00101
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.45810    8.46090  -0.00280   -0.03309
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.00620    9.00640  -0.00020   -0.00222
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  8.91950    8.91710   0.00240    0.02691
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    8.91160    8.91170  -0.00010   -0.00112
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.58090    8.58370  -0.00280   -0.03262
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  8.82500    8.82530  -0.00030   -0.00340
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.58300   10.58010   0.00290    0.02741
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    8.85950    8.85960  -0.00010   -0.00113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.58000   15.52000   0.06000    0.38660
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        20.06000   20.23000  -0.17000   -0.84034
國泰大中華基金                                                     16.92000   16.98000  -0.06000   -0.35336
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.36000   13.44000  -0.08000   -0.59524
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.07000   37.25000  -0.18000   -0.48322
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.53650    3.53910  -0.00260   -0.07347
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.59630    0.59610   0.00020    0.03355
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.56030    0.56010   0.00020    0.03571
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07140   10.06240   0.00900    0.08944
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33220    0.33160   0.00060    0.18094
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.61450    3.62990  -0.01540   -0.42425
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.14000   16.21000  -0.07000   -0.43183
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.51970    0.52140  -0.00170   -0.32605
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.65510    2.65340   0.00170    0.06407
國泰中港台基金台幣級別                                             11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
國泰中港台基金美元級別                                              0.38650    0.38580   0.00070    0.18144
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   23.77000   23.47000   0.30000    1.27823
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       14.13000   14.53000  -0.40000   -2.75292
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       26.64000   25.33000   1.31000    5.17173
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42790   12.42770   0.00020    0.00161
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.40940    0.40960  -0.00020   -0.04883
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.72000    4.72000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15080    0.15090  -0.00010   -0.06627
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.71000   20.74000  -0.03000   -0.14465
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.30900    2.33510  -0.02610   -1.11773
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.33840   10.45330  -0.11490   -1.09917
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.14380    9.24540  -0.10160   -1.09892
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33600    0.33950  -0.00350   -1.03093
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.29720    0.30020  -0.00300   -0.99933
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47670    0.48080  -0.00410   -0.85275
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36010    0.36370  -0.00360   -0.98983
國泰科技生化基金                                                   28.44000   28.67000  -0.23000   -0.80223
國泰紐幣2021保本基金                                               12.33900   12.33160   0.00740    0.06001
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.64580   12.63760   0.00820    0.06489
國泰紐幣保本基金                                                   12.54550   12.53770   0.00780    0.06221
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.56000   19.71000  -0.15000   -0.76104
國泰國泰基金台幣級別                                               19.56000   19.71000  -0.15000   -0.76104
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.11750    2.12460  -0.00710   -0.33418
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.42480    9.45530  -0.03050   -0.32257
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30500    0.30570  -0.00070   -0.22898
國泰新興市場基金台幣級別                                           10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35450    0.35540  -0.00090   -0.25324
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24500    2.24650  -0.00150   -0.06677
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44430    1.44520  -0.00090   -0.06228
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33580    0.33570   0.00010    0.02979
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33250    0.33220   0.00030    0.09031
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21820    0.21810   0.00010    0.04585
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.24560   10.24430   0.00130    0.01269
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.46760    6.46680   0.00080    0.01237
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.42000   15.38000   0.04000    0.26008
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   27.67000   27.81000  -0.14000   -0.50342
國泰價值卓越基金                                                   12.57000   12.66000  -0.09000   -0.71090
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.30870    0.30890  -0.00020   -0.06475
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.32000   16.59000  -0.27000   -1.62749
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07550   10.07460   0.00090    0.00893
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00260   10.00160   0.00100    0.01000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95800    9.96600  -0.00800   -0.08027
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07520   10.07420   0.00100    0.00993
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.00230   10.00120   0.00110    0.01100
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95800    9.96600  -0.00800   -0.08027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29560   11.29460   0.00100    0.00885
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87360    9.86540   0.00820    0.08312
第一金大中華基金                                                   22.56000   22.64000  -0.08000   -0.35336
第一金小型精選基金                                                 28.22000   28.43000  -0.21000   -0.73866
第一金中概平衡基金                                                 22.54000   22.64000  -0.10000   -0.44170
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27610   15.27580   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.12100  178.11900   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.05250    8.09090  -0.03840   -0.47461
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.05250    8.09100  -0.03850   -0.47584
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
第一金亞洲科技基金                                                 15.80000   16.00000  -0.20000   -1.25000
第一金店頭市場基金                                                  7.39000    7.46000  -0.07000   -0.93834
第一金創新趨勢基金                                                 18.99000   19.08000  -0.09000   -0.47170
第一金電子基金                                                     27.27000   27.42000  -0.15000   -0.54705
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.03000   17.11000  -0.08000   -0.46756
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.36000   21.31000   0.05000    0.23463
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.92000    6.99000  -0.07000   -1.00143
統一大中華中小基金(美元)                                            6.32000    6.37000  -0.05000   -0.78493
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
統一大滿貫基金-A類型                                               28.71000   28.87000  -0.16000   -0.55421
統一大滿貫基金-I類型                                               28.71000   28.87000  -0.16000   -0.55421
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.78000    7.79000  -0.01000   -0.12837
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.11000    7.11000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
統一中小基金                                                       21.34000   21.74000  -0.40000   -1.83993
統一台灣動力基金                                                   14.56000   14.80000  -0.24000   -1.62162
統一全天候基金-A類型                                               96.40000   97.22000  -0.82000   -0.84345
統一全天候基金-I類型                                               96.61000   97.44000  -0.83000   -0.85181
統一全球債券組合基金                                               11.64330   11.64670  -0.00340   -0.02919
統一亞太基金                                                       21.60000   21.77000  -0.17000   -0.78089
統一奔騰基金                                                       49.36000   49.75000  -0.39000   -0.78392
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68520   16.68490   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                8.63000    8.77000  -0.14000   -1.59635
統一強漢基金(美元)                                                  7.76000    7.87000  -0.11000   -1.39771
統一強漢基金(新台幣)                                               20.39000   20.69000  -0.30000   -1.44998
統一統信基金                                                       25.04000   25.36000  -0.32000   -1.26183
統一黑馬基金                                                       49.90000   50.44000  -0.54000   -1.07058
統一新亞洲科技能源基金                                             13.84000   14.03000  -0.19000   -1.35424
統一經建基金                                                       40.36000   40.75000  -0.39000   -0.95706
統一龍馬基金                                                       55.05000   55.75000  -0.70000   -1.25561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.77000   15.84000  -0.07000   -0.44192
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.95000   40.06000  -0.11000   -0.27459
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.00000   10.40000  -0.40000   -3.84615
野村台灣高股息基金                                                 22.71000   22.68000   0.03000    0.13228
野村台灣運籌基金                                                   30.81000   30.81000   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                       17.14000   17.11000   0.03000    0.17534
野村成長基金                                                       25.93000   25.94000  -0.01000   -0.03855
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03650   10.02250   0.01400    0.13969
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00590    9.99610   0.00980    0.09804
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00140    9.99460   0.00680    0.06804
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03490   10.02080   0.01410    0.14071
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00500    9.99510   0.00990    0.09905
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01740   10.01060   0.00680    0.06793
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.80570    9.78940   0.01630    0.16651
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.77240    9.76130   0.01110    0.11371
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.76700    9.76600   0.00100    0.01024
野村泰國基金                                                       38.79000   39.75000  -0.96000   -2.41509
野村高科技基金                                                      8.24000    8.28000  -0.04000   -0.48309
野村貨幣市場基金                                                   16.29250   16.29220   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.74550    9.74720  -0.00170   -0.01744
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.54330    7.54480  -0.00150   -0.01988
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.34620   11.34840  -0.00220   -0.01939
野村精選貨幣市場基金                                               12.09150   12.09130   0.00020    0.00165
野村積極成長基金                                                   10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.73000   28.74000  -0.01000   -0.03479
野村鴻利基金                                                       19.72000   19.71000   0.01000    0.05074
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87400   16.87380   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.63000   16.64000  -0.01000   -0.06010
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.89130    9.89200  -0.00070   -0.00708
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    12.96920   12.97020  -0.00100   -0.00771
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凱基台商天下基金                                                   11.35000   11.46000  -0.11000   -0.95986
凱基台灣精五門基金                                                 17.78000   17.91000  -0.13000   -0.72585
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56180   11.56160   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.92000   24.07000  -0.15000   -0.62318
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.88000    6.89000  -0.01000   -0.14514
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富邦上証180基金                                                    25.11000   25.23000  -0.12000   -0.47562
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   27.84000   28.06000  -0.22000   -0.78403
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  17.12000   17.63000  -0.51000   -2.89280
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  15.81000   14.99000   0.82000    5.47031
富邦日本東証基金                                                   18.45000   18.19000   0.26000    1.42936
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.49000   41.53000  -0.04000   -0.09632
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    40.93000   41.20000  -0.27000   -0.65534
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    45.16000   45.38000  -0.22000   -0.48480
富邦台灣心基金                                                     18.36000   18.48000  -0.12000   -0.64935
富邦台灣釆吉50基金                                                 40.50000   40.68000  -0.18000   -0.44248
富邦台灣科技指數基金                                               47.07000   47.28000  -0.21000   -0.44416
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66380   15.66360   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                       51.92000   52.23000  -0.31000   -0.59353
富邦科技基金                                                       20.39000   20.49000  -0.10000   -0.48804
富邦高成長基金                                                     19.92000   20.05000  -0.13000   -0.64838
富邦基金A類型                                                      11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
富邦基金I類型                                                      11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
富邦深証100基金                                                     7.67000    7.71000  -0.04000   -0.51881
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      16.93000   17.02000  -0.09000   -0.52879
富邦精準基金                                                       38.94000   39.07000  -0.13000   -0.33274
富邦精銳中小基金                                                    9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.16000   15.26000  -0.10000   -0.65531
富邦臺灣公司治理100基金                                            18.81000   18.88000  -0.07000   -0.37076
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.02000   12.08000  -0.06000   -0.49669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.11000   27.20000  -0.09000   -0.33088
富達卓越領航全球組合基金                                           13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.60000    7.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中華基金                                                9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.12000   18.18000  -0.06000   -0.33003
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.26000   18.35000  -0.09000   -0.49046
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.55390   11.56650  -0.01260   -0.10894
富蘭克林華美第一富基金                                             33.00000   33.21000  -0.21000   -0.63234
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.32060   10.32040   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.38000    8.40000  -0.02000   -0.23810
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金                                                   34.91470   34.98530  -0.07060   -0.20180
復華中小精選基金                                                   58.82000   59.13000  -0.31000   -0.52427
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.77000    7.78000  -0.01000   -0.12853
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        6.90000    6.91000  -0.01000   -0.14472
復華台灣智能基金                                                   10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
復華全方位基金                                                     25.29000   25.28000   0.01000    0.03956
復華全球平衡基金-美元                                               8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
復華全球平衡基金-新臺幣                                            17.70000   17.81000  -0.11000   -0.61763
復華全球債券基金                                                   13.50670   13.51080  -0.00410   -0.03035
復華全球債券組合基金                                               14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
復華有利貨幣市場基金                                               13.45630   13.45620   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                   11.15000   11.26000  -0.11000   -0.97691
復華神盾基金                                                       22.29020   22.36610  -0.07590   -0.33935
復華高成長基金                                                     58.26000   58.32000  -0.06000   -0.10288
復華貨幣市場基金                                                   14.41810   14.41800   0.00010    0.00069
復華富時台灣高股息低波動基金                                       45.21000   45.36000  -0.15000   -0.33069
復華復華基金                                                       18.15000   18.17000  -0.02000   -0.11007
復華傳家二號基金                                                   27.66760   27.79320  -0.12560   -0.45191
復華傳家基金                                                       19.25840   19.36560  -0.10720   -0.55356
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.37000   14.38000  -0.01000   -0.06954
復華滬深300 A股基金                                                18.38000   18.47000  -0.09000   -0.48728
復華數位經濟基金                                                   42.30000   42.52000  -0.22000   -0.51740
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景順主流基金                                                       14.72000   14.97000  -0.25000   -1.67001
景順台灣科技基金                                                   25.32000   25.78000  -0.46000   -1.78433
景順全球科技基金                                                   18.17000   18.22000  -0.05000   -0.27442
景順全球康健基金                                                   17.33000   17.38000  -0.05000   -0.28769
景順貨幣市場基金                                                   15.95660   15.95650   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.06000   27.51000  -0.45000   -1.63577
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.56350    8.57370  -0.01020   -0.11897
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83320    7.83860  -0.00540   -0.06889
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12000   11.13310  -0.01310   -0.11767
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14840   10.15530  -0.00690   -0.06794
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.56000    6.59000  -0.03000   -0.45524
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32310    9.35260  -0.02950   -0.31542
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.50280    9.54150  -0.03870   -0.40560
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68070    9.71130  -0.03060   -0.31510
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.87010    9.91030  -0.04020   -0.40564
華南永昌永昌基金                                                   16.80000   16.90000  -0.10000   -0.59172
華南永昌全球亨利組合基金                                           13.97690   13.98120  -0.00430   -0.03076
華南永昌全球精品基金                                               13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
華南永昌物聯網精選基金                                             10.19000   10.28000  -0.09000   -0.87549
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23210   16.23190   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.86570   22.01660  -0.15090   -0.68539
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95580   11.95570   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.28190   10.28030   0.00160    0.01556
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.14410   10.14150   0.00260    0.02564
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83220    9.83050   0.00170    0.01729
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66960    9.66720   0.00240    0.02483
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05290   10.05000   0.00290    0.02886
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.86290    9.85920   0.00370    0.03753
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70810    9.70530   0.00280    0.02885
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51450    9.51090   0.00360    0.03785
華頓中小型基金                                                     18.93000   19.22000  -0.29000   -1.50884
華頓台灣基金                                                       21.24000   21.65000  -0.41000   -1.89376
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53690   11.53670   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               14.21000   14.62000  -0.41000   -2.80438
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.28920    2.29480  -0.00560   -0.24403
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.20880   10.25260  -0.04380   -0.42721
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33130    0.33250  -0.00120   -0.36090
匯豐台灣精典基金                                                   21.28000   21.35000  -0.07000   -0.32787
匯豐全球趨勢組合基金                                               10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
匯豐安富基金                                                       23.68000   23.73000  -0.05000   -0.21070
匯豐成功基金                                                       37.61000   37.72000  -0.11000   -0.29162
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99160   14.99150   0.00010    0.00067
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 45.78000   45.92000  -0.14000   -0.30488
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 45.78000   45.92000  -0.14000   -0.30488
匯豐龍騰電子基金                                                   31.20000   31.35000  -0.15000   -0.47847
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.85320   11.85420  -0.00100   -0.00844
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新光大三通基金                                                     16.04000   16.18000  -0.14000   -0.86527
新光台灣富貴基金                                                   20.25000   20.39000  -0.14000   -0.68661
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46590   15.46570   0.00020    0.00129
新光亞洲精選基金-美金                                              19.75000   19.90000  -0.15000   -0.75377
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.02000   20.17000  -0.15000   -0.74368
新光店頭基金                                                       20.44000   20.66000  -0.22000   -1.06486
新光特選內需收益ETF基金                                            19.23000   19.29000  -0.06000   -0.31104
新光創新科技基金                                                   12.15000   12.29000  -0.14000   -1.13914
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瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.31220   11.31110   0.00110    0.00972
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02740   10.01900   0.00840    0.08384
群益中小型股基金                                                   36.75000   37.17000  -0.42000   -1.12994
群益平衡王基金                                                     18.02170   18.14960  -0.12790   -0.70470
群益多重收益組合基金                                               13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
群益安家基金                                                       22.57920   22.69430  -0.11510   -0.50718
群益安穩貨幣市場基金                                               16.11020   16.11000   0.00020    0.00124
群益店頭市場基金                                                   77.43000   78.35000  -0.92000   -1.17422
群益東方盛世基金                                                    7.67000    7.82000  -0.15000   -1.91816
群益長安基金                                                       22.73000   23.09000  -0.36000   -1.55912
群益真善美基金                                                     15.35580   15.46570  -0.10990   -0.71060
群益馬拉松基金                                                    100.87000  101.24000  -0.37000   -0.36547
群益馬拉松基金I類型                                               101.16000  101.53000  -0.37000   -0.36442
群益深証中小板基金                                                  9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
群益創新科技基金                                                   27.90000   28.17000  -0.27000   -0.95847
群益奧斯卡基金                                                     23.47000   23.75000  -0.28000   -1.17895
群益葛萊美基金                                                     20.49000   20.61000  -0.12000   -0.58224
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.79920    9.81510  -0.01590   -0.16200
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.75760    9.75720   0.00040    0.00410
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.75860    9.76710  -0.00850   -0.08703
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.79910    9.81500  -0.01590   -0.16200
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.75760    9.75720   0.00040    0.00410
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.75860    9.76710  -0.00850   -0.08703
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.79910    9.81500  -0.01590   -0.16200
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.75770    9.75730   0.00040    0.00410
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.79910    9.81500  -0.01590   -0.16200
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.75760    9.75720   0.00040    0.00410
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
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德信大發基金                                                       25.01000   25.07000  -0.06000   -0.23933
德信中國精選成長基金                                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
德信台灣主流中小基金                                               16.39000   16.43000  -0.04000   -0.24346
德信萬保貨幣市場基金                                               11.95070   11.95050   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   25.65000   25.76000  -0.11000   -0.42702
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67980   11.67970   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.15000   13.30000  -0.15000   -1.12782
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摩根中小基金                                                       19.13000   19.33000  -0.20000   -1.03466
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.68000   16.82000  -0.14000   -0.83234
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.68000   16.82000  -0.14000   -0.83234
摩根台灣增長基金                                                   43.48000   43.73000  -0.25000   -0.57169
摩根平衡基金                                                       25.58000   25.64000  -0.06000   -0.23401
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09780   15.09760   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   11.37000   11.95000  -0.58000   -4.85356
摩根新興日本基金                                                   20.12000   20.98000  -0.86000   -4.09914
摩根新興科技基金                                                   44.62000   45.11000  -0.49000   -1.08623
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                               9.99090    9.99900  -0.00810   -0.08101
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.99250    9.98640   0.00610    0.06108
聯邦中國龍基金                                                     21.54000   21.83000  -0.29000   -1.32845
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.47370   20.73280  -0.25910   -1.24971
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.31170    8.33510  -0.02340   -0.28074
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.57490    8.60690  -0.03200   -0.37179
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.29220    8.31560  -0.02340   -0.28140
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.55400    8.58580  -0.03180   -0.37038
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18310   13.18300   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.94000   11.10000  -0.16000   -1.44144
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.75770   15.76970  -0.01200   -0.07610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       30.69000   30.89000  -0.20000   -0.64746
聯博貨幣市場基金                                                   15.01080   15.01070   0.00010    0.00067
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瀚亞中小型股基金                                                   19.05000   19.05000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       36.27000   36.40000  -0.13000   -0.35714
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.35740   13.36790  -0.01050   -0.07855
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                        9.93150    9.95890  -0.02740   -0.27513
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          9.74490    9.74360   0.00130    0.01334
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.51710   11.52610  -0.00900   -0.07808
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58390   13.58370   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                     51.50000   51.57000  -0.07000   -0.13574
瀚亞理財通基金                                                     24.54000   24.62000  -0.08000   -0.32494
瀚亞菁華基金                                                       19.31000   19.44000  -0.13000   -0.66872
瀚亞電通網基金                                                     13.02000   13.07000  -0.05000   -0.38256
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.22160   13.22290  -0.00130   -0.00983
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.08930   10.11480  -0.02550   -0.25211
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.41060    9.40730   0.00330    0.03508
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         10.99870   10.99980  -0.00110   -0.01000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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