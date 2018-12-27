[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/26 107/12/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 中國信託台灣優勢基金 14.55000 14.64000 -0.09000 -0.61475 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00380 11.00370 0.00010 0.00091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.04000 52.47000 -0.43000 -0.81952 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.38200 9.41600 -0.03400 -0.36109 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 8.99400 9.02500 -0.03100 -0.34349 元大巴菲特基金 23.28000 23.33000 -0.05000 -0.21432 元大日經225基金 24.37000 24.10000 0.27000 1.12033 元大台商收成基金 19.17000 19.26000 -0.09000 -0.46729 元大台灣50單日反向1倍基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 元大台灣50單日正向2倍基金 30.00000 30.14000 -0.14000 -0.46450 元大台灣中型100基金 27.79000 27.94000 -0.15000 -0.53686 元大台灣加權股價指數基金 22.34100 22.45400 -0.11300 -0.50325 元大台灣卓越50基金 73.48000 73.80000 -0.32000 -0.43360 元大台灣金融基金 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.23000 27.34000 -0.11000 -0.40234 元大台灣高股息基金 23.59000 23.90000 -0.31000 -1.29707 元大台灣電子科技基金 30.13000 30.33000 -0.20000 -0.65941 元大多多基金 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867 元大多福基金 46.00000 46.27000 -0.27000 -0.58353 元大亞太成長基金 8.12000 8.32000 -0.20000 -2.40385 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65370 8.66110 -0.00740 -0.08544 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04470 7.05070 -0.00600 -0.08510 元大卓越基金 39.29000 39.37000 -0.08000 -0.20320 元大店頭基金 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150 元大泛歐成長基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 元大高科技基金 16.40000 16.44000 -0.04000 -0.24331 元大得利貨幣市場基金 16.28030 16.28000 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.00070 12.00050 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411 元大華夏中小基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645 元大新中國基金-人民幣 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502 元大新中國基金-美元 7.44300 7.50800 -0.06500 -0.86574 元大新中國基金-新台幣 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952 元大新主流基金 20.63000 20.79000 -0.16000 -0.76960 元大新東協平衡基金-美元 8.93100 8.95600 -0.02500 -0.27914 元大新東協平衡基金-新台幣 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 元大萬泰貨幣市場基金 15.12510 15.12490 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.11000 32.30000 -0.19000 -0.58824 元大滬深300單日反向1倍基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170 元大滬深300單日正向2倍基金 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666 元大摩臺基金 34.01000 34.17000 -0.16000 -0.46825 元大績效基金 43.08000 43.40000 -0.32000 -0.73733 元大韓國KOSPI200基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.48000 13.53000 -0.05000 -0.36955 日盛上選基金 27.89000 28.06000 -0.17000 -0.60584 日盛小而美基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057 日盛全球智能車基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛亞洲機會基金 5.98000 6.04000 -0.06000 -0.99338 日盛首選基金 14.58000 14.67000 -0.09000 -0.61350 日盛高科技基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468 日盛貨幣市場基金 14.79310 14.79290 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 33.65000 33.93000 -0.28000 -0.82523 日盛精選五虎基金 32.05000 32.00000 0.05000 0.15625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50710 13.50690 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.48000 26.62000 -0.14000 -0.52592 台新大眾貨幣市場基金 14.18410 14.18390 0.00020 0.00141 台新中國通基金 37.08000 37.23000 -0.15000 -0.40290 台新主流基金 20.69000 20.90000 -0.21000 -1.00478 台新台灣中小基金 28.99000 29.18000 -0.19000 -0.65113 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.32600 9.39230 -0.06630 -0.70590 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.63400 8.68040 -0.04640 -0.53454 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.74860 9.80100 -0.05240 -0.53464 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 台新亞美短期債券基金 10.97460 10.97120 0.00340 0.03099 台新真吉利貨幣市場基金 11.10560 11.10550 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.71960 27.71870 0.00090 0.00325 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07020 8.06750 0.00270 0.03347 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.24170 8.24640 -0.00470 -0.05699 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85020 8.84720 0.00300 0.03391 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04760 9.05280 -0.00520 -0.05744 台新新興市場債券基金(A類型) 10.54830 10.55690 -0.00860 -0.08146 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33740 0.33740 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72310 7.72930 -0.00620 -0.08021 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26020 0.26020 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58500 12.58490 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 45.92000 46.06000 -0.14000 -0.30395 永豐永豐基金 30.55000 30.89000 -0.34000 -1.10068 永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 永豐高科技基金 20.54000 20.79000 -0.25000 -1.20250 永豐貨幣市場基金 13.90300 13.90280 0.00020 0.00144 永豐臺灣加權ETF基金 46.95000 47.19000 -0.24000 -0.50858 永豐領航科技基金 33.79000 34.14000 -0.35000 -1.02519 永豐趨勢平衡基金 37.65000 38.03000 -0.38000 -0.99921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 兆豐國際生命科學基金 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738 兆豐國際全球基金 26.78000 26.88000 -0.10000 -0.37202 兆豐國際國民基金 19.65000 19.88000 -0.23000 -1.15694 兆豐國際第一基金 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85880 9.86440 -0.00560 -0.05677 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71010 7.71450 -0.00440 -0.05704 兆豐國際萬全基金 18.52000 18.68000 -0.16000 -0.85653 兆豐國際電子基金 22.30000 22.46000 -0.16000 -0.71238 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 18.94000 19.06000 -0.12000 -0.62959 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.07000 18.03000 0.04000 0.22185 兆豐國際豐台灣基金 30.29000 30.42000 -0.13000 -0.42735 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52160 12.52140 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86920 9.88550 -0.01630 -0.16489 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78720 9.80350 -0.01630 -0.16627 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85260 9.86790 -0.01530 -0.15505 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.87210 9.88840 -0.01630 -0.16484 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79430 9.81050 -0.01620 -0.16513 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.85160 9.86690 -0.01530 -0.15506 合庫台灣基金 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395 合庫全球新興市場基金 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 合庫貨幣市場基金 10.14530 10.14520 0.00010 0.00099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯中國策略基金-美元 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 安聯中國策略基金-新臺幣 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 安聯中華新思路基金-人民幣 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761 安聯中華新思路基金-美元 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 安聯台灣大壩基金 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631 安聯台灣科技基金 40.34000 40.66000 -0.32000 -0.78701 安聯台灣貨幣市場基金 12.51120 12.51100 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.79000 26.95000 -0.16000 -0.59369 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 26.62000 26.69000 -0.07000 -0.26227 宏利全球債券組合基金 12.68670 12.69120 -0.00450 -0.03546 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72440 2.72420 0.00020 0.00734 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39470 0.39460 0.00010 0.02534 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.94130 11.94220 -0.00090 -0.00754 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89670 0.89650 0.00020 0.02231 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.10710 7.10770 -0.00060 -0.00844 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97560 1.97530 0.00030 0.01519 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28420 0.28410 0.00010 0.03520 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.68500 8.68560 -0.00060 -0.00691 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31580 0.31570 0.00010 0.03168 宏利萬利貨幣市場基金 13.65800 13.65790 0.00010 0.00073 宏利臺灣股息收益基金 22.71000 22.66000 0.05000 0.22065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.94580 12.94560 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 22.70000 22.82000 -0.12000 -0.52585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 保德信大中華基金-美元 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 保德信大中華基金-新台幣 24.59000 24.68000 -0.09000 -0.36467 保德信中小型股基金 39.28000 39.70000 -0.42000 -1.05793 保德信中國中小基金-人民幣 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164 保德信中國中小基金-美元 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 保德信中國中小基金-新臺幣 7.07000 7.10000 -0.03000 -0.42254 保德信中國品牌基金-人民幣 7.64000 7.67000 -0.03000 -0.39113 保德信中國品牌基金-美元 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 保德信台商全方位基金 30.26000 30.39000 -0.13000 -0.42777 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.42790 10.41690 0.01100 0.10560 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.42790 10.41690 0.01100 0.10560 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.39080 10.38930 0.00150 0.01444 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.39080 10.38930 0.00150 0.01444 保德信亞太基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31210 8.31150 0.00060 0.00722 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19900 11.19820 0.00080 0.00714 保德信店頭市場基金 28.21000 28.54000 -0.33000 -1.15627 保德信金平衡基金 27.44000 27.48000 -0.04000 -0.14556 保德信金滿意基金 37.52000 37.66000 -0.14000 -0.37175 保德信科技島基金 23.13000 23.22000 -0.09000 -0.38760 保德信高成長基金 82.14000 82.27000 -0.13000 -0.15802 保德信第一基金 22.20000 22.27000 -0.07000 -0.31432 保德信貨幣市場基金 15.79340 15.79320 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75240 7.75600 -0.00360 -0.04642 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70240 10.70740 -0.00500 -0.04670 保德信新興趨勢組合基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 保德信瑞騰基金 15.56900 15.56870 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65700 11.65700 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.26000 16.27000 -0.01000 -0.06146 施羅德樂活中小基金-I類型 3728.09000 3731.52000 -3.43000 -0.09192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155 柏瑞巨人基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66970 13.66960 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27390 11.27370 0.00020 0.00177 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00060 10.99500 0.00560 0.05093 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09660 10.09140 0.00520 0.05153 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.11560 8.11540 0.00020 0.00246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.14040 9.13570 0.00470 0.05145 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.17350 9.16890 0.00460 0.05017 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58200 10.57660 0.00540 0.05106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90040 9.90010 0.00030 0.00303 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07960 10.07450 0.00510 0.05062 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.46900 9.46420 0.00480 0.05072 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.76890 8.76870 0.00020 0.00228 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.75460 8.74880 0.00580 0.06629 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.19760 9.19290 0.00470 0.05113 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.66110 11.66530 -0.00420 -0.03600 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.18560 11.18400 0.00160 0.01431 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.58950 10.58790 0.00160 0.01511 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.80060 6.80310 -0.00250 -0.03675 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51660 8.51530 0.00130 0.01527 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.10810 9.10670 0.00140 0.01537 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.02420 10.02780 -0.00360 -0.03590 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60630 10.60470 0.00160 0.01509 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.21950 9.21820 0.00130 0.01410 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.67410 8.67730 -0.00320 -0.03688 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.30240 9.30100 0.00140 0.01505 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.43000 16.44000 -0.01000 -0.06083 柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.53520 12.53990 -0.00470 -0.03748 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.45020 9.45340 -0.00320 -0.03385 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.39920 10.39950 -0.00030 -0.00288 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.03630 11.03330 0.00300 0.02719 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.92620 9.92630 -0.00010 -0.00101 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.45810 8.46090 -0.00280 -0.03309 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.00620 9.00640 -0.00020 -0.00222 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.91950 8.91710 0.00240 0.02691 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 8.91160 8.91170 -0.00010 -0.00112 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.58090 8.58370 -0.00280 -0.03262 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.82500 8.82530 -0.00030 -0.00340 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.58300 10.58010 0.00290 0.02741 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 8.85950 8.85960 -0.00010 -0.00113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.06000 20.23000 -0.17000 -0.84034 國泰大中華基金 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336 國泰小龍基金-台幣級別 13.36000 13.44000 -0.08000 -0.59524 國泰中小成長基金-台幣級別 37.07000 37.25000 -0.18000 -0.48322 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.53650 3.53910 -0.00260 -0.07347 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59630 0.59610 0.00020 0.03355 國泰中國內需增長基金美元級別 0.56030 0.56010 0.00020 0.03571 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.07140 10.06240 0.00900 0.08944 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33220 0.33160 0.00060 0.18094 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.61450 3.62990 -0.01540 -0.42425 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.14000 16.21000 -0.07000 -0.43183 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51970 0.52140 -0.00170 -0.32605 國泰中港台基金人民幣級別 2.65510 2.65340 0.00170 0.06407 國泰中港台基金台幣級別 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 國泰中港台基金美元級別 0.38650 0.38580 0.00070 0.18144 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.77000 23.47000 0.30000 1.27823 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.13000 14.53000 -0.40000 -2.75292 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.64000 25.33000 1.31000 5.17173 國泰台灣貨幣市場基金 12.42790 12.42770 0.00020 0.00161 國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40940 0.40960 -0.00020 -0.04883 國泰全球資源基金台幣級別 4.72000 4.72000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.15080 0.15090 -0.00010 -0.06627 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.71000 20.74000 -0.03000 -0.14465 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30900 2.33510 -0.02610 -1.11773 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.33840 10.45330 -0.11490 -1.09917 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.14380 9.24540 -0.10160 -1.09892 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33600 0.33950 -0.00350 -1.03093 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29720 0.30020 -0.00300 -0.99933 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.48080 -0.00410 -0.85275 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36010 0.36370 -0.00360 -0.98983 國泰科技生化基金 28.44000 28.67000 -0.23000 -0.80223 國泰紐幣2021保本基金 12.33900 12.33160 0.00740 0.06001 國泰紐幣八年期保本基金 12.64580 12.63760 0.00820 0.06489 國泰紐幣保本基金 12.54550 12.53770 0.00780 0.06221 國泰國泰基金台幣I級別 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104 國泰國泰基金台幣級別 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.11750 2.12460 -0.00710 -0.33418 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.42480 9.45530 -0.03050 -0.32257 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30500 0.30570 -0.00070 -0.22898 國泰新興市場基金台幣級別 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 國泰新興市場基金美元級別 0.35450 0.35540 -0.00090 -0.25324 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24500 2.24650 -0.00150 -0.06677 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44430 1.44520 -0.00090 -0.06228 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33580 0.33570 0.00010 0.02979 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33220 0.00030 0.09031 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21820 0.21810 0.00010 0.04585 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.24560 10.24430 0.00130 0.01269 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.46760 6.46680 0.00080 0.01237 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.67000 27.81000 -0.14000 -0.50342 國泰價值卓越基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30870 0.30890 -0.00020 -0.06475 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.32000 16.59000 -0.27000 -1.62749 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07550 10.07460 0.00090 0.00893 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00260 10.00160 0.00100 0.01000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95800 9.96600 -0.00800 -0.08027 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07520 10.07420 0.00100 0.00993 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.00230 10.00120 0.00110 0.01100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95800 9.96600 -0.00800 -0.08027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29560 11.29460 0.00100 0.00885 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87360 9.86540 0.00820 0.08312 第一金大中華基金 22.56000 22.64000 -0.08000 -0.35336 第一金小型精選基金 28.22000 28.43000 -0.21000 -0.73866 第一金中概平衡基金 22.54000 22.64000 -0.10000 -0.44170 第一金台灣貨幣市場基金 15.27610 15.27580 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.12100 178.11900 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.05250 8.09090 -0.03840 -0.47461 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.05250 8.09100 -0.03850 -0.47584 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 第一金亞洲科技基金 15.80000 16.00000 -0.20000 -1.25000 第一金店頭市場基金 7.39000 7.46000 -0.07000 -0.93834 第一金創新趨勢基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170 第一金電子基金 27.27000 27.42000 -0.15000 -0.54705 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.03000 17.11000 -0.08000 -0.46756 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.92000 6.99000 -0.07000 -1.00143 統一大中華中小基金(美元) 6.32000 6.37000 -0.05000 -0.78493 統一大中華中小基金(新台幣) 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 統一大東協高股息基金(美元) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 統一大東協高股息基金(新台幣) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 統一大滿貫基金-A類型 28.71000 28.87000 -0.16000 -0.55421 統一大滿貫基金-I類型 28.71000 28.87000 -0.16000 -0.55421 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837 統一大龍騰中國基金(美元) 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 統一中小基金 21.34000 21.74000 -0.40000 -1.83993 統一台灣動力基金 14.56000 14.80000 -0.24000 -1.62162 統一全天候基金-A類型 96.40000 97.22000 -0.82000 -0.84345 統一全天候基金-I類型 96.61000 97.44000 -0.83000 -0.85181 統一全球債券組合基金 11.64330 11.64670 -0.00340 -0.02919 統一亞太基金 21.60000 21.77000 -0.17000 -0.78089 統一奔騰基金 49.36000 49.75000 -0.39000 -0.78392 統一強棒貨幣市場基金 16.68520 16.68490 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635 統一強漢基金(美元) 7.76000 7.87000 -0.11000 -1.39771 統一強漢基金(新台幣) 20.39000 20.69000 -0.30000 -1.44998 統一統信基金 25.04000 25.36000 -0.32000 -1.26183 統一黑馬基金 49.90000 50.44000 -0.54000 -1.07058 統一新亞洲科技能源基金 13.84000 14.03000 -0.19000 -1.35424 統一經建基金 40.36000 40.75000 -0.39000 -0.95706 統一龍馬基金 55.05000 55.75000 -0.70000 -1.25561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.77000 15.84000 -0.07000 -0.44192 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.95000 40.06000 -0.11000 -0.27459 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.00000 10.40000 -0.40000 -3.84615 野村台灣高股息基金 22.71000 22.68000 0.03000 0.13228 野村台灣運籌基金 30.81000 30.81000 0.00000 0.00000 野村平衡基金 17.14000 17.11000 0.03000 0.17534 野村成長基金 25.93000 25.94000 -0.01000 -0.03855 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03650 10.02250 0.01400 0.13969 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00590 9.99610 0.00980 0.09804 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00140 9.99460 0.00680 0.06804 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03490 10.02080 0.01410 0.14071 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00500 9.99510 0.00990 0.09905 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01740 10.01060 0.00680 0.06793 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80570 9.78940 0.01630 0.16651 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.77240 9.76130 0.01110 0.11371 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.76700 9.76600 0.00100 0.01024 野村泰國基金 38.79000 39.75000 -0.96000 -2.41509 野村高科技基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309 野村貨幣市場基金 16.29250 16.29220 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.74550 9.74720 -0.00170 -0.01744 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.54330 7.54480 -0.00150 -0.01988 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.34620 11.34840 -0.00220 -0.01939 野村精選貨幣市場基金 12.09150 12.09130 0.00020 0.00165 野村積極成長基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.73000 28.74000 -0.01000 -0.03479 野村鴻利基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87400 16.87380 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.63000 16.64000 -0.01000 -0.06010 野村鑫平衡組合基金-S類型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.89130 9.89200 -0.00070 -0.00708 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 12.96920 12.97020 -0.00100 -0.00771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基台商天下基金 11.35000 11.46000 -0.11000 -0.95986 凱基台灣精五門基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56180 11.56160 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.92000 24.07000 -0.15000 -0.62318 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.88000 6.89000 -0.01000 -0.14514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 25.11000 25.23000 -0.12000 -0.47562 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.84000 28.06000 -0.22000 -0.78403 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.12000 17.63000 -0.51000 -2.89280 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.81000 14.99000 0.82000 5.47031 富邦日本東証基金 18.45000 18.19000 0.26000 1.42936 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.49000 41.53000 -0.04000 -0.09632 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.93000 41.20000 -0.27000 -0.65534 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.16000 45.38000 -0.22000 -0.48480 富邦台灣心基金 18.36000 18.48000 -0.12000 -0.64935 富邦台灣釆吉50基金 40.50000 40.68000 -0.18000 -0.44248 富邦台灣科技指數基金 47.07000 47.28000 -0.21000 -0.44416 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66380 15.66360 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 51.92000 52.23000 -0.31000 -0.59353 富邦科技基金 20.39000 20.49000 -0.10000 -0.48804 富邦高成長基金 19.92000 20.05000 -0.13000 -0.64838 富邦基金A類型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 富邦基金I類型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 富邦深証100基金 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 16.93000 17.02000 -0.09000 -0.52879 富邦精準基金 38.94000 39.07000 -0.13000 -0.33274 富邦精銳中小基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531 富邦臺灣公司治理100基金 18.81000 18.88000 -0.07000 -0.37076 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.02000 12.08000 -0.06000 -0.49669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.11000 27.20000 -0.09000 -0.33088 富達卓越領航全球組合基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.60000 7.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中華基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.12000 18.18000 -0.06000 -0.33003 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.26000 18.35000 -0.09000 -0.49046 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.55390 11.56650 -0.01260 -0.10894 富蘭克林華美第一富基金 33.00000 33.21000 -0.21000 -0.63234 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32060 10.32040 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人生目標基金 34.91470 34.98530 -0.07060 -0.20180 復華中小精選基金 58.82000 59.13000 -0.31000 -0.52427 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472 復華台灣智能基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 復華全方位基金 25.29000 25.28000 0.01000 0.03956 復華全球平衡基金-美元 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 復華全球平衡基金-新臺幣 17.70000 17.81000 -0.11000 -0.61763 復華全球債券基金 13.50670 13.51080 -0.00410 -0.03035 復華全球債券組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 復華有利貨幣市場基金 13.45630 13.45620 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691 復華神盾基金 22.29020 22.36610 -0.07590 -0.33935 復華高成長基金 58.26000 58.32000 -0.06000 -0.10288 復華貨幣市場基金 14.41810 14.41800 0.00010 0.00069 復華富時台灣高股息低波動基金 45.21000 45.36000 -0.15000 -0.33069 復華復華基金 18.15000 18.17000 -0.02000 -0.11007 復華傳家二號基金 27.66760 27.79320 -0.12560 -0.45191 復華傳家基金 19.25840 19.36560 -0.10720 -0.55356 復華奧林匹克全球組合基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 復華滬深300 A股基金 18.38000 18.47000 -0.09000 -0.48728 復華數位經濟基金 42.30000 42.52000 -0.22000 -0.51740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順主流基金 14.72000 14.97000 -0.25000 -1.67001 景順台灣科技基金 25.32000 25.78000 -0.46000 -1.78433 景順全球科技基金 18.17000 18.22000 -0.05000 -0.27442 景順全球康健基金 17.33000 17.38000 -0.05000 -0.28769 景順貨幣市場基金 15.95660 15.95650 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.06000 27.51000 -0.45000 -1.63577 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.56350 8.57370 -0.01020 -0.11897 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83320 7.83860 -0.00540 -0.06889 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12000 11.13310 -0.01310 -0.11767 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14840 10.15530 -0.00690 -0.06794 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 華南永昌中國A股基金(美元) 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32310 9.35260 -0.02950 -0.31542 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.50280 9.54150 -0.03870 -0.40560 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68070 9.71130 -0.03060 -0.31510 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87010 9.91030 -0.04020 -0.40564 華南永昌永昌基金 16.80000 16.90000 -0.10000 -0.59172 華南永昌全球亨利組合基金 13.97690 13.98120 -0.00430 -0.03076 華南永昌全球精品基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 華南永昌物聯網精選基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23210 16.23190 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.86570 22.01660 -0.15090 -0.68539 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95580 11.95570 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.28190 10.28030 0.00160 0.01556 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.14410 10.14150 0.00260 0.02564 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83220 9.83050 0.00170 0.01729 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66960 9.66720 0.00240 0.02483 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05290 10.05000 0.00290 0.02886 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86290 9.85920 0.00370 0.03753 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70810 9.70530 0.00280 0.02885 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51450 9.51090 0.00360 0.03785 華頓中小型基金 18.93000 19.22000 -0.29000 -1.50884 華頓台灣基金 21.24000 21.65000 -0.41000 -1.89376 華頓平安貨幣市場基金 11.53690 11.53670 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 14.21000 14.62000 -0.41000 -2.80438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.28920 2.29480 -0.00560 -0.24403 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.20880 10.25260 -0.04380 -0.42721 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33130 0.33250 -0.00120 -0.36090 匯豐台灣精典基金 21.28000 21.35000 -0.07000 -0.32787 匯豐全球趨勢組合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 匯豐安富基金 23.68000 23.73000 -0.05000 -0.21070 匯豐成功基金 37.61000 37.72000 -0.11000 -0.29162 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99160 14.99150 0.00010 0.00067 匯豐龍鳳基金-A類型 45.78000 45.92000 -0.14000 -0.30488 匯豐龍鳳基金-I類型 45.78000 45.92000 -0.14000 -0.30488 匯豐龍騰電子基金 31.20000 31.35000 -0.15000 -0.47847 匯豐雙高收益債券組合基金 11.85320 11.85420 -0.00100 -0.00844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.04000 16.18000 -0.14000 -0.86527 新光台灣富貴基金 20.25000 20.39000 -0.14000 -0.68661 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.46590 15.46570 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 19.75000 19.90000 -0.15000 -0.75377 新光亞洲精選基金-新台幣 20.02000 20.17000 -0.15000 -0.74368 新光店頭基金 20.44000 20.66000 -0.22000 -1.06486 新光特選內需收益ETF基金 19.23000 19.29000 -0.06000 -0.31104 新光創新科技基金 12.15000 12.29000 -0.14000 -1.13914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31220 11.31110 0.00110 0.00972 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02740 10.01900 0.00840 0.08384 群益中小型股基金 36.75000 37.17000 -0.42000 -1.12994 群益平衡王基金 18.02170 18.14960 -0.12790 -0.70470 群益多重收益組合基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 群益安家基金 22.57920 22.69430 -0.11510 -0.50718 群益安穩貨幣市場基金 16.11020 16.11000 0.00020 0.00124 群益店頭市場基金 77.43000 78.35000 -0.92000 -1.17422 群益東方盛世基金 7.67000 7.82000 -0.15000 -1.91816 群益長安基金 22.73000 23.09000 -0.36000 -1.55912 群益真善美基金 15.35580 15.46570 -0.10990 -0.71060 群益馬拉松基金 100.87000 101.24000 -0.37000 -0.36547 群益馬拉松基金I類型 101.16000 101.53000 -0.37000 -0.36442 群益深証中小板基金 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 群益創新科技基金 27.90000 28.17000 -0.27000 -0.95847 群益奧斯卡基金 23.47000 23.75000 -0.28000 -1.17895 群益葛萊美基金 20.49000 20.61000 -0.12000 -0.58224 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.79920 9.81510 -0.01590 -0.16200 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.75860 9.76710 -0.00850 -0.08703 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.75860 9.76710 -0.00850 -0.08703 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.75770 9.75730 0.00040 0.00410 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.79910 9.81500 -0.01590 -0.16200 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.75760 9.75720 0.00040 0.00410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.01000 25.07000 -0.06000 -0.23933 德信中國精選成長基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 德信台灣主流中小基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346 德信萬保貨幣市場基金 11.95070 11.95050 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 25.65000 25.76000 -0.11000 -0.42702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67980 11.67970 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根中小基金 19.13000 19.33000 -0.20000 -1.03466 摩根台灣金磚基金-累積型 16.68000 16.82000 -0.14000 -0.83234 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.68000 16.82000 -0.14000 -0.83234 摩根台灣增長基金 43.48000 43.73000 -0.25000 -0.57169 摩根平衡基金 25.58000 25.64000 -0.06000 -0.23401 摩根第一貨幣市場基金 15.09780 15.09760 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 11.37000 11.95000 -0.58000 -4.85356 摩根新興日本基金 20.12000 20.98000 -0.86000 -4.09914 摩根新興科技基金 44.62000 45.11000 -0.49000 -1.08623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99090 9.99900 -0.00810 -0.08101 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.99250 9.98640 0.00610 0.06108 聯邦中國龍基金 21.54000 21.83000 -0.29000 -1.32845 聯邦金鑽平衡基金 20.47370 20.73280 -0.25910 -1.24971 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.31170 8.33510 -0.02340 -0.28074 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.57490 8.60690 -0.03200 -0.37179 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.29220 8.31560 -0.02340 -0.28140 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.55400 8.58580 -0.03180 -0.37038 聯邦貨幣市場基金 13.18310 13.18300 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.75770 15.76970 -0.01200 -0.07610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 30.69000 30.89000 -0.20000 -0.64746 聯博貨幣市場基金 15.01080 15.01070 0.00010 0.00067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 36.27000 36.40000 -0.13000 -0.35714 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.35740 13.36790 -0.01050 -0.07855 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 9.93150 9.95890 -0.02740 -0.27513 瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.74490 9.74360 0.00130 0.01334 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 11.51710 11.52610 -0.00900 -0.07808 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.58390 13.58370 0.00020 0.00147 瀚亞高科技基金 51.50000 51.57000 -0.07000 -0.13574 瀚亞理財通基金 24.54000 24.62000 -0.08000 -0.32494 瀚亞菁華基金 19.31000 19.44000 -0.13000 -0.66872 瀚亞電通網基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.22160 13.22290 -0.00130 -0.00983 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.08930 10.11480 -0.02550 -0.25211 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.41060 9.40730 0.00330 0.03508 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 10.99870 10.99980 -0.00110 -0.01000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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