【華冠投顧】幸運星-追追追！槌槌槌？？？大怒神來前請記得繫好安全帶......滴答滴答......倒數計時中

林幸蓉 分析師

焦點個股：6230 超眾、2375 智寶、2376 技嘉、2455 全新、8086 宏捷科

12 月美股狂跌了 4118 點…… 川普持續不滿 Fed 鮑爾、美墨圍牆預算使政府部門關門的問題，再再的都讓全球股市重感冒…… 昨日歐美股市因聖誕節休市，台股多頭企圖趁機上攻，跳空開高指數持續拉高上漲 64 點後，來到下壓的五日線及大平台壓力區，盤面沒有追價意願來助攻，反而開始出現強勢股漲多拉回的現象如主機板、高雄概念股、散熱、5G、砷化鎵等都出現開高走低的情形，12 點後矽晶圓及被動元件也出現賣壓，收盤跌 48 點，成交量縮至 687 億元。OTC 早盤一度漲 1.06%，收盤跌 0.91% 收最低，成交量為 254 億元....

（一）近期漲多的強勢股賣壓湧現拉回

12/21 開始分享主機板股領頭羊：6150 撼訊，昨日再創新高（也已在節目及群組中提醒大家…… 愛賺多少自己決定囉），今日開低轉弱殺跌停！！同族群的 2376 技嘉、2377 微星、2399 映泰等也轉弱…… 同樣是 12/21 分享的被動元件領頭羊：2375 智寶今天再創高，12:00 後遇賣壓收低，引發被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂…… 一起轉弱。散熱領頭羊 6230 超眾再創高後也走低，引發其他散熱族群 3071 協禧、3324 雙鴻走弱，5G 領頭羊 6426 統新跌停，引發 3234 光環、6470 宇智等其他 5G 轉弱……

（二）昨日轉強，今日轉弱，「一日行情」

砷化鎵 2455 全新昨日強鎖漲停，3105 穩懋、8086 宏捷科高點均出現在 9:00 然後沿路下殺！！……

（三）其他走弱個股

還有 2342 茂矽（破底）、2702 華園、6558 興能高、8046 南電、4953 緯軟、1526 日馳、2408 南亞科、2337 旺宏、3189 景碩、3545 敦泰、3653 健策、3406 玉晶光……

【幸運星小叮嚀】

昨天《股市幸運星》節目中已經請大家先賺一趟囉…… 再來…… 滿手現金空手等待…… 大怒神來前，請記得繫好安全帶…… 滴答滴答…… 倒數計時中

最後祝明日操作順利，大賺迎新年！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。