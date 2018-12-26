【華冠投顧】台股瀕臨破底危機，解鈴還需繫鈴人!

國際股市無起色，台股 12 月跌勢不止，昨日指數跳空下跌後，今日又跌破昨日低點，來到 9473 點，收盤下跌 48 點，9478 作收，成交量 689 億元，價跌量縮。

台股今日一度大漲 64 點，嘗試止跌，可惜卻是曇花一現，指數一路震盪走低，由紅翻黑，跌破昨低點，再創 12 月份新低點! 現在加權指數距今年低點 9400 點已不遠已，瀕臨破底危機，風險意識要有，嚴控持股比重，目前盤勢不好賺，量縮續航力不足，很多股票今日買明日套或現買現套，例: 昨日強勢股 PA 三雄全新 (2455)，宏捷科(8086)，穩懋(3105)，今日全部開高走低由紅翻黑出現重挫! 而今日早盤強勢股的亞信(3169)，西勝(3625)，智原(3035)，超眾(6230)，智寶(2375) 以及 LED 族群隆達(3698)，晶電(2448)，榮創(3437)… 衝高後也走低… 現買現套情況嚴重!. 因此，建議投資人最好投資策略就是保留實力，等待最好買點出現再進場，千萬不可撈底!

台股 2018 年封關，倒數計時，指數卻瀕臨破底危機，唯一能解救台股就是解鈴還需繫鈴人，就是美股能否出現強勢跌深彈升走勢。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估