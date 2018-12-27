【永豐期貨】台指選擇權盤前－買盤縮手 台股殺尾失守9500

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 24 點至 9453 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 25.99 點，電子期逆價差縮至 - 1.94 點，金融期逆價差縮至 - 3.28 點。現貨部分，三大法人賣超 33.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 674 口至 2730 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4035 口至 39145 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5460 口至 - 1857 口。

週三台股開高，然而指數上攻遇 5 日線反壓，週二的空方缺口回補未果，加上美股電子盤在亞股紛紛開盤後開始延續耶誕節前跌勢，影響台股投資人信心，大盤也隨即反轉走低收斂漲幅，午盤過後多檔權值股賣壓湧現，台積電、大立光、國巨等電子權重股相繼翻黑使加權指數跌落平盤下，而下午一點後賣壓更是加劇讓 9500 點宣告失守，終場加權指數下跌 48.1 點或 0.505%，收在 9478.99 點，成交量能 690.76 億，較前一日縮減 45.45 億。技術面觀察，週三日 K 開高走低以中黑棒留上影線作收，連三日黑 K 且上方 5 日線及週二的空方缺口反壓沉重，加上 KD 與 MACD 持續下行，短線行情有回測 10 月 26 日波段低點的壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.95 升至 1.21，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.66% 升至 18.18%，賣權平均隱含波動率由 23.11% 升至 24%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

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