【日盛投顧】上壓沈重 持續盤跌

◆盤勢分析

1. 國際股市因耶誕假期普遍休市，週三台股呈現開高後量縮整理，中場過後逐漸走低，各類股普遍下跌，僅食品、營建稍有表現，電子、金融則是呈現整理格局，終場指數下跌 48.10 點，跌幅 0.50%，收在 9478.99，成交金額萎縮至 689.97 億元。

2. 觀察台股技術面，經過週二重挫後，週三台股一度止跌回穩，但終究上檔短、中期均線下彎壓力仍然沈重，加權指數最終仍是收黑，即便日 KD 指標位於低檔，或有機會出現跌深反彈，在上檔壓力沈重下，最好狀況將是區間整理，甚至有跌破 10 月下旬低點 9400 的疑慮，操作上在指數持續弱勢整理，甚至有再破底的疑慮下，僅能個別族群因應。觀察台股籌碼面，外資 - 25.12 億元、投信 + 4.25 億元、自營商 - 13.48 億元，三大法人合計賣超 34.35 億元。

僅能個別族群表現 聚焦 IC 設計、網通、PCB



1. 觀察週三台股盤面結構，電子 - 0.67%、金融 - 0.09%、非金電 - 0.43%、櫃檯市場 - 0.91%，電子、金融、非金電皆持續弱勢整理，僅有個別族群表現，電子聚焦於 LED、IC 設計、網通、連接線器、PCB 與設備，非金電聚焦於食品、航空、成衣。

2. 在電子股部份，權值電子股普遍仍是整理，電子股僅有個別族群表現，LED、IC 設計、網通、連接線器、PCB 與設備較值得留意，LED 指標股 2448 晶電、3437 榮創；IC 設計指標 3035 智原、6462 神盾；網通指標 6143 振曜、2345 智邦；連接線器指標 5457 宣德、3023 信邦；PCB 指標股 4989 榮科；設備指標 3413 京鼎。在金融股部份，普遍仍是弱勢整理格局，尤其佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金持續呈現盤跌，短期間表現空間不大。至於非金電，短線聚焦於食品、航空、成衣，食品指標股 1216 統一；航空觀察 2610 華航、2618 長榮航；成衣指標股 1477 聚陽。