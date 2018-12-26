【華冠投顧】台股今日紅翻黑!如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

報仇性強彈

受到美股持續爆跌的影響下，台北股市早盤下跌 - 80 點開出，隨即在失望賣壓殺出下，加權指數一度重挫 - 160 點；不過，盤勢開始震盪走高，終場下跌 - 112 點，收在 9527 點，成交量 732 億。

美股再度崩跌 - 653 點，累計 12 月已經重挫 - 3746 點，高低點更是超過 4000 點。對於近期盤勢變化，基本上結構依舊沒有改變；美股這個『老鼠屎』持續重挫，反觀亞股普遍也是抗跌的表現。對黑手而言… 我們用『頭洗下去』來形容一點也不為過，『壓縮的小皮球』壓的深、彈的愈高；只是面對這樣行情的變化，我們預估川普在面對『黑色聖誕節』的震撼後。勢必會加速處理國內、外的政治、經濟問題，對於美股而言… 因為是消息面所主導的行情，所以只要消息面一結束後，隨時也會見『報仇性強彈』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6168 宏齊、6462 神盾、1760 寶齡富、2548 華固、1477 聚陽、5426 振發… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6426 統新、6150 撼訊、3338 泰碩、2376 技嘉、6558 興能高、6470 宇智… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。