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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         19123         0    00632R 元大台灣50反1         -49199         0  
0056   元大高股息              7872     39887    00677U 富邦VIX                -5316         0  
00642U 元大S&P石油             7072         0    2337   旺宏                   -3569    -12511  
00637L 元大滬深300正2          3339         0    2887   台新金                 -3194    -37882  
3037   欣興                    2996      1486    2886   兆豐金                 -2635    -16131  
2323   中環                    2128      6109    00648R 元大S&P500反1          -2041         0  
00633L 富邦上証正2             1328         0    3481   群創                   -2033     -2156  
00676R 富邦臺灣加權反1         1069         0    2376   技嘉                   -2026       -76  
00737  國泰AI+Robo              994      5170    00673R 元大S&P原油反1         -1858         0  
00647L 元大S&P500正2            952         0    2412   中華電                 -1227     -1175  
00670L 富邦NASDAQ正2            947         0    00636  國泰中國A50            -1226       867  
00640L 富邦日本正2              880         0    00669R 國泰美國道瓊反1        -1170         0  
2885   元大金                   842      8356    2498   宏達電                 -1007     -8109  
00708L 元大S&P黃金正2           780         0    3045   台灣大                 -1007     -1285  
2303   聯電                     755     -3068    0050   元大台灣50              -940      9196  
00655L 國泰中國A50正2           753         0    1605   華新                    -860     -6806  
1310   台苯                     724      5682    2448   晶電                    -793     -6406  
2317   鴻海                     675      4597    2409   友達                    -775      1155  
2633   台灣高鐵                 624     -3993    2801   彰銀                    -647      -332  
00662  富邦NASDAQ               539       586    2880   華南金                  -646     -9216  
2884   玉山金                   531    -17637    2324   仁寶                    -643     -5721  
1218   泰山                     527      1477    00671R 富邦NASDAQ反1           -620         0  
2345   智邦                     508     -1498    2408   南亞科                  -593      2104  
00692  富邦公司治理             506      3652    00635U 元大S&P黃金             -587         0  
2363   矽統                     492      1797    1312A  國喬特                  -516         0  
2834   臺企銀                   484     -8670    3682   亞太電                  -472     -1116  
2892   第一金                   456     -4008    5880   合庫金                  -472     -5105  
1216   統一                     451      1668    1101   台泥                    -447      -873  
2301   光寶科                   432      5465    6278   台表科                  -431      -403  
00639  富邦深100                431      2222    1305   華夏                    -422     -1401  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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