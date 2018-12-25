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◆台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧12月25日 交易日  
  
代碼   股票名稱          資券相抵  成交張數   比率%  
00637L 元大滬深300正2        2181    151432    1.44  
00672L 元大S&P原油正2         649     99888    0.65  
00633L 富邦上証正2            506     36550    1.38  
6230   超眾                   463      5426    8.53  
00677U 富邦VIX                402     68199    0.59  
00655L 國泰中國A50正2         131     15389    0.85  
8467   波力-KY                123       256   48.11  
2368   金像電                 115     22430    0.51  
00632R 元大台灣50反1          110     76413    0.14  
3037   欣興                   108     42304    0.26  
2375   智寶                   106     13881    0.76  
2371   大同                    98     85555    0.11  
00656R 國泰中國A50反1          90       529   17.01  
3338   泰碩                    90     14952    0.60  
2337   旺宏                    89     40085    0.22  
2376   技嘉                    74     34813    0.21  
6153   嘉聯益                  63     13136    0.48  
8046   南電                    61     15661    0.39  
2481   強茂                    58      7404    0.78  
2323   中環                    53     18901    0.28  
2455   全新                    50     16056    0.31  
5519   隆大                    49      5444    0.90  
3406   玉晶光                  48      7886    0.61  
1526   日馳                    46      6893    0.67  
00631L 元大台灣50正2           45      5263    0.86  
2027   大成鋼                  42     19418    0.22  
1515   力山                    41      5170    0.79  
3017   奇鋐                    41     13953    0.29  
6278   台表科                  41      5611    0.73  
2377   微星                    39     13938    0.28
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