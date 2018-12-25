◆台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧12月25日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 00637L 元大滬深300正2 2181 151432 1.44 00672L 元大S&P原油正2 649 99888 0.65 00633L 富邦上証正2 506 36550 1.38 6230 超眾 463 5426 8.53 00677U 富邦VIX 402 68199 0.59 00655L 國泰中國A50正2 131 15389 0.85 8467 波力-KY 123 256 48.11 2368 金像電 115 22430 0.51 00632R 元大台灣50反1 110 76413 0.14 3037 欣興 108 42304 0.26 2375 智寶 106 13881 0.76 2371 大同 98 85555 0.11 00656R 國泰中國A50反1 90 529 17.01 3338 泰碩 90 14952 0.60 2337 旺宏 89 40085 0.22 2376 技嘉 74 34813 0.21 6153 嘉聯益 63 13136 0.48 8046 南電 61 15661 0.39 2481 強茂 58 7404 0.78 2323 中環 53 18901 0.28 2455 全新 50 16056 0.31 5519 隆大 49 5444 0.90 3406 玉晶光 48 7886 0.61 1526 日馳 46 6893 0.67 00631L 元大台灣50正2 45 5263 0.86 2027 大成鋼 42 19418 0.22 1515 力山 41 5170 0.79 3017 奇鋐 41 13953 0.29 6278 台表科 41 5611 0.73 2377 微星 39 13938 0.28
◆台灣集中市場資券相抵張數前30名鉅亨台北資料中心
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