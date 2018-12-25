【顧德投顧】川普恐龍 破壞聖誕節

◆盤勢分析

都是川普的錯! 好好的聖誕夜，打開手機確要面對美股狂跌 400 多點，什麼鬼啊? 早上起床更大跌 653.17 點，暈倒! 黑咖啡都救不醒! 來觀察一下美股的線型吧! 美股破線不是昨天的事，事實上破線好幾天了，搭配上台股過去一周對於美股的反應遲鈍，似乎有點敷衍行事的感覺，這是什麼原故呢? 從本益比來看看美股的位階問題，網路上的數據很多，我們單純用 TWSE 所公佈的數據來看，美股 10 月份的本益比為 19.79 倍；而 2008 年 10 月份最低點的本益比為 18.55 倍；現在又比 10 月份多跌了 2,650 點，用本益比來看，幾乎也到達 2008 年最恐慌的底部區了! 如果仍然有吹哨者在高談空方，那應該是針對明年景氣衰退對於企業獲利衰減所做的調整了，投資人操作仍要小心，切誤追空，提防報復性反彈!

系統性風險下，類股無法打團體戰

兄弟登山各自努力

油價相關類股，今天沒有太多表現，除了華夏、建大奮力尾盤搶出；倒是紐約交易所輕原油價格也被美國經濟下呆了，同步下跌到 42 元區間，油價從 50~54 元盤整區間下來，這次是更明確的下跌，這次下跌同樣也是為了經濟衰退對需求面影響所致；等大家對於系統風險反應趨緩後，相關運輸、紡織、油品等個股，該漲該跌得應該會輪替反應。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

