【華冠投顧】收破9616 主跌段要來了?

◆盤勢分析

#大盤短評：中長空，量能持續退潮，留意週線 C 波下殺。

#盤勢分析

美股昨天續跌 650 點、費半也跌 2.9% 也進入主跌段，跟台股一樣硬挺的韓國今天放聖誕節 (可惡我也想放)，台股今天開低收下影線量能 732 億元一樣不多，我的大盤短評寫了一個星期就是持續在提醒大家短線風險越來越大，今天跌破 11 月平台低點 9616 形成套牢區，同時也跌破 10/31 的反彈關鍵 K 線低點 9588，進入主跌段的可能性越來越大，為二能夠化解的方式只有跌破 9400 時完成假跌破或者是重新站上 12/13 高點 9871 完成空頭結構破壞。

#類股方面，電子指數與 2330 台積電皆收破 12 月盤整低點，形成套牢平台，非金電則是收破 10 月下跌段以來低點，權值代表的 6505 台塑化也持續創新低，金融股更是持續天天有低點的緩跌段，2317 鴻海雖然未破線，但是從三大權值股開低走高來看，很明顯是有人撐住指數阿，而強勢股方面 PA 族群 2455 全新、8086 宏捷科走出帶量長紅，要提醒的是從結構上看 PA 也是屬於反彈格局，要注意的狀況就跟前兩天提醒的板卡族群以及風電族群，都屬於反彈格局。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

