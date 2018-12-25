新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         15409         0    00637L 元大滬深300正2        -16821         0  
2885   元大金                  4057      8084    00632R 元大台灣50反1         -13443         0  
2371   大同                    3210    -14250    00677U 富邦VIX               -11764         0  
00642U 元大S&P石油             2780         0    6116   彩晶                   -3557     -9484  
2337   旺宏                    2126    -11938    2887   台新金                 -3335    -36565  
2376   技嘉                    2093      1697    00676R 富邦臺灣加權反1        -2243         0  
00640L 富邦日本正2             1800         0    2002   中鋼                   -2080      1070  
00631L 元大台灣50正2           1585         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1966         0  
00633L 富邦上証正2             1358         0    2349   錸德                   -1770     -1964  
2408   南亞科                  1282      4137    00732  國泰RMB短期報酬        -1549       -15  
1101   台泥                    1255     -1055    00733  富邦臺灣中小           -1549      -101  
2303   聯電                    1029     -4427    2542   興富發                 -1491     -4989  
00639  富邦深100                943      2254    3706   神達                   -1424    -10162  
2317   鴻海                     830     -4869    2548   華固                   -1405     -1169  
00686R 群益臺灣加權反1          734         0    00641R 富邦日本反1            -1360         0  
1605   華新                     610     -6751    3682   亞太電                 -1116      -991  
2377   微星                     587      -299    1722   台肥                   -1115     -5995  
2014   中鴻                     566     -3589    2409   友達                    -891      2661  
2890   永豐金                   557     -6495    00648R 元大S&P500反1           -885         0  
2363   矽統                     527      1445    2515   中工                    -876     -1756  
00647L 元大S&P500正2            484         0    2891   中信金                  -855    -37541  
2352   佳世達                   482      1507    2901   欣欣                    -772        -1  
2882   國泰金                   482    -14063    8046   南電                    -727      -796  
1402   遠東新                   456     -4273    2886   兆豐金                  -712    -13244  
00670L 富邦NASDAQ正2            439         0    00636  國泰中國A50             -693      1944  
2323   中環                     432      4247    2603   長榮                    -680      5564  
1326   台化                     428     -1695    2345   智邦                    -674     -1243  
0061   元大寶滬深               418       319    00669R 國泰美國道瓊反1         -671         0  
2330   台積電                   416    -13536    2834   臺企銀                  -632     -9711  
00655L 國泰中國A50正2           409         0    1477   聚陽                    -629     -2510  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞