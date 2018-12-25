◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 15409 0 00637L 元大滬深300正2 -16821 0 2885 元大金 4057 8084 00632R 元大台灣50反1 -13443 0 2371 大同 3210 -14250 00677U 富邦VIX -11764 0 00642U 元大S&P石油 2780 0 6116 彩晶 -3557 -9484 2337 旺宏 2126 -11938 2887 台新金 -3335 -36565 2376 技嘉 2093 1697 00676R 富邦臺灣加權反1 -2243 0 00640L 富邦日本正2 1800 0 2002 中鋼 -2080 1070 00631L 元大台灣50正2 1585 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1966 0 00633L 富邦上証正2 1358 0 2349 錸德 -1770 -1964 2408 南亞科 1282 4137 00732 國泰RMB短期報酬 -1549 -15 1101 台泥 1255 -1055 00733 富邦臺灣中小 -1549 -101 2303 聯電 1029 -4427 2542 興富發 -1491 -4989 00639 富邦深100 943 2254 3706 神達 -1424 -10162 2317 鴻海 830 -4869 2548 華固 -1405 -1169 00686R 群益臺灣加權反1 734 0 00641R 富邦日本反1 -1360 0 1605 華新 610 -6751 3682 亞太電 -1116 -991 2377 微星 587 -299 1722 台肥 -1115 -5995 2014 中鴻 566 -3589 2409 友達 -891 2661 2890 永豐金 557 -6495 00648R 元大S&P500反1 -885 0 2363 矽統 527 1445 2515 中工 -876 -1756 00647L 元大S&P500正2 484 0 2891 中信金 -855 -37541 2352 佳世達 482 1507 2901 欣欣 -772 -1 2882 國泰金 482 -14063 8046 南電 -727 -796 1402 遠東新 456 -4273 2886 兆豐金 -712 -13244 00670L 富邦NASDAQ正2 439 0 00636 國泰中國A50 -693 1944 2323 中環 432 4247 2603 長榮 -680 5564 1326 台化 428 -1695 2345 智邦 -674 -1243 0061 元大寶滬深 418 319 00669R 國泰美國道瓊反1 -671 0 2330 台積電 416 -13536 2834 臺企銀 -632 -9711 00655L 國泰中國A50正2 409 0 1477 聚陽 -629 -2510 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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