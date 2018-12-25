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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月24日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01004T 土銀富邦R2            1504      1574      95.55  
00643  群益深証中小          1854      2151      86.19  
2022   聚亨                  1523      1812      84.05  
00632R 元大台灣50反1        63624     81074      78.48  
00670L 富邦NASDAQ正2         1333      1752      76.08  
9904   寶成                  1131      1547      73.11  
2801   彰銀                  3182      4390      72.48  
0050   元大台灣50            4248      5952      71.37  
2347   聯強                  3315      4766      69.56  
2885   元大金               11995     17405      68.92  
1102   亞泥                  2441      3685      66.24  
2889   國票金                2089      3174      65.82  
00676R 富邦臺灣加權反1        793      1211      65.48  
5876   上海商銀              2551      3904      65.34  
2880   華南金                4429      6847      64.69  
1301   台塑                  1675      2634      63.59  
5305   敦南                   714      1128      63.30  
1101   台泥                  4884      7755      62.98  
2890   永豐金                2056      3282      62.64  
3034   聯詠                   639      1023      62.46  
2303   聯電                 16070     25863      62.14  
1310   台苯                  1670      2717      61.46  
2633   台灣高鐵              2410      3925      61.40  
2382   廣達                  2178      3558      61.21  
00737  國泰AI+Robo           1662      2734      60.79  
9907   統一實                1058      1753      60.35  
6239   力成                   699      1178      59.34  
9910   豐泰                   695      1178      59.00  
3231   緯創                  4581      7781      58.87  
2892   第一金                6190     10574      58.54  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01004T 土銀富邦R2           -1548      1574     -98.35  
3706   神達                 -4825      5709     -84.52  
2542   興富發               -4550      5418     -83.98  
2022   聚亨                 -1492      1812     -82.34  
00643  群益深証中小         -1762      2151     -81.92  
9907   統一實               -1392      1753     -79.41  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1357      1738     -78.08  
0050   元大台灣50           -4448      5952     -74.73  
1102   亞泥                 -2587      3685     -70.20  
6116   彩晶                -11596     16580     -69.94  
9904   寶成                 -1048      1547     -67.74  
5305   敦南                  -761      1128     -67.46  
1216   統一                 -2305      3440     -67.01  
2801   彰銀                 -2922      4390     -66.56  
4938   和碩                 -2273      3488     -65.17  
1301   台塑                 -1699      2634     -64.50  
2006   東和鋼鐵              -899      1405     -63.99  
1477   聚陽                 -2482      3935     -63.07  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1773      2819     -62.89  
9910   豐泰                  -731      1178     -62.05  
2823   中壽                 -2570      4160     -61.78  
1101   台泥                 -4754      7755     -61.30  
2885   元大金              -10628     17405     -61.06  
2633   台灣高鐵             -2391      3925     -60.92  
2890   永豐金               -1998      3282     -60.88  
2880   華南金               -4167      6847     -60.86  
2886   兆豐金               -5941      9862     -60.24  
2867   三商壽                -958      1596     -60.03  
3481   群創                 -7571     12619     -60.00  
2884   玉山金               -6368     10616     -59.98  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00670L 富邦NASDAQ正2           1333      1752        76.08  
00668  國泰美國道瓊             606      1041        58.21  
00632R 元大台灣50反1          47112     81074        58.11  
00642U 元大S&P石油             2488      4542        54.78  
00672L 元大S&P原油正2         13208     43512        30.35  
00737  國泰AI+Robo              799      2734        29.22  
00676R 富邦臺灣加權反1          341      1211        28.16  
0056   元大高股息               415      1501        27.65  
00708L 元大S&P黃金正2           315      1658        19.00  
00636  國泰中國A50              509      2763        18.42  
2439   美律                     249      1366        18.23  
2618   長榮航                  2050     13032        15.73  
1402   遠東新                   787      5436        14.48  
00631L 元大台灣50正2            240      1669        14.38  
2347   聯強                     677      4766        14.20  
2889   國票金                   432      3174        13.61  
2601   益航                     196      1485        13.20  
3702   大聯大                   266      2037        13.06  
2888   新光金                  3564     28200        12.64  
1310   台苯                     343      2717        12.62  
2382   廣達                     442      3558        12.42  
8110   華東                     202      1632        12.38  
1605   華新                     805      6804        11.83  
1704   榮化                     142      1244        11.41  
2352   佳世達                   372      3432        10.84  
5876   上海商銀                 386      3904         9.89  
2405   浩鑫                     128      1309         9.78  
3231   緯創                     748      7781         9.61  
2892   第一金                   985     10574         9.32  
3034   聯詠                      84      1023         8.21  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00671R 富邦NASDAQ反1          -1347      1738       -77.50  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1760      2819       -62.43  
00648R 元大S&P500反1          -1298      2289       -56.71  
3706   神達                   -1840      5709       -32.23  
2542   興富發                 -1444      5418       -26.65  
00664R 國泰臺灣加權反1         -325      1435       -22.65  
00655L 國泰中國A50正2         -1837      8917       -20.60  
9907   統一實                  -334      1753       -19.05  
2412   中華電                 -1340      7191       -18.63  
1477   聚陽                    -706      3935       -17.94  
1229   聯華                    -157      1019       -15.41  
00677U 富邦VIX                -6482     44014       -14.73  
6505   台塑化                  -426      3064       -13.90  
1722   台肥                    -443      3316       -13.36  
2201   裕隆                    -706      5474       -12.90  
6116   彩晶                   -2015     16580       -12.15  
3481   群創                   -1487     12619       -11.78  
6176   瑞儀                    -441      3901       -11.30  
00637L 元大滬深300正2        -12355    111048       -11.13  
00673R 元大S&P原油反1          -177      1603       -11.04  
006205 富邦上証                -283      2575       -10.99  
4938   和碩                    -383      3488       -10.98  
2349   錸德                   -1816     16818       -10.80  
2882   國泰金                 -1235     11810       -10.46  
1434   福懋                    -104      1003       -10.37  
2308   台達電                  -172      1738        -9.90  
1216   統一                    -324      3440        -9.42  
2823   中壽                    -387      4160        -9.30  
2345   智邦                    -627      6923        -9.06  
9938   百和                    -202      2233        -9.05  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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