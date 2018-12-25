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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          47112         0    00637L 元大滬深300正2        -12355         0  
00672L 元大S&P原油正2         13208         0    00677U 富邦VIX                -6482         0  
2888   新光金                  3564         0    2371   大同                   -3959    -18634  
2337   旺宏                    2753    -16303    6116   彩晶                   -2015     -5074  
00642U 元大S&P石油             2488         0    2330   台積電                 -1966    -18076  
2376   技嘉                    2105      -455    3706   神達                   -1840     -8374  
2618   長榮航                  2050         0    00655L 國泰中國A50正2         -1837         0  
2885   元大金                  1367         0    2349   錸德                   -1816       173  
2892   第一金                   985         0    00669R 國泰美國道瓊反1        -1760         0  
2408   南亞科                   929      -414    00736  國泰新興市場           -1662       163  
00633L 富邦上証正2              827         0    2027   大成鋼                 -1646     -2439  
1605   華新                     805     -9114    3481   群創                   -1487      -282  
00737  國泰AI+Robo              799      4373    2542   興富發                 -1444     -3280  
1402   遠東新                   787     -5737    00671R 富邦NASDAQ反1          -1347         0  
3231   緯創                     748     -3628    2412   中華電                 -1340       175  
2347   聯強                     677     -1310    00648R 元大S&P500反1          -1298         0  
2303   聯電                     649     -7570    2409   友達                   -1261      3469  
2317   鴻海                     616     -9085    2882   國泰金                 -1235         0  
2449   京元電子                 558     -4121    2475   華映                   -1229     -1749  
00636  國泰中國A50              509      3731    2891   中信金                 -1152         0  
5880   合庫金                   446         0    2887   台新金                 -1054         0  
2382   廣達                     442      4043    2886   兆豐金                  -846         0  
2889   國票金                   432         0    9958   世紀鋼                  -818      -886  
0056   元大高股息               415     22902    1477   聚陽                    -706     -1587  
3017   奇鋐                     386      -685    2201   裕隆                    -706      -251  
5876   上海商銀                 386         0    2884   玉山金                  -662         0  
2327   國巨                     381     -2247    2345   智邦                    -627     -1053  
2352   佳世達                   372       831    2448   晶電                    -585     -3872  
1314   中石化                   353     -1539    2492   華新科                  -569     -4657  
2610   華航                     352         0    8046   南電                    -566       310  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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