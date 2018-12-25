[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 111048 00632R 元大台灣50反1 81074 2371 大同 60223 00677U 富邦VIX 44014 00672L 元大S&P原油正2 43512 2337 旺宏 34166 3579 尚志 32320 3037 欣興 29179 2888 新光金 28200 2376 技嘉 26438 2303 聯電 25863 2330 台積電 22976 00633L 富邦上証正2 21840 2891 中信金 20670 3338 泰碩 20558 2027 大成鋼 18948 3017 奇鋐 18677 1718 中纖 18633 2377 微星 17919 9958 世紀鋼 17746 2885 元大金 17405 2349 錸德 16818 6116 彩晶 16580 2409 友達 15786 2475 華映 14837 2375 智寶 14402 1526 日馳 13833 2368 金像電 13036 2618 長榮航 13032 2887 台新金 12860
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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