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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      111048  
00632R 元大台灣50反1        81074  
2371   大同                 60223  
00677U 富邦VIX              44014  
00672L 元大S&P原油正2       43512  
2337   旺宏                 34166  
3579   尚志                 32320  
3037   欣興                 29179  
2888   新光金               28200  
2376   技嘉                 26438  
2303   聯電                 25863  
2330   台積電               22976  
00633L 富邦上証正2          21840  
2891   中信金               20670  
3338   泰碩                 20558  
2027   大成鋼               18948  
3017   奇鋐                 18677  
1718   中纖                 18633  
2377   微星                 17919  
9958   世紀鋼               17746  
2885   元大金               17405  
2349   錸德                 16818  
6116   彩晶                 16580  
2409   友達                 15786  
2475   華映                 14837  
2375   智寶                 14402  
1526   日馳                 13833  
2368   金像電               13036  
2618   長榮航               13032  
2887   台新金               12860
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