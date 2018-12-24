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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3       緯軟              新昕纖   生泰     大江
易威     晟楠     元大美債7-10      杰力              謚源     合世     碩禾
穆拉德   太普高   富邦中國政策債    松崗              東林     杏昌     撼訊
南璋              元大美債1-3       神盾              欣厚-KY  美時
勝昱              元大投資級公司債  高野              友銓     進階
飛寶企業          元大中國債3-5                       達威     永日
精確              群益15年IG電信債                    三圓     濟生
宏易              群益15年IG科技債                    雙喜     曜亞
唐鋒              群益10年IG金融債                    力泰     強生
聯光通            國泰投資級公司債                    理銘     寶島科
榮群              國泰5Y+新興債                       亞都     中華食
天宇              國泰1-5Y高收債                      東凌-KY  世坤
新零售            富邦全球投等債                      明揚     惠光
力新              富邦全球高收債                      綠河-KY  冠好
恩得利            國泰中國政金債5+                    欣泰     萬國通
李洲              富邦中政債0-1                                新昕纖
凱柏實業          富邦A級公司債                                聚紡
元炬              FH中國政策債                                 力肯
及成              凱基中國債3-10                               泰茂
和進              凱基新興債10+                                精確
耀勝              凱基科技債10+                                崇友
倚強              元大AAA至A公司債                             永彰
錦明              群益AAA-AA公司債                             方土霖
鑫創              群益15年IG公用債                             宏易
廣寰科            群益15年EM主權債                             至興
點晶              FH能源債                                     萬在                
斐成              FH製藥債                                     長佳                
泰谷              FH新興企業債                                 健椿
典範              國泰A級公司債                                瑞穎
長天              群益25年美債                                 大恭
益通              群益中國政金債                               永純
鴻翊              合世                                         泓瀚                
迎輝              易威                                         雙邦                
欣厚-KY           穆拉德                                       致振                
兆遠              南璋                                         威潤                
太欣              勝昱                                         唐榮                
系統電            飛寶企業                                     晉椿                
世紀              精確                                         久陽                
華容              宏易                                         強新                
建榮              唐鋒                                         松和                
立衛              聯光通                                       富強                
天揚              榮群                                         尼克森              
鈺創              天宇                                         力新                
佳總              新零售                                       寶碩                
合正              力新                                         凌網                
寶聯通            恩得利                                       恩得利              
凱鈺              李洲                                         川寶                
德宏              凱柏實業                                     謚源                
合邦              元炬                                         李洲                
萬旭              及成                                         元炬                
久正              和進                                         港建                
上揚              耀勝                                         及成                
全譜              倚強                                         笙泉                
易通展            錦明                                         新洲                
安鈦克            鑫創                                         和進                
元隆              廣寰科                                       耀勝                
沛亨              點晶                                         至寶電              
九暘              斐成                                         鑫創                
凱碩              泰谷                                         宇環                
全達              典範                                         幸康                
奧斯特            長天                                         泰谷                
保銳              益通                                         長天                
越峰              鴻翊                                         由田                
英格爾            迎輝                                         森寶                
士開              欣厚-KY                                      矽瑪                
昇益              兆遠                                         先益                
志嘉              太欣                                         重鵬                
富裔              系統電                                       泓格                
燦星旅            世紀                                         博磊                
富驛-KY           華容                                         東林                
劍湖山            建榮                                         盈正                
德記              立衛                                         精聯                
泰偉              天揚                                         元創精密            
華義              鈺創                                         營邦                
昇華              佳總                                         欣厚-KY             
得利影            合正                                         晶達                
鼎創達            寶聯通                                       智晶                
花王              凱鈺                                         杰力                
邦泰              德宏                                         桂盟                
                  合邦                                         世紀                
                  萬旭                                         友銓                
                  久正                                         立衛                
                  上揚                                         合正                
                  全譜                                         金利                
                  易通展                                       寶聯通              
                  安鈦克                                       凱鈺                
                  元隆                                         通泰                
                  沛亨                                         三聯                
                  九暘                                         合邦                
                  凱碩                                         亞元                
                  全達                                         業強                
                  奧斯特                                       萬旭                
                  保銳                                         訊達                
                  越峰                                         順發                
                  英格爾                                       亞銳士              
                  士開                                         信昌電              
                  昇益                                         合晶                
                  志嘉                                         晉泰                
                  富裔                                         上揚                
                  燦星旅                                       全譜                
                  富驛-KY                                      沛波                
                  劍湖山                                       元隆                
                  德記                                         沛亨                
                  泰偉                                         迅德                
                  華義                                         大中                
                  昇華                                         廣錠                
                  得利影                                       神盾                
                  鼎創達                                       勁豐                
                  花王                                         光菱                
                  邦泰                                         星雲                
                                                               博大                
                                                               三圓                
                                                               三豐                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               易飛網              
                                                               亞都                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               紅馬-KY             
                                                               德記                
                                                               關中                
                                                               大展證              
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               隆中                
                                                               時報                
                                                               琉園                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               崑鼎                
                                                               白紗科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               鉅邁                
                                                               綠電                
                                                               台境                
                                                               裕國                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               富堡                
                                                               大汽電
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