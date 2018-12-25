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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分     姓名              目前持股     轉讓股數  方式  受讓人
中釉      經理人         蔡憲宗           9,919,047      200,000  贈與  蔡松祐
中釉      經理人配偶     蔡憲宗之配偶     1,340,513      200,000  贈與  蔡昀杉
敦吉      董事配偶       鍾正宏之配偶     7,044,559       40,000  贈與  鍾瀚陞
敦吉      董事配偶       鍾正宏之配偶     7,004,559       20,000  贈與  鍾宜恩
敦吉      董事           鍾正宏          14,683,965       40,000  贈與  鍾辰宇
敦吉      董事           鍾正宏          14,643,965       20,000  贈與  鍾宜恩
天鈺      經理人         郭英麟             171,000       30,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         陳柏蒼             418,917       40,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         郭俊彥             231,000       20,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      董事           林永杰             859,182      100,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         謝瑞章             514,936       40,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         蔡坤憲             560,842       35,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         張貴凱             118,000       50,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
天鈺      經理人         梅琮陽              86,000       35,000  信託  元大商銀受託信託財產專戶
華興電子  經理人         張簡文傑         1,788,306      100,000  贈與  張簡民宏

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分         姓名            目前持股    轉讓股數  方式  受讓人
艾訊      董事               蔡適陽         1,408,000   1,000,000  信託  永豐商銀受託信託財產專戶
東碩      董事               曹賜正         7,123,981   1,300,000  信託  玉山商銀受託信託財產專戶
東碩      董事               夏雪麗         3,525,833     470,000  信託  玉山商銀受託信託財產專戶
台灣銘板  法人董事代表人配偶 王挺榮之配偶     245,313      80,000  贈與  王若瑄
大江生醫  法人董事代表人     林詠翔           873,179      70,000  贈與  財團法人詠江教育基金會

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分   姓名               目前持股    轉讓股數  方式    受讓人
法德藥    經理人       詹惠如            1,398,064      60,000  贈與    李順騫
緯穎      董事配偶     洪麗(宓冉)之配偶    775,968     420,000  信託    台新商銀受託信託財產專戶

4.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分   姓名       未轉讓股數     持有股數     申報股數
台泥      經理人       黃麟添         50,000       50,554       50,000
未轉讓理由：股價不理想
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