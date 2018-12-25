[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 中釉 經理人 蔡憲宗 9,919,047 200,000 贈與 蔡松祐 中釉 經理人配偶 蔡憲宗之配偶 1,340,513 200,000 贈與 蔡昀杉 敦吉 董事配偶 鍾正宏之配偶 7,044,559 40,000 贈與 鍾瀚陞 敦吉 董事配偶 鍾正宏之配偶 7,004,559 20,000 贈與 鍾宜恩 敦吉 董事 鍾正宏 14,683,965 40,000 贈與 鍾辰宇 敦吉 董事 鍾正宏 14,643,965 20,000 贈與 鍾宜恩 天鈺 經理人 郭英麟 171,000 30,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 陳柏蒼 418,917 40,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 郭俊彥 231,000 20,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 董事 林永杰 859,182 100,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 謝瑞章 514,936 40,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 蔡坤憲 560,842 35,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 張貴凱 118,000 50,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 天鈺 經理人 梅琮陽 86,000 35,000 信託 元大商銀受託信託財產專戶 華興電子 經理人 張簡文傑 1,788,306 100,000 贈與 張簡民宏 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 艾訊 董事 蔡適陽 1,408,000 1,000,000 信託 永豐商銀受託信託財產專戶 東碩 董事 曹賜正 7,123,981 1,300,000 信託 玉山商銀受託信託財產專戶 東碩 董事 夏雪麗 3,525,833 470,000 信託 玉山商銀受託信託財產專戶 台灣銘板 法人董事代表人配偶 王挺榮之配偶 245,313 80,000 贈與 王若瑄 大江生醫 法人董事代表人 林詠翔 873,179 70,000 贈與 財團法人詠江教育基金會 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 法德藥 經理人 詹惠如 1,398,064 60,000 贈與 李順騫 緯穎 董事配偶 洪麗(宓冉)之配偶 775,968 420,000 信託 台新商銀受託信託財產專戶 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 台泥 經理人 黃麟添 50,000 50,554 50,000 未轉讓理由：股價不理想