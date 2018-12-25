[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

12月24日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/24 力致、得利影、撼訊、神盾、夠麻吉 12/22 東凌-KY、力致、神盾 12/21 由田、元大期、福華 12/20 由田、宣德、福華 12/19 長佳 12/18 茂生農經、由田 12/17 茂生農經、新零售、由田、統新 12/14 新零售、上詮、由田、統新、神盾、宇智、皇田 12/13 瓦城、新零售、類比科、由田、信音、統振、統新、神盾、宇智 12/12 亞信、光環、上詮、類比科、由田、統新、神盾 12/11 聯亞、建舜電、上詮、類比科、信驊、統新、神盾 12/10 瓦城、光環、建舜電、上詮、類比科、統新、神盾 12/07 建舜電、類比科、神盾 12/06 類比科、雙美、神盾 12/05 高野、類比科、九豪、長園科 12/04 高野、劍湖山、寬魚國際、九豪 12/03 高野、聯亞、璟德、譜瑞-KY、信驊、杰力、劍湖山、寬魚國際、信昌電、大中 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12月份累計次休市：01、02、 8、09、15、16、22、23、29、30、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1240 茂生農經 02 17、18 2729 瓦城 02 10、13 2736 高野 03 03、04、05 2924 東凌-KY 01 22 3081 聯亞 01 03 3085 新零售 03 13、14、17 3152 璟德 01 03 3169 亞信 01 12 3234 光環 02 10、12 3322 建舜電 02 05、10 3363 上詮 03 10、12、14 3438 類比科 06 05、06、07、10、12、13 3455 由田 07 12、13、14、17、18、20、21 3483 力致 02 22、24 4550 長佳 01 19 4728 雙美 01 06 4966 譜瑞-KY 01 03 5274 信驊 01 03 5299 杰力 01 03 5457 宣德 01 20 5701 劍湖山 02 03、04 6022 元大期 01 21 6101 寬魚國際 02 03、04 6126 信音 01 13 6127 九豪 02 04、05 6144 得利影 01 24 6150 撼訊 01 24 6170 統振 01 13 6173 信昌電 01 03 6426 統新 04 10、12、14、17 6435 大中 01 03 6462 神盾 08 06、07、10、12、13、14、22、24 6470 宇智 02 13、14 8038 長園科 01 05 8085 福華 02 20、21 8472 夠麻吉 01 24 9951 皇田 01 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 80 附記：11月份注意股票及次數 1795 美時 (01)、 2735 高野 (03)、 2745 五福 (01)、 3105 穩懋 (01) 3128 昇銳 (01)、 3152 璟德 (02)、 3322 建舜電 (02)、 3455 由田 (07) 3520 振維 (01)、 3541 西柏 (01)、 3563 牧德 (02)、 3580 友威科 (02) 3685 元創精密 (01)、 4944 兆遠 (01)、 4953 緯軟 (01)、 4966 譜瑞-KY (01) 5274 信驊 (06)、 5278 尚凡 (02)、 5299 杰力 (01)、 5465 富驊 (01) 5483 中美晶 (03)、 5529 志嘉 (02)、 6147 頎邦 (01)、 6173 信昌電 (01) 6174 頎邦 (01)、 6212 理銘 (01)、 6240 松崗 (04)、 6462 神盾 (02) 6488 環球晶 (04)、 6510 精測 (01)、 8431 匯鑽科 (05)、 8489 三貝德 (03) 8928 鉅明 (03)、 8932 宏大 (04)