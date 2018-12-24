◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月24日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01004T 土銀富邦R2 1504 1574 95.55 00643 群益深証中小 1854 2151 86.19 2022 聚亨 1523 1812 84.05 00632R 元大台灣50反1 63624 81074 78.48 00670L 富邦NASDAQ正2 1333 1752 76.08 9904 寶成 1131 1547 73.11 2801 彰銀 3182 4390 72.48 0050 元大台灣50 4248 5952 71.37 2347 聯強 3315 4766 69.56 2885 元大金 11995 17405 68.92 1102 亞泥 2441 3685 66.24 2889 國票金 2089 3174 65.82 00676R 富邦臺灣加權反1 793 1211 65.48 5876 上海商銀 2551 3904 65.34 2880 華南金 4429 6847 64.69 1301 台塑 1675 2634 63.59 5305 敦南 714 1128 63.30 1101 台泥 4884 7755 62.98 2890 永豐金 2056 3282 62.64 3034 聯詠 639 1023 62.46 2303 聯電 16070 25863 62.14 1310 台苯 1670 2717 61.46 2633 台灣高鐵 2410 3925 61.40 2382 廣達 2178 3558 61.21 00737 國泰AI+Robo 1662 2734 60.79 9907 統一實 1058 1753 60.35 6239 力成 699 1178 59.34 9910 豐泰 695 1178 59.00 3231 緯創 4581 7781 58.87 2892 第一金 6190 10574 58.54 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 01004T 土銀富邦R2 -1548 1574 -98.35 3706 神達 -4825 5709 -84.52 2542 興富發 -4550 5418 -83.98 2022 聚亨 -1492 1812 -82.34 00643 群益深証中小 -1762 2151 -81.92 9907 統一實 -1392 1753 -79.41 00671R 富邦NASDAQ反1 -1357 1738 -78.08 0050 元大台灣50 -4448 5952 -74.73 1102 亞泥 -2587 3685 -70.20 6116 彩晶 -11596 16580 -69.94 9904 寶成 -1048 1547 -67.74 5305 敦南 -761 1128 -67.46 1216 統一 -2305 3440 -67.01 2801 彰銀 -2922 4390 -66.56 4938 和碩 -2273 3488 -65.17 1301 台塑 -1699 2634 -64.50 2006 東和鋼鐵 -899 1405 -63.99 1477 聚陽 -2482 3935 -63.07 00669R 國泰美國道瓊反1 -1773 2819 -62.89 9910 豐泰 -731 1178 -62.05 2823 中壽 -2570 4160 -61.78 1101 台泥 -4754 7755 -61.30 2885 元大金 -10628 17405 -61.06 2633 台灣高鐵 -2391 3925 -60.92 2890 永豐金 -1998 3282 -60.88 2880 華南金 -4167 6847 -60.86 2886 兆豐金 -5941 9862 -60.24 2867 三商壽 -958 1596 -60.03 3481 群創 -7571 12619 -60.00 2884 玉山金 -6368 10616 -59.98 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00670L 富邦NASDAQ正2 1333 1752 76.08 00668 國泰美國道瓊 606 1041 58.21 00632R 元大台灣50反1 47112 81074 58.11 00642U 元大S&P石油 2488 4542 54.78 00672L 元大S&P原油正2 13208 43512 30.35 00737 國泰AI+Robo 799 2734 29.22 00676R 富邦臺灣加權反1 341 1211 28.16 0056 元大高股息 415 1501 27.65 00708L 元大S&P黃金正2 315 1658 19.00 00636 國泰中國A50 509 2763 18.42 2439 美律 249 1366 18.23 2618 長榮航 2050 13032 15.73 1402 遠東新 787 5436 14.48 00631L 元大台灣50正2 240 1669 14.38 2347 聯強 677 4766 14.20 2889 國票金 432 3174 13.61 2601 益航 196 1485 13.20 3702 大聯大 266 2037 13.06 2888 新光金 3564 28200 12.64 1310 台苯 343 2717 12.62 2382 廣達 442 3558 12.42 8110 華東 202 1632 12.38 1605 華新 805 6804 11.83 1704 榮化 142 1244 11.41 2352 佳世達 372 3432 10.84 5876 上海商銀 386 3904 9.89 2405 浩鑫 128 1309 9.78 3231 緯創 748 7781 9.61 2892 第一金 985 10574 9.32 3034 聯詠 84 1023 8.21 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00671R 富邦NASDAQ反1 -1347 1738 -77.50 00669R 國泰美國道瓊反1 -1760 2819 -62.43 00648R 元大S&P500反1 -1298 2289 -56.71 3706 神達 -1840 5709 -32.23 2542 興富發 -1444 5418 -26.65 00664R 國泰臺灣加權反1 -325 1435 -22.65 00655L 國泰中國A50正2 -1837 8917 -20.60 9907 統一實 -334 1753 -19.05 2412 中華電 -1340 7191 -18.63 1477 聚陽 -706 3935 -17.94 1229 聯華 -157 1019 -15.41 00677U 富邦VIX -6482 44014 -14.73 6505 台塑化 -426 3064 -13.90 1722 台肥 -443 3316 -13.36 2201 裕隆 -706 5474 -12.90 6116 彩晶 -2015 16580 -12.15 3481 群創 -1487 12619 -11.78 6176 瑞儀 -441 3901 -11.30 00637L 元大滬深300正2 -12355 111048 -11.13 00673R 元大S&P原油反1 -177 1603 -11.04 006205 富邦上証 -283 2575 -10.99 4938 和碩 -383 3488 -10.98 2349 錸德 -1816 16818 -10.80 2882 國泰金 -1235 11810 -10.46 1434 福懋 -104 1003 -10.37 2308 台達電 -172 1738 -9.90 1216 統一 -324 3440 -9.42 2823 中壽 -387 4160 -9.30 2345 智邦 -627 6923 -9.06 9938 百和 -202 2233 -9.05 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。