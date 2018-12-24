◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 47112 0 00637L 元大滬深300正2 -12355 0 00672L 元大S&P原油正2 13208 0 00677U 富邦VIX -6482 0 2888 新光金 3564 0 2371 大同 -3959 -18634 2337 旺宏 2753 -16303 6116 彩晶 -2015 -5074 00642U 元大S&P石油 2488 0 2330 台積電 -1966 -18076 2376 技嘉 2105 -455 3706 神達 -1840 -8374 2618 長榮航 2050 0 00655L 國泰中國A50正2 -1837 0 2885 元大金 1367 0 2349 錸德 -1816 173 2892 第一金 985 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -1760 0 2408 南亞科 929 -414 00736 國泰新興市場 -1662 163 00633L 富邦上証正2 827 0 2027 大成鋼 -1646 -2439 1605 華新 805 -9114 3481 群創 -1487 -282 00737 國泰AI+Robo 799 4373 2542 興富發 -1444 -3280 1402 遠東新 787 -5737 00671R 富邦NASDAQ反1 -1347 0 3231 緯創 748 -3628 2412 中華電 -1340 175 2347 聯強 677 -1310 00648R 元大S&P500反1 -1298 0 2303 聯電 649 -7570 2409 友達 -1261 3469 2317 鴻海 616 -9085 2882 國泰金 -1235 0 2449 京元電子 558 -4121 2475 華映 -1229 -1749 00636 國泰中國A50 509 3731 2891 中信金 -1152 0 5880 合庫金 446 0 2887 台新金 -1054 0 2382 廣達 442 4043 2886 兆豐金 -846 0 2889 國票金 432 0 9958 世紀鋼 -818 -886 0056 元大高股息 415 22902 1477 聚陽 -706 -1587 3017 奇鋐 386 -685 2201 裕隆 -706 -251 5876 上海商銀 386 0 2884 玉山金 -662 0 2327 國巨 381 -2247 2345 智邦 -627 -1053 2352 佳世達 372 831 2448 晶電 -585 -3872 1314 中石化 353 -1539 2492 華新科 -569 -4657 2610 華航 352 0 8046 南電 -566 310 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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