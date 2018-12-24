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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00632R 元大台灣50反1        67973  
2475   華映                 66073  
2371   大同                 60245  
00637L 元大滬深300正2       53946  
00677U 富邦VIX              40450  
00672L 元大S&P原油正2       27177  
2375   智寶                 21765  
2888   新光金               16605  
2618   長榮航               16424  
1718   中纖                 16148  
2027   大成鋼               15300  
2337   旺宏                 14881  
2303   聯電                 14652  
3338   泰碩                 14635  
3037   欣興                 13290  
1609   大亞                 12923  
00633L 富邦上証正2          12716  
2349   錸德                 12106  
2887   台新金               11889  
2368   金像電               11514  
2885   元大金                9547  
9958   世紀鋼                8666  
2492   華新科                8247  
1526   日馳                  7820  
2834   臺企銀                7812  
2376   技嘉                  7579  
2323   中環                  7557  
2327   國巨                  6959  
2031   新光鋼                6839  
2013   中鋼構                6593
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