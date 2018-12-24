[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00632R 元大台灣50反1 67973 2475 華映 66073 2371 大同 60245 00637L 元大滬深300正2 53946 00677U 富邦VIX 40450 00672L 元大S&P原油正2 27177 2375 智寶 21765 2888 新光金 16605 2618 長榮航 16424 1718 中纖 16148 2027 大成鋼 15300 2337 旺宏 14881 2303 聯電 14652 3338 泰碩 14635 3037 欣興 13290 1609 大亞 12923 00633L 富邦上証正2 12716 2349 錸德 12106 2887 台新金 11889 2368 金像電 11514 2885 元大金 9547 9958 世紀鋼 8666 2492 華新科 8247 1526 日馳 7820 2834 臺企銀 7812 2376 技嘉 7579 2323 中環 7557 2327 國巨 6959 2031 新光鋼 6839 2013 中鋼構 6593
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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